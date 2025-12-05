Secretarul de stat Valeriu Mija a avut întrevederi bilaterale în marja reuniunii ministeriale a OSCE de la Viena
Radio Chisinau, 5 decembrie 2025 17:00
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut o serie de întrevederi bilaterale în marja reuniunii ministeriale a OSCE care se desfășoară în aceste zile la Viena. Valeriu Mija a discutat cu omologi din Austria, Finlanda, Irlanda, San Marino, Spania, precum și cu oficialii de rang înalt din cadrul Secretariatului OSCE, precum secretarul general, directorul Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (ODIHR), înaltul comisar pentru minorități naționale și directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor din cadrul OSCE.
• • •
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:45
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare # Radio Chisinau
Treisprezece ani de închisoare au cerut procurorii pentru Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, acuzat de abuz de serviciu și delapidare în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru presă de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morar, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
16:20
Peste 5 milioane de lei, ridicați de CNA în perchezițiile ce vizează funcționari DGLCA # Radio Chisinau
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați după perchezițiile desfășurate joi de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de corupție privind achizițiile publice. Sumele, în diferită valută, au fost găsite la domiciliile și birourile unor agenți economici, precum și ale unor funcționari din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare. Potrivit CNA, proveniența banilor urmează să fie stabilită în cadrul urmăririi penale, transmite IPN.
Acum 2 ore
16:05
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de kettlebell, care are loc la Arena Chișinău, transmite IPN.
15:55
China își exprimă deschiderea de a importa și mai multe produse moldovenești de calitate, precum semințe de struguri, cireșe sau miere. Țara are șanse reale să devină al doilea cel mai mare partener comercial al Moldovei. Declarațiile au fost făcute de noua ambasadoare a Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, cu prilejul prezentării concluziilor celei de-a patra sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, transmite IPN.
15:50
Ministerul Infrastructurii a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat deja contractele de finanțare # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republica Moldova.
15:35
Noul ambasador al Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, afirmă că recentele orientări strategice adoptate de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez vor deschide perspective noi pentru relațiile moldo-chineze.
15:25
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al autorității publice.
15:10
Credite avantajoase pentru fermieri: 250 de afaceri agricole au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Radio Chisinau
De la lansarea sa în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a oferit sprijin financiar pentru 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noiembrie. Programul acoperă toate raioanele, cu o prezență mai pronunțată în nordul Republicii Moldova.
Acum 4 ore
14:55
Reguli la lecții online: camerele incluse obligatoriu, distribuirea interzisă a materialelor # Radio Chisinau
Cadrul unitar de desfășurare a lecțiilor online, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, va fi reglementat pentru prima dată printr-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării propus pentru consultări, transmite IPN.
14:40
Declarație comună a Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE | Se solicită începerea negocierilor pe trei din cele șase clustere până la finalul acestui an # Radio Chisinau
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană solicită oficial deschiderea negocierilor pe capitole la următoarea ședință a Consiliului European. În cadrul unei conferițe de presă comune, la finalul celei de-a 16-a reuniuni a Comitetului Copreședinții comitetului, Marcel Spatari, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru cele șase clustere de negociere, menite să accelereze implementarea legislației necesare, transmite Radio Chișinău.
14:25
Nicolae Bucur a cucerit două medalii la turneul internațional de tenis de masă din Beočin, Serbia.
14:10
Patru judecători, așteptați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru subiecți ai procedurii de vetting, invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare.
13:50
„România continuă să fie un partener de încredere al R. Moldova în domeniul energiei”. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu, întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al ANRE # Radio Chisinau
Amabasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al ANRE, ocazie cu care au fost discutate perspectivele consolidării cooperării bilaterale în sectorul energetic.
13:40
Ion Tăbârță: Formatul internațional pentru soluționarea problemei transnistrene trebuie reformat și să țină cont de procesul de integrare europeană a R. Moldova # Radio Chisinau
Chișinăul trebuie să aibă propria viziune de rezolvare a diferendului transnistrean, iar un plan bine elaborat privind reintegrarea regiunii transnistrene ar arăta și costuri ar fi necesare pentru aceasta, au declarat experți pentru Radio Chișinău.
13:35
13:15
Digitalizarea serviciilor consulare și facilitarea accesului cetățenilor la documente au fost principalele subiecte discutate de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu cu membrii comunității moldovenești din Washington.
Acum 6 ore
13:00
Reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE. Oana Țoiu: Dosarul transnistrean nu trebuie să afecteze în vreun fel parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova # Radio Chisinau
În contextul participării la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (#OSCE), desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană.
12:45
Prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru, ca rezultat al scăderilor continue din ultimele două săptămâni. În această perioadă, media zilnică a scăderilor la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/litru.
12:40
Istoria încă neterminată a unei interprete franceze de mare succes.
12:25
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în reglementarea piețelor, potrivit indicatorilor Băncii Mondiale # Radio Chisinau
Indicatorii Băncii Mondiale privind reglementarea piețelor (PMR) arată că Republica Moldova a realizat progrese vizibile în ultimii ani, apropiindu-se tot mai mult de standardele economiilor europene.
12:05
LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetul Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan
11:55
Alertă de călătorie în Grecia: Posibile blocaje rutiere din cauza protestelor fermierilor # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că protestele fermierilor vor continua și în zilele următoare, ceea ce poate provoca perturbări serioase ale circulației rutiere.
11:40
CNAM a transferat în avans peste 960 de milioane de lei pentru serviciile medicale din luna decembrie # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 962 de milioane de lei pentru acoperirea serviciilor ce urmează să fie oferite populației în luna decembrie.
11:15
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Radio Chisinau
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
Acum 8 ore
11:00
Situația regională și sprijinul pentru Ucraina, discutate de Mihai Popșoi și trimisul special al lui Trump, Keith Kellogg # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Oficialii au vorbit despre provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA.
10:40
Siegfried Mureșan: Situația din regiunea transnistreană nu influențează cursul Republicii Moldova spre UE # Radio Chisinau
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a menționat eurodeputatul Siegfried Mureșan într-un interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului și asigurarea unei vieți pașnice pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
10:25
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, s-a retras din concurs, iar Comisia de Evaluare a Judecătorilor a luat act de această decizie. Cererea de retragere a fost transmisă atât Comisiei, cât și Consiliului Superior al Magistraturii
10:05
SUA permit benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei să activeze până la sfârșitul lunii aprilie 2026 # Radio Chisinau
Administrația Trump a autorizat joi derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancțiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters.
09:50
În lumina caldă a sărbătorilor, care ne reunește și ne inspiră la fapte bune, Misiunea Socială „Diaconia” anunță lansarea Campaniei de Crăciun „În brațele mamei”. Această inițiativă, devenită deja o tradiție a generozității, își propune să construiască o comunitate sensibilă și receptivă la dificultățile mamelor rămase singure cu un prunc în brațe.
09:45
De ce nu merge nici un plan de pace: Putin insistă să ajungă lângă R. Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău explică de ce niciun plan de pace nu funcționează: Putin nu renunță la obiectivul maximal – controlul întregii Ucraine. Deși afirmă public că vrea doar regiunile anexate ilegal împreună cu Crimeea, liderul de la Kremlin vorbește deja despre anexarea întregului Donbas și a „Novorossiei”, inclusiv Odesa, care este chiar la hotar cu Republica Moldova. Totodată, jurnaliștii rețin și avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căruia Donald Trump ar fi pe cale să trădeze Ucraina.
09:30
09:15
Prim-ministrul Alexandru Munteanu oferă detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: „Previziunile de creștere economică vor fi revizuite” # Radio Chisinau
Eforturile depuse de autorități în ultimii patru ani, precum și reformele implementate, s-au soldat cu o creștere economică, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul declară că această creștere economică a fost confirmată și de misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) aflată în Republica Moldova, care este dispusă să revizuiască previziunile economice pentru țara noastră, transmite MOLDPRES.
Acum 12 ore
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei, fiind mai mare cu 4,24 lei față de cât este acum.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 bani.
08:20
VIDEO | Incendiu masiv într-un port rusesc cheie de la Marea Azov după un atac cu drone # Radio Chisinau
Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.
08:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 5 decembrie, vreme stabilă, cu cer predominant noros și fără precipitații esențiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:25
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin # Radio Chisinau
Patru drone de tip militar neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe aeroportul din Dublin, luni seara, a aflat cotidianul The Journal. A fost deschisă o anchetă, pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat, în Dublin, sau de pe o navă nedetectată.
21:00
Cinci spitale strategice vor fi modernizate în 2026, cu investiții de 240 de milioane de lei # Radio Chisinau
Cinci spitale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate pe parcursul anului viitor, cu alocații în valoare de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt prevăzute în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN.
20:40
Cristina Gherasimov: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE # Radio Chisinau
Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov care a participat în aceste zile la două evenimente majore dedicate extinderii Uniunii Europene și securității pe continent: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand Continent Summit.
20:20
Zestrea Neamului | Viorica Ciubotaru: „Artistul trebuie să aibă putere de convingere pentru a ajunge la inima spectatorului” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:00
Republica Moldova va lansa în 2026 Inventarul Forestier Național, cu sprijinul României # Radio Chisinau
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere ale țării. Implementarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România.
19:35
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cele mai renumite formații rock (AUDIO, partea a treia) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
19:15
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Parlamentului European despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului European, discuțiile fiind axate pe parcursul european al țării și pe sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare.
19:00
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, magistratul Radu Țurcanu, nu a trecut vettingul. Raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor este transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiză și adoptarea deciziilor finale, transmite IPN.
18:30
R. Moldova, solidară cu Marea Britanie: Chișinăul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei pentru atacul cu Noviciok din 2018 # Radio Chisinau
Republica Moldova salută decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni împotriva serviciului de informații militar al Rusiei (GRU), în urma atacului cu agent neurotoxic Noviciok comis la Salisbury, în 2018, care a dus la moartea cetățeanului britanic Dawn Sturgess. Autoritățile britanice au finalizat ancheta oficială și au atribuit în mod formal responsabilitatea Rusiei pentru incident, transmite MOLDPRES.
18:15
Reformele pentru dezvoltarea economică a R. Moldova, discutate de Alexandru Munteanu și experții FMI # Radio Chisinau
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor pentru susținerea dezvoltării economice a Republicii Moldova au fost discutate în cadrul întrevederii dintre Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Misiunea FMI se află în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile economice recente, perspectivele și riscurile macroeconomice.
17:55
Întreprinderea de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului de modernizare a sectorului energetic și de aliniere la cerințele UE, transmite IPN.
17:30
Femeile cu dizabilități constituie 6% din numărul total de femei din țară. Lupta Ludmilei Iachim pentru egalitate și participare deplină # Radio Chisinau
În Republica Moldova, trăiesc aproximativ 160 de mii de persoane cu dizabilități, iar 47,8% dintre acestea sunt femei, potrivit datelor oficiale, publicate recent de Biroul Național de Statistică. Totodată, femeile cu dizabilități constituie 6% din numărul total de femei din țară, acestea confruntându-se cu numeroase forme de discriminare și/sau violență, atât în bază de gen, cât și din cauza dizabilității.
17:15
Liderii europeni se tem de o „trădare” a lui Trump în negocierile cu Rusia: „Se joacă cu noi”. Avertismentul lui Friedrich Merz # Radio Chisinau
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu au lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat luni, într-o discuție telefonică, temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un acord de pace cu Rusia, ei manifestându-și neîncrederea față de Washington.
