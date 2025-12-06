Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor (UPDATE)

Agora.md, 6 decembrie 2025 17:30

Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor (UPDATE)

Acum 10 minute
18:00
Zona de Securitate: Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan Agora.md
Acum o oră
17:30
Acum 2 ore
16:50
Ministrul Mediului solicită demisia celor care au permis „tăierile de la Strășeni”: „Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi” Agora.md
Acum 4 ore
15:50
Chișinăul își propune un buget de peste 10,7 miliarde lei în 2026. Ce domenii vor primi cei mai mulți bani Agora.md
15:30
PeScurt // Transport festiv. 80 de troleibuze și autobuze, decorate cu luminițe, vor circula pe străzile capitalei, inclusiv în suburbii. „Majoritatea unităților de transport au fost împodobite cu sprijinul partenerilor”, scriei Primăria Chișinău.. Agora.md
14:30
Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică: Liniile de interconexiune, încărcate „aproape de limită” Agora.md
14:20
Acum 6 ore
14:00
Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 13 ani de închisoare Agora.md
12:50
Acum 8 ore
11:50
O altă promisiune pentru „anul viitor”? Șeful de la Cultură, despre finalizarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul Agora.md
10:40
Vlad Musteață, în atenția oamenilor legii și din România? Percheziții la compania sa din București, într-un dosar de evaziune fiscală Agora.md
Acum 12 ore
09:40
Un polițist de frontieră a ajuns la spital, după ce ar fi fost rănit cu arma din dotare Agora.md
Acum 24 ore
22:00
Putin, în prima vizită în India de la începutul războiului din Ucraina. A oferit garanții pentru „livrări continue de combustibil” Agora.md
20:40
Ar fi vândut hașiș colegilor lor. Patru elevi ai unui colegiu din capitală, reținuți pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri Agora.md
20:00
Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun au fost inaugurate în centrul capitalei (VIDEO) Agora.md
19:20
Ambuteiaje în Chișinău: Zeci de călători au coborât din troleibuze și au continuat drumul pe jos (VIDEO) Agora.md
18:40
SUA ar cere Europei să preia majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO până în 2027 Agora.md
18:20
MAE al R. Moldova anunță denunțarea acordului cultural cu Rusia. Acordul își va înceta valabilitatea în 2026 Agora.md
Ieri
17:20
Drone necunoscute, detectate lângă avionul lui Zelenski în Irlanda. Autoritățile investighează incidentul Agora.md
17:00
Chișinău: Lansarea Pomului de Crăciun și inaugurarea Târgului de Crăciun provoacă ambuteiaje majore în centrul orașului Agora.md
16:50
Critici și nemulțumiri în jurul unui proiect încă nepublicat? Regulamentul Parlamentului ar urma să fie modificat Agora.md
16:30
Netflix cumpără Warner Bros. într-o tranzacție uriașă de 72 de miliarde de dolari Agora.md
16:10
Vot prin internet? Partidul Nostru propune digitalizarea procesului electoral Agora.md
16:10
15:50
Corupția în achiziții publice de la Chișinău: Peste cinci milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor Agora.md
15:20
Emil Ceban, cu lacrimi în ochi: „Am lucrat toate verile ca să mă îmbrac și să mă încalț” (FOCUS) Agora.md
15:00
CMC nu ar putea opera modificări în bugetul municipal provizoriu. Opinia consilierilor PSRM Agora.md
14:20
Se scumpesc țigările. Prețul de referință pentru un pachet în 2026 Agora.md
14:00
Spatari: „Deschiderea negocierilor nu este condiționată de rezolvarea situației din stânga Nistrului” Agora.md
14:00
Asociația Investitorilor Străini a prezentat Cartea Albă 2025 Agora.md
13:40
„Nu sunt false. Pun mâna în foc”: Ceban, despre diplomele eliberate de USMF pentru rezidențiat Agora.md
13:10
Negocierile pe trei clustere dintre UE și R. Moldova ar urma să fie deschise până la finalul anului curent Agora.md
13:00
„Sunt criticat pentru că sunt fiul tatălui meu”. Rectorul UTM, după discuțiile despre prelungirea mandatului Agora.md
11:30
Amenzi pentru ambalaje înșelătoare: Imaginile cu fructe, interzise dacă produsul conține doar arome Agora.md
11:10
A renunțat după „o notificare privind aspecte de integritate”? Șeful Procuraturii Bălți s-a retras din concursul pentru un fotoliu la CSJ Agora.md
11:00
„OrheiLand” rămâne fără finanțare. Cociu: „O pierdere foarte mare” Agora.md
11:00
10:30
Responsabilul de domeniul antidrog de la MS, demis. Ceban: În țară, sunt peste 50 de mii de consumatori Agora.md
10:10
LIVE TEXT | MITP Awards 2025: Competiția care definește viitorul digital își premiază astăzi finaliștii Agora.md
09:40
Orașul Ialoveni a deschis o noua zonă de recreere: Alee pietonală, pistă de biciclete și parcări Agora.md
09:00
Stațiile de alimentare cu combustibil Lukoil, din afara Rusiei, scutite de sancțiuni până alte cinci luni Agora.md
08:40
Premierul, despre reglementarea coletelor de pe „Temu” sau „ Shein”: „Trebuie să facem schimbări. Aceste taxe sunt necesare” Agora.md
00:00
(Video) Virgiliu Postolachi, decisiv pentru echipa sa de club Agora.md
00:00
Ce nu vedem în muzeu: materiale toxice în opere celebre Agora.md
4 decembrie 2025
22:00
„Cheia pentru încheierea războiului este la Bruxelles”. Ucrainenii critică opoziția Belgiei față de folosirea activelor rusești înghețate Agora.md
21:10
Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 Agora.md
20:40
Marș nocturn în Chișinău pentru stoparea violenței de gen. Participanții cer măsuri pentru protecția grupurilor vulnerabile (VIDEO) Agora.md
18:40
SUA: „The New York Times” dă în judecată Pentagonul pentru restricțiile impuse presei Agora.md
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Doi judecători nu au promovat evaluarea Comisiei, iar unul a promovat. Rapoartele au fost transmise CSM Agora.md
18:00
Al 14-lea copil la 48 de ani. O femeie din Anenii Noi a născut prin cezariană la Spitalul „Gheorghe Paladi” Agora.md
