Europa se pregătește pentru valuri de frig după sărbători, avertizează meteorologii
SafeNews, 8 decembrie 2025 07:00
Vremea în Europa ar putea deveni extrem de rece după sărbători, avertizează meteorologii. Specialiștii spun că un vortex polar mai slab decât în mod normal ar putea permite incursiuni de aer arctic, provocând episoade de frig intens în mai multe regiuni ale continentului. Potrivit Centrului European de Prognoză Meteo, începutul anului viitor ar putea aduce
Acum 5 minute
07:10
Rezervele valutare ale statului au scăzut în noiembrie cu peste 60 de milioane de euro, ajungând la 5,08 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Scăderea se datorează rambursării datoriei externe și relaxării politicii monetare, notează Logos Press. Reducerea rezervelor a fost influențată în special de decizia BNM de a
Acum 15 minute
07:00
Acum 30 minute
06:50
Sportivii și antrenorii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizația viageră. Guvernul pregătește noi reguli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării va avea posibilitatea să refuze sau să retragă indemnizația viageră sportivilor de performanță și antrenorilor care au încălcat regulile antidoping. Măsura apare într-o hotărâre de Guvern care urmează să fie discutată în ședința din 10 decembrie. Indemnizația viageră este o sumă lunară acordată pe viață celor care au adus rezultate importante
Acum o oră
06:40
Restricții de circulație pentru camioane în aproape toată Europa în perioada 8 decembrie – 2 ianuarie. Ce țări impun interdicții de Crăciun și Anul Nou # SafeNews
Majoritatea țărilor europene introduc începând din 8 decembrie restricții de circulație pentru camioane, valabile în weekenduri și în zilele de sărbătoare, anunță Trans Info. Măsurile vizează reducerea aglomerației din perioada sărbătorilor și sporirea siguranței rutiere, în contextul traficului intens de pasageri. Interdicțiile diferă în funcție de țară și de masa maximă autorizată a vehiculelor, variind
06:30
FLASH | Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea doborî în viitor drone sau avioane rusești, dacă provocările Moscovei continuă # SafeNews
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat că Europa ar putea ajunge, în viitor, să reacționeze mult mai dur la provocările Rusiei și chiar să doboare un avion sau o dronă rusească, dacă încălcările spațiului aerian vor continua. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru The Sunday Times. Petr Pavel, fost general NATO, a spus că
06:20
VIDEO | Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” # SafeNews
Prioritatea Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, ceea ce presupune dezvoltarea economică a Republicii Moldova și locuri de muncă bine plătite. Astfel a răspuns premierul întrebărilor cetățenilor care au vrut să afle ce poate face Alexandru Munteanu pentru țară, de ce are accent în vorbire și dacă este
Acum 2 ore
06:10
Donald Trump Jr. sugerează că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: Declarații controversate într-o conferință din Orientul Mijlociu # SafeNews
Donald Trump Jr. a lansat o serie de acuzații dure la adresa Ucrainei și a Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate în Orientul Mijlociu, afirmând că tatăl său, președintele Statelor Unite, ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. Declarațiile, citate de The Guardian, au stârnit îngrijorări privind direcția politicii externe americane. Trump Jr., care
Acum 12 ore
18:30
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă noaptea într-un club de noapte din Goa, India, provocând moartea a 25 de persoane. Tragedia a avut loc la clubul Birch by Romeo Lane, aflat lângă o plajă frecventată de turiști, relatează BBC. Printre victime se numără în principal angajați ai localului, dar și câțiva vizitatori. Primele informații ale
Acum 24 ore
14:10
FOTO | VIDEO | Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen # SafeNews
Un incident a provocat haos duminică dimineață pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce mai multe persoane au fost atacate într-o parcare din Terminalul 3, transmite SafeNews.md cu referire la BBC. Potrivit Poliției Metropolitane, polițiștii au fost chemați la fața locului la ora locală 08:11, după ce un grup de bărbați ar fi pulverizat un
14:00
FOTO | Accident rutier în Italia: O fetiță de doar 2 luni, aruncată din mașină și lovită de un alt autoturism # SafeNews
O fetiță de doar două luni și-a pierdut viața sâmbătă seara într-un accident pe autostrada A5 Torino–Aosta, lângă localitatea Volpiano. În incident au fost implicate mai multe mașini. Se pare că micuța a fost proiectată în afara mașinii și a fost lovită de un alt autoturism, pierzând astfel viața. Mașina circula spre Aosta, iar accidentul
12:00
Război verbal între Elon Musk și ministrul polonez de Externe: „Zboară pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste” # SafeNews
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, i-a transmis lui Elon Musk să „zboare pe Marte", după ce miliardarul american a criticat Uniunea Europeană și a afirmat că aceasta ar trebui „lichidată", reacționând la amenda primită de platforma X. Replica ministrului polonez a venit tot pe platforma X, unde Musk postase întrebarea: „Cât timp a
11:20
Un incendiu puternic a cuprins o clădire cu două etaje în orașul Będzin, Polonia, în noaptea de duminică, 7 decembrie. În momentul de vârf al intervenției, peste 60 de pompieri au luptat pentru a stinge flăcările, care s-au extins de la un apartament la casa scărilor, pod și acoperiș. Clădirea, situată pe bulevardul Hugona Kołłątaja,
11:10
Exerciții militare China-Rusia și incidente în Okinawa: Japonia acuză radar îndreptat către avioanele sale # SafeNews
China și Rusia au desfășurat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus, anunță Ministerul Apărării din China. Potrivit comunicatului oficial, exercițiile nu au vizat nicio altă țară și nu au fost o reacție la evenimente internaționale recente. Cele două țări organizează astfel de manevre regulate, ca parte
10:50
BUCUREȘTI | Prezența la vot: Cele mai active secții în sectorul 6, cele mai puțin mobilizate în sectorul 3 # SafeNews
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat datele actualizate privind numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral pentru alegerile locale parțiale care au loc duminică, 7 decembrie 2025. Potrivit instituției, pe listele electorale permanente figurează 2.193.680 de cetățeni români cu drept de vot, iar pe listele complementare sunt înregistrați 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene care locuiesc
10:50
Ce a făcut cu milioanele? Femeia din Norvegia care a câștigat 120 de milioane de euro la loterie a cheltuit majoritatea banilor în doar un an # SafeNews
O femeie în vârstă de 78 de ani din Norvegia, care a câștigat în ianuarie 2024 un premiu uriaș de 120 de milioane de euro la Euromillions, a cheltuit o mare parte din bani într-un an. Potrivit publicației elvețiene Blick, în prezent îi mai rămân aproximativ 33,65 milioane de euro, după ce a făcut donații
10:20
VIDEO | Igor Grosu, mesaj din Chicago: „Întărim relația cu SUA, un partener crucial pentru Moldova” # SafeNews
Președintele Parlamentului Igor Grosu a ajuns la Chicago, unde desfășoară o vizită de lucru ce include întâlniri cu diaspora, antreprenori moldoveni și oficiali americani. Anunțul a fost făcut chiar de acesta, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, filmat pe fundalul ninsorii. Grosu a precizat că în prima parte a vizitei a discutat cu moldovenii
10:10
Vreme mohorâtă și precipitații slabe se așteaptă astăzi, 7 decembrie, în întreaga țară, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii anunță cer predominant noros, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Temperaturile zilei vor rămâne modeste pentru începutul lunii decembrie, cu valori maxime cuprinse între +2 și +7 grade Celsius. Vântul va sufla din
10:00
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări și mai multe încălcări depistate # SafeNews
Situația din ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova arată un flux total de 54 755 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 6 decembrie 2025. Cele mai aglomerate puncte de trecere au rămas Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14 178 de traversări, urmat de Sculeni – 7 477, Leușeni
09:10
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # SafeNews
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post. În colaborare cu grupul de hackeri BO Team, HUR a lovit grupul
09:00
Schimbări importante pe piața imobiliară: avansuri plafonate și noi obligații pentru vânzători # SafeNews
Dezvoltatorii din România vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire va fi înscrisă în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Procedura este reglementată de o nouă lege, promulgată de președintele Nicușor Dan. Legea, menită să protejeze mai bine cumpărătorii de locuințe aflate în fază de proiect, limitează
08:50
Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale. Danilo Kuzmin, în vârstă de 21 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit pe bancheta din spate a unei
08:40
Cu doar câteva zile înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, experții avertizează că temperaturile extreme, furtunile și incendiile de vegetație ar putea afecta meciurile, fanii și organizatorii competiției din SUA, Canada și Mexic. Turneul va avea loc în lunile iunie–iulie 2026, perioadă în care mai multe orașe-gazdă se confruntă anual cu caniculă
08:30
Rusia a anulat acordurile de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat prăbușirii Uniunii Sovietice, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată vineri printr-un decret publicat la Moscova, subliniază ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, pe fondul războiului din Ucraina, aflat
08:20
VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # SafeNews
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația de a proteja fondul forestier, transmite MOLDPRES. Ministrul a
08:10
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA, preluată de Agerpres. „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la
08:00
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # SafeNews
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Kairos, lovit în timpul atacurilor cu drone revendicate de Ucraina împotriva unui petrolier cu destinaţia Rusia, a fost remorcat de o navă
07:50
VIDEO | Patru persoane arestate după ce au vandalizat vitrina din Turnul Londrei care conţine Bijuterii ale Coroanei # SafeNews
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi crumble de mere într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei, informează BBC. Poliţia a fost chemată sâmbătă, puţin înainte de ora 10:00 GMT, după ce vitrina care conţinea coroana imperială a fost vandalizată. Poliţia Metropolitană a declarat
07:40
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile din partea Moldovei vor fi conduse
07:30
DOC | Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 5 decembrie, un decret prin care a anulat decizia de conferire a distinc
07:20
FOTO | Țigări de contrabandă în miezul zborurilor internaționale: Descoperire surprinzătoare la aeroport # SafeNews
Funcționari ai Serviciului pentru Călători al Agenției Fiscale și agenți ai Gărzii Civile, aflați sub autoritatea Administratorului Vămii de la Aeroportul Valencia-Manises, au intervenit și au confiscat 1.000 de pachete de țigări dintr-o valiză aparținând unui român sosit din Istanbul. În cadrul controlului zborurilor internaționale, agenții Gărzii Civile au identificat un pasager de naționalitate română […] Articolul FOTO | Țigări de contrabandă în miezul zborurilor internaționale: Descoperire surprinzătoare la aeroport apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:10
Liderul cecen Ramzan Kadîrov ameninţă cu o ripostă rapidă și „dură” împotriva Ucrainei, după ce o dronă a lovit un zgârie-nori din centrul capitalei Groznîi, aproape de reședința sa. Incidentul, care a avut loc în cursul dimineţii de vineri, 5 decembrie, a provocat pagube importante la una dintre cele mai impunătoare clădiri din capitala Ceceniei, […] Articolul Ramzan Kadîrov anunță represalii după ce o dronă a lovit un zgârie-nori din Cecenia apare prima dată în SafeNews.
6 decembrie 2025
22:30
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova # SafeNews
Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a […] Articolul Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova apare prima dată în SafeNews.
22:20
Aeroportul din Vilnius, închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor venite din Belarus # SafeNews
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost redeschis sâmbătă seară, la câteva ore după ce fusese închis din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni, informează Reuters, preluată de Agerpres. Traficul aerian a fost reluat la ora 17:31 GMT, au anunţat autorităţile […] Articolul Aeroportul din Vilnius, închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor venite din Belarus apare prima dată în SafeNews.
22:20
Viktor Orban îi avertizează pe maghiari privind viitoarele alegeri: „Un guvern pro-Bruxelles ne va duce în război” # SafeNews
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată de Agerpres. „Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război. […] Articolul Viktor Orban îi avertizează pe maghiari privind viitoarele alegeri: „Un guvern pro-Bruxelles ne va duce în război” apare prima dată în SafeNews.
22:20
Forțele armate ale Ucrainei au prezentat pentru prima dată utilizarea dronelor kamikaze de atac, echipate cu inteligență artificială, împotriva tancurilor rusești. Materialul a fost filmat în zona Pokrovska, transmite bild.de. Interfața arată un sistem de detectare a țintelor, care evidențiază automat potențialele obiective cu verde, marchează apoi obiectivele preliminare de atac cu violet și, în final, […] Articolul Ucraina a început să folosească drone de luptă cu inteligență artificială apare prima dată în SafeNews.
17:30
Liderii PLDM, întâlnire cu organizația teritorială Cahul: partidul își propune reactivarea structurilor locale și consolidarea prezenței în teritoriu # SafeNews
Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Anastasia Cojocari, și vicepreședintele formațiunii, Iurie Crăciuneac, au avut o întâlnire cu membrii organizației teritoriale Cahul, în cadrul căreia au discutat situația politică actuală și strategiile de revitalizare a partidului la nivel local. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost necesitatea reactivării organizațiilor primare din toate […] Articolul Liderii PLDM, întâlnire cu organizația teritorială Cahul: partidul își propune reactivarea structurilor locale și consolidarea prezenței în teritoriu apare prima dată în SafeNews.
15:20
Numărul de înmatriculare care s-a vândut cu un preț record de un milion de euro în Elveția # SafeNews
Un set de plăcuțe de înmatriculare din cantonul Soleure a ajuns să coste cât o vilă de lux. Combinația extrem de rară „SO 1” a depășit pragul de un milion de franci elvețieni chiar în primele ore ale licitației, stabilind un record absolut în Elveția, relatează publicația Blick. Licitația a început pe 4 decembrie, iar […] Articolul Numărul de înmatriculare care s-a vândut cu un preț record de un milion de euro în Elveția apare prima dată în SafeNews.
15:20
„Ne fuge pământul de sub picioare”. Presiune maximă pe Bruxelles înainte de marele anunț privind industria auto # SafeNews
Va relaxa UE interdicția de a vinde mașini noi cu motor pe benzină sau diesel începând din 2035? Presiunea asupra Bruxelles-ului pentru a modifica această măsură majoră de mediu crește, în contextul crizei acute cu care se confruntă industria auto din Europa, scrie France Presse. Comisia Europeană ar urma să revizuiască acest obiectiv pe 10 […] Articolul „Ne fuge pământul de sub picioare”. Presiune maximă pe Bruxelles înainte de marele anunț privind industria auto apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fostul jucător al Naționalei Moldovei, Vasile Carauș s-a stins vineri, 5 decembrie, la vârsta de doar 37 de ani, după o luptă inegală cu o boală incurabilă. Federația Moldovenească de Fotbal, în numele întregii comunități fotbalistice, a transmis sincere condoleanțe și sentimente de compasiune rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Vasile Carauș. […] Articolul A murit un fost jucător al Naționalei Moldovei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25, a fost găsită fără suflare cu puțin timp în urmă. Descoperirea macabră ar fi avut loc într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, în proximitatea șoselei Balcani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, cadavrul ar […] Articolul ULTIMA ORĂ | SURSE | Soția unui polițist, dispărută, găsită fără viață apare prima dată în SafeNews.
14:40
Autoritățile ucrainene au dispus înghețarea unor active care aparțin lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff” din regiunea transnistreană, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. Potrivit unei decizii judecătorești din Ucraina, prezentată în premieră în cadrul investigației jurnalistice, structurile apropiate lui […] Articolul Ucraina blochează bunurile unuia dintre cei mai influenți oameni din Transnistria apare prima dată în SafeNews.
14:40
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters. AIEA a indicat că o inspecţie a stabilit că daunele cauzate […] Articolul AIEA confirmă că structura în formă de arc a centralei de la Cernobîl a fost avariată apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO | Despăgubire record plătită de San Diego pentru un adolescent ucis de poliție: „O decizie comercială” # SafeNews
Orașul San Diego a acceptat să plătească 30 de milioane de dolari familiei unui băiat de 16 ani care a fost împușcat mortal de un polițist al orașului în timp ce tânărul fugea de un alt adolescent care deschisese focul asupra lui, potrivit presei americane și Reuters. Suma acordată familiei lui Konoa Wilson, ucis în […] Articolul VIDEO | Despăgubire record plătită de San Diego pentru un adolescent ucis de poliție: „O decizie comercială” apare prima dată în SafeNews.
14:30
Ministerul Energiei anunță că Republica Moldova a solicitat ajutor energetic de avarie din România, după ce atacurile asupra sistemului energetic ucrainean au afectat regiunea aflată în apropierea graniței moldovenești. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează la aproape capacitate maximă. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul Moldelectrica a […] Articolul Moldelectrica solicită sprijin din România pentru a stabiliza rețeaua apare prima dată în SafeNews.
14:30
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66. Conform Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, numărul conflictelor […] Articolul Topul celor mai sigure țări din lume: Pe ce loc s-a clasat Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:20
Patru civili și un soldat au fost uciși în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de tiruri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al confruntării dintre cele două țări ce a început în octombrie, potrivit AFP. Bilanțul este de patru civili uciși, a anunțat guvernatorul regiunii afgane […] Articolul Lupte pe granița Pakistan – Afganistan, cel puțin patru oameni au fost uciși apare prima dată în SafeNews.
13:10
Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, Ministrul român a […] Articolul Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:10
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # SafeNews
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP. Extinderea se va baza pe […] Articolul Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem apare prima dată în SafeNews.
13:00
FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles # SafeNews
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat pe […] Articolul FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles apare prima dată în SafeNews.
13:00
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei […] Articolul Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
