Accident grav în sectorul Ciocana al capitalei. Un motociclist a ajuns la spital
Realitatea.md, 6 decembrie 2025 22:40
Un motociclist a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil. Cazul a avut loc în această seară, în jurul orei 17:55, la intersecția străzii Vadul lui Vodă cu strada Budești din sectorul Ciocana al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, în accident a fost implicată o motocicletă și un
Acum 2 ore
22:40
Acum 6 ore
19:50
Într-un an marcat de conflicte și tensiuni globale, cinci țări rămân printre cele mai pașnice din lume. Raportul Global Peace Index 2025 arată că, în timp ce numeroase state se confruntă cu războaie și militarizare, unele națiuni continuă să-și protejeze stabilitatea și siguranța. Islanda – cea mai pașnică țară din lume Islanda este numărul unu
18:00
Pantone a anunțat culoarea anului 2026. „Cloud Dancer", un alb-vanilie delicat, inspirat din dorința lumii moderne de liniște și simplitate. Nuanța este descrisă ca un alb pufos, asemănător interiorului unei bezele, și reprezintă, potrivit experților, o „pauză vizuală" într-o lume tot mai aglomerată și zgomotoasă. Reprezentanții Pantone spun că alegerea culorii reflectă starea globală actuală,
18:00
Zinaida Popa, directorul Moldexpo, a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 mln de lei în 2025 # Realitatea.md
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe
Acum 8 ore
17:10
Un autoturism, model Peugeot, a ars complet, noaptea trecută, pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani al capitalei. Din fericire, nu au fost raportate victime. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a declarat pentru Realitatea.md că la fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Flăcările au distrus întreg
Acum 12 ore
15:50
Tânăra de 26 de ani, dispărută în Chișinău, ar fi fost găsită fără viață într-o pădure de la Ialoveni # Realitatea.md
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25, ar fi fost găsită fără suflare cu puțin timp în urmă. Descoperirea ar fi avut loc într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, în proximitatea șoselei Balcani, susțin sursele PulsMedia.MD. Medicul-legist venit la fața
15:40
Plățile cu cardul din ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de acum cinci ani – cea mai rapidă din istorie. Potrivit expertului IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar. Din totalul tranzacțiilor: 79% sunt realizate
15:40
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, care are loc la Arena Chișinău. El a devenit campion la categoria de greutate până la 74 kg, la proba 2×32 kg, unde a reușit 51 de ridicări. Campionatul European de kettlebell se desfășoară în perioada 4–7 decembrie la Chișinău. La
14:40
Reforma școlară: Majoritatea elevilor transferați nu vor merge mai mult de 10 km până la noua școală # Realitatea.md
Autoritățile anunță că reforma prin care unele școli cu puțini elevi vor fi reorganizate nu va însemna drumuri lungi pentru copii. Potrivit Ministerului Educației, 76% dintre elevii care vor fi transferați vor avea de mers mai puțin de 10 km până la noua școală. Doar 87 de elevi din toată țara vor parcurge distanțe mai
14:20
Moldelectrica cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra sistemului energetic ucrainean # Realitatea.md
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în zona aflată în apropierea Republicii Moldova, au afectat funcționarea normală a rețelelor din regiune. Potrivit Moldelectrica, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, măsură aplicată preventiv
13:40
CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere", când vor fi scoase la
13:40
North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Realitatea.md
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the Year", o recunoaștere a performanței constante, a profesionalismului și a poziționării solide în segmentul rezidențial high-end din România, scrie disinfo.md. „Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să
13:10
Prinși în flagrant în pădurea de la Strășeni. Vinovatul va fi amendat pentru tăieri ilegale # Realitatea.md
Pe rețelele sociale este distribuit un video ce surprinde activități de tăiere a pădurilor în zona Strășeni. Inspectorii de mediu anunță că s-au autosesizat și au desfășurat o verificare operativă la fața locului. „În urma controlului, inspectorii au constatat că, în unitatea amenajistică 5 C, din cantonul de pază nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni,
12:30
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat
11:50
Moldovenii stau prost la capitolul economii. Aproape 75% nu au pus deoparte niciun leu în ultimele luni # Realitatea.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne extrem de redus, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională: 74,7% dintre respondenți spun că nu au economisit deloc în ultimele șase luni. În rândul celor care totuși reușesc să pună bani deoparte, preferințele rămân orientate spre metode tradiționale, cu randament aproape zero. 57,1%
11:30
UPDATE Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
UPDATE 11:24 Vlad Musteață a făcut o postare pe rețelele de socializare unde precizează că firma sa nu este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și că a fost vorba doar de un control de rutină a organelor responsabile de la București: Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar. ȘTIREA INIȚIALĂ
11:10
Autoritățile române ar investiga firma de la București a lui Vlad Musteață, fondatorul Proimobil # Realitatea.md
Compania din România controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil din Chișinău, ar fi fost vizată vineri de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România ar fi descins pe 5 decembrie la sediul North Bucharest Investments (NBI), transmite Mediafax. Ancheta ar viza
Acum 24 ore
10:50
Modificări pe ruta de autobuz 50. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă # Realitatea.md
Primăria municipiului Chișinău informează că, începând de astăzi, 6 decembrie, intră în vigoare noul orar de circulație pentru autobuzul urban ruta nr. 50 „str. H. Coandă – str. Varnița". Modificările se aplică atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele de odihnă. Potrivit autorităților, noile grafice de pornire a curselor au fost ajustate pentru a
10:20
Rusia lovește din nou Ucraina: trei răniți, depozite în flăcări și infrastructura energetică la pământ # Realitatea.md
Rusia a lansat în noaptea trecută un atac masiv cu drone și rachete asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, provocând pagube importante infrastructurii civile și energetice. Una dintre cele mai afectate localități este Fastiv, în regiunea Kiev, unde gara a fost distrusă, iar trei persoane au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Imagini de la fața
09:40
80 de troleibuze și autobuze din capitală au fost decorate cu luminițe. De șase ani, municipalitatea păstrează tradiția de a împodobi transportul public în spiritul sărbătorilor de iarnă. În acest an, numărul unităților împodobite a crescut la 80, acestea urmând să circule pe diverse rute urbane și suburbane, acoperind toate sectoarele capitalei și aducând o
09:30
În weekend, vremea va fi rece și mohorâtă. Ploi slabe și nopți cu temperaturi sub zero grade # Realitatea.md
În weekend, Republica Moldova va avea parte de vreme rece și înnorată. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă sunt așteptate ploi ușoare pe alocuri, iar cerul va rămâne predominant acoperit. Meteorologii spun că țara se află sub influența unui anticiclon poziționat la est, ceea ce menține un regim termic stabil, fără schimbări majore. În nopțile
09:00
Află ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani și citește horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025. Berbec În prima parte a zilei ești foarte activ, ai parte de situații dinamice și rezolvi diverse chestiuni familiale. Mercur și Jupiter se află într-un aspect armonis și îți susțin gândirea pozitivă. O discuție
08:40
Foc de armă la o frontieră de nord. Polițist rănit și transportat de urgență la spital # Realitatea.md
Un polițist de frontieră, aflat în serviciu, a fost găsit împușcat cu arma din dotare. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic", Direcția regională Nord, anunță IGPF. Potrivit informațiilor preliminare, polițistul de frontieră s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat
Ieri
23:00
Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis în Dubai, dar recordul a fost atins complet din întâmplare. Ciel Tower se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce
22:40
Statele Unite reduc de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de migranţi # Realitatea.md
Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii,
22:20
Moscova avertizează UE: folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina este „furt”, spun oamenii lui Putin # Realitatea.md
Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile" pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri, 5 decembrie curent, ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, scrie adevărul.ro. „Orice operaţiune care implică activele suverane ale Rusiei fără consimţământul Rusiei ar reprezenta un furt. Şi este clar că furtul
22:00
Sprijin din România: un nou lot de mobilier școlar pentru instituțiile de învățământ din Bălți # Realitatea.md
Municipiul Bălți a primit vineri, 5 decembrie curent, un nou lot de mobilier școlar din partea Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost direcționată către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza", contribuind direct la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și cadrele didactice. În total, aceste școli au
21:30
Premiul pentru „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile" i-a revenit anul acesta lui Valentin Begu, autorul unei lucrări despre proiectarea primei clădiri cu consum redus de energie din Republica Moldova, conform standardului Passive House Institute. Distincția i-a fost oferită de PNUD Moldova în cadrul Galei „Moldova Eco Energetică", desfășurată
21:00
Prioritățile de cooperare cu Banca Mondială, stabilite în discuția premierului Munteanu cu reprezentanții băncii # Realitatea.md
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est. Prim-ministrul a apreciat sprijinul Băncii Mondiale acordat țării noastre și rolul acesteia în susținerea reformelor
20:30
Peste 6 700 de oameni în siguranță: un nou post de salvatori și pompieri voluntari inaugurat la Scoreni # Realitatea.md

19:50
Cinci drone, observate deasupra une baze franceze cu submarine nucleare. Armata a deschis focul # Realitatea.md
Armata franceză a deschis focul asupra unor drone care zburau deasupra unei baze militare cu submarine nucleare. Incidentul a avut loc joi seara. Aparatele de zbor au apărut în jurul orei 19:30, în vestul țării, în apropiere de localitatea Brest. Pușcașii marini responsabili de securitate au tras în drone, conform presei. Pentru cele mai importante […] Articolul Cinci drone, observate deasupra une baze franceze cu submarine nucleare. Armata a deschis focul apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Republica Moldova a reușit în ultimii ani cât unele state într-un deceniu, susține europarlamentarul român Dan Barna. Oficialul a relatat pentru Realitatea că actualmente este importantă credibilitatea liderilor pe plan internațional, iar Maia Sandu dă dovadă de această calitate. Potrivit europarlamentarului, la Bruxelles Republica Moldova beneficiază actualmente de oportunități și este apreciată. Provocarea pentru noul […] Articolul Eurodeputatul Dan Barna: Moldova a reușit ultimii ani cât unele țări în 10 – 15 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Cât unii se bucură de brad, alții se plâng pe trafic infernal. FOTO și VIDEO cu ambuteiajele din Capitală # Realitatea.md
Cât unii locuitori și oaspeții ai Chișinăului se bucură de atmosferă de Crăciun în centrul Capitalei, alții se plâng pe trafic infernal. pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini. cu ambuteiajele care s-au format. Unii cetățeni susțin că inaugurarea Târgului de Crăciun trebuia organizată în weekend sau mai târziu, pentru a nu perturba […] Articolul Cât unii se bucură de brad, alții se plâng pe trafic infernal. FOTO și VIDEO cu ambuteiajele din Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Să înceapă sărbătorile! VIDEO cu momentul în care sunt aprinse luminițele pe bradul din centrul Chișinăului # Realitatea.md
Târgul de Crăciun din Capitală a fost inaugurat. Moș Crăciun, împreună cu micii săi admiratori, locuitori și oaspeți ai Capitalei, dar și administrația orașului, a aprins luminițele de pe brad. Concomitent, au început să funcționeze toate decorațiunile din oraș, pe străzi au apărut troleibuze cu luminițe, iar Casa lui Moș Crăciun și-a deschis ușile pentru […] Articolul Să înceapă sărbătorile! VIDEO cu momentul în care sunt aprinse luminițele pe bradul din centrul Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele: penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere # Realitatea.md
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că, în cazul neachitării contribuțiilor la timp, legislația prevede aplicarea majorărilor de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea plăților înainte de termenul limită […] Articolul CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele: penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Bugetele pentru 2026, pe masa deputaților: Parlamentul a stabilit ordinea de zi pentru 12-19 decembrie # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Totodată, vor fi examinate proiectele de […] Articolul Bugetele pentru 2026, pe masa deputaților: Parlamentul a stabilit ordinea de zi pentru 12-19 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Grecia sub ape: Atena și zonele limitrofe sub alertă maximă din cauza ploilor torențiale # Realitatea.md
Grecia se confruntă cu inundații severe. Vineri, 5 decembrie, autoritățile elene s-au aflat sub alertă maximă, în special în capitala Atena și în zonele limitrofe. Alerta a fost emisă după ce ploile torențiale au inundat străzile, au perturbat traficul rutier și au dus la închiderea școlilor și universităților, potrivit știrileprotv.ro, citând AFP. Ploile au început […] Articolul VIDEO Grecia sub ape: Atena și zonele limitrofe sub alertă maximă din cauza ploilor torențiale apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Comisia Europeană a aplicat, vineri, 5 decembrie, o amendă de 120 de milioane euro rețelei de socializare X, cunoscută anterior ca Twitter. Conform știrileprotv.ro, compania ar fi încălcat obligațiile sale privind transparența în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Încălcările identificate includ utilizarea înșelătoare a semnului de verificare albastru, lipsa de transparență a registrului […] Articolul Platforma X amendată cu 120 mil. € de UE pentru nerespectarea regulilor DSA apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO 5 complexe funerare din mileniul III î.Hr., aparținând culturii Iamnaia, descoperite la Sângerei # Realitatea.md
În luna noiembrie 2025, TVN.md, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie/Muzeul Etnografic Sângerei, a efectuat o cercetare arheologică preventivă asupra unui tumul aflat în partea de nord a orașului. Investigațiile au fost realizate cu sprijinul Primăriei Sîngerei, care a facilitat accesul la zona vizată. Movila funerară examinată avea o înălțime de aproximativ trei […] Articolul FOTO 5 complexe funerare din mileniul III î.Hr., aparținând culturii Iamnaia, descoperite la Sângerei apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Detalii despre încetarea acordului denunțat de MAE # Realitatea.md
Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Mai exact, conform diplomaților moldoveni, după denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul de cultură și știință, urmează mai multe proceduri, urmând ca documentul să nu mai aibă efecte juridice pe 4 iulie 2026. Ministerul Afacerilor Externe a încheiat toate procedurile interne necesare pentru […] Articolul Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Detalii despre încetarea acordului denunțat de MAE apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Realitatea Săptămânii: Brazi naturali sau artificiali? Prețuri, recomandări și tendințele anului # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar piețele se umplu treptat de brazi. În fiecare an, dilema rămâne aceeași: brad natural sau artificial? Deși mulți aleg varianta artificială pentru comoditate, specialiștii avertizează că unele modele pot fi periculoase pentru sănătate, mai ales dacă sunt fabricate din materiale de calitate joasă. Pentru acest sezon, Moldsilva a […] Articolul Realitatea Săptămânii: Brazi naturali sau artificiali? Prețuri, recomandări și tendințele anului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Licitațiile Primăriei Chișinău pentru spații municipale aduc 500 000 de lei în buget # Realitatea.md
Aproape jumătate de milion de lei va ajunge anual în bugetul municipal. Suma a fost obținută ca urmare a licitației cu strigare, organizată de Primăria Chișinău pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, transmite IPN. La concurs au fost adjudecate 9 spații și încăperi municipale. La concurs au fost expuse […] Articolul Licitațiile Primăriei Chișinău pentru spații municipale aduc 500 000 de lei în buget apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Să înceapă magia sărbătorilor! Urmăriți live la Realitatea TV inaugurarea principalului Târg de Crăciun din Moldova # Realitatea.md
Luminițele de pe bradul din centrul Capitalei vor fi aprinse în seara de 5 decembrie. Începând cu 16:30, Grupul Media Realitatea va difuza în direct ceremonia. Urmăriți în direct la Realitatea TV, pe rlive.md și pe toate platformele grupului de presă Realitatea inaugurarea Târgului de Crăciun din centrul Capitalei, concertul organizat cu prilejul evenimentului și […] Articolul Să înceapă magia sărbătorilor! Urmăriți live la Realitatea TV inaugurarea principalului Târg de Crăciun din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Tranzacție majoră în media: Netflix preia Warner Bros pentru 28 de dolari pe acțiune # Realitatea.md
Netflix a câștigat duelul ofertelor pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD) și va începe negocierile exclusive pentru finalizarea tranzacției, au declarat surse citate de Deadline, vineri. Oferta Netflix, evaluată la aproximativ 28 de dolari pe acțiune, este în mare parte în numerar, citează bani.md. Procesul rapid de achiziție a început după ce Warner Bros. Discovery […] Articolul Tranzacție majoră în media: Netflix preia Warner Bros pentru 28 de dolari pe acțiune apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Tânărul tenismen Nicolae Bucur continuă să impresioneze pe scena internațională. La turneul de tenis de masă din Beočin, Serbia, la categoria de vârstă U-13, Nicolae a cucerit medalia de bronz la simplu și medalia de argint la dublu, devenind astfel vicecampion la această probă, transmite IPN. Performanțele sale recente vin după succesul obținut la începutul […] Articolul Moldova în top la tenis de masă: Nicolae Bucur câștigă bronz și argint în Serbia apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Statele Unite au publicat o strategie actualizată de securitate națională, care identifică încetarea ostilităților în Ucraina drept interesul său principal. Noul document identifică și restabilirea unei stabilități strategice cu Rusia ca o prioritate absolută în Europa. „Este esențial să se stabilizeze economiile țărilor europene, să se prevină escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și să […] Articolul Statele Unite: Încheierea războiului din Ucraina, „interesul nostru principal” apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Perchezițiile din dosarul de corupție în achizițiile publice: Peste 5 mln de lei ridicați și 7 reținuți # Realitatea.md
Peste cinci milioane de lei au fost ridicați după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar privind fapte de corupție în procesul de achiziții publice, în urma cărora au fost reținute șapte persoane. Sumele de bani, în diferite valute, au fost găsite la domiciliile și în birourile de serviciu ale unor agenți […] Articolul Perchezițiile din dosarul de corupție în achizițiile publice: Peste 5 mln de lei ridicați și 7 reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Summit India-Rusia 2025: Modi și Putin stabilesc agenda strategică și economică până în 2030 # Realitatea.md
Vizita președintelui rus Vladimir Putin în India a marcat cea de-a 25-a aniversare a Parteneriatului Strategic India–Rusia, fiind calificată drept „foarte specială” de secretarul de externe Vikram Misri. Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat personal la aeroport de prim-ministrul Narendra Modi, după care cei doi au mers la reședința oficială a premierului pentru discuții […] Articolul VIDEO Summit India-Rusia 2025: Modi și Putin stabilesc agenda strategică și economică până în 2030 apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Administrația publică, sănătatea și educația, domeniile cu cele mai multe locuri vacante în Moldova # Realitatea.md
Cele mai mari insuficiențe de personal din Republica Moldova persistă în administrația publică, sistemul medical și învățământ, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În trimestrul III al anului 2025 au fost înregistrate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante la nivel național, iar rata posturilor libere a ajuns la 4,9%, în creștere față […] Articolul Administrația publică, sănătatea și educația, domeniile cu cele mai multe locuri vacante în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Soldații vor putea obține profesii bine plătite: Ministerul Apărării a semnat un parteneriat cu TechZone # Realitatea.md
Ministerul Apărării a anunțat astăzi, 5 decembrie semnarea unui memorandum de colaborare cu centrul de instruire TechZone, un pas important pentru formarea profesională a soldaților în termen. Inițiativa își propune să ofere tinerilor aflați în serviciul militar nu doar pregătire pentru apărarea Patriei, ci și competențe utile pentru integrarea pe piața muncii după finalizarea stagiului. […] Articolul Soldații vor putea obține profesii bine plătite: Ministerul Apărării a semnat un parteneriat cu TechZone apare prima dată în Realitatea.md.
