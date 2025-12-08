Ministrul Sănătății, întrebat despre venituri și noul BMW: „Totul este perfect legal”
EA.md, 8 decembrie 2025 07:20
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a cedat emoțional în studioul TV8, lăsându-se cuprins de lacrimi atunci când a fost întrebat despre situația sa financiară și despre noul BMW X5, achiziționat în leasing în 2025 pentru 99.000 de euro. În emisiunea „Cutia Neagră”, el a declarat că veniturile sale sunt complet legale și declarate, iar tranzacția […] Articolul Ministrul Sănătății, întrebat despre venituri și noul BMW: „Totul este perfect legal” apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 15 minute
07:30
Părinții elevilor de la Liceul „B. P. Hașdeu” din Chișinău susțin că, la micul dejun, copiii au primit pâine mucegăită în cantina școlii. La plângeri, li s-a răspuns sec: „Nu vă place – mâncați la restaurant”. Incidentul a stârnit îngrijorări printre părinți, care au ridicat imediat problema în fața administrației instituției de învățământ. Cu […] Articolul (Foto) Scandal la un liceu din Capitală: elevii, hrăniți cu pâine mucegăită apare prima dată în ea.md.
07:30
Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții vor primi cu peste 500 de lei mai mult # EA.md
Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții primesc mai mult cu 536 de lei În 2026, indemnizația unică acordată la nașterea copilului va fi majorată de la 21.350 lei la 21.886 lei, oferind părinților un sprijin suplimentar de 536 de lei. Ce spune Guvernul și cadrul legal Majorarea face parte dintr-un proiect de hotărâre […] Articolul Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții vor primi cu peste 500 de lei mai mult apare prima dată în ea.md.
07:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în 2026, prețul de referință pentru un pachet de țigarete sau cigarillos de 20 de unități va fi de 46,59 lei. Autoritatea avertizează operatorii economici că vânzarea produselor din tutun sub acest preț este strict interzisă. Potrivit legislației, nerespectarea prețului minim stabilit atrage sancțiuni conform art. 262¹ alin. […] Articolul Fiscul impune preț minim la țigări: un pachet va costa cel puțin 46,59 lei în 2026 apare prima dată în ea.md.
07:30
Evghenia Guțul, anterior condamnată la șapte ani de închisoare, a dat în judecată Autoritatea Națională de Integritate. Încarcerată la Penitenciarul 13, ea contestă concluziile inspectorului de integritate, care i-a atribuit o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Cererea a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Chișinău pe 2 decembrie. Potrivit ANI, […] Articolul Colier cu diamante și averi impresionante: Evghenia Guțul dă ANI în judecată apare prima dată în ea.md.
07:30
După ani de muncă peste hotare, Silvia și Victor Stoica s-au întors acasă și au pus bazele unei afaceri agricole pe terenul moștenit de la bunici. Alături de tatăl lor, au transformat loturile de lângă Hârjauca, Călărași, într-o livadă modernă de cătină, muncind împreună ca o adevărată echipă. Tinerii aduc viziuni noi, iar tatăl […] Articolul Doi frați revin din străinătate și transformă cătina într-o plantație high-tech apare prima dată în ea.md.
07:30
Fostul premier Vlad Filat afirmă că Vladimir Plahotniuc controla din umbră Partidul Democrat încă din 2009 și ar fi jucat un rol direct în deturnarea protestelor din 7 aprilie. Filat susține că Plahotniuc a pus frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru […] Articolul Filat: Plahotniuc, creierul din urmă al PD în 2009 și actor-cheie în deturnarea protestelor apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
07:20
„O coroană mai mare decât mine.” Povestea moldoveanului devenit milionar și stăpân peste o rețea de cafenele # EA.md
Deține o rețea celebră de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o filozofie aparte despre bani: crede că pot deveni o capcană dacă îi folosești doar pentru tine, fără să dai ceva înapoi comunității. Antreprenorul Ruslan Cojocaru a povestit, într-un interviu cu Dorin Galben, despre prima sa afacere în țară, cum i-au afectat […] Articolul „O coroană mai mare decât mine.” Povestea moldoveanului devenit milionar și stăpân peste o rețea de cafenele apare prima dată în ea.md.
07:20
Vlad Filat aruncă bomba: Plahotniuc ar fi „cumpărat” funcția de Procuror General cu 2 milioane de euro # EA.md
Liderul PLDM dezvăluie la podcast cum funcția de Procuror General s-ar fi vândut „ca la piață”, în perioada în care AIE prelua guvernarea, iar instituția ajungea sub controlul lui Vladimir Plahotniuc, scrie UNIMEDIA. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit […] Articolul Vlad Filat aruncă bomba: Plahotniuc ar fi „cumpărat” funcția de Procuror General cu 2 milioane de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
Credit „de familie”: Zinaida Popa a luat aproape 2 milioane de lei împrumut de la soțul ei, fostul șef al SPPS, în 2025 # EA.md
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC și directoarea Moldexpo, a contractat în 2025 un credit de aproape 2 milioane de lei chiar de la soțul său, Vasile Popa, fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, […] Articolul Credit „de familie”: Zinaida Popa a luat aproape 2 milioane de lei împrumut de la soțul ei, fostul șef al SPPS, în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:20
În seara de 5 decembrie, în jurul orei 21:30, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic” din cadrul Direcției regionale Nord, un polițist aflat în serviciu s-a auto-rănit cu arma din dotare, potrivit unui comunicat oficial. Primele informații arată că angajatul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din perimetrul de lucru, moment în care colegii […] Articolul Tragedie la frontieră: un polițist s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului apare prima dată în ea.md.
07:20
„Tunelul fără lumină continuă”: încă două ședințe amânate în dosarul fostului primar din Boldurești, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță # EA.md
Şedinţa de judecată a fostului primar Nicanor Ciochina, învinuit că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amânată. El a anunţat instanţa că este bolnav. Familia victimei susține că Nicanor Ciochină tergiversează intenționat procesul, scrie tvr.md Nicanor Ciochină a înştiinţat instanţă că este […] Articolul „Tunelul fără lumină continuă”: încă două ședințe amânate în dosarul fostului primar din Boldurești, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță apare prima dată în ea.md.
07:20
Compensațiile „Ajutor la contor”, trecute prin filtrul a 11 baze de date înainte de aprobare # EA.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale explică, într-un video informativ, cum se verifică cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor”. Cererile pentru compensații prin programul „Ajutor la contor” sunt supuse verificărilor în 11 baze de date și sisteme informaționale, într-un proces menit să confirme corectitudinea informațiilor și să asigure un mecanism echitabil de stabilire a plăților […] Articolul Compensațiile „Ajutor la contor”, trecute prin filtrul a 11 baze de date înainte de aprobare apare prima dată în ea.md.
07:20
Probele din dosarul lui Vlad Plahotniuc sunt până acum slabe și, în mare parte, nu au nicio legătură cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total […] Articolul Stoianoglo: Dovezile împotriva lui Plahotniuc nu au nicio legătură cu frauda bancară apare prima dată în ea.md.
07:20
Președinta Partidului ALDE, Arina Spătaru, a comentat în emisiune suspendarea activității parcurilor OrheiLand și GagauziaLand. În cadrul unei emisiuni la TV8 s-a discutat despre faptul că structurile necesită investiții pentru a putea funcționa în continuare, scrie point.md. „Și, desigur, aceste locuri (parcurile OrheiLand și GagauziaLand) trebuie distruse, demolate, pentru că sunt simboluri ale corupției […] Articolul Spătaru: „OrheiLand și GagauziaLand, simboluri ale corupției electorale, trebuie demolate” apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a cedat emoțional în studioul TV8, lăsându-se cuprins de lacrimi atunci când a fost întrebat despre situația sa financiară și despre noul BMW X5, achiziționat în leasing în 2025 pentru 99.000 de euro. În emisiunea „Cutia Neagră”, el a declarat că veniturile sale sunt complet legale și declarate, iar tranzacția […] Articolul Ministrul Sănătății, întrebat despre venituri și noul BMW: „Totul este perfect legal” apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
09:40
Fostul premier Vlad Filat: Cum Plahotniuc controla negocierile din Alianța pentru Integrare Europeană # EA.md
Fostul premier Vlad Filat a făcut dezvăluiri despre implicarea lui Vladimir Plahotniuc în politica moldovenească, afirmând că acesta se afla în spatele Partidului Democrat încă din 2009 și că ar fi influențat negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. „La un moment dat a venit la partid Costea «borsetka» și mi-a transmis un telefon. M-a […] Articolul Fostul premier Vlad Filat: Cum Plahotniuc controla negocierile din Alianța pentru Integrare Europeană apare prima dată în ea.md.
09:40
Datoria de stat pentru 2026 va crește: Premierul Munteanu nu vede o problemă, accent pe investiții # EA.md
Premierul Alexandru Munteanu susține că creșterea datoriei de stat până la 27 de miliarde de lei în 2026 „nu este catastrofală”. Oficialul a subliniat că ceea ce contează este modul în care vor fi folosiți banii, precizând că Guvernul își propune să investească în proiecte care să aducă locuri de muncă, să crească productivitatea și […] Articolul Datoria de stat pentru 2026 va crește: Premierul Munteanu nu vede o problemă, accent pe investiții apare prima dată în ea.md.
09:40
Bolea: „Cetățeanul decât să vină în Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” # EA.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că mutarea într-un sat din preajma capitalei poate fi o alternativă mai avantajoasă decât achiziția unei locuințe scumpe în Chișinău. Două genți de bani pentru o cușcă la balcon În cadrul unei emisiuni la TVR, Bolea a declarat că locuințele din suburbii și din localitățile apropiate sunt […] Articolul Bolea: „Cetățeanul decât să vină în Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” apare prima dată în ea.md.
09:40
Acizii grași Omega-3 sunt grăsimi esențiale pe care organismul nu le poate produce singur, dar care joacă un rol critic în sănătatea creierului, a inimii și a sistemului nervos. Printre cele mai importante forme se numără EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic), ambele găsite în peștele gras. În ultimii ani, cercetările au demonstrat că […] Articolul Deficitul de Omega-3 și efectele sale asupra stării de spirit apare prima dată în ea.md.
09:40
Inflamația este un răspuns natural al sistemului imunitar la leziuni, infecții sau iritanți, menit să protejeze organismul și să favorizeze vindecarea. Cu toate acestea, atunci când inflamația devine cronică, ea poate rămâne adesea „ascunsă”, fără simptome evidente, și poate afecta treptat sănătatea pe termen lung. Inflamația ascunsă sau cronică este asociată cu afecțiuni precum diabetul […] Articolul Ce este și cum recunoști inflamația ascunsă în organism? apare prima dată în ea.md.
09:40
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, funcțiile cognitive pot începe să se modifice, iar sănătatea creierului devine o preocupare esențială. Studiile arată că după vârsta de 30 de ani, neuronii continuă să se regenereze, dar procesul poate fi influențat de stilul de viață, alimentație și factori de mediu. Dieta joacă un rol major în menținerea […] Articolul Alimente care stimulează sănătatea creierului după 30 de ani apare prima dată în ea.md.
Ieri
18:30
(video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public în etapa live Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită” # EA.md
Soledad Baciu, tânăra originară din Tărnova, Dondușeni, a impresionat în prima ediție live a sezonului 2025 Vocea României. Concurenta din echipa Tudor Chirilă a interpretat piesa „Memory”, moment care i-a adus voturile publicului și continuarea parcursului în concurs, scrie protv.ro. Antrenorii au lăudat evoluția ei.Theo Rose a declarat: „Ești o voce desăvârșită”.Tudor Chirilă i-a mulțumit […] Articolul (video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public în etapa live Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită” apare prima dată în ea.md.
18:20
Vitamina C este una dintre cele mai cunoscute vitamine, asociată cu imunitatea și prevenirea răcelilor. Cu toate acestea, rolul ei merge mult mai departe – de la formarea colagenului și protecția vaselor de sânge, până la funcționarea optimă a sistemului nervos și absorbția fierului. Deși carența severă de vitamina C (scorbutul) este rară în prezent, […] Articolul Deficitul de vitamina C: semnele moderne ale unei carențe uitate apare prima dată în ea.md.
18:10
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 5 decembrie, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a sectorului de poliție de frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției Regionale Nord. Colegii au auzit o împușcătură Potrivit Poliției de Frontieră, un angajat aflat în serviciu s-a îndepărtat pentru scurt timp de postul său, iar […] Articolul Polițist de frontieră rănit după un incident cu arma de serviciu la punctul „Lopatnic” apare prima dată în ea.md.
18:00
Cât costă Crăciunul la Chișinău în 2025: izvar mai scump, gustări tradiționale și suveniruri pentru toate buzunarele # EA.md
Chișinăul a dat startul oficial sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea bradului din Piața Marii Adunări Naționale și deschiderea Târgului de Crăciun. Mii de oameni au venit să admire luminile și să guste din atmosfera festivă, iar reporterii au verificat prețurile sezonului. Izvarul este mai scump decât anul trecut – costă acum 30–50 lei paharul, […] Articolul Cât costă Crăciunul la Chișinău în 2025: izvar mai scump, gustări tradiționale și suveniruri pentru toate buzunarele apare prima dată în ea.md.
17:50
O femeie de 26 de ani, dată dispărută în noaptea spre 3 decembrie în Chișinău, a fost găsită fără viață astăzi, 6 decembrie. Potrivit presei, tânăra era soția unui polițist, iar dispariția ei fusese anunțată anterior familiei și autorităților, scrie pulsmedia.md. Unde a fost găsit corpul Conform surselor citate de pulsmedia.md, corpul tinerei a fost […] Articolul Tânără dispărută în Chișinău, găsită decedată după trei zile de căutări apare prima dată în ea.md.
17:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Editura „Știința”, anunță organizarea unui dublu eveniment literar dedicat scriitoarei Ana Blandiana – una dintre cele mai marcante personalități ale literaturii europene și una dintre vocile definitorii ale poeziei românești contemporane. 8 decembrie 2025, ora 14:00. Evenimentul literar – cultural „Drumul vieții…”: În dialog cu Ana Blandiana, […] Articolul ZIUA AUTORULUI EUROPEAN: întâlnire cu scriitoarea Ana BLANDIANA apare prima dată în ea.md.
17:40
Dintr-un colț al României, începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis – de la copilăria sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și supraviețuirea în Germania devastată de război. Un film despre puterea de a-ți urma […] Articolul „Cravata Galbenă” – filmul românesc care spune lumii povestea lui Sergiu Celibidache apare prima dată în ea.md.
13:00
Depresia și durerea cronică sunt două afecțiuni frecvent interconectate, iar cercetările în neuroștiință și medicină clinică arată că există mecanisme biologice și psihologice care le leagă strâns. Durerea cronică, definită ca durere care persistă mai mult de trei luni, poate declanșa tulburări emoționale, iar depresia poate amplifica percepția durerii, creând un cerc vicios dificil de […] Articolul Ce legătură există între depresie și durerea cronică? apare prima dată în ea.md.
13:00
Stresul cronic afectează milioane de oameni și poate avea consecințe serioase asupra sănătății fizice și mintale. În timp ce exercițiile fizice, alimentația echilibrată și somnul rămân esențiale pentru gestionarea stresului, cercetările arată că anumite suplimente pot sprijini organismul în reglarea răspunsului la stres. Iată care sunt cele mai studiate și eficiente substanțe cu efecte dovedite […] Articolul Suplimente care chiar ajută la reducerea stresului, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
11:50
Alimentația are un impact direct asupra funcționării creierului, influențând memoria, concentrarea și nivelul de energie. Studiile recente în neuroștiințe și nutriție arată că anumite alimente pot susține productivitatea zilnică, datorită nutrienților care îmbunătățesc circulația cerebrală, protejează neuronii și optimizează transmiterea semnalelor nervoase. Pe primul loc se află peștele gras, precum somonul, sardinele sau macroul, bogat […] Articolul Ce alimente pot stimula concentrarea și productivitatea? apare prima dată în ea.md.
11:10
Stresul este o reacție naturală a organismului în fața provocărilor zilnice, dar atunci când devine cronic, începe să afecteze profund sănătatea fizică și psihică. Studiile recente confirmă că stresul nu este doar o stare mentală, ci o forță biologică care poate deregla întregul organism – de la piele și sistem digestiv până la imunitate și […] Articolul Cum îți afectează stresul corpul: de la riduri la probleme digestive apare prima dată în ea.md.
11:10
De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să înțeleagă cât de mult influențează banii nivelul de fericire. Intuiția comună spune că veniturile mari aduc automat o viață mai bună și mai satisfăcătoare. Totuși, studiile din psihologie și economie arată că realitatea este mai complexă. Oamenii cu venituri ridicate tind să fie mai fericiți până la un […] Articolul De ce oamenii cu venituri mari tind să fie mai fericiți doar până la un anumit prag apare prima dată în ea.md.
11:10
Longevitatea și sănătatea pe termen lung depind de o combinație complexă între factori genetici, stil de viață și mediul înconjurător. Studiile în gerontologie arată că faptul că anumiți oameni trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși nu se datorează doar norocului, ci unor particularități biologice și comportamentale detectabile. Genetica joacă un rol important în protecția […] Articolul De ce unii oameni trăiesc mai mult și au mai puține boli? apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Tichete Turistice în premieră în 2026 în Republica Moldova. Glossar Travel Agency vine cu explicații # EA.md
În contextul modificărilor aduse Legii privind organizarea și desfășurarea activității turistice, care pentru prima dată abordează subiectul tichetelor turistice, am discutat cu echipa Glossar Travel Agency. Echipa Glossar Travel Agency, fiind un One Stop Travel Shop, specializat în turism intern și internațional, ne-a explicat concret ce presupune mecanismul, cum va funcționa în practică și ce […] Articolul Tichete Turistice în premieră în 2026 în Republica Moldova. Glossar Travel Agency vine cu explicații apare prima dată în ea.md.
13:10
(Video) „Pozor!” Familia Melnic, luată în vizor de valul de hate după anunțul despre pașapoartele românești # EA.md
„Pozor!” – Familia Melnic, linșată online după ce și-a arătat pașapoartele românești. Un video cu Anatolie, Tatiana și fiica lor, Kamelia, filmați mândri în fața Arcului de Triumf, a aprins rețelele: „De ce nu vă lăudați cu cele moldovenești?”, „Ai noștri prind unda unde iese banul”, au explodat comentariile. „Un nou capitol în familia noastră”, […] Articolul (Video) „Pozor!” Familia Melnic, luată în vizor de valul de hate după anunțul despre pașapoartele românești apare prima dată în ea.md.
09:50
În lumina caldă a sărbătorilor, care ne reunește și ne inspiră la fapte bune, Misiunea Socială „Diaconia” anunță lansareaCampaniei de Crăciun „În brațele mamei”. Această inițiativă, devenită deja o tradiție a generozității, îșipropune să construiască o comunitate sensibilă şi receptivă la dificultăţile mamelor rămase singure cu un prunc în braţe. Pe parcursul campaniei, Diaconia va […] Articolul Misiunea Socială „Diaconia” dă startul Campaniei de Crăciun „ În brațele mamei” apare prima dată în ea.md.
07:20
Actorul Emilian Crețu a făcut public numele nepoțelului său, fiul surorii Maria. Micuțul se va numi Elisei, iar vestea a fost împărtășită chiar de Crețu pe contul său de Instagram. Doamne ferește, ce secret! Eu am crezut că sora mea nu l-a zis, dar l-a zis la toată Moldova, că-l cheamă Elisei. Este un […] Articolul (Video) „Doamne ferește, ce secret!” Emilian Crețu dezvăluie numele nepoțelului său apare prima dată în ea.md.
07:20
Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei și-au ucis mama din cauza temelor și a întâlnirilor interzise # EA.md
O tragedie cutremurătoare a zguduit regiunea Kemerovo, Rusia. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 16 ani au fost reținuți după ce ar fi planificat și comis uciderea mamei fetei. Ancheta arată că conflictul a pornit de la restricțiile impuse de femeie: aceasta o obliga pe fiică să-și facă temele și îi interzicea […] Articolul Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei și-au ucis mama din cauza temelor și a întâlnirilor interzise apare prima dată în ea.md.
07:20
Pensiile ar putea fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat discutat în ședința Guvernului. În 2025, majorarea a fost de 10%. Bugetul social pentru anul viitor este estimat la 51,45 miliarde de lei, o sumă din care o parte considerabilă va proveni din transferuri de […] Articolul Vești bune pentru pensionari: Pensii majorate cu 6,8% din 1 aprilie 2026 apare prima dată în ea.md.
07:20
Un bărbat din Strășeni se luptă singur cu sărăcia și boala pentru a-și crește cei patru copii. Serghei Zuba, 61 de ani, are doi băieți de 12 și 10 ani și două fetițe de 4 și 2 ani. Deși este grav bolnav și are gradul trei de dizabilitate, el nu reușește să primească nici ajutor […] Articolul Tată bolnav, patru copii și frig în casă: Statul rămâne pasiv apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse 783.000 de cereri pentru compensații la energie, depășind astfel numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrei, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate, transmite bani.md. Plugaru a subliniat că, pe parcursul anului, […] Articolul Ministra Muncii explică noile reguli pentru acordarea compensațiilor apare prima dată în ea.md.
07:20
Cetățenii critică anularea compensațiilor și reducerea ajutorului: „1.000 de lei nu înseamnă nimic” # EA.md
Autoritățile renunță la compensațiile pentru energie electrică. Ultimele plăți, incluse direct în facturile de electricitate, vor fi efectuate în decembrie, pentru consumul din noiembrie 2025. „Așa cum am anunțat anterior, această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Pentru anul viitor nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne vom concentra pe […] Articolul Cetățenii critică anularea compensațiilor și reducerea ajutorului: „1.000 de lei nu înseamnă nimic” apare prima dată în ea.md.
07:20
Guvernul Munteanu a aprobat joi proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat: „Deficitul nu e mic, dar aproape jumătate va fi direcționat spre investiții”. Proiectul prevede: PIB nominal: 377 miliarde lei Inflație anuală: 4,3% la sfârșit de an Salariu […] Articolul Bugetul de stat 2026, aprobat: Deficit estimat la circa 21 miliarde lei apare prima dată în ea.md.
07:20
„Compensațiile au fost doar temporare”, a declarat joi dimineață premierul Alexandru Munteanu, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre posibilitatea ca autoritățile să renunțe la sprijinul pentru populație. „Compensațiile au fost ceva temporar, oferite de Comisia în momentul în care a fost un șoc teribil, atunci când prețurile la resursele energetice s-au mărit de foarte multe ori. […] Articolul Munteanu confirmă: „Sprijinul la energie a fost doar provizoriu” apare prima dată în ea.md.
07:20
Record gastronomic: Un kilogram de trufe albe de Alba ajunge într-un singur restaurant din Oman, grație unui chef moldovean # EA.md
Un kilogram de trufe albe de Alba pentru un singur restaurant din Oman — un record care pune Republica Moldova pe harta gastronomiei internaționale, datorită chef-ului moldovean Gheorghe Pintea. Născut în Moldova și format profesional în Italia, Gheorghe Pintea are peste 10 ani de experiență în restaurante de fine dining și stele Michelin. Cariera sa […] Articolul Record gastronomic: Un kilogram de trufe albe de Alba ajunge într-un singur restaurant din Oman, grație unui chef moldovean apare prima dată în ea.md.
07:20
Gazul ieftin a rămas istorie: Junghietu explică de ce 4 lei erau politică, iar 30 lei înseamnă libertate # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă fără echivoc că „gaz ieftin pentru moldoveni nu va mai exista niciodată”. „Am plătit odată un preț politic, care ne lega de dependența de acest gaz”, a explicat ministrul, referindu-se la tariful simbolic de altădată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Vocile Puterii de la Exclusiv TV. „Legat de […] Articolul Gazul ieftin a rămas istorie: Junghietu explică de ce 4 lei erau politică, iar 30 lei înseamnă libertate apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Aveți un traducător?” Fostul șef al SIS Găgăuzia, Victor Topal, în conflict cu un polițist la Comrat, după o dispută pe tema limbii române # EA.md
Victor Topal, fost șef al Direcției SIS din Găgăuzia și reprezentant al partidului INIMA MOLDOVEI, a publicat un video în care îi cere unui polițist de patrulare să comunice cu el în limba rusă. În imagini, Topal apare ca pasager într-un automobil oprit de oamenii legii. „Puteți să-mi spuneți toate acestea în limba rusă? Nu […] Articolul (Video) „Aveți un traducător?” Fostul șef al SIS Găgăuzia, Victor Topal, în conflict cu un polițist la Comrat, după o dispută pe tema limbii române apare prima dată în ea.md.
07:10
Procurorul Ion Buliga a fost exclus din sistem, după ce ar fi hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost adoptată în ședința de joi a Consiliului Superior al Procurororilor. „La data de 13 noiembrie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat cauza disciplinară inițiată în privința procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului […] Articolul Procurorul acuzat de hărțuire sexuală, Ion Buliga, OUT din sistem apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie la Rîșcani: Angajat IGSU, lovit mortal de un șofer beat în timp ce stătea lângă mașina parcată pe acostament # EA.md
Un accident grav s-a produs pe 3 decembrie, în localitatea Petrușeni din raionul Rîșcani. Un angajat IGSU, aflat lângă automobilul său parcat pe acostament, a fost lovit în plin de un șofer aflat în stare de ebrietate. „Miercuri, în jurul orei 19:40, Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat despre un accident rutier cu […] Articolul Tragedie la Rîșcani: Angajat IGSU, lovit mortal de un șofer beat în timp ce stătea lângă mașina parcată pe acostament apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.