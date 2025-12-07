Tihanovskaia a primit în Germania Premiul Internațional pentru Democrație și Statul de Drept

09:50

Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei al acestui an cu peste o mie, sau cu 3.5 la sută față de trimestrul precedent. La sfârșitul perioadei de referință, erau înregistrate aproximativ 39 de mii de posturi vacante, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Rata acestora a constituit aproape cinci la sută. Din totalul locurilor vacante de muncă, peste 13 mii sau circa 39 la sută au fost înregistrate în sectorul bugetar.