VIDEO Bătaie pe o stradă din Chișinău! Un taximetrist a fost luat la palme de o femeie: Ce a urmat
Realitatea.md, 8 decembrie 2025 11:40
Un conflict a avut loc duminică seara, 7 decembrie, pe șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele de socializare, se poate observa că un taximetrist este lovit cu palmele de o femeie, iar bărbatul care era cu aceasta lovește mașina, fiind apoi lovit de șofer cu autovehiculul. Redacția Realitatea.md a solicitat […]
VIDEO Dumitru Țîra, la Forumul Mass Media 2025: „A venit timpul să ne luăm spațiul mediatic înapoi"
Fondatorul și CEO Grupul de presă Realitatea, Dumitru Țîra, a declarat la Forumul Mass Media 2025 că „a venit timpul să ne luăm spațiul mediatic înapoi", subliniind necesitatea unor reforme rapide în sectorul media. El a precizat că următorii 2 ani fără alegeri reprezintă o oportunitate esențială pentru a reconstrui un spațiu mediatic „cu adevărat […]
Igor Grosu felicită PNL pentru rezultatul din București și îi urează succes lui Ciprian Ciucă
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare către Partidul Naţional Liberal, în urma rezultatului obținut la București. „Felicitări prietenilor de la Partidul Naţional Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, […]
Pământul urmează să fie afectat de o furtună magnetică provocată de activitatea solară intensă, iar vârful fenomenului este prognozat pentru data de 9 decembrie, cu un nivel de intensitate G3. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, persoanele sensibile la schimbările geomagnetice ar putea resimți stare de rău, dureri de cap, amețeli și slăbiciune generală. Medicii recomandă […]
Ceban spune că descinderile la Direcția Locativ-Comunală distrag de la problemele importante. Justiția nu se face la TV
Ion Ceban, primarul Capitalei, a comentat astăzi, 8 decembrie, la ședința Primăriei perchezițiile de săptămâna trecută, care s-au desfășurat la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. „Am văzut ceea ce s-a arătat la TV, vreau să transmis că solicităm ca organele de drept să realizeze ceea ce au de realizat, iar justiția să nu […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment privind pericolele care amenință presa liberă și democrația, în cadrul Forumului Mass-Media 2025. Șefa statului a declarat că bătălia pentru viitorul democratic al țării nu se va purta doar în instituții și la urne, ci mai ales în spațiul informațional, tot mai afectat de manipulare și […]
Schema „rudă implicată în accident": Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip semiînchis, și privat de dreptul de a ocupa funcții sau de a desfășura activități legate de gestionarea bunurilor materiale pe o perioadă de trei ani, pentru comiterea a șapte episoade de escrocherie prin schema infracțională […]
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în […]
Școala a devenit o instituție la feminin. Rapoartele Ministerului Educației arată că doar unul din nouă profesori este bărbat, iar situația este și mai complicată în școala primară unde la un învățător revin 99 de învățătoare. Cei mai mulți bărbați aleg să predea educația fizică, dezvoltarea personală, educația tehnologică, fizica, istoria sau informatica. Profesia de […]
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fiind menținute stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar acoperirii integrale a consumului intern, anunță ÎS „Moldelectrica", citat de pe bani.md. Instituția revine cu precizări după apariția unor interpretări privind fluxurile afișate pe pagina sa oficială. Potrivit Moldelectrica, datele vizualizate online reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate de […]
Top 10 cele mai urmărite persoane din Moldova pe Instagram: una dintre cele mai populare pagini este cea a Ecaterinei Cebotari
Platforma Star Gage a publicat clasamentul celor mai urmărite persoane din Republica Moldova pe Instagram. Datele arată că topul este dominat de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale căror conturi depășesc sute de mii de urmăritori. Potrivit clasamentului, cea mai urmărită persoană din Republica Moldova este Marin Mocanu, cu peste 1,12 milioane de […]
Peste 374 kg de ceai, distruse din cauza depășirii limitelor de pesticide. ANSA: Lotul nu era pus în comerț
Un lot de peste 374 kg de ceai importat a fost distrus, deoarece nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. „Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul […]
Drumul G-135, pe segmentul Congaz – Cotovscoe – Câietu, este de ani buni într-o stare critică. Tronsonul nu a mai fost reparat capital încă din perioada sovietică, iar fiecare iarnă transformă circulația într-o provocare. Ambulanțele, autospecialele de pompieri și camioanele de mare tonaj înaintează cu greu, iar localnicii spun că sunt nevoiți să ocolească kilometri […]
VIDEO Ciprian Ciucu, noul primar al capitalei României: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele"
Ciprian Ciucu a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează și că vrea să facă din București proiectul vieții sale. „În această campanie am dat un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București", a spus Ciucu, adăugând […]
A încălcat din nou legea: Bărbat condamnat la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate
Un bărbat a fost condamnat la un an și zece luni de închisoare pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Acesta nu avea dreptul de a conduce și a refuzat testarea alcoolscopică. Totodată, instanța a decis confiscarea mașinii în folosul statului. „Potrivit acuzării, în luna februarie 2024, inculpatul, fiind în […]
Previziunile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: ce urmează pentru joburi și pentru cei care muncesc
Elon Musk susține că, în următorii 20 de ani, majoritatea abilităților necesare pe piața muncii vor deveni inutile din cauza inteligenței artificiale, scrie Antena.ro. Totuși, miliardarul spune că își încurajează copiii să urmeze o facultate, dacă vor să facă asta, menționează Business Insider. Într-o discuție cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, Musk a […]
O infiltrație de apă produsă pe 26 noiembrie la Muzeul Luvru din Paris a afectat câteva sute de lucrări din biblioteca dedicată Antichităților egiptene, au declarat reprezentanții instituției, deja lovită în octombrie de un spectaculos furt de bijuterii. „Între 300 și 400 de lucrări" au fost deteriorate, a detaliat Francis Steibock, administrator general adjunct al muzeului, […]
Vine „iarna secolului" în Europa? Specialiștii avertizează că vremea s-ar putea răci puternic după Crăciun
Europa ar putea experimenta episoade de vreme arctică după perioada sărbătorilor de iarnă, avertizează meteorologii citați de Euronews. Deși prognozele diferă, tot mai mulți specialiști atrag atenția că vortexul polar se menține sub nivelul obișnuit pentru acest sezon, ceea ce poate facilita pătrunderea maselor de aer rece din nordul continentului. Un fenomen similar a stat […]
Ciprian Ciucu, noul primar general al Bucureștiului. Rezultatele finale arată o schimbare pe locul doi în clasament
S-a finalizat numărătoarea voturilor pentru alegerile din București, după centralizarea tuturor proceselor verbale. Ciprian Ciucu este noul primar general al capitalei României. Potrivit rezultatelor finale prezentate de Biroul Electoral, distribuția voturilor este următoarea: • Ciprian Ciucu – 211.562 voturi (36,16%) • Anca Alexandrescu – 128.405 voturi (21,94%) • Daniel Băluță – 120.001 voturi (20,51%) • […]
După criticile lui Trump, Zelenski caută garanții de sprijin din partea liderilor europeni
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski se va întâlni luni la Londra cu aliaţii săi europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz, în contextul în care Donald Trump îi reproşează că „nu a citit" propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev. Preşedintele ucrainean va fi primit de […]
Conform prognozelor meteorologilor, în prima zi a săptămânii cerul va fi variabil și doar puțin soare „cu dinți", specific perioadei reci. Temperaturile vor ajunge până la +8 grade în timpul zilei, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 0 grade. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade, iar noaptea coboară până la […]
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Scorpionii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 arată că această zi aduce o energie calmă, blândă și stabilă, care te ajută să îți limpezești gândurile și să vezi cu mai multă claritate cine ești și ce îți dorești cu adevărat. Indiferent dacă te afli acasă, la serviciu sau în compania celor dragi, simți nevoia să fii […] Articolul Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Scorpionii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 8 decembrie 2025. Conform celor mai recente cotații valutare, euro se situează la valoarea de 19 lei și 81 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 1 ban. În același timp, leul românesc înregistrează o valoare de 3 lei și […] Articolul Curs valutar 8 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria București după numărarea a 65% din voturi # Realitatea.md
După procesarea a circa 65% din procesele verbale, candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a obținut un avans semnificativ în cursa pentru funcția de primar general al municipiului București. Datele publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente arată că acesta a acumulat până acum aproximativ 35% din totalul sufragiilor. Pe locurile următoare se situează: […] Articolul Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria București după numărarea a 65% din voturi apare prima dată în Realitatea.md.
Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a obținut 32,7% din voturi, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, valabile pentru ora 19:30. Pe locul al doilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 26,3% din voturi. Locul al treilea este ocupat de candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, creditată cu 20,2%, urmată de candidatul […] Articolul Ciucu, pe primul loc în exit-poll la alegerile pentru Primăria București apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovenii din Chicago discută cu Igor Grosu despre politică și sprijin pentru cetățenii din diaspora # Realitatea.md
Aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mers la Chicago, acolo unde se află una dintre cele mai mari comunități de moldoveni din SUA. Șeful legislativului a remarcat că moldovenii stabiliți în Chicago formează o comunitate unită, plină de energie, cu mulți tineri oameni de afaceri care […] Articolul Moldovenii din Chicago discută cu Igor Grosu despre politică și sprijin pentru cetățenii din diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova înaintează spre UE: reformele și progresele recunoscute de Comisia Europeană la Forumul 2025 # Realitatea.md
Republica Moldova a atins o etapă decisivă în parcursul său european, odată cu avansarea negocierilor de aderare și angajamentul ferm al autorităților de a implementa reforme care consolidează democrația, buna guvernare și dezvoltarea economică. În acest context, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană, unul dintre principalele evenimente anuale […] Articolul Republica Moldova înaintează spre UE: reformele și progresele recunoscute de Comisia Europeană la Forumul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
„Chinezii pot construi un spital într-un weekend”. De ce SUA pierde cursa AI în fața Chinei # Realitatea.md
Capacitatea Chinei de a construi infrastructură rapid pentru dezvoltarea oricărei industrii reprezintă un avantaj competitiv în fața Statelor Unite, a avertizat CEO-ul Nvidia. Jensen Huang a spus că în timp ce în SUA durează până la trei ani construcția unui centru de date, China poate construi un spital într-un weekend, potrivit fortune.com, transmite antena3.ro. De […] Articolul „Chinezii pot construi un spital într-un weekend”. De ce SUA pierde cursa AI în fața Chinei apare prima dată în Realitatea.md.
De la începutul anului 2025, peste 20.000 de persoane și-au găsit loc de muncă prin ANOFM # Realitatea.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată […] Articolul De la începutul anului 2025, peste 20.000 de persoane și-au găsit loc de muncă prin ANOFM apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu: „Susțineți producătorii locali – puneți în coș cât mai multe produse autohtone” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe toți moldovenii să opteze pentru produsele autohtone și să susțină economia națională. Alegerea produselor locale reprezintă nu doar un gest simbolic, ci și un sprijin concret pentru familiile din satele și orașele Moldovei, subliniază șefa statului. „Să punem în coș cât mai multe produse autohtone – acum, în pragul […] Articolul Maia Sandu: „Susțineți producătorii locali – puneți în coș cât mai multe produse autohtone” apare prima dată în Realitatea.md.
Liderii europeni încearcă să-l convingă pe Zelenski să nu accepte retragerea trupelor ucrainene din Donbas # Realitatea.md
Liderii europeni încearcă să-l convingă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu accepte un posibil acord privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas fără garanții solide de securitate din partea Statelor Unite. Despre acest lucru relatează RBC-Ucraina, citând Bloomberg. Potrivit publicației, principalul obiectiv al Europei este să evite o situație în care Zelenski, sub presiunea SUA, […] Articolul Liderii europeni încearcă să-l convingă pe Zelenski să nu accepte retragerea trupelor ucrainene din Donbas apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscop 7 decembrie 2025: O zi plină de oportunități și revelații pentru toate zodiile # Realitatea.md
Duminică, 7 decembrie 2025, aduce oportunități și întâlniri surprinzătoare pentru toate zodiile. Berbecii sunt încurajați să își exprime ideile, Taurii pot produce schimbări importante, Gemenii văd noi perspective în relații, iar Racii trebuie să își urmeze intuiția. Astrele favorizează deciziile curajoase și momentele unice. ♈ Berbec Astăzi, Berbecii vor simți o energie pozitivă care îi […] Articolul Horoscop 7 decembrie 2025: O zi plină de oportunități și revelații pentru toate zodiile apare prima dată în Realitatea.md.
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit știrileprotv.ro, aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne. În total au fost deschise […] Articolul Zi decisivă în București: 1,8 milioane de oameni își aleg primarul apare prima dată în Realitatea.md.
Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil. Cazul a avut loc în această seară, în jurul orei 17:55, la intersecția străzii Vadul lui Vodă cu strada Budești din sectorul Ciocana al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, în accident a fost implicată o motocicletă și un […] Articolul Accident grav în sectorul Ciocana al capitalei. Un motociclist a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Într-un an marcat de conflicte și tensiuni globale, cinci țări rămân printre cele mai pașnice din lume. Raportul Global Peace Index 2025 arată că, în timp ce numeroase state se confruntă cu războaie și militarizare, unele națiuni continuă să-și protejeze stabilitatea și siguranța. Islanda – cea mai pașnică țară din lume Islanda este numărul unu […] Articolul Cele mai pașnice țări din lume. Islanda, Irlanda și Austria, domină clasamentul apare prima dată în Realitatea.md.
Pantone a anunțat culoarea anului 2026. „Cloud Dancer”, un alb-vanilie delicat, inspirat din dorința lumii moderne de liniște și simplitate. Nuanța este descrisă ca un alb pufos, asemănător interiorului unei bezele, și reprezintă, potrivit experților, o „pauză vizuală” într-o lume tot mai aglomerată și zgomotoasă. Reprezentanții Pantone spun că alegerea culorii reflectă starea globală actuală, […] Articolul Culoarea anului 2026 este un alb-vanilie minimalist apare prima dată în Realitatea.md.
Zinaida Popa, directorul Moldexpo, a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 mln de lei în 2025 # Realitatea.md
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe […] Articolul Zinaida Popa, directorul Moldexpo, a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 mln de lei în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Un autoturism, model Peugeot, a ars complet, noaptea trecută, pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani al capitalei. Din fericire, nu au fost raportate victime. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a declarat pentru Realitatea.md că la fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Flăcările au distrus întreg […] Articolul Un autoturism, model Peugeot, a ars complet în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Tânăra de 26 de ani, dispărută în Chișinău, ar fi fost găsită fără viață într-o pădure de la Ialoveni # Realitatea.md
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25, ar fi fost găsită fără suflare cu puțin timp în urmă. Descoperirea ar fi avut loc într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, în proximitatea șoselei Balcani, susțin sursele PulsMedia.MD. Medicul-legist venit la fața […] Articolul Tânăra de 26 de ani, dispărută în Chișinău, ar fi fost găsită fără viață într-o pădure de la Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Plățile cu cardul din ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de acum cinci ani – cea mai rapidă din istorie. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar. Din totalul tranzacțiilor: 79% sunt realizate […] Articolul Plățile cu cardul explodează în Moldova: Au crescut cu 25% în ultimii cinci ani apare prima dată în Realitatea.md.
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, care are loc la Arena Chișinău. El a devenit campion la categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a reușit 51 de ridicări. Campionatul European de kettlebell se desfășoară în perioada 4–7 decembrie la Chișinău. La […] Articolul Aur pentru Moldova! Nicolai Frangu devine campion european la kettlebell apare prima dată în Realitatea.md.
Reforma școlară: Majoritatea elevilor transferați nu vor merge mai mult de 10 km până la noua școală # Realitatea.md
Autoritățile anunță că reforma prin care unele școli cu puțini elevi vor fi reorganizate nu va însemna drumuri lungi pentru copii. Potrivit Ministerului Educației, 76% dintre elevii care vor fi transferați vor avea de mers mai puțin de 10 km până la noua școală. Doar 87 de elevi din toată țara vor parcurge distanțe mai […] Articolul Reforma școlară: Majoritatea elevilor transferați nu vor merge mai mult de 10 km până la noua școală apare prima dată în Realitatea.md.
Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Realitatea.md
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în zona aflată în apropierea Republicii Moldova, au afectat funcționarea normală a rețelelor din regiune. Potrivit Moldelectrica, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, măsură aplicată preventiv […] Articolul Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere”, când vor fi scoase la […] Articolul CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Realitatea.md
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the Year”, o recunoaștere a performanței constante, a profesionalismului și a poziționării solide în segmentul rezidențial high-end din România, scrie disinfo.md. „Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să […] Articolul North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România apare prima dată în Realitatea.md.
Prinși în flagrant în pădurea de la Strășeni. Vinovatul va fi amendat pentru tăieri ilegale # Realitatea.md
Pe rețelele sociale este distribuit un video ce surprinde activități de tăiere a pădurilor în zona Strășeni. Inspectorii de mediu anunță că s-au autosesizat și au desfășurat o verificare operativă la fața locului. „În urma controlului, inspectorii au constatat că, în unitatea amenajistică 5 C, din cantonul de pază nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni, […] Articolul Prinși în flagrant în pădurea de la Strășeni. Vinovatul va fi amendat pentru tăieri ilegale apare prima dată în Realitatea.md.
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat […] Articolul CANCAN.MD Fiii deputatului Ion Chicu își petrec iarna pe plajele din Seychelles apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovenii stau prost la capitolul economii. Aproape 75% nu au pus deoparte niciun leu în ultimele luni # Realitatea.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne extrem de redus, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională: 74,7% dintre respondenți spun că nu au economisit deloc în ultimele șase luni. În rândul celor care totuși reușesc să pună bani deoparte, preferințele rămân orientate spre metode tradiționale, cu randament aproape zero. 57,1% […] Articolul Moldovenii stau prost la capitolul economii. Aproape 75% nu au pus deoparte niciun leu în ultimele luni apare prima dată în Realitatea.md.
UPDATE Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
UPDATE 11:24 Vlad Musteață a făcut o postare pe rețelele de socializare unde precizează că firma sa nu este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și că a fost vorba doar de un control de rutină a organelor responsabile de la București: Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar. ȘTIREA INIȚIALĂ […] Articolul UPDATE Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
Compania din România controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil din Chișinău, ar fi fost vizată vineri de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România ar fi descins pe 5 decembrie la sediul North Bucharest Investments (NBI), transmite Mediafax. Ancheta ar viza […] Articolul Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil apare prima dată în Realitatea.md.
