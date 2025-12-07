Troleibuzul Turistic pornește în ritm de colinde: începe aventura cu Moș Crăciun prin Chișinău

20:00

Sute de oameni au lăsat astăzi deoparte grijile zilnice și au venit la Târgul Internațional de Caritate. Cu buzunarele pregătite și cu inima deschisă, vizitatorii au ales să contribuie la cauze nobile, transformând fiecare cumpărătură într-un gest de solidaritate. De la dulciuri tradiționale și suvenire din zeci de țări, până la cadouri pentru cei dragi, atmosfera a fost plină de căldură și generozitate. Spiritul Crăciunului și tradițiile aduse de cele peste 30 de ambasade au însuflețit fiecare stand.