25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Goa, India

12:10

La Guardia Civil a arestat un bărbat pentru că a încercat să introducă 17,1 kilograme de cocaină în Aeroportul Valencia. Autoritățile l-au identificat pe un pasager sosit dintr-un zbor „cald” cu conexiune internațională din America Hispanoamericană. Potrivit surselor Beneméritei, după verificările efectuate cu scannerul cu raze X, agenții au observat mai multe pachete care păreau […] Articolul FOTO | Vameșii spanioli au rămas fără cuvinte când au văzut ce avea, un cetățean columbian, în valiză apare prima dată în SafeNews.