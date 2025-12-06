Aur pentru Moldova! Nicolai Frangu devine campion european la kettlebell

19:10

Cât unii locuitori și oaspeții ai Chișinăului se bucură de atmosferă de Crăciun în centrul Capitalei, alții se plâng pe trafic infernal. pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini. cu ambuteiajele care s-au format. Unii cetățeni susțin că inaugurarea Târgului de Crăciun trebuia organizată în weekend sau mai târziu, pentru a nu perturba […]