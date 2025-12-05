MAE al R. Moldova anunță denunțarea acordului cultural cu Rusia. Acordul își va înceta valabilitatea în 2026

Agora.md, 5 decembrie 2025 18:20

MAE al R. Moldova anunță denunțarea acordului cultural cu Rusia. Acordul își va înceta valabilitatea în 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
18:20
MAE al R. Moldova anunță denunțarea acordului cultural cu Rusia. Acordul își va înceta valabilitatea în 2026 Agora.md
Acum 2 ore
17:20
Drone necunoscute, detectate lângă avionul lui Zelenski în Irlanda. Autoritățile investighează incidentul Agora.md
17:00
Chișinău: Lansarea Pomului de Crăciun și inaugurarea Târgului de Crăciun provoacă ambuteiaje majore în centrul orașului Agora.md
16:50
Critici și nemulțumiri în jurul unui proiect încă nepublicat? Regulamentul Parlamentului ar urma să fie modificat Agora.md
Acum 4 ore
16:30
Netflix cumpără Warner Bros. într-o tranzacție uriașă de 72 de miliarde de dolari Agora.md
16:10
Vot prin internet? Partidul Nostru propune digitalizarea procesului electoral Agora.md
16:10
Critici și nemulțumiri în jurul unui proiect încă inexistent? Regulamentul Parlamentului ar urma să fie modificat Agora.md
15:50
Corupția în achiziții publice de la Chișinău: Peste cinci milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor Agora.md
15:20
Emil Ceban, cu lacrimi în ochi: „Am lucrat toate verile ca să mă îmbrac și să mă încalț” (FOCUS) Agora.md
15:00
CMC nu ar putea opera modificări în bugetul municipal provizoriu. Opinia consilierilor PSRM Agora.md
Acum 6 ore
14:20
Se scumpesc țigările. Prețul de referință pentru un pachet în 2026 Agora.md
14:00
Spatari: „Deschiderea negocierilor nu este condiționată de rezolvarea situației din stânga Nistrului” Agora.md
14:00
Asociația Investitorilor Străini a prezentat Cartea Albă 2025 Agora.md
13:40
„Nu sunt false. Pun mâna în foc”: Ceban, despre diplomele eliberate de USMF pentru rezidențiat Agora.md
13:10
Negocierile pe trei clustere dintre UE și R. Moldova ar urma să fie deschise până la finalul anului curent Agora.md
13:00
„Sunt criticat pentru că sunt fiul tatălui meu”. Rectorul UTM, după discuțiile despre prelungirea mandatului Agora.md
Acum 8 ore
11:30
Amenzi pentru ambalaje înșelătoare: Imaginile cu fructe, interzise dacă produsul conține doar arome Agora.md
11:10
A renunțat după „o notificare privind aspecte de integritate”? Șeful Procuraturii Bălți s-a retras din concursul pentru un fotoliu la CSJ Agora.md
11:00
„OrheiLand” rămâne fără finanțare. Cociu: „O pierdere foarte mare” Agora.md
11:00
În 2026 țigările se scumpesc: Prețul de referință pentru un pachet va fi de 46,59 lei Agora.md
Acum 12 ore
10:30
Responsabilul de domeniul antidrog de la MS, demis. Ceban: În țară, sunt peste 50 de mii de consumatori Agora.md
10:10
LIVE TEXT | MITP Awards 2025: Competiția care definește viitorul digital își premiază astăzi finaliștii Agora.md
09:40
Orașul Ialoveni a deschis o noua zonă de recreere: Alee pietonală, pistă de biciclete și parcări Agora.md
09:00
Stațiile de alimentare cu combustibil Lukoil, din afara Rusiei, scutite de sancțiuni până alte cinci luni Agora.md
08:40
Premierul, despre reglementarea coletelor de pe „Temu” sau „ Shein”: „Trebuie să facem schimbări. Aceste taxe sunt necesare” Agora.md
Acum 24 ore
00:00
(Video) Virgiliu Postolachi, decisiv pentru echipa sa de club Agora.md
00:00
Ce nu vedem în muzeu: materiale toxice în opere celebre Agora.md
4 decembrie 2025
22:00
„Cheia pentru încheierea războiului este la Bruxelles”. Ucrainenii critică opoziția Belgiei față de folosirea activelor rusești înghețate Agora.md
21:10
Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027 Agora.md
20:40
Marș nocturn în Chișinău pentru stoparea violenței de gen. Participanții cer măsuri pentru protecția grupurilor vulnerabile (VIDEO) Agora.md
18:40
SUA: „The New York Times” dă în judecată Pentagonul pentru restricțiile impuse presei Agora.md
Ieri
18:00
Doi judecători nu au promovat evaluarea Comisiei, iar unul a promovat. Rapoartele au fost transmise CSM Agora.md
18:00
Al 14-lea copil la 48 de ani. O femeie din Anenii Noi a născut prin cezariană la Spitalul „Gheorghe Paladi” Agora.md
17:50
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil modern. Echipamentul valorează aprape trei milioane de dolari Agora.md
17:30
Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți (VIDEO) Agora.md
17:20
Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți Agora.md
17:10
„Au fost lecții despre proteste, am primit 300 de dolari”. Înregistrări din dosarul pregătirii destabilizărilor în masă (VIDEO) Agora.md
16:50
Descinderi la Chișinău, cu procurori de la Bălți, în dosarul de corupție în achiziții publice Agora.md
16:50
Electing Ms Santa: filmul care m-a întors acasă Agora.md
16:40
Macron avertizează că SUA ar putea „trăda” Ucraina. O presupusă transcriere dezvăluie o discuție secretă între liderii occidentali Agora.md
16:30
Sărbătorește cinci ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% Agora.md
16:20
Furtul miliardului: Sumele plătite din bugetul de stat, de 20 de ori mai mari decât banii recuperați Agora.md
15:40
Weekend plin de magie și umor la Teatrul Național „Eugène Ionesco” Agora.md
15:20
Tăiere ilegală, depistată în pădurile din Strășeni. Făptașul a fost sancționat Agora.md
15:10
PeScurt // 15 misiuni de deminare, efectuate de militari în luna noiembrie. Militarii unităților de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. Agora.md
15:10
Șeful de la Educație, despre criticile inițiativei privind mandatul suplimentar pentru rectori: „Comunitățile universitare vor decide cine să le reprezinte” Agora.md
15:10
Forumul CinemaHora, ediția a III-a: Chișinău devine centrul dialogului cinematografic European Agora.md
14:50
Spre un internet mai sigur pentru fetele și femeile din Moldova Agora.md
14:30
Fostul deputat Adrian Albu, cu avere nejustificată de peste 890 de mii de lei. Ar putea fi decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice Agora.md
14:00
„Nu este un deficit care mă mulțumește”: Gavrilița, despre planurile pentru refinanțarea datoriei și politica fiscală în 2026 (VIDEO) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.