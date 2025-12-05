Secretarul de stat Valeriu Mija a avut întrevederi bilaterale în marja reuniunii ministeriale a OSCE de la Viena

17:30

În Republica Moldova, trăiesc aproximativ 160 de mii de persoane cu dizabilități, iar 47,8% dintre acestea sunt femei, potrivit datelor oficiale, publicate recent de Biroul Național de Statistică. Totodată, femeile cu dizabilități constituie 6% din numărul total de femei din țară, acestea confruntându-se cu numeroase forme de discriminare și/sau violență, atât în bază de gen, cât și din cauza dizabilității.