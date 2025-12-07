Ciucu, pe primul loc în exit-poll la alegerile pentru Primăria București

14:40

Autoritățile anunță că reforma prin care unele școli cu puțini elevi vor fi reorganizate nu va însemna drumuri lungi pentru copii. Potrivit Ministerului Educației, 76% dintre elevii care vor fi transferați vor avea de mers mai puțin de 10 km până la noua școală. Doar 87 de elevi din toată țara vor parcurge distanțe mai […] Articolul Reforma școlară: Majoritatea elevilor transferați nu vor merge mai mult de 10 km până la noua școală apare prima dată în Realitatea.md.