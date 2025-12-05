Netflix cumpără Warner Bros. într-o tranzacție uriașă de 72 de miliarde de dolari
Agora.md, 5 decembrie 2025 16:30
Netflix cumpără Warner Bros. într-o tranzacție uriașă de 72 de miliarde de dolari
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:20
15:00
Acum 4 ore
14:00
13:40
13:10
13:00
Acum 6 ore
11:30
11:10
11:00
Acum 8 ore
10:30
10:10
09:40
09:00
08:40
Acum 24 ore
4 decembrie 2025
22:00
21:10
20:40
18:40
18:00
18:00
17:50
17:30
17:20
17:10
16:50
16:40
Ieri
16:30
16:20
15:10
PeScurt // 15 misiuni de deminare, efectuate de militari în luna noiembrie. Militarii unităților de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. # Agora.md
15:10
15:10
14:30
14:00
14:00
13:50
13:50
13:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.