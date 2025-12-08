Șofer băut și fără permis, oprit de poliție la Bălți
TV Nord, 8 decembrie 2025 10:30
Un echipaj mixt al Direcției regionale „Nord” și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe strada Bulgară din municipiu. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat. Verificările ulterioare au […] Acest articol Șofer băut și fără permis, oprit de poliție la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Explozie în Șoldănești. Un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină la aprinderea sobei # TV Nord
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul unei locuințe a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs în momentul în care bărbatul de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a […] Acest articol Explozie în Șoldănești. Un bărbat a ajuns la spital după ce a folosit benzină la aprinderea sobei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Acum 24 ore
16:30
Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo # TV Nord
Reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei, după un atac aerian rusesc major, vor dura câteva săptămâni, a declarat sâmbătă operatorul rețelei de stat a țării, Ukrenergo, transmite agerpres.ro Vitalii Zaicenko, șeful Ukrenergo, a declarat la televiziunea de stat ucraineană că situația este gravă, iar procesul de reparații va dura săptămâni în loc de zile.Daunele extinse […] Acest articol Reparațiile la rețeaua electrică din Ucraina vor dura câteva săptămâni, declară operatorul Ukrenergo a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Tragedie într-un club din Goa: 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit în timpul nopții # TV Nord
Un incendiu puternic izbucnit sâmbătă, la miezul nopții, într-un club de noapte popular din Goa, India, a provocat moartea a 25 de persoane, potrivit BBC. Majoritatea victimelor erau angajați ai localului, însă printre cei decedați se află și turiști, scrie click.ro cu referire la BBC Incidentul a avut loc la clubul Birch by Romeo Lane, […] Acest articol Tragedie într-un club din Goa: 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit în timpul nopții a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Situația în punctele de trecere a frontierei în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări # TV Nord
Poliția de Frontieră a prezentat datele privind fluxul de persoane pentru ultimele 24 de ore, înregistrate până la data de 6 decembrie 2025. În total, prin punctele de trecere a frontierei au fost consemnate 54 755 de traversări ale persoanelor. Conform raportului, cele mai tranzitate puncte rămân: Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile […] Acest articol Situația în punctele de trecere a frontierei în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează distincțiile de stat oferite, în urmă cu două luni, președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decizia a fost făcută publică în seara zilei de 6 decembrie și a intrat în vigoare imediat după semnare. Distincțiile le-au fost acordate celor […] Acest articol Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
10:40
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar pentru mulți adulți reprezintă ritualul indispensabil al dimineții. Însă câtă cafea putem consuma zilnic fără a afecta sănătatea? Potrivit recomandărilor generale ale experților în nutriție, un adult sănătos poate consuma în siguranță până la 3–4 cești de cafea pe zi, echivalentul a aproximativ 300–400 […] Acest articol Câtă cafea poți consuma pe zi? Specialiștii explică limitele sigure pentru adulți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege primarul general, care va conduce Capitala până în anul 2028, potrivit TVR Info. În total, în București vor funcționa 1.289 de secții de votare, cele mai multe fiind organizate în sectoarele 3 și 6. Distribuția secțiilor este următoarea: Au […] Acest articol Bucureștenii își aleg astăzi primarul. 1,8 milioane de persoane sunt așteptate la vot a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Pentru ziua de 7 decembrie, meteorologii prognozează o vreme predominant mohorâtă, cu cer acoperit de nori în întreaga țară. În Sud, se așteaptă și ploi slabe, iar vântul va sufla slab, fără intensificări notabile. Temperaturile diurne vor urca până la +7°C, în timp ce noaptea se vor menține în jurul valorii de 0°C. În Nordul […] Acest articol Vremea pentru 7 decembrie 2025: Cer noros și ploi slabe în Sud a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 decembrie 2025
18:10
Peste 6700 de locuitori din Strășeni și Ialoveni vor beneficia de mai multă siguranță datorită noului Post de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni # TV Nord
Peste 6 700 de locuitori din raioanele Strășeni și Ialoveni vor beneficia de un nivel sporit de siguranță, odată cu inaugurarea Postului de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni, deschis oficial astăzi, 5 decembrie 2025. Noua structură va reduce semnificativ timpul de reacție în situațiile de urgență și va consolida intervențiile primare în comunitățile rurale. […] Acest articol Peste 6700 de locuitori din Strășeni și Ialoveni vor beneficia de mai multă siguranță datorită noului Post de Salvatori și Pompieri Voluntari din Scoreni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
De la începutul anului 2025, 20 024 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Potrivit instituției, dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată de […] Acest articol Peste 20 de mii de persoane au fost angajate prin ANOFM în 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Un polițist de frontieră aflat în serviciu la Sectorul Poliției de Frontieră Lopatnic, Direcția regională Nord, a suferit o auto-rănire cu arma din dotare în seara zilei de 5 decembrie, în jurul orei 21:30. Potrivit informațiilor preliminare, angajatul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu, moment în care colegii au […] Acest articol Auto-rănire cu arma din dotare. Un polițist de frontieră găsit împușcat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
5 decembrie 2025
18:30
Adjuncta Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, Inna Josan, a fost concediată. Funcționara acuză presiuni și sancțiuni motivate politic # TV Nord
Inna Josan, șefa adjunctă a Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, a fost concediată oficial, după ce Comisia de disciplină a aplicat trei sancțiuni succesive: mustrare, mustrare aspră și, în final, destituirea din funcție. Primăria a justificat măsura prin constatarea unor abateri disciplinare și prin neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, inclusiv gestionarea concursurilor pentru […] Acest articol Adjuncta Direcției Resurse Umane din Primăria Bălți, Inna Josan, a fost concediată. Funcționara acuză presiuni și sancțiuni motivate politic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
/VIDEO/ Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: peste 1.800 de sancțiuni, multe anulate în instanță # TV Nord
Regiunea de nord a Republicii Moldova continuă să fie zona cu cele mai multe dosare pentru corupție electorală, potrivit datelor prezentate de experții ADEPT în cadrul unui eveniment dedicat analizei sancțiunilor aplicate alegătorilor în campaniile trecute. Conform datelor prezentate, Bălți, Sângerei, Drochia, Fălești și Soroca conduc detașat clasamentul național, cu peste 1.800 de dosare examinate […] Acest articol /VIDEO/ Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: peste 1.800 de sancțiuni, multe anulate în instanță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
O tentativă de corupere a fost dejucată de polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Leușeni–Albița”, care au demonstrat integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, incidentul s-a produs pe sensul de intrare în Republica Moldova. Un cetățean ucrainean de 61 de ani ar […] Acest articol Tentativă de corupere dejucată la punctul de trecere a frontierei „Leușeni” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
/VIDEO/ Dezinformare și mesaje manipulatorii după alegerile din septembrie: falsuri despre fraudarea scrutinului, militarizare și notificări fiscale # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Luna octombrie a fost marcată de o nouă avalanșă de mesaje care instigă la ură, confuzie și divizare socială, chiar și după încheierea campaniei electorale. Printre cele mai răspândite falsuri s-au numărat presupusa fraudare a alegerilor, notificările false atribuite Serviciului Fiscal de Stat și manipulări privind „militarizarea” Republicii Moldova.” ALEGERI […] Acest articol /VIDEO/ Dezinformare și mesaje manipulatorii după alegerile din septembrie: falsuri despre fraudarea scrutinului, militarizare și notificări fiscale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate la Washington de vicepremierul Mihai Popșoi # TV Nord
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA. Șeful diplomației de la […] Acest articol Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate la Washington de vicepremierul Mihai Popșoi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, în luna noiembrie 2025, 34% dintre cele 158 497 de apeluri recepționate au fost non-urgente. Media zilnică a solicitărilor a ajuns la aproximativ 5 283 de apeluri, dintre care o proporție importantă nu a necesitat intervenția serviciilor specializate. Cele mai frecvente categorii de apeluri non-urgente […] Acest articol 34% dintre apelurile din noiembrie au fost non-urgente a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Bun găsit la o nouă ediție „Descoperă Nordul”. Dar înainte să pornim la drum, ne luăm doza de energie de dimineață. Cotova una din cele mai mari comune din raionul Drochia, cu cele mai puternice izvoare din nordul Republicii și cu cea mai veche Biserică de Lemn din regiune.” PETRU […] Acest articol /VIDEO/ Descoperă nordul Republicii Moldova împreună cu McDonald’s // Cotova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
În luna noiembrie a acestui an, instituția noastră, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie / Muzeul Etnografic Sângerei, a desfășurat o cercetare arheologică preventivă asupra unui tumul aflat în partea de nord a orașului Sîngerei. Investigațiile au fost posibile datorită sprijinului oferit de Primăria Sîngerei, care a facilitat accesul la zona vizată. Movila […] Acest articol /FOTO/ Descoperire arheologică la Sîngerei. Cinci complexe funerare din epoca bronzului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți în Washington, D.C., unde a vorbit despre modernizarea și digitalizarea serviciilor consulare. Popșoi a subliniat că diaspora are un rol important în promovarea Republicii Moldova și că statul trebuie să le ofere servicii rapide, accesibile și adaptate […] Acest articol Servicii consulare digitalizate pentru diaspora din Washington a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Guvernul Republicii Moldova pregătește schimbări importante în modul în care sunt tratate coletele comandate de moldoveni de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online din afara țării. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că introducerea unor taxe și reguli noi este „necesară” atât din motive economice, cât și pentru protecția consumatorilor. Ministerul Finanțelor finalizează […] Acest articol Guvernul pregătește taxe pentru coletele Temu și AliExpress: ce se schimbă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar privind intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 2025, a unor modificări esențiale aduse Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor despre produsele alimentare. Noile reglementări vizează în mod expres etichetarea produselor care conțin exclusiv arome, având drept scop prevenirea practicilor înșelătoare și protejarea drepturilor consumatorilor. […] Acest articol ANSA: Noi reguli stricte pentru etichetarea produselor cu arome, valabile din 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet de țigarete sau țigări de foi (cigarillos) cu 20 de unități va fi de 46,59 lei. Instituția avertizează operatorii economici că vânzarea produselor din tutun la un preț mai mic decât cel stabilit este strict interzisă, iar nerespectarea regulii […] Acest articol Prețul minim pentru țigări în 2026. SFS anunță 46,59 lei per pachet a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 decembrie 2025
17:40
/VIDEO/ Când viața prinde din nou culoare. Două povești din Bălășești despre curaj, muncă și demnitate # TV Nord
Sunt văduvi, au trecut prin pierderi, greutăți și au luptat ani buni cu singurătatea. Dar într-o zi, cineva a bătut la ușa lor cu o idee și o propounere de a încerca ceva nou. Vorbim depsre mai mulți locuitori ai satului Bălășești care la bătrânețe și-au redescoperit sensul. Cu suportul unor proiecte europene și-au lansat […] Acest articol /VIDEO/ Când viața prinde din nou culoare. Două povești din Bălășești despre curaj, muncă și demnitate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
/VIDEO/ Bălășești va avea propria stație modernă de pompieri: investiție europeană pentru siguranța oamenilor # TV Nord
Comuna Bălășești se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani: construirea unei stații moderne pentru pompieri, dotată la standarde europene. Proiectul, realizat în parteneriat cu comuna Comarna din România, este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021 –2027 și își propune să transforme modul în care comunitățile rurale […] Acest articol /VIDEO/ Bălășești va avea propria stație modernă de pompieri: investiție europeană pentru siguranța oamenilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Fostul deputat Adrian Albu, vizat de ANI: avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi nejustificate în mărime de 892.985,45 lei în cazul lui Adrian Albu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit ANI, diferența substanțială a fost identificată între averea dobândită de deputat și membrii familiei sale, pe de o parte, și veniturile oficiale și cheltuielile acestora, pe de […] Acest articol Fostul deputat Adrian Albu, vizat de ANI: avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Deminări în luna noiembrie: 79 de obiecte explozive, neutralizate de geniștii Armatei Naționale # TV Nord
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au continuat și în luna noiembrie activitățile de asigurare a securității populației, intervenind în mai multe localități din țară pentru neutralizarea munițiilor neexplodate rămase în sol încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit Ministerului Apărării, pe parcursul lunii trecute, geniștii au executat 15 misiuni de deminare, în […] Acest articol Deminări în luna noiembrie: 79 de obiecte explozive, neutralizate de geniștii Armatei Naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Municipiul Edineț a fost ieri gazda unei acțiuni impresionante de solidaritate și bucurie pentru cei mici. „Caravana de Crăciun”, o inițiativă derulată de Round Table Moldova, a adus în municipiu 657 de cadouri oferite cu dragoste de familii din Germania, care pregătesc anual daruri pentru copiii din Republica Moldova. Datorită numărului tot mai mare al […] Acest articol /FOTO/ „Caravana de Crăciun” a adus 657 de cadouri copiilor din Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Parlamentul European reafirmă sprijinul puternic pentru parcursul european al Republicii Moldova. Aflat la Chișinău cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE–Republica Moldova, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că țara noastră este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe anumite capitole și că Parlamentul European „va continua să fie un partener activ în acest proces”. […] Acest articol Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Europa continuă să surprindă călătorii din întreaga lume cu destinații spectaculoase, experiențe culturale unice și o evoluție constantă a serviciilor turistice. În 2025, cinci orașe și regiuni se remarcă prin excelență, inovație, gastronomie, siguranță și un stil de viață care inspiră. De la luxul absolut din Monaco la vibe-ul artistic al orașului Riga, până la […] Acest articol Top 5 Destinații Europene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Cine este Tatiana Zalevskaia, noua președintă a legislativului nerecunoscut de la Tiraspol. Îl va înlocui pe Krasnoselski # TV Nord
Pe 3 decembrie, Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, nerecunoscut internațional s-a reunit în prima ședință a legislaturii a VIII-a, în cadrul căreia au fost confirmate mandatele noilor deputați și a fost desemnată conducerea legislativului local. Tatiana Zalevskaia, deputată în circumscripția nr. 19 „Krasnianski”, raionul Slobozia, a fost aleasă în unanimitate în funcția de președintă a […] Acest articol Cine este Tatiana Zalevskaia, noua președintă a legislativului nerecunoscut de la Tiraspol. Îl va înlocui pe Krasnoselski a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a avut loc recent o nouă reușită medicală. O mămică de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil – o fetiță sănătoasă, cu o greutate de peste 3,7 kg. Nașterea a fost realizată printr-o operație cezariană complexă, care a […] Acest articol /FOTO/ O mamă din Anenii Noi a născut al 14-lea copil la 48 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile” # TV Nord
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, numit „Bugetul Investițiilor Responsabile”, un document axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că noul buget este construit astfel încât să stimuleze creșterea economică durabilă și să permită, în anii următori, majorări substanțiale […] Acest articol Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
În orașul Soroca, un tânăr din Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți a reușit să captiveze atenția comunității prin pasiunea și talentul său muzical. Acesta este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca și se remarcă printr-un repertoriu muzical variat. Tânărul, care face parte din categoria copiilor separați […] Acest articol Tânăr din Soroca, membru al ansamblului vocal, impresionează prin talentul său muzical a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Tinerii din Drochia construiesc comunități incluzive prin participare și dialog la Teatru Forum # TV Nord
În raionul Drochia, tinerii au avut oportunitatea de a participa la sesiuni de instruire dedicate Teatrului Forum, o metodă inovativă care implică activ spectatorii în găsirea soluțiilor la problemele reale cu care se confruntă comunitățile lor. Proiectul INSPIRĂ Moldova, prin intermediul acestor sesiuni, a avut drept scop construirea și dezvoltarea comunităților incluzive, bazate pe principiile […] Acest articol Tinerii din Drochia construiesc comunități incluzive prin participare și dialog la Teatru Forum a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Un caz șocant de neglijență administrativă a fost raportat în Australia, unde sute de funcționari publici au continuat să primească salariile timp de ani de zile, chiar dacă erau concediați. Această situație a dus la consecințe financiare grave și a ridicat întrebări cu privire la eficiența și securitatea sistemelor administrative guvernamentale. Potrivit informațiilor disponibile, unul […] Acest articol Sute de funcționari publici din Australia au primit salarii ani de zile după concediere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
/VIDEO/ Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți intră în renovare: instituție strategică inclusă în proiectul național INSPIREE # TV Nord
Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți va fi modernizat din temelie. Clădirea este printre primele beneficiare ale proiectului INSPIREE – unul dintre cele mai ample programe de eficiență energetică lansate în Republica Moldova. NATALIA GURĂU, asistent medical principal, Centrului Național de Transfuzia Sângelui: „Pentru noi toți, renovarea înseamnă condiții de lucru mai confortabile, un […] Acest articol /VIDEO/ Centrul de Transfuzie a Sângelui din Bălți intră în renovare: instituție strategică inclusă în proiectul național INSPIREE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 decembrie 2025
19:30
/VIDEO/ O dronă de origine necunoscută, plimbată prin Pepeni timp de patru zile. Localnicii au încercat să o dezmembreze înainte să anunțe poliția # TV Nord
O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sîngerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu a anunțat autoritățile DORIN […] Acest articol /VIDEO/ O dronă de origine necunoscută, plimbată prin Pepeni timp de patru zile. Localnicii au încercat să o dezmembreze înainte să anunțe poliția a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19:00
Care sunt direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anul 2026 ale Consiliului Raional Glodeni, care este bugetul instituției, dar și problemele cu care se confruntă direcțiile consiliului raional discutăm astăzi la Factor Decizional cu Oxana Albu, președinta raionului Glodeni. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Acest articol /Factor Decizional/ Planul de activitate a CR Glodeni pentru 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
/VIDEO/ Nichita Feraru are nevoie în continuare de sprijin. Băiețelul de 4 ani crede într-o copilărie frumoasă # TV Nord
Este greu de imaginat că acest copil plin de viață duce o luptă atât de grea. La doar patru ani, Nichita Feraru din raionul Glodeni se confruntă cu un diagnostic dur: cancer în stadiul III. De la vizita noastră din iunie 2025, situația lui s-a schimbat vizibil. Datorită solidarității oamenilor, familia a reușit să strângă […] Acest articol /VIDEO/ Nichita Feraru are nevoie în continuare de sprijin. Băiețelul de 4 ani crede într-o copilărie frumoasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Precizările Poliției: Bărbat din Pepeni a transportat acasă o dronă găsită pe câmp, fără a anunța autoritățile # TV Nord
Astăzi, în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, polițiștii au fost sesizați despre existența unei drone descoperite în afara localității. Dispozitivul nu era activ și nu se afla în zbor în momentul observării. Oamenii legii au stabilit că drona fusese găsită sâmbătă de un localnic pe un deal din apropiere. În loc să anunțe Poliția, acesta […] Acest articol Precizările Poliției: Bărbat din Pepeni a transportat acasă o dronă găsită pe câmp, fără a anunța autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Azi abordăm una dintre cele mai sensibile și totodată urgente probleme cu care se confruntă municipiul Bălți și întreaga țară – consumul și traficul de droguri. Un fenomen care afectează tineri, familii și întreaga comunitate și care necesită atât acțiune fermă, cât și înțelegere medicală și socială. Invitații noștri sunt Vladimir Gașco, Șef al Serviciului […] Acest articol Esențial // Pericol invizibil: drogurile și tinerii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
/FOTO/ Casa de Cultură din Cubolta se transformă. Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare # TV Nord
Primăria comunei Cubolta din raionul Sîngerei, în parteneriat cu comuna Lunca Banului din județul Vaslui, România, a lansat un proiect transfrontalier amplu, finanțat de Uniunea Europeană, care prevede modernizarea și dotarea Caselor de Cultură din cele două localități. Inițiativa are drept scop revitalizarea vieții culturale, reducerea disparităților dintre mediul rural și urban în ceea ce […] Acest articol /FOTO/ Casa de Cultură din Cubolta se transformă. Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
În ultimele decenii, interesul pentru promovarea unui stil de viață sănătos a crescut semnificativ în contextul schimbărilor epidemiologice globale și al creșterii prevalenței bolilor cronice netransmisibile. Alimentația dezechilibrată, sedentarismul, consumul de substanțe nocive și lipsa unor practici elementare de prevenție contribuie anual la milioane de decese evitabile la nivel mondial, conform estimărilor Organizației Mondiale a […] Acest articol Fii conștient – trăiește sănătos! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Percheziții CNA la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție. Un șef de secție a fost reținut # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat în această dimineață o serie de percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit anchetatorilor, un șef de secție al instituției este bănuit că ar fi solicitat și primit bani, […] Acest articol Percheziții CNA la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție. Un șef de secție a fost reținut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
/VIDEO/ Geniști la fel ca bărbații: Povestea femeilor din Armata Națională, aflate în linia întâi în Kosovo # TV Nord
175 de obiecte explozive și peste șapte mii de cărtușe au adunat pacifiștii noștri în Kosovo în cei 11 ani de misiune sub egida KFOR. Și dacă ați crezut că detașamentele de geniu sunt formate exlusiv din bărbați, vă înșelați. Femeile noastre demonstrează că sunt bune și în misiuni de pace, indiferent dacă sunt cu […] Acest articol /VIDEO/ Geniști la fel ca bărbații: Povestea femeilor din Armata Națională, aflate în linia întâi în Kosovo a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Familiile din Republica Moldova vor beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații la încălzire cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern care reglementează modalitatea de acordare a sprijinului financiar destinat acoperirii costurilor energetice. Ca și anul trecut, compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, […] Acest articol Familiile vor primi compensații între 500 și 1000 lei pentru sezonul rece 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Pielea este cel mai mare organ al corpului și primul care reacționează la rutina noastră zilnică. De multe ori ne concentrăm pe produse scumpe sau tendințe din online, dar ignorăm exact acele obiceiuri mici care ne afectează sănătatea pielii pe termen lung. Fără să observăm, anumite gesturi zilnice pot provoca acnee, iritații, îmbătrânire prematură sau […] Acest articol Top 5 greșeli care distrug sănătatea pielii fără să îți dai seama a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, apariția a două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Noile cazuri au fost confirmate atât la animale domestice, cât și la sălbatice, ceea ce menține un nivel ridicat de risc […] Acest articol Atenție! Noi focare de PPA și Rabie confirmate în țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
