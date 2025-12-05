Negocierile pe trei clustere dintre UE și R. Moldova ar urma să fie deschise până la finalul anului curent
Agora.md, 5 decembrie 2025 13:10
Negocierile pe trei clustere dintre UE și R. Moldova ar urma să fie deschise până la finalul anului curent
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
13:10
13:00
Acum 2 ore
11:30
Acum 4 ore
11:10
11:00
10:30
10:10
09:40
Acum 6 ore
09:00
08:40
Acum 24 ore
4 decembrie 2025
22:00
21:10
20:40
18:40
18:00
18:00
17:50
17:30
17:20
17:10
16:50
16:40
16:30
16:20
15:10
PeScurt // 15 misiuni de deminare, efectuate de militari în luna noiembrie. Militarii unităților de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. # Agora.md
15:10
15:10
14:30
14:00
14:00
13:50
13:50
13:30
Ieri
13:00
12:50
12:50
12:50
12:30
12:20
12:10
12:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.