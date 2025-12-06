Moldova a cerut ajutor energetic României: Junghietu explică situația și riscurile
Moldova1, 6 decembrie 2025 22:00
Republica Moldova a apelat sâmbătă, 06 decembrie, la ajutor energetic din partea României, în urma deconectării unui grup energetic important din Ucraina, afectat de atacurile masive asupra infrastructurii electrice. Potrivit Moldelectrica, liniile de interconexiune erau încărcate aproape de limită, iar pentru a preveni suprasarcinile, operatorul a solicitat „ajutor de avarie” din România pentru câteva ore.
• • •
Republica Moldova a apelat sâmbătă, 6 decembrie, la ajutor energetic din partea României, în urma deconectării unui grup energetic important din Ucraina, afectat de atacurile masive asupra infrastructurii electrice. Potrivit Moldelectrica, liniile de interconexiune erau încărcate aproape de limită, iar pentru a preveni suprasarcinile, operatorul a solicitat „ajutor de avarie" din România pentru câteva ore. În direct la Mesager, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat ce cantități au fost preluate și cum funcționează mecanismul de sprijin între cele două state.
Republica Moldova a apelat sâmbătă, 06 decembrie, la ajutor energetic din partea României, în urma deconectării unui grup energetic important din Ucraina, afectat de atacurile masive asupra infrastructurii electrice. Potrivit Moldelectrica, liniile de interconexiune erau încărcate aproape de limită, iar pentru a preveni suprasarcinile, operatorul a solicitat „ajutor de avarie” din România pentru câteva ore.
În timp ce sportivii, antrenorii, dar și suporterii și microbiștii se pregătesc de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, producția de medalii este în toi. De dimineață până seară, mașinile funcționează fără oprire la monetăria statului italian. În total o mie 146 de medalii vor fi confecționate: 735 pentru Jocurile Olimpice și încă 411 pentru cele Paralimpice.
Tot mai multe divorțuri în R. Moldova. Experții atenționează că sunt afectați emoțional copiii # Moldova1
Divorțul este o realitate tot mai întâlnită în viața multor familii. Atunci când două persoane ajung la concluzia că nu mai pot fi împreună, apar și întrebările: cum procedăm, care sunt pașii corecți, ce prevede legea? Statisticile arată că, în ultimul deceniu, în Republica Moldova numărul divorțurilor a crescut. Deși acest fenomen reflectă schimbările din societate, experții atenționează asupra efectelor emoționale asupra copiilor pe care le implică procesul de separare.
Incendii devastatoare în Australia: zeci de case arse și peste 75 de focare active în NSW # Moldova1
Incendiile de vegetație fac ravagii în Australia. Cel puțin 12 case au fost distruse în urma a peste 75 de incendii de vegetație care au izbucnit în statul New South Wales (NSW). Sâmbătă, 06 decembrie, în toată Australia au fost emise avertismente de caniculă severă, iar în mai multe state au izbucnit incendii de vegetație. Pompierii se luptă cu flăcări puternice în mai multe state, în condițiile în care temperaturile au depășit 40°C, relatează The Guardian.
Tehnologia și deciziile inteligente transformă agricultura tradițională în afaceri moderne și profitabile. Agricultorii care combină cunoștințele solide cu echipamentele performante reușesc să crească productivitatea și să rămână competitivi. Un exemplu elocvent este Petru Ceban din localitatea Echimăuți, care și-a transformat lanurile într-o afacere sustenabilă și eficientă. Chiar și în condițiile climatice dificile, provocate de secetă, în ultimii ani agricultorul a reușit să mențină o producție stabilă la culturile cerealiere.
Compania „Teleradio-Moldova”, premiată de USM cu o diplomă pentru contribuția adusă jurnalismului și comunicării # Moldova1
De 45 de ani, Universitatea de Stat din Moldova (USM) pregătește jurnaliști care devin formatori de opinie. De-a lungul timpului, instituția a colaborat cu mai multe instituții media, inclusiv cu postul public de televiziune Moldova 1. Aceste parteneriate sunt foarte profitabile, atât pentru studenții cu ambiții mari, cât și pentru angajații din redacțiile de știri sau divertisment.
Târgul Internațional de Caritate în capitală. Oamenii au cumpărat produse în scop caritabil # Moldova1
Sute de oameni au lăsat astăzi deoparte grijile zilnice și au venit la Târgul Internațional de Caritate. Cu buzunarele pregătite și cu inima deschisă, vizitatorii au ales să contribuie la cauze nobile, transformând fiecare cumpărătură într-un gest de solidaritate. De la dulciuri tradiționale și suvenire din zeci de țări, până la cadouri pentru cei dragi, atmosfera a fost plină de căldură și generozitate. Spiritul Crăciunului și tradițiile aduse de cele peste 30 de ambasade au însuflețit fiecare stand.
Cei puternici, cei rezistenți. La Chișinău se desfășoară Campionatul European de kettlebell # Moldova1
Încă un eveniment sportiv de anvergură găzduit de Republica Moldova. Campionatul European de kettlebell sau haltere mici a adunat 257 de atleți din 16 țări, la Arena Chișinău. Țara noastră este reprezentată de 34 de atleți, iar mulți dintre ei au cucerit medalii în primele 2 zile de concurs.
Maia Sandu a retras distincțiile de stat președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Moldova1
Președinta Maia Sandu a retras distincțiile de stat președintelui Federației de Judo din R. Moldova, Andrei Golban și antrenorului Grigore Postica.
Jurnalista de la India Today l-a întrebat pe Putin de ce distruge casele vorbitorilor de rusă din Donbas: „Nu am înțeles întrebarea” # Moldova1
În ajunul vizitei sale în India, Vladimir Putin a acordat un interviu amplu presei locale. Jurnalistele indiene l-au întrebat pe Putin de ce distruge în Donbass casele ucrainenilor care vorbesc rusă și susțin Rusia. Putin a răspuns că „nu a înțeles întrebarea”. El nu a înțeles de ce acești oameni sunt „șocați” citează Meduza.
Ce se întâmplă dacă nu economisim energia electrică în orele de vârf? Sergiu Tofilat: „Vor fi deconectări și majorări de tarife” # Moldova1
Pentru a fi evitate deconectările și majorările tarifelor la energia electrică, cetățenii trebuie să economisească, în special în orele de vârf: 07:00 – 11:00 și 18:00 – 23:00. Anume în această perioadă a zilei energia este cea mai scumpă, explică expertul în energetică, Sergiu Tofilat, după ce sistemul energetic al R. Moldova a fost afectat urmare a atacurilor asupra Ucrainei.
DOC | Peste 300 de școli cu mai puțin de 90 de copii: proiectul de lege privind reorganizarea rețelei școlare, supus consultărilor publice # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a lansat pentru consultări publice proiectul de modificare a Codului Educației, care prevede reorganizarea celor mai mici școli din țară. Reforma este motivată de situația actuală: Republica Moldova are o rețea școlară foarte fragmentată, cu multe instituții în care învață extrem de puțini copii.
Avertismentul AIEA: Adăpostul de la Cernobîl, deteriorat de o dronă, nu mai blochează radiațiile și are nevoie de reparații # Moldova1
Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Guardian.
Zelenski merge luni la Londra pentru discuții cruciale despre proiectul american de acord de pace # Moldova1
Liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei se reunesc la Londra pentru discuții decisive privind viitorul acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi luni la Downing Street, unde se va întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.Vizita marchează un nou moment de solidaritate internațională cu Ucraina, într-un moment în care discuțiile dintre Washington și Kiev despre un posibil acord de pace accelerează, relatează The Guardian.
Tânăra din capitală dispărută, a fost găsită decedată. Poliția anunță că nu au fost depistate semne de moarte violentă # Moldova1
Tânăra de 26 de ani din Chișinău, care a dispărut acum câteva zile, a fost găsită fără suflare. Corpul neînsuflețit al tinerei a fost depistat în extravilanul adiacent traseului dintre șoseaua Hâncești și șoseaua Balcani. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de ofițera de presă a Poliției capitalei, Cristina Talpă.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat ferm după incidentul de la Strășeni, unde un copac a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, chiar în mijlocul pădurii. Oficialul a mers la fața locului și a declarat că situația este mult mai gravă decât pare.
Citiri parțiale ale contoarelor în Chișinău: mii de consumatori vor avea consum estimat la facturare # Moldova1
Chișinău-gaz anunță controale repetate după ce peste 41.000 de contoare nu au putut fi citite. „Chișinău-gaz” anunță că procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna decembrie s-a încheiat pe 5 decembrie, însă o parte considerabilă dintre contoarele casnice nu au putut fi citite. Din totalul de 335.823 de consumatori, la 41.299 de locuri de consum echipele întreprinderii nu au reușit să preia datele.
Un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 6 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135.2 kilometri și a avut o intensitate de nivelul I, specifică mișcărilor telurice slabe.
Sistemul energetic al R. Moldova, afectat după atacurile din Ucraina. Cetățenii, îndemnați să consume rațional energia electrică # Moldova1
Un grup important de producere a energiei a fost deconectat în regiunea aferentă Republicii Moldova, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că „Moldelectrica” a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.
Regizorul ucrainean Vasyl Khomko, cunoscut pentru munca sa la populara emisiune de călătorii „Orel i Reshka” („Cap și pajură”), a murit pe frontul din Ucraina. Vestea a fost confirmată de soția sa, Galina Spivak, și de sora lui, Alyona Khomko, care au publicat mesaje de adâncă durere pe rețelele sociale.
În R. Moldova, 160 de femei mor anual de cancer de col uterin. Medic: „Regretabil pentru o țară unde testul Papanicolau este gratuit” # Moldova1
În R. Moldova, 160 de femei decedează, în fiecare an, din cauza cancerului de col uterin. Medicii atenționează că Papilomavirusul uman este un grup de peste 100 de virusuri care infectează pielea și mucoasele și se transmit în principal prin contact intim. Unele dintre aceste tulpini pot fi periculoase și duc la dezvoltarea unor forme de cancer, cum ar fi cel de col uterin.
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 06 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri și a avut o intensitate de nivel I, specifică mișcărilor telurice slabe.
Șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), Kaja Kallas, a dat asigurări că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al UE. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, respinge informațiile că ar fi fost reținut # Moldova1
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a dezmințit informația despre reținerea sa.
Corupția electorală a evoluat semnificativ în ultimii ani, prin metode tot mai dificile de documentat, spun experții # Moldova1
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Moldova1
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
Post de salvatori și pompieri voluntari la Scoreni. Va deservi peste 6.750 de locuitori din patru sate # Moldova1
Un post teritorial de pompieri voluntari a fost inaugurat în localitatea Scoreni din raionul Strășeni, care va deservi peste 6.750 de locuitori din satele Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița.
Cumpărătorii, în căutarea pomului de Crăciun. Agenția „Moldsilva” pune la dispoziție aproape 38 de mii de pomi # Moldova1
Persoanele care doresc de sărbători miros de brad în casă pot achiziționa pomi de Crăciun de la întreprinderile Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice. La pepiniera din Strășeni sunt disponibili spre vânzare 2.500 de molizi, cât și crenguțe decorative. Prețurile variază între 90 și două mii de lei, în funcție de dimensiuni.
Un locuitor din Orhei impresionează cu torturi sărate, preparate din cinci tipuri de cașcaval # Moldova1
În Republica Adîgheia, dar și în comunitățile care păstrează tradițiile de acolo, a apărut un preparat mai puțin obișnuit pentru bucătăria noastră - un tort sărat din cinci tipuri de cașcaval, stratificat ca o lasagna și copt până devine o explozie de arome. Rețeta a fost adusă și adaptată la noi de un gospodar din Orhei, pe nume Dumitru Lungu, care a călătorit prin mai multe țări și a adunat de acolo gusturi și inspirație.
Povestea familiei Stoica: de la migrație la o plantație modernă de cătină și produse premium # Moldova1
După mai mulți ani petrecuți peste hotare, Silvia Stoica și fratele său Victor Stoica au ales să se întoarcă acasă pentru a-și construi un viitor în agricultură. Hotărâți să valorifice terenul moștenit de la bunici, împreună cu tatăl lor, au transformat câteva loturi de lângă comuna Hârjauca, raionul Călărași, într-o livadă modernă de cătină, unde familia muncește cot la cot.Tinerii vin cu energia și ideile noi, iar tatăl cu experiența și cunoștințele acumulate în timp. Cum au dezvoltat afacerea în ani și dacă nu regretă alegerea făcută, aflăm într-un dialog cu Victor Stoica la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
În satul Popeasca din raionul Ștefan Vodă, mai mulți copii refugiați din Ucraina încearcă să uite încercările prin care au trecut pornind de la fiecare cuvânt învățat în limba română. Printre ei este Dumitru, un băiat de 13 ani din Sumî, care își împarte zilele între școala rusă din oraș și gimnaziul sătesc, unde descoperă pas cu pas sunetele limbii care i-a devenit a doua acasă.
Atacuri asupra Ucrainei: rachete și drone au lovit regiunea Kiev, provocând mai mulți răniți # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de 6 decembrie atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, rănind cel puțin trei persoane în regiunea Kiev, au raportat oficialii, citați de presa ucraineană.
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat de mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Moldova1
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
Revitalizare urbană la Ialoveni: Teatrul Verde se unește cu centrul orașului printr-o zonă modernă de recreere # Moldova1
La Ialoveni, un colț al orașului prinde din nou viață. Teatrul Verde, mult timp izolat de zona centrală, este astăzi conectat printr-o alee pietonală modernă, spațioasă și prietenoasă, care transformă întreaga zonă într-un loc unde oamenii pot să se întâlnească, să se plimbe și să respire un aer mai curat.
Polițist de frontieră rănit prin împușcare la Lopatnic: ancheta va stabili dacă a fost accident sau gest voluntar # Moldova1
Un incident grav, dar din fericire fără urmări letale, a avut loc aseară în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării. Un angajat aflat în misiune a fost rănit prin împușcare, după ce s-ar fi auto-accidentat cu arma din dotare.
„Informații de înaltă calitate” și „consolidarea democrației”: Guvernul Japoniei explică de ce oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea TRM # Moldova1
Japonia oferă un grant nerambursabil în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, au semnat, la finele săptămânii curente, Schimbul de Note privind proiectul de grant pentru TRM.
Orașul Washington, capitala Statelor Unite ale Americii, a găzduit tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026, care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA. Printre meciurile tari care vor fi jucate în faza grupelor sunt Spania - Uruguay, Anglia - Croația, Brazilia - Maroc și Franța - Norvegia.
Președintele rus Vladimir Putin și premierul Indiei, Narendra Modi, s-au înțeles să ajungă la schimburi comerciale de 100 de miliarde de dolari până în 2030. India cumpără arme și petrol din Rusia, dar acum premierul Modi pune accentul pe diversificare. Președintele rus a declarat în timpul vizitei oficiale la New Dehli că miza nu este doar petrolul sau gazele.
Procurorii CPI: Mandatul de arestare emis împotriva lui Putin va rămâne în vigoare chiar dacă negocierile de pace conduse de SUA vor aproba amnistia în Ucraina # Moldova1
Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva președintelui Vladimir Putin și a altor cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în cadrul negocierilor de pace conduse de SUA se va aproba o amnistie generală, au afirmat vineri procurorii CPI, scrie Reuters.
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. În PMAN a fost inaugurat un brad de 15 metri # Moldova1
Chișinăul a dat oficial startul sărbătorilor. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad de 15 metri. În jurul lui a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun, cu vin fiert, plăcinte și alte bunătăți. Vizitatorii s-au distrat pe cinste.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Denunțarea va intra în vigoare în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul își va înceta valabilitatea pe 4 iulie 2026.
Antrenorul Viorel Frunză a plecat după ce s-a calificat cu echipa în faza a doua a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Tehnicianul moldovean a preluat banca tehnică a formației Dacia Buiucani în 2023. Cu Frunză la timonă, echipa s-a calificat de 2 ori în faza a doua a campionatului.
Banii pentru amalgamarea voluntară sunt insuficienți, în ciuda majorării bugetului, susține CALM # Moldova1
Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.
