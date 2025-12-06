Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică din R. Moldova: Moldelectrica cere ajutor din România

Agora.md, 6 decembrie 2025 14:20

Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică din R. Moldova: Moldelectrica cere ajutor din România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
14:30
Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică: Liniile de interconexiune, încărcate „aproape de limită” Agora.md
Acum 15 minute
14:20
Atacurile asupra Ucrainei afectează rețeaua electrică din R. Moldova: Moldelectrica cere ajutor din România Agora.md
Acum o oră
14:00
Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 13 ani de închisoare Agora.md
Acum 2 ore
12:50
Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor Agora.md
Acum 4 ore
11:50
O altă promisiune pentru „anul viitor”? Șeful de la Cultură, despre finalizarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul Agora.md
10:40
Vlad Musteață, în atenția oamenilor legii și din România? Percheziții la compania sa din București, într-un dosar de evaziune fiscală Agora.md
Acum 6 ore
09:40
Un polițist de frontieră a ajuns la spital, după ce ar fi fost rănit cu arma din dotare Agora.md
Acum 24 ore
22:00
Putin, în prima vizită în India de la începutul războiului din Ucraina. A oferit garanții pentru „livrări continue de combustibil” Agora.md
20:40
Ar fi vândut hașiș colegilor lor. Patru elevi ai unui colegiu din capitală, reținuți pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri Agora.md
20:00
Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun au fost inaugurate în centrul capitalei (VIDEO) Agora.md
19:20
Ambuteiaje în Chișinău: Zeci de călători au coborât din troleibuze și au continuat drumul pe jos (VIDEO) Agora.md
18:40
SUA ar cere Europei să preia majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO până în 2027 Agora.md
18:20
MAE al R. Moldova anunță denunțarea acordului cultural cu Rusia. Acordul își va înceta valabilitatea în 2026 Agora.md
17:20
Drone necunoscute, detectate lângă avionul lui Zelenski în Irlanda. Autoritățile investighează incidentul Agora.md
17:00
Chișinău: Lansarea Pomului de Crăciun și inaugurarea Târgului de Crăciun provoacă ambuteiaje majore în centrul orașului Agora.md
16:50
Critici și nemulțumiri în jurul unui proiect încă nepublicat? Regulamentul Parlamentului ar urma să fie modificat Agora.md
16:30
Netflix cumpără Warner Bros. într-o tranzacție uriașă de 72 de miliarde de dolari Agora.md
16:10
Vot prin internet? Partidul Nostru propune digitalizarea procesului electoral Agora.md
16:10
Critici și nemulțumiri în jurul unui proiect încă inexistent? Regulamentul Parlamentului ar urma să fie modificat Agora.md
15:50
Corupția în achiziții publice de la Chișinău: Peste cinci milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor Agora.md
15:20
Emil Ceban, cu lacrimi în ochi: „Am lucrat toate verile ca să mă îmbrac și să mă încalț” (FOCUS) Agora.md
15:00
CMC nu ar putea opera modificări în bugetul municipal provizoriu. Opinia consilierilor PSRM Agora.md
Ieri
14:20
Se scumpesc țigările. Prețul de referință pentru un pachet în 2026 Agora.md
14:00
Spatari: „Deschiderea negocierilor nu este condiționată de rezolvarea situației din stânga Nistrului” Agora.md
14:00
Asociația Investitorilor Străini a prezentat Cartea Albă 2025 Agora.md
13:40
„Nu sunt false. Pun mâna în foc”: Ceban, despre diplomele eliberate de USMF pentru rezidențiat Agora.md
13:10
Negocierile pe trei clustere dintre UE și R. Moldova ar urma să fie deschise până la finalul anului curent Agora.md
13:00
„Sunt criticat pentru că sunt fiul tatălui meu”. Rectorul UTM, după discuțiile despre prelungirea mandatului Agora.md
11:30
Amenzi pentru ambalaje înșelătoare: Imaginile cu fructe, interzise dacă produsul conține doar arome Agora.md
11:10
A renunțat după „o notificare privind aspecte de integritate”? Șeful Procuraturii Bălți s-a retras din concursul pentru un fotoliu la CSJ Agora.md
11:00
„OrheiLand” rămâne fără finanțare. Cociu: „O pierdere foarte mare” Agora.md
11:00
În 2026 țigările se scumpesc: Prețul de referință pentru un pachet va fi de 46,59 lei Agora.md
10:30
Responsabilul de domeniul antidrog de la MS, demis. Ceban: În țară, sunt peste 50 de mii de consumatori Agora.md
10:10
LIVE TEXT | MITP Awards 2025: Competiția care definește viitorul digital își premiază astăzi finaliștii Agora.md
09:40
Orașul Ialoveni a deschis o noua zonă de recreere: Alee pietonală, pistă de biciclete și parcări Agora.md
09:00
Stațiile de alimentare cu combustibil Lukoil, din afara Rusiei, scutite de sancțiuni până alte cinci luni Agora.md
08:40
Premierul, despre reglementarea coletelor de pe „Temu” sau „ Shein”: „Trebuie să facem schimbări. Aceste taxe sunt necesare” Agora.md
00:00
(Video) Virgiliu Postolachi, decisiv pentru echipa sa de club Agora.md
00:00
Ce nu vedem în muzeu: materiale toxice în opere celebre Agora.md
4 decembrie 2025
22:00
„Cheia pentru încheierea războiului este la Bruxelles”. Ucrainenii critică opoziția Belgiei față de folosirea activelor rusești înghețate Agora.md
21:10
Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 Agora.md
20:40
Marș nocturn în Chișinău pentru stoparea violenței de gen. Participanții cer măsuri pentru protecția grupurilor vulnerabile (VIDEO) Agora.md
18:40
SUA: „The New York Times” dă în judecată Pentagonul pentru restricțiile impuse presei Agora.md
18:00
Doi judecători nu au promovat evaluarea Comisiei, iar unul a promovat. Rapoartele au fost transmise CSM Agora.md
18:00
Al 14-lea copil la 48 de ani. O femeie din Anenii Noi a născut prin cezariană la Spitalul „Gheorghe Paladi” Agora.md
17:50
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil modern. Echipamentul valorează aprape trei milioane de dolari Agora.md
17:30
Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți (VIDEO) Agora.md
17:20
Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți Agora.md
17:10
„Au fost lecții despre proteste, am primit 300 de dolari”. Înregistrări din dosarul pregătirii destabilizărilor în masă (VIDEO) Agora.md
16:50
Descinderi la Chișinău, cu procurori de la Bălți, în dosarul de corupție în achiziții publice Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.