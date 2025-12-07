AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare și-a pierdut „funcțiile de siguranță”
Radio Chisinau, 7 decembrie 2025 13:50
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranța nucleară și au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl și-a pierdut „funcțiile primare de siguranță” în urma unui bombardament din februarie.
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova expertiză în domeniul piețelor instrumentelor financiare # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a beneficiat, în cadrul instrumentului de asistență tehnică al Uniunii Europene – TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), de expertiză privind implementarea Directivei MiFID II (Directiva privind piețele instrumentelor financiare).
13:10
Sectorul de drum Borceag – Chioselia Rusă a fost modernizat: 1,2 km de carosabil nou pentru locuitorii din sudul R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrările pe sectorul de drum care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul Republicii Moldova, au fost finalizate. Pe drumul regional G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, au fost încheiate atât lucrările de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere, cât și instalarea măsurilor menite să sporească siguranța traficului, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Acum 2 ore
12:40
VIDEO | Un incendiu a mistuit un club de noapte din Goa, India. Cel puțin 25 de oameni au murit, inclusiv turiști # Radio Chisinau
Potrivit informațiilor citate de CNN, 14 dintre victime erau membri ai personalului clubului. Naționalitățile turiștilor nu au fost încă confirmate.
12:15
DOSAR TRANSNISTREAN | Cât ne costă reintegrarea teritorială. Sergiu Tofilat: Cifra de la care pornim este în jur de 300 de milioane de euro pe an (AUDIO) # Radio Chisinau
Economistul Sergiu Tofilat, care a făcut o analiză pe sectorul energetic despre cât ne-ar costa reintegrarea, spune că cifrele preliminare ar fi de cel puțin 300 de milioane de euro pe an. Republica Moldova nu-și poate permite aceste costuri, însă poate fi ajutată de Uniunea Europeană, deoarece dosarul transnistrean reprezintă un subiect de securitate regională. În acest context, analistul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze un plan foarte clar privind readucerea regiunii transnistrene în spațiul constituțional al R. Moldova.
Acum 4 ore
11:55
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # Radio Chisinau
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters.
11:35
Igor Grosu și Mihai Popșoi, vizită de lucru la Chicago: Întâlniri cu diaspora și investitorii moldoveni din SUA (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și șeful diplomației moldovenești, vicepremierul Mihai Popșoi, aflați într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, au efectuat o vizită de lucru la Chicago.
11:05
Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO # Radio Chisinau
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare convențională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanți ai Pentagonului unor diplomați europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit de SUA i-a făcut pe unii oficiali europeni să considere nerealist planul american.
10:45
R. Moldova deschide ușa investitorilor români: până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale # Radio Chisinau
Companiile românești interesate să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de una dintre cele mai avantajoase scheme de ajutor regional din regiune — cu finanțări ce pot ajunge până la 75% din valoarea proiectului. Programul, aliniat regulilor Uniunii Europene, are ca scop accelerarea industrializării țării și atragerea investițiilor strategice din statele vecine, transmite MOLDPRES.
10:20
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Radio Chisinau
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
Acum 6 ore
09:55
Au făcut cale întoarsă la frontieră: 24 cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 54 755 traversări.
09:35
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă # Radio Chisinau
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din România. Urnele s-au deschis la ora 07:00. Alegeri locale parțiale au loc în mai multe localități sau județe, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean.
09:05
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN.
Acum 24 ore
18:05
Liderii principalilor aliați europeni ai Ucrainei se întâlnesc din nou cu Zelenski. Agenda discuțiilor de la Londra # Radio Chisinau
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz pentru a continua discuțiile despre încheierea războiului din Ucraina, notează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.
17:40
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația de a proteja fondul forestier, transmite MOLDPRES.
17:15
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță organizarea mai multor licitații „cu reducere” și „cu strigare” pentru comercializarea mijloacelor fixe, materialelor și bunurilor imobile, în perioada 22–24 decembrie 2025. Licitațiile se vor desfășura în municipiul Chișinău, pe strada Vlaicu Pârcălab 48, sala nr. 51.
16:55
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință (FOTO) # Radio Chisinau
Noi atacuri rusești masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalațiilor energetice, au lăsat fără încălzire și apă mii de gospodării, a anunțat sâmbătă Kievul.
16:30
MEC estimează că 76% dintre elevi vor avea de parcurs mai puțin de 10 km după reforma școlară # Radio Chisinau
Reforma de consolidare a rețelei școlare, care prevede reorganizarea instituțiilor cu un număr mic de elevi, va viza cel mult una sau două școli în fiecare raion, cu excepția unor raioane din nordul țării. Autoritățile estimează că 76% dintre elevii care vor trebui să se mute la o altă școală vor parcurge distanțe mai mici de 10 km. Doar 87 de elevi vor avea de străbătut mai mult de 15 km, transmite IPN.
16:05
O minune naturală unică, ce se formează în condiții excepțional de rare, este pe cale de dispariție # Radio Chisinau
În fiecare iarnă, versanții Muntelui Zao din nordul Japoniei, una dintre cele mai cunoscute zone de schi ale țării, se transformă. Brazii acoperiți de gheață și zăpadă devin figuri fantomatice cunoscute sub numele de „juhyo” sau „monștri de zăpadă”, transmite BBC.
15:45
Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan. Firmele cofondatorului „Sheriff”, suspectate de legături cu industria militară rusă # Radio Chisinau
O parte dintre activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, au fost înghețate de autoritățile din Ucraina pe motiv că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, relatează Ziarul de Gradă care citează Zona de Securitate.
15:15
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 12-19 decembrie. Denunțarea a trei acorduri cu CSI printre subiectele examinate # Radio Chisinau
Întrunit în ședință Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025.
14:55
Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Radio Chisinau
Ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona aflată în proximitatea Republicii Moldova, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune care deservesc Republica Moldova sunt încărcate aproape de limită. Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.
14:30
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliați și trebuie să rămânem uniți” # Radio Chisinau
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
Ieri
14:00
Ruta de autobuz nr. 50 se modifică. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău anunță că începând de astăzi, 6 decembrie, intră în vigoare noul orar de circulație pentru ruta de autobuz cu nr. 50 „str. H. Coandă – str. Varnița”. Modificările se aplică atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele de odihnă.
13:45
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas # Radio Chisinau
Controlul teritoriilor a devenit unul dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.
13:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția consumatorilor și producătorilor despre riscul tot mai mare de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întruniri a reprezentanților ANSA cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova.
12:55
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sunt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN.
12:30
Liderii UE și-au propus o dată până la care să ajungă la un acord privind activele rusești. „Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei trebuie rezolvată” # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene își propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus înghețate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuțiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles.
12:10
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
În acest weekend în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:45
Peste 6700 de din raionul Strășeni și localitățile învecinate vor beneficia de mai multă siguranță odată cu inaugurarea vineri, 5 decembrie, a unui Post teritorial de pompieri voluntari în localitatea Scoreni.
11:20
VIDEO | „Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn # Radio Chisinau
Grănicerii ucraineni au declarat că au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.
10:55
Cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor” trec prin verificări în 11 baze de date # Radio Chisinau
Cererile pentru compensații prin programul „Ajutor la contor” sunt supuse verificărilor în 11 baze de date și sisteme informaționale, într-un proces menit să confirme corectitudinea informațiilor și să asigure un mecanism echitabil de stabilire a plăților pentru consumatorii eligibili. Procesul este explicat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale printr-un video informativ, transmite IPN.
10:30
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. România ar ajunge în grupă cu SUA, dacă va câștiga finala barajului C # Radio Chisinau
Tragerea la sorți pentru grupele de la Cupa Mondială 2026 a avut loc vineri, 5 decembrie 2025, la Washington DC. Cele 48 de echipe calificate la CM 2026 sunt repartizate în patru urne valorice. Naționalele care joacă barajul, în luna martie, printre care și România, sunt în a patra urnă valorică.
10:10
Creștinii ortodocși de stil nou îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, protectorul copiilor. Tradiții populare românești de Moș Nicolae # Radio Chisinau
Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor, al celor săraci, al fetelor nemăritate, al celor acuzați pe nedrept, dar și al marinarilor și al brutarilor, sărbătorit în fiecare an la 6 decembrie, deschide sezonul sărbătorilor de iarnă la creștinii ortodocși de stil nou.
09:50
Atac masiv al rușilor cu rachete și drone asupra Ucrainei. Bombardamente în regiunea Kiev. Polonia a ridicat avioane de luptă # Radio Chisinau
Forțele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac cu rachete și drone la scară largă asupra mai multor orașe ucrainene, au anunțat oficialii ucraineni. Atacul a alertat Polonia vecină, Forțele Aeriene poloneze anunțând că au ridicat avioane de vânătoare pentru a proteja spațiul aerian polonez, transmite Kyiv Independent.
09:25
Incident în zona de graniță: un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare # Radio Chisinau
Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, în seara zilei de 5 decembrie. Angajatul a fost găsit cu o plagă prin împușcare în zona maxilarului, însă starea lui este stabilă.
09:05
METEO | Vreme posomorâtă și ploi izolate. Câte grade se vor înregistra în acest weekend # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest weekend cer predominant noros cu temperaturi scăzute.
5 decembrie 2025
21:05
CNAS îi îndeamnă pe contribuabili să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că, în cazul neachitării contribuțiilor la timp, legislația prevede aplicarea majorărilor de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
20:30
Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” nu va fi disponibil în acest weekend. Compania Națională de Asigurări în Medicină informează prestatorii de servicii medicale și farmaceutice că pe durata acestei întreruperi, prescripțiile medicale vor fi eliberate pe formulare de „rețetă olografă”, care vor putea fi valorificate în farmaciile contractate.
20:05
A fost aprobat Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Central de Coordonare. Astfel, în anul viitor elevii din țara noastră vor putea fi delegați la 21 de olimpiade și concursuri regionale sau internaționale.
19:45
Vremea la acest sfârșit de săptămână va fi determinată de cer noros, precipitații slabe și nopți reci cu temperaturi sub zero grade. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor cădea ploi ușoare pe alocuri, transmite IPN cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
19:25
Procedurile din achiziții publice, în curs de eficientizare la Ministerul Finanțelor # Radio Chisinau
Conferința dedicată transformării achizițiilor publice a reunit peste 40 de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un dialog axat pe modernizarea sistemului de achiziții, desfășurat pe 4 decembrie 2025, la Chișinău.
19:05
Modificări la Codul educației: Peste 70 de școli din R. Moldova ar urma să fie reorganizate # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi, pentru a asigura o educație de calitate și infrastructură adecvată.
18:45
Aproape jumătate de milion de lei va ajunge anual în bugetul municipal. Suma a fost obținută ca urmare a licitației cu strigare, organizată de Primăria Chișinău pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, transmite IPN.
18:25
Aspecte de mediu discutate cu Ambasada SUA în contextul construcției liniei electrice Strășeni - Gutinaș # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu Elizabeth Lawrence, coordonator de asistență la Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, pentru a discuta pașii următori în implementarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni - Gutinaș.
18:05
FOTO | Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălți # Radio Chisinau
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar oferit de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost distribuită către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, având un impact direct asupra condițiilor de studiu ale elevilor și profesorilor.
17:50
Guvernul de la București a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat vineri Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul legal pentru desfășurarea investițiilor strategice în industria de apărare a României. Documentul prevede, între altele, proiecte finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene, pentru care România va primi fonduri totale de peste 16 miliarde de euro.
17:40
R. Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova continuă să își consolideze rolul în arhitectura regională a transporturilor, prin participarea activă la cea de-a 9-a reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurată astăzi la Bruxelles. Evenimentul a reunit miniștrii transporturilor din statele Balcanilor de Vest, Republica Moldova, reprezentată de vicepremierul Vladimir Bolea, Georgia și Ucraina, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Secretariatului TCT, pentru a discuta evoluțiile strategice ale sectorului.
17:30
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri, 5 decembrie, că unitatea dintre UE și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul.
17:20
Alexandru Munteanu și echipa Banci Mondiale au discut noile priorități de cooperare # Radio Chisinau
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est.
