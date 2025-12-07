Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești, renovat cu sprijinul CNAM
Moldova1, 7 decembrie 2025 15:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 971 de mii de lei, dintre care 871 de mii sunt alocate de CNAM, iar 100 de mii de lei constituie contribuția instituției medicale.
Statele Unite nu iau în considerare varianta trimiterii de militari americani în Ucraina. Despre acest lucru a anunțat trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul unui forum național pe apărare. Kellogg a subliniat că cea mai eficientă modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei este impactul economic, în special combaterea „flotei din umbră”, scrie publicația The Moscow Times.
Formațiile bucureștene FCSB și Dinamo au încheiat nedecis, scor alb 0:0, derby-ul capitalei României disputat sâmbătă seara pe stadionul Arena Națională din București, în etapa a 19-a a Superligii românești de fotbal. Dacă în meciul-tur dintre Dinamo și FCSB a fost un spectacol total, partida încheindu-se cu 4:3 în favoarea „câinilor roșii”, aseară cele două formații au oferit cea mai urâtă partidă din ultimii 10 ani. Desfășurat pe o vreme rece, pe o ploaie măruntă și un vânt puternic, în fața a 30 de mii de spectatori, duelul a fost plictisitor, iar remiza nu a mulțumit pe niciuna dintre echipe.
Inter Miami, echipă la care joacă Lionel Messi, a cucerit primul său titlu în Major League Soccer. În marea finală, discipolii lui Javier Mascherano au învins pe teren propriu formația Vancouver Whitecaps cu 3-1.
Fluxul energetic România - R. Moldova - Ucraina se menține, după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene # Moldova1
În urma atacurilor cu drone și rachete ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene din 5-6 decembrie, care au dus la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, România exportă către Chișinău peste 1.300 MW, susținând astfel atât necesarul intern al Republicii Moldova, cât și exportul ulterior către Ucraina, care primește aproape 1.000 MW. Fluxurile de energie sunt susținute de producția ridicată a hidrocentralelor și parcurilor eoliene din România, iar structura schimburilor transfrontaliere rămâne neschimbată: R. Moldova importă din România și redirecționează cea mai mare parte către Ucraina, scrie publicația Profit.ro.
Merz în prima sa vizită oficială în Israel: discuții cu Herzog și Netanyahu pe fondul tensiunilor regionale # Moldova1
Cancelarul german Friedrich Merz a efectuat prima sa vizită oficială în Israel, declarând că Germania poartă o „responsabilitate istorică neschimbată” față de Holocaust și subliniind angajamentul Berlinului pentru securitatea statului israelian. În cadrul vizitei, Merz s-a întâlnit cu președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu, a vizitat memorialul Yad Vashem și urmează să discute cu foștii ostatici ai grupării Hamas și cu familiile victimelor atacurilor teroriste din 7 octombrie 2023, transmite DW.
O delegație a Republicii Moldova aflată în vizită de lucru la Chicago a mers să-i cunoască pe moldovenii care muncesc în una dintre cele mai puternice companii din industria de transport din SUA. Vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu au vizitat C1 Holding, grup care reunește șase companii cu o flotă de 220 de camioane și 350 de remorci.
Proiect major de modernizare în Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, oficial recepționate # Moldova1
Locuitorii orașului Criuleni dispun de un bulevard pietonal modernizat și de un parc riveran complet reamenajat, după ce Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni”. Proiectul, derulat cu sprijinul autorităților locale și finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a transformat una dintre cele mai importante zone ale orașului în spații de recreere moderne, accesibile și sigure pentru comunitate.
Universitatea de Stat din Comrat utilizează energie solară, proiect realizat cu sprijinul Poloniei # Moldova1
Universitatea de Stat din Comrat face un pas important spre independența energetică. Clădirea principală a fost echipată cu panouri solare, ceea ce va reduce consumul de energie cu peste 40%. Această investiție transformă campusul într-un model de eficiență și sustenabilitate pentru întreaga regiune.
Zelenski: Peste 240 de drone și cinci rachete balistice au țintit Ucraina într-un nou atac masiv # Moldova1
Ultimul atac masiv al trupelor ruse, în care asupra teritoriului Ucrainei au fost lansate peste 240 de drone și cinci rachete balistice, a provocat distrugeri în șapte regiuni și victime în Sloviansk și în Cernigov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram. Liderul de la Kiev subliniază că intensitatea bombardamentelor rusești a crescut semnificativ în ultima săptămână și solicită accelerarea sprijinului internațional pentru apărarea antiaeriană.
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali prin campania „Cumpăr BUN de acasă” # Moldova1
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali, alăturându-se campaniei „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Șefa statului subliniază că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară.
Zelenski a discutat două ore cu emisarii lui Trump: subiectul teritoriilor, „dificil”, potrivit Axios # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă seară pe rețelele de socializare, că a avut o discuție telefonică „îndelungată și consistentă” cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.
Mai mule locuri de muncă vacante în trimestrul trei al acestui an. Peste 13 mii de oferte sunt în sectorul bugetar # Moldova1
Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei al acestui an cu peste o mie, sau cu 3.5 la sută față de trimestrul precedent. La sfârșitul perioadei de referință, erau înregistrate aproximativ 39 de mii de posturi vacante, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Rata acestora a constituit aproape cinci la sută. Din totalul locurilor vacante de muncă, peste 13 mii sau circa 39 la sută au fost înregistrate în sectorul bugetar.
Alexandru Caraman este proprietarul unei stâne din localitatea Popeasca, raionul Ștefan Vodă. El s-a născut într-o familie în care generații la rând oamenii au crescut ovine și s-au ocupat de pregătirea brânzeturilor. Tânărul este ajutat de soția sa, care, pe lângă pedagogie, știe cum să transforme laptele de oi în brânză proaspătă.
Un tânăr din țară produce remedii naturiste din plante medicinale: „Decât să lucrez la alții, fac ceva pe placul meu” # Moldova1
Cristian Melnic, un tânăr de 25 de ani, licențiat în tehnologia alimentelor, cultivă plante medicinale pe dealurile din Dobrogea, municipiul Chișinău și Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Face din ele ceaiuri, suplimente alimentare încapsulate și chiar seruri cosmetologice.
Bucureștenii votează azi noul primar general: 14 candidați în cursă pentru capitala României # Moldova1
Bucureștiul votează astăzi, 7 decembrie, primarul general în cadrul alegerilor locale anticipate, organizate după ce fostul edil Nicușor Dan a devenit președintele României. Aproape 1,8 milioane de alegători din București sunt așteptați la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare sunt deschise de la ora 7:00, iar procesul de votare se va încheia la ora 21:00.
Incendiile de vegetație fac ravagii în Australia. Cel puțin 12 case au fost distruse în urma a peste 75 de incendii de vegetație care au izbucnit în statul New South Wales (NSW). Sâmbătă, 06 decembrie, în toată Australia au fost emise avertismente de caniculă severă, iar în mai multe state au izbucnit incendii de vegetație. Pompierii se luptă cu flăcări puternice în mai multe state, în condițiile în care temperaturile au depășit 40°C, relatează The Guardian.
R. Moldova a cerut ajutor energetic României. „Situația este stabilă, dar complexă”, afirmă ministrul Energiei # Moldova1
Republica Moldova a apelat sâmbătă, 6 decembrie, la ajutor energetic din partea României, în urma deconectării unui grup energetic important din Ucraina, afectat de atacurile masive asupra infrastructurii electrice. Potrivit Moldelectrica, liniile de interconexiune erau încărcate aproape de limită, iar pentru a preveni suprasarcinile, operatorul a solicitat „ajutor de avarie” din România pentru câteva ore. În direct la Mesager, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat ce cantități au fost preluate și cum funcționează mecanismul de sprijin între cele două state.
În timp ce sportivii, antrenorii, dar și suporterii și microbiștii se pregătesc de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, producția de medalii este în toi. De dimineață până seară, mașinile funcționează fără oprire la monetăria statului italian. În total o mie 146 de medalii vor fi confecționate: 735 pentru Jocurile Olimpice și încă 411 pentru cele Paralimpice.
Tot mai multe divorțuri în R. Moldova. Experții atenționează că sunt afectați emoțional copiii # Moldova1
Divorțul este o realitate tot mai întâlnită în viața multor familii. Atunci când două persoane ajung la concluzia că nu mai pot fi împreună, apar și întrebările: cum procedăm, care sunt pașii corecți, ce prevede legea? Statisticile arată că, în ultimul deceniu, în Republica Moldova numărul divorțurilor a crescut. Deși acest fenomen reflectă schimbările din societate, experții atenționează asupra efectelor emoționale asupra copiilor pe care le implică procesul de separare.
Incendii devastatoare în Australia: zeci de case arse și peste 75 de focare active în NSW # Moldova1
Incendiile de vegetație fac ravagii în Australia. Cel puțin 12 case au fost distruse în urma a peste 75 de incendii de vegetație care au izbucnit în statul New South Wales (NSW). Sâmbătă, 06 decembrie, în toată Australia au fost emise avertismente de caniculă severă, iar în mai multe state au izbucnit incendii de vegetație. Pompierii se luptă cu flăcări puternice în mai multe state, în condițiile în care temperaturile au depășit 40°C, relatează The Guardian.
Tehnologia și deciziile inteligente transformă agricultura tradițională în afaceri moderne și profitabile. Agricultorii care combină cunoștințele solide cu echipamentele performante reușesc să crească productivitatea și să rămână competitivi. Un exemplu elocvent este Petru Ceban din localitatea Echimăuți, care și-a transformat lanurile într-o afacere sustenabilă și eficientă. Chiar și în condițiile climatice dificile, provocate de secetă, în ultimii ani agricultorul a reușit să mențină o producție stabilă la culturile cerealiere.
Compania „Teleradio-Moldova”, premiată de USM cu o diplomă pentru contribuția adusă jurnalismului și comunicării # Moldova1
De 45 de ani, Universitatea de Stat din Moldova (USM) pregătește jurnaliști care devin formatori de opinie. De-a lungul timpului, instituția a colaborat cu mai multe instituții media, inclusiv cu postul public de televiziune Moldova 1. Aceste parteneriate sunt foarte profitabile, atât pentru studenții cu ambiții mari, cât și pentru angajații din redacțiile de știri sau divertisment.
Târgul Internațional de Caritate în capitală. Oamenii au cumpărat produse în scop caritabil # Moldova1
Sute de oameni au lăsat astăzi deoparte grijile zilnice și au venit la Târgul Internațional de Caritate. Cu buzunarele pregătite și cu inima deschisă, vizitatorii au ales să contribuie la cauze nobile, transformând fiecare cumpărătură într-un gest de solidaritate. De la dulciuri tradiționale și suvenire din zeci de țări, până la cadouri pentru cei dragi, atmosfera a fost plină de căldură și generozitate. Spiritul Crăciunului și tradițiile aduse de cele peste 30 de ambasade au însuflețit fiecare stand.
Cei puternici, cei rezistenți. La Chișinău se desfășoară Campionatul European de kettlebell # Moldova1
Încă un eveniment sportiv de anvergură găzduit de Republica Moldova. Campionatul European de kettlebell sau haltere mici a adunat 257 de atleți din 16 țări, la Arena Chișinău. Țara noastră este reprezentată de 34 de atleți, iar mulți dintre ei au cucerit medalii în primele 2 zile de concurs.
Maia Sandu a retras distincțiile de stat președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Moldova1
Președinta Maia Sandu a retras distincțiile de stat președintelui Federației de Judo din R. Moldova, Andrei Golban și antrenorului Grigore Postica.
Jurnalista de la India Today l-a întrebat pe Putin de ce distruge casele vorbitorilor de rusă din Donbas: „Nu am înțeles întrebarea” # Moldova1
În ajunul vizitei sale în India, Vladimir Putin a acordat un interviu amplu presei locale. Jurnalistele indiene l-au întrebat pe Putin de ce distruge în Donbass casele ucrainenilor care vorbesc rusă și susțin Rusia. Putin a răspuns că „nu a înțeles întrebarea”. El nu a înțeles de ce acești oameni sunt „șocați” citează Meduza.
Ce se întâmplă dacă nu economisim energia electrică în orele de vârf? Sergiu Tofilat: „Vor fi deconectări și majorări de tarife” # Moldova1
Pentru a fi evitate deconectările și majorările tarifelor la energia electrică, cetățenii trebuie să economisească, în special în orele de vârf: 07:00 – 11:00 și 18:00 – 23:00. Anume în această perioadă a zilei energia este cea mai scumpă, explică expertul în energetică, Sergiu Tofilat, după ce sistemul energetic al R. Moldova a fost afectat urmare a atacurilor asupra Ucrainei.
DOC | Peste 300 de școli cu mai puțin de 90 de copii: proiectul de lege privind reorganizarea rețelei școlare, supus consultărilor publice # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a lansat pentru consultări publice proiectul de modificare a Codului Educației, care prevede reorganizarea celor mai mici școli din țară. Reforma este motivată de situația actuală: Republica Moldova are o rețea școlară foarte fragmentată, cu multe instituții în care învață extrem de puțini copii.
Ministerul Educației a publicat proiectul de lege privind reorganizarea rețelei școlare pentru consultări publice # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultări publice proiectul de modificare a Codului Educației, care prevede reorganizarea celor mai mici școli din țară. Reforma este motivată de situația actuală: Republica Moldova are o rețea școlară foarte fragmentată, cu multe instituții în care învață extrem de puțini copii.
Avertismentul AIEA: Adăpostul de la Cernobîl, deteriorat de o dronă, nu mai blochează radiațiile și are nevoie de reparații # Moldova1
Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Guardian.
Zelenski merge luni la Londra pentru discuții cruciale despre proiectul american de acord de pace # Moldova1
Liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei se reunesc la Londra pentru discuții decisive privind viitorul acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi luni la Downing Street, unde se va întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.Vizita marchează un nou moment de solidaritate internațională cu Ucraina, într-un moment în care discuțiile dintre Washington și Kiev despre un posibil acord de pace accelerează, relatează The Guardian.
Tânăra din capitală dispărută, a fost găsită decedată. Poliția anunță că nu au fost depistate semne de moarte violentă # Moldova1
Tânăra de 26 de ani din Chișinău, care a dispărut acum câteva zile, a fost găsită fără suflare. Corpul neînsuflețit al tinerei a fost depistat în extravilanul adiacent traseului dintre șoseaua Hâncești și șoseaua Balcani. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de ofițera de presă a Poliției capitalei, Cristina Talpă.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat ferm după incidentul de la Strășeni, unde un copac a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, chiar în mijlocul pădurii. Oficialul a mers la fața locului și a declarat că situația este mult mai gravă decât pare.
Citiri parțiale ale contoarelor în Chișinău: mii de consumatori vor avea consum estimat la facturare # Moldova1
Chișinău-gaz anunță controale repetate după ce peste 41.000 de contoare nu au putut fi citite. „Chișinău-gaz” anunță că procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna decembrie s-a încheiat pe 5 decembrie, însă o parte considerabilă dintre contoarele casnice nu au putut fi citite. Din totalul de 335.823 de consumatori, la 41.299 de locuri de consum echipele întreprinderii nu au reușit să preia datele.
Un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 6 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135.2 kilometri și a avut o intensitate de nivelul I, specifică mișcărilor telurice slabe.
Sistemul energetic al R. Moldova, afectat după atacurile din Ucraina. Cetățenii, îndemnați să consume rațional energia electrică # Moldova1
Un grup important de producere a energiei a fost deconectat în regiunea aferentă Republicii Moldova, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că „Moldelectrica” a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.
Regizorul ucrainean Vasyl Khomko, cunoscut pentru munca sa la populara emisiune de călătorii „Orel i Reshka” („Cap și pajură”), a murit pe frontul din Ucraina. Vestea a fost confirmată de soția sa, Galina Spivak, și de sora lui, Alyona Khomko, care au publicat mesaje de adâncă durere pe rețelele sociale.
În R. Moldova, 160 de femei mor anual de cancer de col uterin. Medic: „Regretabil pentru o țară unde testul Papanicolau este gratuit” # Moldova1
În R. Moldova, 160 de femei decedează, în fiecare an, din cauza cancerului de col uterin. Medicii atenționează că Papilomavirusul uman este un grup de peste 100 de virusuri care infectează pielea și mucoasele și se transmit în principal prin contact intim. Unele dintre aceste tulpini pot fi periculoase și duc la dezvoltarea unor forme de cancer, cum ar fi cel de col uterin.
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 06 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri și a avut o intensitate de nivel I, specifică mișcărilor telurice slabe.
Șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), Kaja Kallas, a dat asigurări că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al UE. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, respinge informațiile că ar fi fost reținut # Moldova1
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a dezmințit informația despre reținerea sa.
Corupția electorală a evoluat semnificativ în ultimii ani, prin metode tot mai dificile de documentat, spun experții # Moldova1
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Moldova1
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
Post de salvatori și pompieri voluntari la Scoreni. Va deservi peste 6.750 de locuitori din patru sate # Moldova1
Un post teritorial de pompieri voluntari a fost inaugurat în localitatea Scoreni din raionul Strășeni, care va deservi peste 6.750 de locuitori din satele Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița.
Cumpărătorii, în căutarea pomului de Crăciun. Agenția „Moldsilva” pune la dispoziție aproape 38 de mii de pomi # Moldova1
Persoanele care doresc de sărbători miros de brad în casă pot achiziționa pomi de Crăciun de la întreprinderile Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice. La pepiniera din Strășeni sunt disponibili spre vânzare 2.500 de molizi, cât și crenguțe decorative. Prețurile variază între 90 și două mii de lei, în funcție de dimensiuni.
