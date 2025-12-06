Ce legătură există între depresie și durerea cronică?

07:20

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, afirmă că tariful la gazele naturale ar trebui să fie micșorat cu cel puțin 20 la sută, reieșind din prețurile actuale de achiziție. „Guvernarea a secretizat iarăși prețurile, dar acestea sunt clar mai joase decât au fost. Și prețul la curentul electric trebuie micșorat, iar aceste decizii […]