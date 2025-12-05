Weekend posomorât: precipitații slabe și temperaturi negative noapte
Radio Chisinau, 5 decembrie 2025 19:45
Vremea la acest sfârșit de săptămână va fi determinată de cer noros, precipitații slabe și nopți reci cu temperaturi sub zero grade. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor cădea ploi ușoare pe alocuri, transmite IPN cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
• • •
Acum 10 minute
20:05
A fost aprobat Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Central de Coordonare. Astfel, în anul viitor elevii din țara noastră vor putea fi delegați la 21 de olimpiade și concursuri regionale sau internaționale.
Acum 30 minute
19:45
Acum o oră
19:25
Procedurile din achiziții publice, în curs de eficientizare la Ministerul Finanțelor # Radio Chisinau
Conferința dedicată transformării achizițiilor publice a reunit peste 40 de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un dialog axat pe modernizarea sistemului de achiziții, desfășurat pe 4 decembrie 2025, la Chișinău.
Acum 2 ore
19:05
Modificări la Codul educației: Peste 70 de școli din R. Moldova ar urma să fie reorganizate # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi, pentru a asigura o educație de calitate și infrastructură adecvată.
18:45
Aproape jumătate de milion de lei va ajunge anual în bugetul municipal. Suma a fost obținută ca urmare a licitației cu strigare, organizată de Primăria Chișinău pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, transmite IPN.
18:25
Aspecte de mediu discutate cu Ambasada SUA în contextul construcției liniei electrice Strășeni - Gutinaș # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu Elizabeth Lawrence, coordonator de asistență la Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, pentru a discuta pașii următori în implementarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni - Gutinaș.
Acum 4 ore
18:05
FOTO | Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălți # Radio Chisinau
Municipiul Bălți a primit astăzi un nou lot de mobilier școlar oferit de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Donația a fost distribuită către Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, având un impact direct asupra condițiilor de studiu ale elevilor și profesorilor.
17:50
Guvernul de la București a adoptat ordonanța pentru dezvoltarea industriei de apărare # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat vineri Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul legal pentru desfășurarea investițiilor strategice în industria de apărare a României. Documentul prevede, între altele, proiecte finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene, pentru care România va primi fonduri totale de peste 16 miliarde de euro.
17:40
R. Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova continuă să își consolideze rolul în arhitectura regională a transporturilor, prin participarea activă la cea de-a 9-a reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), desfășurată astăzi la Bruxelles. Evenimentul a reunit miniștrii transporturilor din statele Balcanilor de Vest, Republica Moldova, reprezentată de vicepremierul Vladimir Bolea, Georgia și Ucraina, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Secretariatului TCT, pentru a discuta evoluțiile strategice ale sectorului.
17:30
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a susținut vineri, 5 decembrie, că unitatea dintre UE și Statele Unite este esențială pentru sprijinirea Ucrainei, adăugând că „nu există neîncredere” și negând o informație potrivit căreia ar fi afirmat că există riscul ca Washingtonul să trădeze Kievul.
17:20
Alexandru Munteanu și echipa Banci Mondiale au discut noile priorități de cooperare # Radio Chisinau
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est.
17:15
17:15
Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe informează că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001.
17:00
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut întrevederi bilaterale în marja reuniunii ministeriale a OSCE de la Viena # Radio Chisinau
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut o serie de întrevederi bilaterale în marja reuniunii ministeriale a OSCE care se desfășoară în aceste zile la Viena. Valeriu Mija a discutat cu omologi din Austria, Finlanda, Irlanda, San Marino, Spania, precum și cu oficialii de rang înalt din cadrul Secretariatului OSCE, precum secretarul general, directorul Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (ODIHR), înaltul comisar pentru minorități naționale și directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor din cadrul OSCE.
16:45
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare # Radio Chisinau
Treisprezece ani de închisoare au cerut procurorii pentru Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, acuzat de abuz de serviciu și delapidare în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru presă de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morar, transmite MOLDPRES.
16:20
Peste 5 milioane de lei, ridicați de CNA în perchezițiile ce vizează funcționari DGLCA # Radio Chisinau
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați după perchezițiile desfășurate joi de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție privind achizițiile publice. Sumele, în diferită valută, au fost găsite la domiciliile și birourile unor agenți economici, precum și ale unor funcționari din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare. Potrivit CNA, proveniența banilor urmează să fie stabilită în cadrul urmăririi penale, transmite IPN.
Acum 6 ore
16:05
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, care are loc la Arena Chișinău, transmite IPN.
15:55
China își exprimă deschiderea de a importa și mai multe produse moldovenești de calitate, precum semințe de struguri, cireșe sau miere. Țara are șanse reale să devină al doilea cel mai mare partener comercial al Moldovei. Declarațiile au fost făcute de noua ambasadoare a Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, cu prilejul prezentării concluziilor celei de-a patra sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, transmite IPN.
15:50
Ministerul Infrastructurii a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat deja contractele de finanțare # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republica Moldova.
15:35
Noul ambasador al Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, afirmă că recentele orientări strategice adoptate de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez vor deschide perspective noi pentru relațiile moldo-chineze.
15:25
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al autorității publice.
15:10
Credite avantajoase pentru fermieri: 250 de afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Radio Chisinau
De la lansarea sa în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a oferit sprijin financiar pentru 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noiembrie. Programul acoperă toate raioanele, cu o prezență mai pronunțată în nordul Republicii Moldova.
14:55
Reguli la lecții online: camerele incluse obligatoriu, distribuirea interzisă a materialelor # Radio Chisinau
Cadrul unitar de desfășurare a lecțiilor online, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, va fi reglementat pentru prima dată printr-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării propus pentru consultări, transmite IPN.
14:40
Declarație comună a Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE | Se solicită începerea negocierilor pe trei din cele șase clustere până la finalul acestui an # Radio Chisinau
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European. În cadrul unei conferițe de presă comune, la finalul celei de-a 16-a reuniuni a Comitetului Copreședinții comitetului, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru cele șase clustere de negociere, menite să accelereze implementarea legislației necesare, transmite Radio Chișinău.
14:25
Nicolae Bucur a cucerit două medalii la turneul internațional de tenis de masă din Beočin, Serbia.
Acum 8 ore
14:10
Patru judecători, așteptați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru subiecți ai procedurii de vetting, invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare.
13:50
„România continuă să fie un partener de încredere al R. Moldova în domeniul energiei”. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu, întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al ANRE # Radio Chisinau
Amabasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al ANRE, ocazie cu care au fost discutate perspectivele consolidării cooperării bilaterale în sectorul energetic.
13:40
Ion Tăbârță: Formatul internațional pentru soluționarea problemei transnistrene trebuie reformat și să țină cont de procesul de integrare europeană a R. Moldova # Radio Chisinau
Chișinăul trebuie să aibă propria viziune de rezolvare a diferendului transnistrean, iar un plan bine elaborat privind reintegrarea regiunii transnistrene ar arăta și costuri ar fi necesare pentru aceasta, au declarat experți pentru Radio Chișinău.
13:35
13:15
Digitalizarea serviciilor consulare și facilitarea accesului cetățenilor la documente au fost principalele subiecte discutate de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu cu membrii comunității moldovenești din Washington.
13:00
Reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE. Oana Țoiu: Dosarul transnistrean nu trebuie să afecteze în vreun fel parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova # Radio Chisinau
În contextul participării la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (#OSCE), desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană.
12:45
Prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru, ca rezultat al scăderilor continue din ultimele două săptămâni. În această perioadă, media zilnică a scăderilor la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/litru.
12:40
Istoria încă neterminată a unei interprete franceze de mare succes.
12:25
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în reglementarea piețelor, potrivit indicatorilor Băncii Mondiale # Radio Chisinau
Indicatorii Băncii Mondiale privind reglementarea piețelor (PMR) arată că Republica Moldova a realizat progrese vizibile în ultimii ani, apropiindu-se tot mai mult de standardele economiilor europene.
Acum 12 ore
12:05
LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetul Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan
11:55
Alertă de călătorie în Grecia: Posibile blocaje rutiere din cauza protestelor fermierilor # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că protestele fermierilor vor continua și în zilele următoare, ceea ce poate provoca perturbări serioase ale circulației rutiere.
11:40
CNAM a transferat în avans peste 960 de milioane de lei pentru serviciile medicale din luna decembrie # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 962 de milioane de lei pentru acoperirea serviciilor ce urmează să fie oferite populației în luna decembrie.
11:15
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Radio Chisinau
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
11:00
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate de Mihai Popșoi și trimisul special al lui Trump, Keith Kellogg # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Oficialii au vorbit despre provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA.
10:40
Siegfried Mureșan: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul Republicii Moldova spre UE # Radio Chisinau
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
10:25
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, s-a retras din concurs, iar Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de această decizie. Cererea de retragere a fost transmisă atât Comisiei, cât și Consiliului Superior al Magistraturii
10:05
SUA permit benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei să activeze până la sfârșitul lunii aprilie 2026 # Radio Chisinau
Administrația Trump a autorizat joi derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters.
09:50
În lumina caldă a sărbătorilor, care ne reunește și ne inspiră la fapte bune, Misiunea Socială „Diaconia” anunță lansarea Campaniei de Crăciun „În brațele mamei”. Această inițiativă, devenită deja o tradiție a generozității, își propune să construiască o comunitate sensibilă și receptivă la dificultățile mamelor rămase singure cu un prunc în brațe.
09:45
De ce nu merge nici un plan de pace: Putin insistă să ajungă lângă R. Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău explică de ce niciun plan de pace nu funcționează: Putin nu renunță la obiectivul maximal – controlul întregii Ucraine. Deși afirmă public că vrea doar regiunile anexate ilegal împreună cu Crimeea, liderul de la Kremlin vorbește deja despre anexarea întregului Donbas și a „Novorossiei”, inclusiv Odesa, care este chiar la hotar cu Republica Moldova. Totodată, jurnaliștii rețin și avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Donald Trump ar fi pe cale să trădeze Ucraina.
09:30
09:15
Prim-ministrul Alexandru Munteanu oferă detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: „Previziunile de creștere economică vor fi revizuite” # Radio Chisinau
Eforturile depuse de autorități în ultimii patru ani, precum și reformele implementate, s-au soldat cu o creștere economică, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul declară că această creștere economică a fost confirmată și de misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) aflată în Republica Moldova, care este dispusă să revizuiască previziunile economice pentru țara noastră, transmite MOLDPRES.
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei, fiind mai mare cu 4,24 lei față de cât este acum.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 bani.
08:20
VIDEO | Incendiu masiv într-un port rusesc cheie de la Marea Azov după un atac cu drone # Radio Chisinau
Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 5 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
