Curs valutar 8 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar
Realitatea.md, 8 decembrie 2025 06:40
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 8 decembrie 2025. Conform celor mai recente cotații valutare, euro se situează la valoarea de 19 lei și 81 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 1 ban. În același timp, leul românesc înregistrează o valoare de 3 lei și […]
• • •
Acum 5 minute
07:10
Conform prognozelor meteorologilor, în prima zi a săptămânii cerul va fi variabil și doar puțin soare „cu dinți", specific perioadei reci. Temperaturile vor ajunge până la +8 grade în timpul zilei, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 0 grade. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade, iar noaptea coboară până la […]
07:10
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Scorpionii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 arată că această zi aduce o energie calmă, blândă și stabilă, care te ajută să îți limpezești gândurile și să vezi cu mai multă claritate cine ești și ce îți dorești cu adevărat. Indiferent dacă te afli acasă, la serviciu sau în compania celor dragi, simți nevoia să fii […]
Acum o oră
06:40
Acum 12 ore
23:00
Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria București după numărarea a 65% din voturi # Realitatea.md
După procesarea a circa 65% din procesele verbale, candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a obținut un avans semnificativ în cursa pentru funcția de primar general al municipiului București. Datele publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente arată că acesta a acumulat până acum aproximativ 35% din totalul sufragiilor. Pe locurile următoare se situează: […]
22:20
Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a obținut 32,7% din voturi, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, valabile pentru ora 19:30. Pe locul al doilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 26,3% din voturi. Locul al treilea este ocupat de candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, creditată cu 20,2%, urmată de candidatul […]
Acum 24 ore
15:10
Moldovenii din Chicago discută cu Igor Grosu despre politică și sprijin pentru cetățenii din diaspora # Realitatea.md
Aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mers la Chicago, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunități de moldoveni din SUA. Șeful legislativului a remarcat că moldovenii stabiliți în Chicago formează o comunitate unită, plină de energie, cu mulți tineri oameni de afaceri care […]
14:30
Republica Moldova înaintează spre UE: reformele și progresele recunoscute de Comisia Europeană la Forumul 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova a atins o etapă decisivă în parcursul său european, odată cu avansarea negocierilor de aderare și angajamentul ferm al autorităților de a implementa reforme care consolidează democrația, buna guvernare și dezvoltarea economică. În acest context, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană, unul dintre principalele evenimente anuale […]
14:00
„Chinezii pot construi un spital într-un weekend”. De ce SUA pierde cursa AI în fața Chinei # Realitatea.md
Capacitatea Chinei de a construi infrastructură rapid pentru dezvoltarea oricărei industrii reprezintă un avantaj competitiv în fața Statelor Unite, a avertizat CEO-ul Nvidia. Jensen Huang a spus că în timp ce în SUA durează până la trei ani construcția unui centru de date, China poate construi un spital într-un weekend, potrivit fortune.com, transmite antena3.ro. De […]
13:30
De la începutul anului 2025, peste 20.000 de persoane și-au găsit loc de muncă prin ANOFM # Realitatea.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată […]
12:30
Maia Sandu: „Susțineți producătorii locali – puneți în coș cât mai multe produse autohtone” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe toți moldovenii să opteze pentru produsele autohtone și să susțină economia națională. Alegerea produselor locale reprezintă nu doar un gest simbolic, ci și un sprijin concret pentru familiile din satele și orașele Moldovei, subliniază șefa statului. „Să punem în coș cât mai multe produse autohtone – acum, în pragul […]
11:50
Liderii europeni încearcă să-l convingă pe Zelenski să nu accepte retragerea trupelor ucrainene din Donbas # Realitatea.md
Liderii europeni încearcă să-l convingă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu accepte un posibil acord privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas fără garanții solide de securitate din partea Statelor Unite. Despre acest lucru relatează RBC-Ucraina, citând Bloomberg. Potrivit publicației, principalul obiectiv al Europei este să evite o situație în care Zelenski, sub presiunea SUA, […]
11:30
Horoscop 7 decembrie 2025: O zi plină de oportunități și revelații pentru toate zodiile # Realitatea.md
Duminică, 7 decembrie 2025, aduce oportunități și întâlniri surprinzătoare pentru toate zodiile. Berbecii sunt încurajați să își exprime ideile, Taurii pot produce schimbări importante, Gemenii văd noi perspective în relații, iar Racii trebuie să își urmeze intuiția. Astrele favorizează deciziile curajoase și momentele unice. ♈ Berbec Astăzi, Berbecii vor simți o energie pozitivă care îi […]
10:50
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit știrileprotv.ro, aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne. În total au fost deschise […]
Ieri
22:40
Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil. Cazul a avut loc în această seară, în jurul orei 17:55, la intersecția străzii Vadul lui Vodă cu strada Budești din sectorul Ciocana al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, în accident a fost implicată o motocicletă și un […]
19:50
Într-un an marcat de conflicte și tensiuni globale, cinci țări rămân printre cele mai pașnice din lume. Raportul Global Peace Index 2025 arată că, în timp ce numeroase state se confruntă cu războaie și militarizare, unele națiuni continuă să-și protejeze stabilitatea și siguranța. Islanda – cea mai pașnică țară din lume Islanda este numărul unu […]
18:00
Pantone a anunțat culoarea anului 2026. „Cloud Dancer", un alb-vanilie delicat, inspirat din dorința lumii moderne de liniște și simplitate. Nuanța este descrisă ca un alb pufos, asemănător interiorului unei bezele, și reprezintă, potrivit experților, o „pauză vizuală" într-o lume tot mai aglomerată și zgomotoasă. Reprezentanții Pantone spun că alegerea culorii reflectă starea globală actuală, […]
18:00
Zinaida Popa, directorul Moldexpo, a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 mln de lei în 2025 # Realitatea.md
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe […]
17:10
Un autoturism, model Peugeot, a ars complet, noaptea trecută, pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani al capitalei. Din fericire, nu au fost raportate victime. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a declarat pentru Realitatea.md că la fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Flăcările au distrus întreg […]
15:50
Tânăra de 26 de ani, dispărută în Chișinău, ar fi fost găsită fără viață într-o pădure de la Ialoveni # Realitatea.md
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25, ar fi fost găsită fără suflare cu puțin timp în urmă. Descoperirea ar fi avut loc într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, în proximitatea șoselei Balcani, susțin sursele PulsMedia.MD. Medicul-legist venit la fața […]
15:40
Plățile cu cardul din ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de acum cinci ani – cea mai rapidă din istorie. Potrivit expertului IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar. Din totalul tranzacțiilor: 79% sunt realizate […]
15:40
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, care are loc la Arena Chișinău. El a devenit campion la categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a reușit 51 de ridicări. Campionatul European de kettlebell se desfășoară în perioada 4–7 decembrie la Chișinău. La […]
14:40
Reforma școlară: Majoritatea elevilor transferați nu vor merge mai mult de 10 km până la noua școală # Realitatea.md
Autoritățile anunță că reforma prin care unele școli cu puțini elevi vor fi reorganizate nu va însemna drumuri lungi pentru copii. Potrivit Ministerului Educației, 76% dintre elevii care vor fi transferați vor avea de mers mai puțin de 10 km până la noua școală. Doar 87 de elevi din toată țara vor parcurge distanțe mai […]
14:20
Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Realitatea.md
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în zona aflată în apropierea Republicii Moldova, au afectat funcționarea normală a rețelelor din regiune. Potrivit Moldelectrica, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, măsură aplicată preventiv […]
13:40
CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere", când vor fi scoase la […]
13:40
North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Realitatea.md
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the Year", o recunoaștere a performanței constante, a profesionalismului și a poziționării solide în segmentul rezidențial high-end din România, scrie disinfo.md. „Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să […]
13:10
Prinși în flagrant în pădurea de la Strășeni. Vinovatul va fi amendat pentru tăieri ilegale # Realitatea.md
Pe rețelele sociale este distribuit un video ce surprinde activități de tăiere a pădurilor în zona Strășeni. Inspectorii de mediu anunță că s-au autosesizat și au desfășurat o verificare operativă la fața locului. „În urma controlului, inspectorii au constatat că, în unitatea amenajistică 5 C, din cantonul de pază nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni, […]
12:30
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat […]
11:50
Moldovenii stau prost la capitolul economii. Aproape 75% nu au pus deoparte niciun leu în ultimele luni # Realitatea.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne extrem de redus, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională: 74,7% dintre respondenți spun că nu au economisit deloc în ultimele șase luni. În rândul celor care totuși reușesc să pună bani deoparte, preferințele rămân orientate spre metode tradiționale, cu randament aproape zero. 57,1% […]
11:30
UPDATE Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
UPDATE 11:24 Vlad Musteață a făcut o postare pe rețelele de socializare unde precizează că firma sa nu este vizată într-un dosar
11:10
Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
Compania din România controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil din Chișinău, ar fi fost vizată vineri de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România ar fi descins pe 5 decembrie la sediul North Bucharest Investments (NBI), transmite Mediafax. Ancheta ar viza […] Articolul Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Modificări pe ruta de autobuz 50. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând de astăzi, 6 decembrie, intră în vigoare noul orar de circulație pentru autobuzul urban ruta nr. 50 „str. H. Coandă – str. Varnița”. Modificările se aplică atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele de odihnă. Potrivit autorităților, noile grafice de pornire a curselor au fost ajustate pentru a […] Articolul Modificări pe ruta de autobuz 50. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Rusia lovește din nou Ucraina: trei răniți, depozite în flăcări și infrastructura energetică la pământ # Realitatea.md
Rusia a lansat în noaptea trecută un atac masiv cu drone și rachete asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, provocând pagube importante infrastructurii civile și energetice. Una dintre cele mai afectate localități este Fastiv, în regiunea Kiev, unde gara a fost distrusă, iar trei persoane au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Imagini de la fața […] Articolul Rusia lovește din nou Ucraina: trei răniți, depozite în flăcări și infrastructura energetică la pământ apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
80 de troleibuze și autobuze din capitală au fost decorate cu luminițe. De șase ani, municipalitatea păstrează tradiția de a împodobi transportul public în spiritul sărbătorilor de iarnă. În acest an, numărul unităților împodobite a crescut la 80, acestea urmând să circule pe diverse rute urbane și suburbane, acoperind toate sectoarele capitalei și aducând o […] Articolul Ca în povești! 80 de troleibuze din capitală au fost decorate cu luminițe apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
În weekend, vremea va fi rece și mohorâtă. Ploi slabe și nopți cu temperaturi sub zero grade # Realitatea.md
În weekend, Republica Moldova va avea parte de vreme rece și înnorată. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă sunt așteptate ploi ușoare pe alocuri, iar cerul va rămâne predominant acoperit. Meteorologii spun că țara se află sub influența unui anticiclon poziționat la est, ceea ce menține un regim termic stabil, fără schimbări majore. În nopțile […] Articolul În weekend, vremea va fi rece și mohorâtă. Ploi slabe și nopți cu temperaturi sub zero grade apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Află ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani și citește horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025. Berbec În prima parte a zilei ești foarte activ, ai parte de situații dinamice și rezolvi diverse chestiuni familiale. Mercur și Jupiter se află într-un aspect armonis și îți susțin gândirea pozitivă. O discuție […] Articolul Horoscop 6 decembrie. Taurii primesc vești bune care le ridică moralul apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Foc de armă la o frontieră de nord. Polițist rănit și transportat de urgență la spital # Realitatea.md
Un polițist de frontieră, aflat în serviciu, a fost găsit împușcat cu arma din dotare. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, Direcția regională Nord, anunță IGPF. Potrivit informațiilor preliminare, polițistul de frontieră s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat […] Articolul Foc de armă la o frontieră de nord. Polițist rănit și transportat de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis în Dubai, dar recordul a fost atins complet din întâmplare. Ciel Tower se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce […] Articolul S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Recordul a fost neplanificat apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Statele Unite reduc de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de migranţi # Realitatea.md
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii, […] Articolul Statele Unite reduc de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de migranţi apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Moscova avertizează UE: folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina este „furt”, spun oamenii lui Putin # Realitatea.md
Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri, 5 decembrie curent, ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, scrie adevărul.ro. „Orice operaţiune care implică activele suverane ale Rusiei fără consimţământul Rusiei ar reprezenta un furt. Şi este clar că furtul […] Articolul Moscova avertizează UE: folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina este „furt”, spun oamenii lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Sprijin din România: un nou lot de mobilier școlar pentru instituțiile de învățământ din Bălți # Realitatea.md
Municipiul Bălți a primit vineri, 5 decembrie curent, un nou lot de mobilier școlar din partea Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost direcționată către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, contribuind direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și cadrele didactice. În total, aceste școli au […] Articolul Sprijin din România: un nou lot de mobilier școlar pentru instituțiile de învățământ din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Premiul pentru „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile” i-a revenit anul acesta lui Valentin Begu, autorul unei lucrări despre proiectarea primei clădiri cu consum redus de energie din Republica Moldova, conform standardului Passive House Institute. Distincția i-a fost oferită de PNUD Moldova în cadrul Galei „Moldova Eco Energetică”, desfășurată […] Articolul Valentin Begu, premiat pentru proiectul primei clădiri Passive House din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Prioritățile de cooperare cu Banca Mondială, stabilite în discuția premierului Munteanu cu reprezentanții băncii # Realitatea.md
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est. Prim-ministrul a apreciat sprijinul Băncii Mondiale acordat țării noastre și rolul acesteia în susținerea reformelor […] Articolul Prioritățile de cooperare cu Banca Mondială, stabilite în discuția premierului Munteanu cu reprezentanții băncii apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Peste 6 700 de oameni în siguranță: un nou post de salvatori și pompieri voluntari inaugurat la Scoreni # Realitatea.md
Locuitorii din Scoreni și comunitățile învecinate au un motiv în plus să se simtă protejați. A fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari – un proiect care aduce intervențiile de urgență mai aproape de oameni și reduce timpul de răspuns în situații critice. Este o investiție care salvează timp, dar mai ales vieți. […] Articolul Peste 6 700 de oameni în siguranță: un nou post de salvatori și pompieri voluntari inaugurat la Scoreni apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Cinci drone, observate deasupra une baze franceze cu submarine nucleare. Armata a deschis focul # Realitatea.md
Armata franceză a deschis focul asupra unor drone care zburau deasupra unei baze militare cu submarine nucleare. Incidentul a avut loc joi seara. Aparatele de zbor au apărut în jurul orei 19:30, în vestul țării, în apropiere de localitatea Brest. Pușcașii marini responsabili de securitate au tras în drone, conform presei. Pentru cele mai importante […] Articolul Cinci drone, observate deasupra une baze franceze cu submarine nucleare. Armata a deschis focul apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Republica Moldova a reușit în ultimii ani cât unele state într-un deceniu, susține europarlamentarul român Dan Barna. Oficialul a relatat pentru Realitatea că actualmente este importantă credibilitatea liderilor pe plan internațional, iar Maia Sandu dă dovadă de această calitate. Potrivit europarlamentarului, la Bruxelles Republica Moldova beneficiază actualmente de oportunități și este apreciată. Provocarea pentru noul […] Articolul Eurodeputatul Dan Barna: Moldova a reușit ultimii ani cât unele țări în 10 – 15 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Cât unii se bucură de brad, alții se plâng pe trafic infernal. FOTO și VIDEO cu ambuteiajele din Capitală # Realitatea.md
Cât unii locuitori și oaspeții ai Chișinăului se bucură de atmosferă de Crăciun în centrul Capitalei, alții se plâng pe trafic infernal. pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini. cu ambuteiajele care s-au format. Unii cetățeni susțin că inaugurarea Târgului de Crăciun trebuia organizată în weekend sau mai târziu, pentru a nu perturba […] Articolul Cât unii se bucură de brad, alții se plâng pe trafic infernal. FOTO și VIDEO cu ambuteiajele din Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Să înceapă sărbătorile! VIDEO cu momentul în care sunt aprinse luminițele pe bradul din centrul Chișinăului # Realitatea.md
Târgul de Crăciun din Capitală a fost inaugurat. Moș Crăciun, împreună cu micii săi admiratori, locuitori și oaspeți ai Capitalei, dar și administrația orașului, a aprins luminițele de pe brad. Concomitent, au început să funcționeze toate decorațiunile din oraș, pe străzi au apărut troleibuze cu luminițe, iar Casa lui Moș Crăciun și-a deschis ușile pentru […] Articolul Să înceapă sărbătorile! VIDEO cu momentul în care sunt aprinse luminițele pe bradul din centrul Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele: penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere # Realitatea.md
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că, în cazul neachitării contribuțiilor la timp, legislația prevede aplicarea majorărilor de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea plăților înainte de termenul limită […] Articolul CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele: penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Bugetele pentru 2026, pe masa deputaților: Parlamentul a stabilit ordinea de zi pentru 12-19 decembrie # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Totodată, vor fi examinate proiectele de […] Articolul Bugetele pentru 2026, pe masa deputaților: Parlamentul a stabilit ordinea de zi pentru 12-19 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Grecia sub ape: Atena și zonele limitrofe sub alertă maximă din cauza ploilor torențiale # Realitatea.md
Grecia se confruntă cu inundații severe. Vineri, 5 decembrie, autoritățile elene s-au aflat sub alertă maximă, în special în capitala Atena și în zonele limitrofe. Alerta a fost emisă după ce ploile torențiale au inundat străzile, au perturbat traficul rutier și au dus la închiderea școlilor și universităților, potrivit știrileprotv.ro, citând AFP. Ploile au început […] Articolul VIDEO Grecia sub ape: Atena și zonele limitrofe sub alertă maximă din cauza ploilor torențiale apare prima dată în Realitatea.md.
