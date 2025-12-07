Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

21:30

Divorțul este o realitate tot mai întâlnită în viața multor familii. Atunci când două persoane ajung la concluzia că nu mai pot fi împreună, apar și întrebările: cum procedăm, care sunt pașii corecți, ce prevede legea? Statisticile arată că, în ultimul deceniu, în Republica Moldova numărul divorțurilor a crescut. Deși acest fenomen reflectă schimbările din societate, experții atenționează asupra efectelor emoționale asupra copiilor pe care le implică procesul de separare.