/VIDEO/ Peste 50 de misiuni diplomatice au strâns fonduri pentru opt proiecte sociale din toată țara

175 de obiecte explozive și peste șapte mii de cărtușe au adunat pacifiștii noștri în Kosovo în cei 11 ani de misiune sub egida KFOR. Și dacă ați crezut că detașamentele de geniu sunt formate exlusiv din bărbați, vă înșelați. Femeile noastre demonstrează că sunt bune și în misiuni de pace, indiferent dacă sunt cu […]