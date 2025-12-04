Tăiere ilegală, depistată în pădurile din Strășeni. Făptașul a fost sancționat

Agora.md, 4 decembrie 2025 15:20

Tăiere ilegală, depistată în pădurile din Strășeni. Făptașul a fost sancționat

Acum 15 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
PeScurt // 15 misiuni de deminare, efectuate de militari în luna noiembrie. Militarii unităților de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în satele din raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. Agora.md
15:10
Șeful de la Educație, despre criticile inițiativei privind mandatul suplimentar pentru rectori: „Comunitățile universitare vor decide cine să le reprezinte” Agora.md
15:10
Forumul CinemaHora, ediția a III-a: Chișinău devine centrul dialogului cinematografic European Agora.md
Acum o oră
14:50
Spre un internet mai sigur pentru fetele și femeile din Moldova Agora.md
Acum 2 ore
14:30
Fostul deputat Adrian Albu, cu avere nejustificată de peste 890 de mii de lei. Ar putea fi decăzut din dreptul de a ocupa funcții publice Agora.md
14:00
„Nu este un deficit care mă mulțumește”: Gavrilița, despre planurile pentru refinanțarea datoriei și politica fiscală în 2026 (VIDEO) Agora.md
14:00
Șefa de la Interne, despre drona transportată cu motocultorul: „Aceste obiecte pot prezenta pericol, cetățenii nu trebuie să le atingă” Agora.md
13:50
Majorări „simțite” pentru cei cu salarii mici și tăierea salariilor „nesimțite”. Ministrul Finanțelor despre noua lege a salarizării (VIDEO) Agora.md
13:50
Acum 4 ore
13:30
PeScurt // Impozit mai mare pentru bănci și organizații financiare nebancare. Este propunerea fracțiunii PSRM, care a înregistrat un proiect de lege în acest sens. Agora.md
13:00
„Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile”: Socialiștii protestează împotriva guvernării PAS (VIDEO) Agora.md
12:50
„Cartoșele”, „лям” sau „ruble vin”. Înregistrări audio din dosarul corupției în achizițiile publice Agora.md
12:50
Sindicatele, nemulțumite de graba în elaborarea bugetului pentru 2026. Șeful de la Finanțe: „Anul viitor ne vom ține de toate procedurile” Agora.md
12:50
Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv Agora.md
12:30
Real Madrid, victorie la scor cu Athletic Bilbao Agora.md
12:30
PeScurt // Majorarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie ca plătitor de TVA la 3,2 milioane de lei. Este propunerea fracțiunii Partidului Nostru, care a înregistrat un proiect de lege în acest sens. Agora.md
12:20
PeScurt // Fără schimbări. Costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă va rămâne neschimbat în 2026, potrivit propunerilor din proiectului cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul viitor. Agora.md
12:10
Erou într-un picior: Neymar marchează de trei ori și o scoate pe Santos din subsolul clasamentului Agora.md
12:10
Cazul de hărțuire sexuală: Procurorul Igor Buliga, eliberat din funcție Agora.md
12:10
PeScurt // Decis. Cabinetul de miniștri a votat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 prevede venituri de 18,83 miliarde de lei și cheltuieli de 19,22 miliarde de lei. Agora.md
12:10
Un angajat al IGSU, lovit de o mașină condusă de un șofer beat și drogat Agora.md
12:10
Sindicaliștii din educație cer majorarea salariilor. Reacția premierului: „Mărirea salariilor trebuie discutată într-un cadru mai larg” Agora.md
11:50
PeScurt // CSP. Procurorii Irina Catan și Grigore Clevadî, fără probleme de integritate. Potrivit Comisiei, în urma audierilor din 17 octombrie, nu au fost identificate probleme legate de integritatea etică sau financiară a celor doi acuzatori de stat. Agora.md
11:50
Bugetul asigurărilor sociale de stat, votat de Guvern. Veniturile și cheltuielile - 51,45 miliarde de lei Agora.md
Acum 6 ore
11:20
Bugetul de stat pentru anul 2026, votat de Guvern. Șeful de la Finanțe: „Este un buget al investițiilor responsabile” Agora.md
11:00
Între „ciudat, comic și ceva foarte serios”: Munteanu, despre drona de la Pepeni (VIDEO) Agora.md
11:00
Corupție în achizițiile publice: Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute Agora.md
10:50
„Deficit sănătos”: Munteanu, despre cum va fi acoperită diferența bugetară (VIDEO) Agora.md
10:50
Proiect propus de Chicu: Jurnaliștii finanțați din bani publici și angajații proiectelor externe ale statului, obligați să declare averea Agora.md
10:40
10:20
„Investițiile cresc cu 55%”: Munteanu, primele detalii despre proiectul bugetului pentru 2026 (VIDEO) Agora.md
10:20
Rămâne de văzut | A plecat, dar a promis să revină! Agora.md
10:10
Achiziții de armament în valoare de 2,5 miliarde de euro, aprobate de Parlamentul german Agora.md
10:00
„Condamnăm lejeritatea cu care guvernarea tratează creșterea datoriei de stat”. Liderul MAN cere audieri parlamentare Agora.md
09:40
Pregătirea destabilizărilor în masă: Peste 50 de percheziții au loc pe întreg teritoriul țării Agora.md
09:40
„Astfel de practici nu pot fi asociate cu un stat european”: Șarov critică inițiativa MEC privind mandatul suplimentar pentru rectori Agora.md
Acum 8 ore
09:20
Chișinău: Percheziții la Direcția general locativ-comunală și amenajare. Mai multe persoane, vizate în dosare de corupție (UPDATE) Agora.md
09:20
PeScurt // Reacție. Primarul capitalei, Ion Ceban, a confirmat că au loc percheziții la Direcția general locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău. Agora.md
09:10
Trump laudă negocierile lui Witkoff la Kremlin, dar nu este sigur de succesul lor. Delegația Ucrainei zboară la Miami Agora.md
09:00
08:40
08:20
PeScurt // O altă ședință. Cabinetului de miniștri se întrunește în ședința extraordinară a Guvernului, astăzi, 4 decembrie. Pe ordinea de zi sunt patru subiecte. Agora.md
Acum 24 ore
22:00
Judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat inițial, declarat vinovat de Curtea de Apel. De ce pedeapsa nu va fi aplicată Agora.md
21:10
Doi tineri din Șoldănești, reținuți pentru tâlhărie asupra unei femei de 88 de ani. Riscă până la 10 ani de închisoare (VIDEO) Agora.md
20:20
Reuters: Fostul proprietar Pornhub, interesat de activele Lukoil Agora.md
19:40
Limbile „moldovenească” și rusă, eliminate de pe lista limbilor protejate în Ucraina Agora.md
19:20
Statele Unite suspendă toate aplicațiile de imigrare pentru 19 țări non-europene Agora.md
18:30
Expert WatchDog: Drona găsită la Pepeni era de tip Gerbera. Acest tip de drone pot conține capcane Agora.md
18:20
Primarul, despre drona din Sîngerei: „Au dus-o acasă, au dezasamblat-o, au scos motorul” Agora.md
