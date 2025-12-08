Credit „de familie”: Zinaida Popa a luat aproape 2 milioane de lei împrumut de la soțul ei, fostul șef al SPPS, în 2025

11:10

De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să înțeleagă cât de mult influențează banii nivelul de fericire. Intuiția comună spune că veniturile mari aduc automat o viață mai bună și mai satisfăcătoare. Totuși, studiile din psihologie și economie arată că realitatea este mai complexă. Oamenii cu venituri ridicate tind să fie mai fericiți până la un […] Articolul De ce oamenii cu venituri mari tind să fie mai fericiți doar până la un anumit prag apare prima dată în ea.md.