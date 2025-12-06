(video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public în etapa live Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită”
EA.md, 6 decembrie 2025 18:30
Soledad Baciu, tânăra originară din Tărnova, Dondușeni, a impresionat în prima ediție live a sezonului 2025 Vocea României. Concurenta din echipa Tudor Chirilă a interpretat piesa „Memory”, moment care i-a adus voturile publicului și continuarea parcursului în concurs, scrie protv.ro. Antrenorii au lăudat evoluția ei.Theo Rose a declarat: „Ești o voce desăvârșită”.Tudor Chirilă i-a mulțumit […] Articolul (video) Moldoveanca Soledad Baciu, salvată de public în etapa live Vocea României. Theo Rose: „Ești o voce desăvârșită” apare prima dată în ea.md.
Vitamina C este una dintre cele mai cunoscute vitamine, asociată cu imunitatea și prevenirea răcelilor. Cu toate acestea, rolul ei merge mult mai departe – de la formarea colagenului și protecția vaselor de sânge, până la funcționarea optimă a sistemului nervos și absorbția fierului. Deși carența severă de vitamina C (scorbutul) este rară în prezent, […] Articolul Deficitul de vitamina C: semnele moderne ale unei carențe uitate apare prima dată în ea.md.
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 5 decembrie, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a sectorului de poliție de frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției Regionale Nord. Colegii au auzit o împușcătură Potrivit Poliției de Frontieră, un angajat aflat în serviciu s-a îndepărtat pentru scurt timp de postul său, iar […] Articolul Polițist de frontieră rănit după un incident cu arma de serviciu la punctul „Lopatnic” apare prima dată în ea.md.
Cât costă Crăciunul la Chișinău în 2025: izvar mai scump, gustări tradiționale și suveniruri pentru toate buzunarele # EA.md
Chișinăul a dat startul oficial sărbătorilor de iarnă odată cu aprinderea bradului din Piața Marii Adunări Naționale și deschiderea Târgului de Crăciun. Mii de oameni au venit să admire luminile și să guste din atmosfera festivă, iar reporterii au verificat prețurile sezonului. Izvarul este mai scump decât anul trecut – costă acum 30–50 lei paharul, […] Articolul Cât costă Crăciunul la Chișinău în 2025: izvar mai scump, gustări tradiționale și suveniruri pentru toate buzunarele apare prima dată în ea.md.
O femeie de 26 de ani, dată dispărută în noaptea spre 3 decembrie în Chișinău, a fost găsită fără viață astăzi, 6 decembrie. Potrivit presei, tânăra era soția unui polițist, iar dispariția ei fusese anunțată anterior familiei și autorităților, scrie pulsmedia.md. Unde a fost găsit corpul Conform surselor citate de pulsmedia.md, corpul tinerei a fost […] Articolul Tânără dispărută în Chișinău, găsită decedată după trei zile de căutări apare prima dată în ea.md.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Editura „Știința”, anunță organizarea unui dublu eveniment literar dedicat scriitoarei Ana Blandiana – una dintre cele mai marcante personalități ale literaturii europene și una dintre vocile definitorii ale poeziei românești contemporane. 8 decembrie 2025, ora 14:00. Evenimentul literar – cultural „Drumul vieții…”: În dialog cu Ana Blandiana, […] Articolul ZIUA AUTORULUI EUROPEAN: întâlnire cu scriitoarea Ana BLANDIANA apare prima dată în ea.md.
Dintr-un colț al României, începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis – de la copilăria sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și supraviețuirea în Germania devastată de război. Un film despre puterea de a-ți urma […] Articolul „Cravata Galbenă” – filmul românesc care spune lumii povestea lui Sergiu Celibidache apare prima dată în ea.md.
Depresia și durerea cronică sunt două afecțiuni frecvent interconectate, iar cercetările în neuroștiință și medicină clinică arată că există mecanisme biologice și psihologice care le leagă strâns. Durerea cronică, definită ca durere care persistă mai mult de trei luni, poate declanșa tulburări emoționale, iar depresia poate amplifica percepția durerii, creând un cerc vicios dificil de […] Articolul Ce legătură există între depresie și durerea cronică? apare prima dată în ea.md.
Stresul cronic afectează milioane de oameni și poate avea consecințe serioase asupra sănătății fizice și mintale. În timp ce exercițiile fizice, alimentația echilibrată și somnul rămân esențiale pentru gestionarea stresului, cercetările arată că anumite suplimente pot sprijini organismul în reglarea răspunsului la stres. Iată care sunt cele mai studiate și eficiente substanțe cu efecte dovedite […] Articolul Suplimente care chiar ajută la reducerea stresului, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
Alimentația are un impact direct asupra funcționării creierului, influențând memoria, concentrarea și nivelul de energie. Studiile recente în neuroștiințe și nutriție arată că anumite alimente pot susține productivitatea zilnică, datorită nutrienților care îmbunătățesc circulația cerebrală, protejează neuronii și optimizează transmiterea semnalelor nervoase. Pe primul loc se află peștele gras, precum somonul, sardinele sau macroul, bogat […] Articolul Ce alimente pot stimula concentrarea și productivitatea? apare prima dată în ea.md.
Stresul este o reacție naturală a organismului în fața provocărilor zilnice, dar atunci când devine cronic, începe să afecteze profund sănătatea fizică și psihică. Studiile recente confirmă că stresul nu este doar o stare mentală, ci o forță biologică care poate deregla întregul organism – de la piele și sistem digestiv până la imunitate și […] Articolul Cum îți afectează stresul corpul: de la riduri la probleme digestive apare prima dată în ea.md.
De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să înțeleagă cât de mult influențează banii nivelul de fericire. Intuiția comună spune că veniturile mari aduc automat o viață mai bună și mai satisfăcătoare. Totuși, studiile din psihologie și economie arată că realitatea este mai complexă. Oamenii cu venituri ridicate tind să fie mai fericiți până la un […] Articolul De ce oamenii cu venituri mari tind să fie mai fericiți doar până la un anumit prag apare prima dată în ea.md.
Longevitatea și sănătatea pe termen lung depind de o combinație complexă între factori genetici, stil de viață și mediul înconjurător. Studiile în gerontologie arată că faptul că anumiți oameni trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși nu se datorează doar norocului, ci unor particularități biologice și comportamentale detectabile. Genetica joacă un rol important în protecția […] Articolul De ce unii oameni trăiesc mai mult și au mai puține boli? apare prima dată în ea.md.
Tichete Turistice în premieră în 2026 în Republica Moldova. Glossar Travel Agency vine cu explicații # EA.md
În contextul modificărilor aduse Legii privind organizarea și desfășurarea activității turistice, care pentru prima dată abordează subiectul tichetelor turistice, am discutat cu echipa Glossar Travel Agency. Echipa Glossar Travel Agency, fiind un One Stop Travel Shop, specializat în turism intern și internațional, ne-a explicat concret ce presupune mecanismul, cum va funcționa în practică și ce […] Articolul Tichete Turistice în premieră în 2026 în Republica Moldova. Glossar Travel Agency vine cu explicații apare prima dată în ea.md.
(Video) „Pozor!” Familia Melnic, luată în vizor de valul de hate după anunțul despre pașapoartele românești # EA.md
„Pozor!” – Familia Melnic, linșată online după ce și-a arătat pașapoartele românești. Un video cu Anatolie, Tatiana și fiica lor, Kamelia, filmați mândri în fața Arcului de Triumf, a aprins rețelele: „De ce nu vă lăudați cu cele moldovenești?”, „Ai noștri prind unda unde iese banul”, au explodat comentariile. „Un nou capitol în familia noastră”, […] Articolul (Video) „Pozor!” Familia Melnic, luată în vizor de valul de hate după anunțul despre pașapoartele românești apare prima dată în ea.md.
În lumina caldă a sărbătorilor, care ne reunește și ne inspiră la fapte bune, Misiunea Socială „Diaconia” anunță lansareaCampaniei de Crăciun „În brațele mamei”. Această inițiativă, devenită deja o tradiție a generozității, îșipropune să construiască o comunitate sensibilă şi receptivă la dificultăţile mamelor rămase singure cu un prunc în braţe. Pe parcursul campaniei, Diaconia va […] Articolul Misiunea Socială „Diaconia” dă startul Campaniei de Crăciun „ În brațele mamei” apare prima dată în ea.md.
Actorul Emilian Crețu a făcut public numele nepoțelului său, fiul surorii Maria. Micuțul se va numi Elisei, iar vestea a fost împărtășită chiar de Crețu pe contul său de Instagram. Doamne ferește, ce secret! Eu am crezut că sora mea nu l-a zis, dar l-a zis la toată Moldova, că-l cheamă Elisei. Este un […] Articolul (Video) „Doamne ferește, ce secret!” Emilian Crețu dezvăluie numele nepoțelului său apare prima dată în ea.md.
Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei și-au ucis mama din cauza temelor și a întâlnirilor interzise # EA.md
O tragedie cutremurătoare a zguduit regiunea Kemerovo, Rusia. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 16 ani au fost reținuți după ce ar fi planificat și comis uciderea mamei fetei. Ancheta arată că conflictul a pornit de la restricțiile impuse de femeie: aceasta o obliga pe fiică să-și facă temele și îi interzicea […] Articolul Crimă șocantă la Kemerovo: O elevă de 14 ani și iubitul ei și-au ucis mama din cauza temelor și a întâlnirilor interzise apare prima dată în ea.md.
Pensiile ar putea fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat discutat în ședința Guvernului. În 2025, majorarea a fost de 10%. Bugetul social pentru anul viitor este estimat la 51,45 miliarde de lei, o sumă din care o parte considerabilă va proveni din transferuri de […] Articolul Vești bune pentru pensionari: Pensii majorate cu 6,8% din 1 aprilie 2026 apare prima dată în ea.md.
Un bărbat din Strășeni se luptă singur cu sărăcia și boala pentru a-și crește cei patru copii. Serghei Zuba, 61 de ani, are doi băieți de 12 și 10 ani și două fetițe de 4 și 2 ani. Deși este grav bolnav și are gradul trei de dizabilitate, el nu reușește să primească nici ajutor […] Articolul Tată bolnav, patru copii și frig în casă: Statul rămâne pasiv apare prima dată în ea.md.
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse 783.000 de cereri pentru compensații la energie, depășind astfel numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrei, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate, transmite bani.md. Plugaru a subliniat că, pe parcursul anului, […] Articolul Ministra Muncii explică noile reguli pentru acordarea compensațiilor apare prima dată în ea.md.
Cetățenii critică anularea compensațiilor și reducerea ajutorului: „1.000 de lei nu înseamnă nimic” # EA.md
Autoritățile renunță la compensațiile pentru energie electrică. Ultimele plăți, incluse direct în facturile de electricitate, vor fi efectuate în decembrie, pentru consumul din noiembrie 2025. „Așa cum am anunțat anterior, această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Pentru anul viitor nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne vom concentra pe […] Articolul Cetățenii critică anularea compensațiilor și reducerea ajutorului: „1.000 de lei nu înseamnă nimic” apare prima dată în ea.md.
Guvernul Munteanu a aprobat joi proiectul Legii Bugetului de stat pentru 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat: „Deficitul nu e mic, dar aproape jumătate va fi direcționat spre investiții”. Proiectul prevede: PIB nominal: 377 miliarde lei Inflație anuală: 4,3% la sfârșit de an Salariu […] Articolul Bugetul de stat 2026, aprobat: Deficit estimat la circa 21 miliarde lei apare prima dată în ea.md.
„Compensațiile au fost doar temporare”, a declarat joi dimineață premierul Alexandru Munteanu, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre posibilitatea ca autoritățile să renunțe la sprijinul pentru populație. „Compensațiile au fost ceva temporar, oferite de Comisia în momentul în care a fost un șoc teribil, atunci când prețurile la resursele energetice s-au mărit de foarte multe ori. […] Articolul Munteanu confirmă: „Sprijinul la energie a fost doar provizoriu” apare prima dată în ea.md.
Record gastronomic: Un kilogram de trufe albe de Alba ajunge într-un singur restaurant din Oman, grație unui chef moldovean # EA.md
Un kilogram de trufe albe de Alba pentru un singur restaurant din Oman — un record care pune Republica Moldova pe harta gastronomiei internaționale, datorită chef-ului moldovean Gheorghe Pintea. Născut în Moldova și format profesional în Italia, Gheorghe Pintea are peste 10 ani de experiență în restaurante de fine dining și stele Michelin. Cariera sa […] Articolul Record gastronomic: Un kilogram de trufe albe de Alba ajunge într-un singur restaurant din Oman, grație unui chef moldovean apare prima dată în ea.md.
Gazul ieftin a rămas istorie: Junghietu explică de ce 4 lei erau politică, iar 30 lei înseamnă libertate # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă fără echivoc că „gaz ieftin pentru moldoveni nu va mai exista niciodată”. „Am plătit odată un preț politic, care ne lega de dependența de acest gaz”, a explicat ministrul, referindu-se la tariful simbolic de altădată. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Vocile Puterii de la Exclusiv TV. „Legat de […] Articolul Gazul ieftin a rămas istorie: Junghietu explică de ce 4 lei erau politică, iar 30 lei înseamnă libertate apare prima dată în ea.md.
(Video) „Aveți un traducător?” Fostul șef al SIS Găgăuzia, Victor Topal, în conflict cu un polițist la Comrat, după o dispută pe tema limbii române # EA.md
Victor Topal, fost șef al Direcției SIS din Găgăuzia și reprezentant al partidului INIMA MOLDOVEI, a publicat un video în care îi cere unui polițist de patrulare să comunice cu el în limba rusă. În imagini, Topal apare ca pasager într-un automobil oprit de oamenii legii. „Puteți să-mi spuneți toate acestea în limba rusă? Nu […] Articolul (Video) „Aveți un traducător?” Fostul șef al SIS Găgăuzia, Victor Topal, în conflict cu un polițist la Comrat, după o dispută pe tema limbii române apare prima dată în ea.md.
Procurorul Ion Buliga a fost exclus din sistem, după ce ar fi hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost adoptată în ședința de joi a Consiliului Superior al Procurororilor. „La data de 13 noiembrie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat cauza disciplinară inițiată în privința procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului […] Articolul Procurorul acuzat de hărțuire sexuală, Ion Buliga, OUT din sistem apare prima dată în ea.md.
Tragedie la Rîșcani: Angajat IGSU, lovit mortal de un șofer beat în timp ce stătea lângă mașina parcată pe acostament # EA.md
Un accident grav s-a produs pe 3 decembrie, în localitatea Petrușeni din raionul Rîșcani. Un angajat IGSU, aflat lângă automobilul său parcat pe acostament, a fost lovit în plin de un șofer aflat în stare de ebrietate. „Miercuri, în jurul orei 19:40, Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat despre un accident rutier cu […] Articolul Tragedie la Rîșcani: Angajat IGSU, lovit mortal de un șofer beat în timp ce stătea lângă mașina parcată pe acostament apare prima dată în ea.md.
Salariile considerabile ale unor conducători de instituții și agenții vor fi reduse, a anunțat premierul Alexandru Munteanu înaintea ședinței Guvernului în care a fost aprobat bugetul pentru 2026. „Sunt câteva funcții publice unde pachetele salariale sunt pur și simplu exagerate, mai ales în anumite agenții”, a spus șeful Executivului. „Nu e simplu să ne […] Articolul Salarii tăiate pentru șefii unor agenții de stat. Munteanu: „Sunt pur și simplu exagerate” apare prima dată în ea.md.
Jurnalist ucrainean, față în față cu fiica lui Putin la Paris: „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele” # EA.md
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a întâlnit-o neașteptat pe Elizaveta Krivonogih, de 23 de ani, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, la Paris, după un vernisaj la galeria de artă unde aceasta lucrează, scrie libertatea.ro. Elizaveta Krivonogih a fost întrebată direct despre implicarea tatălui ei în conflictul din Ucraina și despre bombardamentele asupra Kievului. Ea a […] Articolul Jurnalist ucrainean, față în față cu fiica lui Putin la Paris: „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele” apare prima dată în ea.md.
Stamate atacă Guvernul: Facturi mai mari, datorii crescânde și radare care „nu văd ce trebuie” # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică dur deciziile aprobate de Guvernul Munteanu. „Totul e sub control… dar acest control vine cu facturi mai mari, datorii tot mai adânci și radare care nu văd ce trebuie”, a scris politica. „Astăzi, Guvernul ne-a demonstrat din nou că „totul e sub control”… doar că acest control vine […] Articolul Stamate atacă Guvernul: Facturi mai mari, datorii crescânde și radare care „nu văd ce trebuie” apare prima dată în ea.md.
O naștere remarcabilă la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” scoate în evidență profesionalismul și dedicarea echipei medicale. O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a devenit mamă pentru a 14-a oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, transmite Știri.md. Nou-născuta a cântărit puțin peste 3.700 de grame și a venit pe lume […] Articolul Miracol la Anenii Noi: O femeie de 48 de ani devine mamă pentru a 14-a oară apare prima dată în ea.md.
Brutăria Bardar s-a impus drept una dintre cele mai apreciate afaceri autohtone pe piața internațională, datorită produselor de calitate și rețetelor originale. În 2025, compania a participat la programul „Export Mission”, inițiat de Agenția de Investiții, care i-a deschis noi oportunități de extindere pe piețele externe și de consolidare a parteneriatelor comerciale cu state din […] Articolul Produsele moldovenești de panificație ajung pe mesele din Germania, Franța și Irlanda apare prima dată în ea.md.
Elevii din clasa a IV-a din toate școlile din țară ar putea reveni la note la matematică și limba română începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. „Este o dorință exprimată de mulți părinți, învățători, cadre didactice și directori de școli”, a […] Articolul Elevii de clasa a IV-a ar putea primi din nou note la matematică și română apare prima dată în ea.md.
„L-au legat de gât cu funia și l-au tras cu calul”: tinerii acuzați de omor în Ocolina, trimiși în judecată # EA.md
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a dosarului împotriva a doi tineri, de 20 și 22 de ani, acuzați de omor comis cu deosebită cruzime. „Potrivit probelor, la 14 septembrie 2025, pe timp de noapte, învinuiții au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, raionul Soroca. Acolo, după un conflict, […] Articolul „L-au legat de gât cu funia și l-au tras cu calul”: tinerii acuzați de omor în Ocolina, trimiși în judecată apare prima dată în ea.md.
Luni, 1 decembrie, în municipiul Ungheni, o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu armă în timpul unei intervenții la o pacientă aflată în stare critică. Anunțul a fost făcut de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite noi.md. Potrivit instituției, la ora 09:24, dispeceratul comun […] Articolul Șoc la Ungheni: medici de pe ambulanță amenințați cu arma apare prima dată în ea.md.
Guvernarea propune amânarea aplicării TVA-ului la importul de autovehicule. Măsura, inclusă într-un proiect depus de deputații PAS, este criticată de unii experți, care o consideră „abuzivă, incoerentă și un exemplu de corupție politică”. Guvernarea justifică, experții critică Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a declarat că proiectul include mai multe […] Articolul Deputații vor amânarea plății TVA pentru autovehicule apare prima dată în ea.md.
Ofițerii CNA, împreună cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară percheziții la membri ai conducerii Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut din aceeași instituție. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind corupere pasivă și activă. „Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este bănuit că ar fi solicitat și primit, […] Articolul Descinderi la Penitenciarul Soroca: un șef de secție a fost reținut pentru corupție apare prima dată în ea.md.
Actorul Emilian Crețu a declarat, în stilul său caracteristic, „mai în glumă, mai în serios”, că este gata să intre în cursa pentru Primăria Orhei la alegerile locale noi, după demisia Tatianei Cociu. „Gata, până aici a mers ostașul, aleluia. Eu candidez la funcția de primar de Orhei. E aproape de Negureni, aproape de Chișinău […] Articolul (Video) Emilian Crețu, mesaj ferm: „Dacă sunt alegeri anticipate la Orhei, eu candidez“ apare prima dată în ea.md.
Primăria Chișinău anunță că între 5 decembrie 2025, ora 09:00, și 6 decembrie 2025, ora 05:00, traficul public și privat va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura a fost luată pentru desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării Sărbătorilor de Iarnă 2025–2026. Pe durata […] Articolul PMAN devine pietonală pentru magia sărbătorilor: trafic oprit din 5 decembrie apare prima dată în ea.md.
Scandalul Car Vertical: Avocatul întreabă – „Dosarul sau subiectele se discută doar cât fac gălăgie?” # EA.md
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram unde au fost postate imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Moldova. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută doar atât timp cât fac gălăgie? După ce furtuna online se stinge, rămân victimele și […] Articolul Scandalul Car Vertical: Avocatul întreabă – „Dosarul sau subiectele se discută doar cât fac gălăgie?” apare prima dată în ea.md.
Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală # EA.md
Caz șocant într-o localitate din Republica Moldova. Un copil a fost violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit informațiilor, suspectul a fost reținut. Potrivit pulsmedia, ar fi vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8-9 ani, care în timp ce se întorcea acasă de la școală a fost […] Articolul Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală apare prima dată în ea.md.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorul alimentar „ADALVA” SRL retrage de la consumatori ouă de găină destinate consumului uman, cu marcajul 3MD IL 017 și termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, inclusiv. „Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. Consumatorii care […] Articolul Consumatori, atenție! Un lot de ouă a fost retras din vânzare de ANSA apare prima dată în ea.md.
Două ucrainence, acuzate de furturi de peste 30.000 de lei în capitală: profitau de aglomerație # EA.md
Două femei, de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru cel puțin două cazuri de pungășie în Chișinău, prejudiciul estimat depășind 30.000 de lei. Potrivit poliției, suspectele acționau în zone aglomerate, distrăgând atenția victimelor pentru a fura bani, carduri și alte bunuri personale din genți. „Acțiunile de identificare și documentare […] Articolul Două ucrainence, acuzate de furturi de peste 30.000 de lei în capitală: profitau de aglomerație apare prima dată în ea.md.
„Bani dați și apoi retrași”: Părinți obligați să restituie ajutorul școlar de 1 000 de lei, unii chiar dublu # EA.md
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, afirmă că mai mulți părinți l-au sesizat după ce au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care sunt obligați să restituie „ajutorul pentru școală” primit la începutul lunii septembrie. În unele cazuri, suma cerută este chiar dublă față de cea inițial acordată. Până în prezent, […] Articolul „Bani dați și apoi retrași”: Părinți obligați să restituie ajutorul școlar de 1 000 de lei, unii chiar dublu apare prima dată în ea.md.
„Bani aduși la PLDM”: Războiul dintre foștii premieri continuă în instanță – Filat îl dă în judecată pe Sturza # EA.md
Liderul PLDM și fost premier, Vlad Filat, îl dă în judecată pe fostul premier Ion Sturza, după ce acesta a făcut mai multe acuzații la adresa sa într-o emisiune TV. Filat cere scuze publice, criticând declarațiile lui Sturza – fost prieten – despre „înțelegerea cu Șor pe Aeroport, ura față de Maia Sandu și relația […] Articolul „Bani aduși la PLDM”: Războiul dintre foștii premieri continuă în instanță – Filat îl dă în judecată pe Sturza apare prima dată în ea.md.
Averea lui Igor Dodon la preluarea mandatului de deputat: peste 5,6 milioane ruble, o casă și credite bancare # EA.md
Ex-președintele Igor Dodon, recent instalat ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a depus declarația de avere. Documentul arată venituri salariale, onorarii de peste 5,6 milioane ruble din activități didactice și un credit restant până în 2028. Conform declarației, Dodon a încasat de la PSRM un salariu de 240.916,67 lei, iar activitatea la „Корпоративный университет Сбербанка” […] Articolul Averea lui Igor Dodon la preluarea mandatului de deputat: peste 5,6 milioane ruble, o casă și credite bancare apare prima dată în ea.md.
O piață în creștere accelerată, cu prețuri încă accesibileÎn ultimii ani, Albania a trecut de la o destinație de vacanță „descoperită recent” la o piață imobiliară aflată în expansiune. Un număr tot mai mare de moldoveni se uită spre litoralul Mării Ionice atunci când vine vorba de investiții, relocare sau achiziția unei locuințe de vacanță. […] Articolul Albania – una dintre cele mai surprinzătoare direcții imobiliare pentru moldoveni în 2026 apare prima dată în ea.md.
Compensații reduse și criterii mai stricte: Guvernul schimbă regulile. Cine rămâne fără „ajutorul la contor” # EA.md
Guvernul a aprobat astăzi un nou mecanism de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025–2026, care aduce modificări importante. Ajutorul maxim scade de la 1 400 la 1 000 de lei, iar unele categorii de persoane sunt excluse din lista beneficiarilor. În noul sezon rece, familiile din Republica Moldova vor primi compensații cuprinse între 500 […] Articolul Compensații reduse și criterii mai stricte: Guvernul schimbă regulile. Cine rămâne fără „ajutorul la contor” apare prima dată în ea.md.
