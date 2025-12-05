Bugetul de stat 2026, aprobat: Deficit estimat la circa 21 miliarde lei
EA.md, 5 decembrie 2025 07:20
Guvernul Munteanu a aprobat joi proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat: „Deficitul nu e mic, dar aproape jumătate va fi direcționat spre investiții". Proiectul prevede: PIB nominal: 377 miliarde lei Inflație anuală: 4,3% la sfârșit de an Salariu […]
Acum 30 minute
07:20
Actorul Emilian Crețu a făcut public numele nepoțelului său, fiul surorii Maria. Micuțul se va numi Elisei, iar vestea a fost împărtășită chiar de Crețu pe contul său de Instagram. Doamne ferește, ce secret! Eu am crezut că sora mea nu l-a zis, dar l-a zis la toată Moldova, că-l cheamă Elisei. Este un […]
07:20
Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei și-au ucis mama din cauza temelor și a întâlnirilor interzise
O tragedie cutremurătoare a zguduit regiunea Kemerovo, Rusia. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 16 ani au fost reținuți după ce ar fi planificat și comis uciderea mamei fetei. Ancheta arată că conflictul a pornit de la restricțiile impuse de femeie: aceasta o obliga pe fiică să-și facă temele și îi interzicea […]
07:20
Pensiile ar putea fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat discutat în ședința Guvernului. În 2025, majorarea a fost de 10%. Bugetul social pentru anul viitor este estimat la 51,45 miliarde de lei, o sumă din care o parte considerabilă va proveni din transferuri de […]
07:20
Un bărbat din Strășeni se luptă singur cu sărăcia și boala pentru a-și crește cei patru copii. Serghei Zuba, 61 de ani, are doi băieți de 12 și 10 ani și două fetițe de 4 și 2 ani. Deși este grav bolnav și are gradul trei de dizabilitate, el nu reușește să primească nici ajutor […]
07:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse 783.000 de cereri pentru compensații la energie, depășind astfel numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrei, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate, transmite bani.md. Plugaru a subliniat că, pe parcursul anului, […]
07:20
Cetățenii critică anularea compensațiilor și reducerea ajutorului: „1.000 de lei nu înseamnă nimic"
Autoritățile renunță la compensațiile pentru energie electrică. Ultimele plăți, incluse direct în facturile de electricitate, vor fi efectuate în decembrie, pentru consumul din noiembrie 2025. „Așa cum am anunțat anterior, această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Pentru anul viitor nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne vom concentra pe […]
07:20
Guvernul Munteanu a aprobat joi proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat: „Deficitul nu e mic, dar aproape jumătate va fi direcționat spre investiții". Proiectul prevede: PIB nominal: 377 miliarde lei Inflație anuală: 4,3% la sfârșit de an Salariu […]
07:20
„Compensațiile au fost doar temporare", a declarat joi dimineață premierul Alexandru Munteanu, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre posibilitatea ca autoritățile să renunțe la sprijinul pentru populație. „Compensațiile au fost ceva temporar, oferite de Comisia în momentul în care a fost un șoc teribil, atunci când prețurile la resursele energetice s-au mărit de foarte multe ori. […]
07:20
Record gastronomic: Un kilogram de trufe albe de Alba ajunge într-un singur restaurant din Oman, grație unui chef moldovean
Un kilogram de trufe albe de Alba pentru un singur restaurant din Oman — un record care pune Republica Moldova pe harta gastronomiei internaționale, datorită chef-ului moldovean Gheorghe Pintea. Născut în Moldova și format profesional în Italia, Gheorghe Pintea are peste 10 ani de experiență în restaurante de fine dining și stele Michelin. Cariera sa […]
07:20
Gazul ieftin a rămas istorie: Junghietu explică de ce 4 lei erau politică, iar 30 lei înseamnă libertate
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă fără echivoc că „gaz ieftin pentru moldoveni nu va mai exista niciodată". „Am plătit odată un preț politic, care ne lega de dependența de acest gaz", a explicat ministrul, referindu-se la tariful simbolic de altădată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Vocile Puterii de la Exclusiv TV. „Legat de […]
Acum o oră
07:10
(Video) „Aveți un traducător?" Fostul șef al SIS Găgăuzia, Victor Topal, în conflict cu un polițist la Comrat, după o dispută pe tema limbii române
Victor Topal, fost șef al Direcției SIS din Găgăuzia și reprezentant al partidului INIMA MOLDOVEI, a publicat un video în care îi cere unui polițist de patrulare să comunice cu el în limba rusă. În imagini, Topal apare ca pasager într-un automobil oprit de oamenii legii. „Puteți să-mi spuneți toate acestea în limba rusă? Nu […]
07:10
Procurorul Ion Buliga a fost exclus din sistem, după ce ar fi hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost adoptată în ședința de joi a Consiliului Superior al Procurororilor. „La data de 13 noiembrie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat cauza disciplinară inițiată în privința procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului […]
07:10
Tragedie la Rîșcani: Angajat IGSU, lovit mortal de un șofer beat în timp ce stătea lângă mașina parcată pe acostament
Un accident grav s-a produs pe 3 decembrie, în localitatea Petrușeni din raionul Rîșcani. Un angajat IGSU, aflat lângă automobilul său parcat pe acostament, a fost lovit în plin de un șofer aflat în stare de ebrietate. „Miercuri, în jurul orei 19:40, Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat despre un accident rutier cu […]
07:10
Salariile considerabile ale unor conducători de instituții și agenții vor fi reduse, a anunțat premierul Alexandru Munteanu înaintea ședinței Guvernului în care a fost aprobat bugetul pentru 2026. „Sunt câteva funcții publice unde pachetele salariale sunt pur și simplu exagerate, mai ales în anumite agenții", a spus șeful Executivului. „Nu e simplu să ne […]
07:10
Jurnalist ucrainean, față în față cu fiica lui Putin la Paris: „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele"
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a întâlnit-o neașteptat pe Elizaveta Krivonogih, de 23 de ani, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, la Paris, după un vernisaj la galeria de artă unde aceasta lucrează, scrie libertatea.ro. Elizaveta Krivonogih a fost întrebată direct despre implicarea tatălui ei în conflictul din Ucraina și despre bombardamentele asupra Kievului. Ea a […]
07:10
Stamate atacă Guvernul: Facturi mai mari, datorii crescânde și radare care „nu văd ce trebuie"
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică dur deciziile aprobate de Guvernul Munteanu. „Totul e sub control… dar acest control vine cu facturi mai mari, datorii tot mai adânci și radare care nu văd ce trebuie", a scris politica. „Astăzi, Guvernul ne-a demonstrat din nou că „totul e sub control"… doar că acest control vine […]
Acum 24 ore
15:30
O naștere remarcabilă la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi" scoate în evidență profesionalismul și dedicarea echipei medicale. O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, transmite Știri.md. Nou-născuta a cântărit puțin peste 3.700 de grame și a venit pe lume […]
12:50
Brutăria Bardar s-a impus drept una dintre cele mai apreciate afaceri autohtone pe piața internațională, datorită produselor de calitate și rețetelor originale. În 2025, compania a participat la programul „Export Mission", inițiat de Agenția de Investiții, care i-a deschis noi oportunități de extindere pe piețele externe și de consolidare a parteneriatelor comerciale cu state din […]
Ieri
07:20
Elevii din clasa a IV-a din toate școlile din țară ar putea reveni la note la matematică și limba română începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. „Este o dorință exprimată de mulți părinți, învățători, cadre didactice și directori de școli", a […]
07:20
„L-au legat de gât cu funia și l-au tras cu calul": tinerii acuzați de omor în Ocolina, trimiși în judecată
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a dosarului împotriva a doi tineri, de 20 și 22 de ani, acuzați de omor comis cu deosebită cruzime. „Potrivit probelor, la 14 septembrie 2025, pe timp de noapte, învinuiții au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, raionul Soroca. Acolo, după un conflict, […]
07:20
Luni, 1 decembrie, în municipiul Ungheni, o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu armă în timpul unei intervenții la o pacientă aflată în stare critică. Anunțul a fost făcut de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite noi.md. Potrivit instituției, la ora 09:24, dispeceratul comun […]
07:20
Guvernarea propune amânarea aplicării TVA-ului la importul de autov
07:10
Ofițerii CNA, împreună cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară percheziții la membri ai conducerii Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut din aceeași instituție. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind corupere pasivă și activă. „Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este bănuit că ar fi solicitat și primit, […] Articolul Descinderi la Penitenciarul Soroca: un șef de secție a fost reținut pentru corupție apare prima dată în ea.md.
07:10
Actorul Emilian Crețu a declarat, în stilul său caracteristic, „mai în glumă, mai în serios”, că este gata să intre în cursa pentru Primăria Orhei la alegerile locale noi, după demisia Tatianei Cociu. „Gata, până aici a mers ostașul, aleluia. Eu candidez la funcția de primar de Orhei. E aproape de Negureni, aproape de Chișinău […] Articolul (Video) Emilian Crețu, mesaj ferm: „Dacă sunt alegeri anticipate la Orhei, eu candidez“ apare prima dată în ea.md.
07:10
Primăria Chișinău anunță că între 5 decembrie 2025, ora 09:00, și 6 decembrie 2025, ora 05:00, traficul public și privat va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura a fost luată pentru desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării Sărbătorilor de Iarnă 2025–2026. Pe durata […] Articolul PMAN devine pietonală pentru magia sărbătorilor: trafic oprit din 5 decembrie apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandalul Car Vertical: Avocatul întreabă – „Dosarul sau subiectele se discută doar cât fac gălăgie?” # EA.md
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram unde au fost postate imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Moldova. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută doar atât timp cât fac gălăgie? După ce furtuna online se stinge, rămân victimele și […] Articolul Scandalul Car Vertical: Avocatul întreabă – „Dosarul sau subiectele se discută doar cât fac gălăgie?” apare prima dată în ea.md.
07:10
Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală # EA.md
Caz șocant într-o localitate din Republica Moldova. Un copil a fost violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit informațiilor, suspectul a fost reținut. Potrivit pulsmedia, ar fi vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8-9 ani, care în timp ce se întorcea acasă de la școală a fost […] Articolul Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală apare prima dată în ea.md.
07:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorul alimentar „ADALVA” SRL retrage de la consumatori ouă de găină destinate consumului uman, cu marcajul 3MD IL 017 și termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, inclusiv. „Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. Consumatorii care […] Articolul Consumatori, atenție! Un lot de ouă a fost retras din vânzare de ANSA apare prima dată în ea.md.
07:10
Două ucrainence, acuzate de furturi de peste 30.000 de lei în capitală: profitau de aglomerație # EA.md
Două femei, de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru cel puțin două cazuri de pungășie în Chișinău, prejudiciul estimat depășind 30.000 de lei. Potrivit poliției, suspectele acționau în zone aglomerate, distrăgând atenția victimelor pentru a fura bani, carduri și alte bunuri personale din genți. „Acțiunile de identificare și documentare […] Articolul Două ucrainence, acuzate de furturi de peste 30.000 de lei în capitală: profitau de aglomerație apare prima dată în ea.md.
07:10
„Bani dați și apoi retrași”: Părinți obligați să restituie ajutorul școlar de 1 000 de lei, unii chiar dublu # EA.md
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, afirmă că mai mulți părinți l-au sesizat după ce au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care sunt obligați să restituie „ajutorul pentru școală” primit la începutul lunii septembrie. În unele cazuri, suma cerută este chiar dublă față de cea inițial acordată. Până în prezent, […] Articolul „Bani dați și apoi retrași”: Părinți obligați să restituie ajutorul școlar de 1 000 de lei, unii chiar dublu apare prima dată în ea.md.
07:10
„Bani aduși la PLDM”: Războiul dintre foștii premieri continuă în instanță – Filat îl dă în judecată pe Sturza # EA.md
Liderul PLDM și fost premier, Vlad Filat, îl dă în judecată pe fostul premier Ion Sturza, după ce acesta a făcut mai multe acuzații la adresa sa într-o emisiune TV. Filat cere scuze publice, criticând declarațiile lui Sturza – fost prieten – despre „înțelegerea cu Șor pe Aeroport, ura față de Maia Sandu și relația […] Articolul „Bani aduși la PLDM”: Războiul dintre foștii premieri continuă în instanță – Filat îl dă în judecată pe Sturza apare prima dată în ea.md.
07:10
Averea lui Igor Dodon la preluarea mandatului de deputat: peste 5,6 milioane ruble, o casă și credite bancare # EA.md
Ex-președintele Igor Dodon, recent instalat ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a depus declarația de avere. Documentul arată venituri salariale, onorarii de peste 5,6 milioane ruble din activități didactice și un credit restant până în 2028. Conform declarației, Dodon a încasat de la PSRM un salariu de 240.916,67 lei, iar activitatea la „Корпоративный университет Сбербанка” […] Articolul Averea lui Igor Dodon la preluarea mandatului de deputat: peste 5,6 milioane ruble, o casă și credite bancare apare prima dată în ea.md.
3 decembrie 2025
16:30
O piață în creștere accelerată, cu prețuri încă accesibileÎn ultimii ani, Albania a trecut de la o destinație de vacanță „descoperită recent” la o piață imobiliară aflată în expansiune. Un număr tot mai mare de moldoveni se uită spre litoralul Mării Ionice atunci când vine vorba de investiții, relocare sau achiziția unei locuințe de vacanță. […] Articolul Albania – una dintre cele mai surprinzătoare direcții imobiliare pentru moldoveni în 2026 apare prima dată în ea.md.
12:30
Compensații reduse și criterii mai stricte: Guvernul schimbă regulile. Cine rămâne fără „ajutorul la contor” # EA.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou mecanism de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025–2026, care aduce modificări importante. Ajutorul maxim scade de la 1 400 la 1 000 de lei, iar unele categorii de persoane sunt excluse din lista beneficiarilor. În noul sezon rece, familiile din Republica Moldova vor primi compensații cuprinse între 500 […] Articolul Compensații reduse și criterii mai stricte: Guvernul schimbă regulile. Cine rămâne fără „ajutorul la contor” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
În trimestrul III al anului 2025, salariul mediu lunar brut a ajuns la 15.487,8 lei, înregistrând o creștere de 9,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, câștigurile au avansat cu 2,1%, relatează […] Articolul Inflația taie din creșterea salariilor: moldovenii câștigă doar 2% în plus apare prima dată în ea.md.
07:30
„Este prematur de făcut asemenea declarații, că o fi 10%, 15%, 20%, 7%, din considerentul că sunt multe componente necunoscute, care nu depind de Energocom”, a declarat directorul interimar al companiei, Eugeniu Buzatu. Energocom a depus, pe 1 decembrie, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), actele necesare pentru stabilirea costurilor de bază care […] Articolul Buzatu: Discuțiile despre ieftinirea gazului sunt premature apare prima dată în ea.md.
07:20
Căsătorită cu un milionar, trădată de familie, învingătoare în fața cancerului: drama și forța unei moldovence # EA.md
După o căsnicie eșuată, din care a rămas cu cinci copii, și după ce a învins cancerul, o moldoveancă din nordul țării a muncit ani de zile la Moscova, departe de familie. Acolo a cunoscut un milionar austriac și s-a căsătorit cu el. Când viața părea să-i zâmbească, bărbatul a înșelat-o cu o rudă apropiată, […] Articolul Căsătorită cu un milionar, trădată de familie, învingătoare în fața cancerului: drama și forța unei moldovence apare prima dată în ea.md.
07:20
Igor Dodon: Gazul trebuie să se ieftinească cu 20% iarna aceasta. Compensațiile, tăiate, dar milioane merg la Apărare # EA.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, afirmă că tariful la gazele naturale ar trebui să fie micșorat cu cel puțin 20 la sută, reieșind din prețurile actuale de achiziție. „Guvernarea a secretizat iarăși prețurile, dar acestea sunt clar mai joase decât au fost. Și prețul la curentul electric trebuie micșorat, iar aceste decizii […] Articolul Igor Dodon: Gazul trebuie să se ieftinească cu 20% iarna aceasta. Compensațiile, tăiate, dar milioane merg la Apărare apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputata Anastasia Nichita și-a depus declarația de avere la preluarea mandatului. Documentul arată venituri totale de peste 4 milioane de lei, provenite în principal din premii sportive, burse și colaborări comerciale. Familia ei deține, de asemenea, un apartament și două mașini de lux achiziționate în ultimii ani, scrie UNIMEDIA. Potrivit declarației, Anastasia Nichita a încasat […] Articolul Porsche, Bentley și milioane în cont: detaliile averii Anastasiei Nichita apare prima dată în ea.md.
07:20
“Eu oricând sunt pregătit” – Pavel Stratan, pe cale să devină bunic? Totul despre planurile Cleopatrei Stratan și Edward Sanda # EA.md
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre […] Articolul “Eu oricând sunt pregătit” – Pavel Stratan, pe cale să devină bunic? Totul despre planurile Cleopatrei Stratan și Edward Sanda apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a trimis Procuraturii Generale o interpelare oficială privind gestionarea dronei rusești descoperite pe 25 noiembrie la Cuhureștii de Jos, după ce aceasta a fost expusă public pe treptele Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Alexandr Stoianoglo a transmis Procurorului General o interpelare prin care solicită clarificări privind folosirea dronei rusești căzute […] Articolul Drona de la Florești, expusă la MAE – Stoianoglo cere clarificări apare prima dată în ea.md.
07:20
Moldovenii trimit mii de colete în străinătate înainte de sărbători, însă unele riscă să fie reținute la vamă din cauza conținutului neconform. Transportatorii și autoritățile avertizează că respectarea regulilor este esențială pentru ca pachetele să ajungă în siguranță la destinatari. În această perioadă, fluxul de colete expediate către țările Uniunii Europene crește semnificativ. Totuși, […] Articolul Colete sub control: ce articole riscă să fie blocate înainte de Crăciun apare prima dată în ea.md.
07:20
Autoritățile atrag atenția că mulți pacienți infectați cu HIV ajung la medic prea târziu, când șansele de supraviețuire sunt mult reduse. Cazul lui Andrei Stoliarenco, diagnosticat acum zece ani, demonstrează însă că infecția poate fi ținută sub control printr-un tratament corect și constant. Andrei a aflat că este HIV-pozitiv după un test făcut preventiv, […] Articolul Povestea unui tânăr cu HIV: zece ani de luptă și speranță apare prima dată în ea.md.
07:20
Un copil de doi ani din Dubăsari a fost dus la spital după ce a ingerat patru pastile hormonale găsite în locuința sa. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar copilul a descoperit blisterul cu medicamente lăsat la vedere, transmite independent.md. La […] Articolul Alertă la Dubăsari: copil de 2 ani, spitalizat după ce a înghițit pastile hormonale apare prima dată în ea.md.
07:20
Două surori cu un destin greu au nevoie de sprijinul oamenilor. Fetele au rămas orfane după ce mama lor a murit, iar tatăl le-a părăsit. Singura persoană care le mai oferă afecțiune și grijă este bunelul lor, Moș Nicolae. Într-o casă veche și cu o pensie modestă, Nicolae Dumitrașcu își crește cele două nepoțele […] Articolul Dragoste și sacrificiu: bunelul care crește singur două nepoțele apare prima dată în ea.md.
07:20
R. Moldova prinde viteză: cinci kilometri de autostradă vor fi construiți în următoarele luni # EA.md
Primii cinci kilometri de autostradă din R. Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. În direct la Radio Moldova, acesta a confirmat că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de Flori”, […] Articolul R. Moldova prinde viteză: cinci kilometri de autostradă vor fi construiți în următoarele luni apare prima dată în ea.md.
2 decembrie 2025
17:50
Moldova — Miss Grand Moldova marchează începutul unei noi etape, cu o viziune proaspătă și o direcție care pune accent pe dezvoltare, profesionalism și reprezentarea Moldovei la cel mai înalt nivel. Sub conducerea Danielei Costin, organizația își propune să ofere tinerelor din Moldova o platformă modernă, sigură și inspirațională, care să le pregătească pentru competiții internaționale de […] Articolul Miss Grand Moldova intră într-o nouă eră de oportunități și vizibilitate internațională apare prima dată în ea.md.
16:50
Peste 2 tone de carne de pui importată vor fi distruse după ce inspectorii ANSA au confirmat că aceasta este periculoasă pentru consum. Testele de laborator efectuate la Punctul de trecere a frontierei Leușeni au depistat prezența bacteriei Salmonella, responsabilă pentru toxiinfecții alimentare grave. Întregul lot de 2.305 kg de carne separată mecanic a fost […] Articolul Alertă alimentară: ANSA retrage peste 2 tone de carne de pui infectată cu Salmonella apare prima dată în ea.md.
12:50
„Frumusețea începe cu respectul pentru tine însăți”: Interviu cu Ecaterina Buianova, fondatoarea Jolie.md # EA.md
Jolie nu este doar un magazin de lenjerie, ci o poveste despre feminitate, respect și armonie. Fondat de Ecaterina Buianova în 2006, brandul a crescut odată cu femeile care au învățat să aleagă calitatea, să aibă încredere în propriile senzații și să se simtă bine în pielea lor. Astăzi, Jolie este un spațiu liniștit, recognoscibil, […] Articolul „Frumusețea începe cu respectul pentru tine însăți”: Interviu cu Ecaterina Buianova, fondatoarea Jolie.md apare prima dată în ea.md.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit regulile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile criterii prevăd verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă mult mai strictă de evaluare a veniturilor. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi […] Articolul Ecuația iernii: cifrele după care autoritățile împart compensațiile apare prima dată în ea.md.
