REACȚIE | Comisia Europeană rămâne fără cont publicitar pe X după ce a amendat platforma

Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters. AIEA a indicat că o inspecţie a stabilit că daunele cauzate