Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți (VIDEO)

Mașini furate din Franța, în valoare de patru milioane de lei, depistate în R. Moldova. Doi membri ai grupării au fost reținuți (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md