Zvonistica tot mai aproape de adevăr: Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, în etapa de finală pentru șefia liceului Rahmaninov. Cine e contracandidatul său
UNIMEDIA, 5 decembrie 2025 14:40
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:00
(video) Masa rotundă: Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # UNIMEDIA
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare modernă a adicțiilor”, organizată la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, scrie realitatea.md
15:00
Ion Ceban, ironic despre proiectul care limitează discursurile deputaților la ședințe: Ar trebui analizat și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna și nu au limită la minciuni # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat proiectul de lege inițiat de deputații PAS, care limitează luările de cuvânt în Parlament, avertizând că restricțiile ar putea transforma Legislativul într-o „mașinărie de vot”. „Ar putea fi analizat și luat ca exemplu și pentru CMC, unde cei din PAS rup tribuna pe rând și nu au nicio limită când vine vorba de minciuni și blocaje politice în detrimentul oamenilor”, a scris ironic edilul.
Acum 15 minute
14:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găguzia, riscă 13 ani de închisoare: Când va fi pronunțată sentința # UNIMEDIA
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul Dmitri Constantinov, preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat, scrie tvr.md.
14:50
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră # UNIMEDIA
Andrea Bocelli, una dintre cele mai inconfundabile voci ale lumii, a reușit să ducă muzica clasică dincolo de granițe, genuri și generații. Artistul italian este considerat un fenomen global, un tenor capabil să aducă opera în topurile pop și să transforme fiecare concert într-un eveniment memorabil, iar succesul său se reflectă, evident, și într-o avere consistentă, scrie profm.ro.
Acum 30 minute
14:40
Zvonistica tot mai aproape de adevăr: Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, în etapa de finală pentru șefia liceului Rahmaninov. Cine e contracandidatul său # UNIMEDIA
Ministerul Educaţiei și Cercetării a publicat lista candidaților care au promovat etapa a doua a concursului, evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale, pentru funcția de director al Liceului Republican „Serghei Rahmaninov” din Chișinău. Au trecut această etapă Liubov Goldenberg și Vitali Gavrouc.
Acum o oră
14:30
Cartierul “Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 milioane de lei în amenajarea spațiilor verzi. Bugetul a fost direcționat către plantarea de arbori, arbuști decorativi, gazon și alte specii verzi de calitate superioară, care se adaptează ușor mediului local.
14:20
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Kaufland Moldova vine cu o premieră în mediul digital: lansarea unui mini-serial comic - „Cine a mâncat Crăciunul?”. Un proiect filmat în stil mockumentary, aduce în prim plan o familie care se transformă, peste noapte, în „echipa de anchetă”.
14:20
Partidul Nostru propune cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului.
14:10
Casa Albă a publicat joi, în mare taină, Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Donald Trump, un document care conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia, acordând mai puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii, scrie adevarul.ro.
14:10
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găguzia, riscă 13 ani de închisoare: Când va fi pronunțată ședința # UNIMEDIA
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul Dmitri Constantinov, preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat, scrie tvr.md.
Acum 2 ore
14:00
(foto) A ieșit de acasă în plină noapte și nu s-a mai întors: O tânără de 26 de ani, căutată după ce a dispărut acum două zile # UNIMEDIA
O femeie de 26 de ani este căutată cu disperare de familie și poliție, după ce a plecat de acasă, în noaptea de 3 decembrie, și nu s-a mai întors.
14:00
UE a amendat platforma „X” a lui Elon Musk cu peste 100 de milioane de euro. Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance # UNIMEDIA
Platforma de social media „X” deținută de miliardarul Elon Musk a fost amendată vineri de autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online – prima sancțiune în baza unei legislații de referință, care va atrage probabil nemulțumirea guvernului american, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
13:50
Atenție, șoferi! Prețul motorinei coboară sub 20 de lei per litru, în weekend: Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 6-8 decembrie 2025. Potrivit datelor, benzina se ieftinește cu 1 bănuț, în timp ce prețul motorinei scade cu 18 bani per litru.
13:50
(video) „Vei avea probleme”. Viitorii „edili”, foștii „dușmani” la sala de forță. Cristi Cebotari: Vreau să fiu primar de Chișinău. Emilian Crețu: Voi ieși în rochie sexy, primărița de Orhei # UNIMEDIA
Influencerul Cristian Cebotari și actorul Emilian Crețu par să fi lăsat în urmă tensiunile apărute la un festival muzical, unde au avut unele neînțelegeri privind lista de artiști. Cei doi s-au reîntâlnit la sala de sport și au glumit că, într-o bună zi, ar putea ajunge primari - unul la Orhei, celălalt la Chișinău.
13:40
„Un instrument de disciplinare politică”. Adela Raileanu critică modificările PAS pentru ședințele Parlamentului: Încearcă să controleze nu doar votul, ci și vocea deputaților # UNIMEDIA
Deputata Adela Raileanu a declarat că majoritatea parlamentară PAS ar încerca să reducă la tăcere deputații prin modificările propuse în procedurile de desfășurare a ședințelor Parlamentului. „Nu este un regulament. Este un instrument de disciplinare politică, prin care PAS încearcă să controleze nu doar votul, ci și vocea fiecărui deputat”, ascris parlamentara.
13:40
Acuzații grave la Mondialul de handbal. Duelul Serbia-Feroe s-a încheiat cu plângere la IHF, după două erori masive: „Au influențat direct rezultatul” # UNIMEDIA
Partida dintre Serbia și Insulele Feroe, încheiată 31-31 în a doua rundă a grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin, a provocat reacții controversate la nivelul delegației sârbe, care a depus o contestație oficială la IHF vizând arbitrajul brigăzii rivale, scrie adevarul.ro.
13:20
(video) „Avem și noi copii, vin sărbătorile, vrem salariu”. O funcționară, către PAS, care a lipsit de la ședința CMC: Venim aici a 3-a zi, ca niște cățeluși # UNIMEDIA
Ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) continuă în atmosferă tensionată. Blocajul prelungit al întrunirilor i-a adus la limita răbdării pe funcționarii mai multor întreprinderi din capitală, care, pentru a treia zi consecutiv, cer consilierilor PAS să revină în sală și să deblocheze votarea salariilor și primelor de sfârșit de an, acuzându-i că îi ignoră complet. „Ne simțim ca niște cățeluși. Vă rog, veniți să ne vedeți și să ne auziți. Avem copii, vin sărbătorile”, a declarat o salariată la tribuna CMC.
13:10
Ilan Șor a oprit finanțarea proiectelor sociale din Republica Moldova, iar printre acestea se numără și Parcul de distracții gratuit OrheiLand.„ Înțelegem că închiderea parcului va fi o pierdere foarte mare pentru cetățenii de rând. Reprezentanților PAS însă nu le pasă: pentru familiile lor sunt accesibile distracțiile în Paris și Dubai. Însă pentru sutele de mii de familii moldovenești cu venituri mici parcul a fost o salvare – doar aici puteau oferi copilului o poveste”, a anunțat astăzi primărița în demisie de Orhei, Tatiana Cociu.
13:10
(video) Viorel Cernăuțeanu, în ținută de gală, zâmbind la ceremonia mascaților Fulger: Aprecieri pentru ceea ce sunteți și faceți # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a participat, astăzi, la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea Brigăzii cu Destinație Specială Fulger. În uniformă de sărbătoare, chestorul șef le-a mulțumit mascaților pentru munca pe care o fac și le-a urat succes și dedicație.
Acum 4 ore
13:00
Ilan Șor a oprit finanțarea proiectelor sociale din Republica Moldova, iar printre acestea se numără și Parcul de distracții gratuit OrheiLand.„ Înțelegem că închiderea parcului va fi o pierdere foarte mare pentru cetățenii de rând. Reprezentanților PAS însă nu le pasă: pentru familiile lor sunt accesibile distracțiile în Paris și Dubai. Însă pentru sutele de mii de familii moldovenești cu venituri mici parcul a fost o salvare – doar aici puteau oferi copilului o poveste”, a anunțat astăzi primărița în demisie de Orhei, Tatiana Cociu.
12:50
Cine și cât vorbește, dar și când anume se votează: PAS vrea să schimbe regulile din Parlament - propune „ora votului” și restricții la cuvântările deputaților # UNIMEDIA
Un proiect de modificare a Regulamentului Parlamentului, înregistrat de majoritatea parlamentară PAS, propune schimbări importante în modul de desfășurare a votului și al dezbaterilor plenare. Documentul introduce conceptul de „oră a votului”, stabilind că toate proiectele incluse pe ordinea de zi vor fi votate exclusiv în intervalul rezervat acestei proceduri. La fel, proiectul prevede introducerea unor reguli noi privind luările de cuvânt și limitarea timpului alocat dezbaterilor.
12:30
(video) A 3-a zi de impas la CMC: Aleșii PSRM și PAS nu au venit la ședința de astăzi, în plin scandal pe buget. Consilier MAN: Ei au nevoie doar de show, TikTok și Facebook # UNIMEDIA
O nouă tentativă a consilierilor municipali de a se întruni, astăzi, 5 decembrie, a eșuat. „Aleșii PAS nu vor să ne vadă,
12:30
Adresarea Partidului Republican „Inima Moldovei” a ajuns la Comisia de la Veneția. Irina Vlah „Adevărul este de partea noastră” # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția, care urmează să își exprime poziția asupra acestui lege scandalos”.
12:30
(video) La două luni de la crima teribilă de la Văsieni, poliția vine cu „detalii”: Aceasta anunță „reținerea a două persoane”, în timp ce cea minoră nu mai e după gratii # UNIMEDIA
La două luni de la crima teribilă de la Văsieni, poliția vine cu detalii despre cei doi suspecți și publică momentul reținerii lor, dar și primele declarații pe care le-au făcut. Oamenii legii anunță abia astăzi că au fost încătușați un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, deși adolescentul nu mai este după gratii, în acest moment.
12:10
(video) Hașiș vândut printre bănci: Patru elevi de la un colegiu sportiv, reţinuţi pentru comercializarea drogurilor în instituţii de învăţământ # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitală.
12:00
O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale # UNIMEDIA
Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global, scrie adevarul.ro.
12:00
Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Avem nevoie mai mult ca oricând de relații bune # UNIMEDIA
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă.
12:00
(video) „Prin voi, Moldova stă dreaptă.” Mascații de la Fulger au sărbătoare astăzi: Brigada cu destinație specială împlinește 34 de ani # UNIMEDIA
Briagada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” împlinește, astăzi, 34 de ani de la creare. Cu acest prilej, Poliția Națională le-a adresat colegilor, dar și veteranilor serviciului, un mesaj de felicitare: „Sunteți o echipă puternică, capabilă să depășească orice obstacol, transformând instituția în care activați într-un serviciu de intervenție cu adevărat respectat — temut de infractori și apreciat de profesioniști”. Ministra de Interne și chestorul Viorel Cernăuțeanu au participat la ceremonia de aniversare, desfășurată de dimineață.
11:50
(live/udate) Ședințe CMC, încercate de scandal. Aleșii PSRM și PAS nu s-au prezentat la întrunire: „Să vină să ne audă, să îi vedem la ochi” # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc din nou, astăzi, 5 decembrie, după încercări eșuate de a continua ședința începută la începutul săptămânii curente.
11:40
(live/udate) Ședințe CMC, încercate de scandal. Consilierii PSRM și PAS nu au venit în sală: „Să vină să îi vedem la ochi” # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc din nou, astăzi, 5 decembrie, după încercări eșuate de a continua ședința începută la începutul săptămânii curente.
11:30
„Am comandat BMW nou înainte să fiu în alegeri, apoi la Minister”: Emil Ceban în lacrimi, în direct: Am trăit în cămin, am lucrat măturător, am avut doar mașini second-hand. Fiecare ban e la vedere # UNIMEDIA
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a explicat achiziția unui BMW X5 nou, după ce acesta a apărut în declarația sa de avere pentru anul 2024. Acesta spune că automobilul a fost comandat înainte de a prelua mandatul de ministru. „L-am comandat când nu eram încă ministru, acum a venit. Ce să fac, să-l întorc înapoi? Am 60 de ani, când o să mai am mașină nouă”, a declarat Ceban.
11:10
Viorel Bostan, prima reacție la acuzațiile lui Șarov privind „acapararea UTM”: „Nu am crezut că voi ajunge să mă justific pentru că sunt fiul tatălui meu” # UNIMEDIA
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge acuzațiile lui Igor Șarov despre o presupusă „acaparare” a instituției și califică drept nejustificată presiunea care se pune pe originea sa familială, declarând că nu s-a așteptat „să fie nevoit să se justifice pentru că este fiul tatălui său”.
Acum 6 ore
11:00
METRIX 2025: Percepția mediului de afaceri din Moldova în anul 2025: Rezultate și așteptări # UNIMEDIA
Pe 3 decembrie a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a studiului METRIX – Indexul transformărilor și a reformelor economice din Moldova, realizat de AmCham Moldova. Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Pe scurt, datele prezintă o tendință „de așteptare” a businessului în raport cu politicile publice și un optimism în direcția generală a reformelor în parcursul european al țării.
10:50
(live) Ședințe CMC, încercate de scandal: Consilierii municipali, așteptați la întrunire după eșecuri și tensiuni # UNIMEDIA
Consilierii municipali se întrunesc din nou, astăzi, 5 decembrie, după încercări eșuate de a continua ședința începută la începutul săptămânii curente.
10:30
Doliu în lumea cinematografiei! Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul din „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani # UNIMEDIA
Doliu în lumea cinematografiei, după ce Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul din „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani. Actorul născut la Tokyo era cunoscut pentru rolurile sale din filmul „Mortal Kombat” și serialul TV „The Man in the High Castle”, a decedat, scrie bzi.ro.
10:30
(video) Cristina Ciubotaru, despre dosarul Plahotniuc: Viteza în examinarea cauzei ar putea să ne coste o condamnare la CEDO # UNIMEDIA
„Viteza la care s-a recurs în examinarea dosarului Plahotniuc în instanță și constrângerile legate de studierea volumelor de către inculpat ar putea să coste Republica Moldova o condamnare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. De această părere este expertul anticorupție, fost șef adjunct al CNA, Cristina Ciubotaru, care critică, totodată, și abordarea dublicitară față de procesul fostului lider al PDM în raport cu alte dosare de rezonanță care trenează de ani de zile.
10:10
Alertă de călătorie pentru Grecia: Protestele fermierilor ar putea perturba circulația pe drumurile naționale # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Grecia informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putând genera perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
10:10
(stop cadru) Gafă monumentală la PAS: A transmis live conferința aleșilor PSRM pe pagina partidului # UNIMEDIA
Gafă matinală pe rețelele de socializare. Pagina de Facebook a Partidul Acțiune și Solidaritate a distribuit declarațiile consilierilor municipali socialiști cu titlul „conferință de presă susținută de fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău”. Peste câteva minute, live-ul a fost șters.
09:40
Premierul României, Ilie Bolojan, și-a unit destinele cu partenera sa de viață într-o ceremonie discretă, departe de ochii presei. Evenimentul a fost ținut în mare secret, iar vestea a ieșit la iveală odată cu prima deplasare oficială a șefului Guvernului alături de soția sa, scrie cancan.ro.
09:40
Țigările se scumpesc în 2026: Câți bani vor scoate din buzunare fumătorii pentru un pachet # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei.
09:30
În pragul sărbătorilor de Crăciun, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită vineri și sâmbătă, 5 și 6 decembrie, ora 18:30, la spectacolul „Poveste de Crăciun”, după Charles Dickens, regia și adaptarea scenică fiind semnate de Sergiu Chiriac.
09:10
Pe 5 decembrie, Alexandru Ioan Cuza a promulgat legea instrucțiunii, iar Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis asupra limbii oficiale.
09:10
Atenție, șoferi! Traficul pe un tronson din centrul capitalei, sistat: Cum circulă transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada: 5.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
Acum 8 ore
08:50
(video) „Pozor!” Familia Melnic, ținta haterilor după ce a anunțat că a primit pașapoarte românești: De ce nu vă mândriți cu cele moldovenești? # UNIMEDIA
Familia Melnic a ajuns ținta haterilor, după ce a anunțat, într-un filmuleț postat pe rețele, că a primit pașapoarte românești. Unii internauți i-au atacat vehement în comentarii: „De ce nu vă mândriți cu cele moldovenești? Pozor!”, „Ai noștri prind unda unde iese banul”.
08:40
Raport CPT 2025: Moldova a îmbunătățit hrana din închisori, dar ierarhia informală și violența între deținuți persistă # UNIMEDIA
Consiliul Europei — prin CPT (Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante) a publicat pe 4 decembrie 2025 raportul privind vizita „ad‑hoc” efectuată în Republica Moldova în iunie 2025.
08:30
Peștii ar trebui să se distanțeze de unele persoane, iar Gemenii vor simți dorința de a schimba locul de muncă: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Peștii ar trebui să se distanțeze de persoanele care îi critică, pretinzând că sunt fără greșeală. În schimb, încercați să vă amintiți de oamenii buni din viața voastră și, dacă este posibil, să reluați legătura cu ei.
08:10
Un nou potențial cumpărător pentru Lukoil: Gigantul care este interesat de rafinăriile și benzinăriile din Europa # UNIMEDIA
Vânzarea activelor Lukoil sub presiunea sancțiunilor SUA suscită un viu interes din partea grupurilor concurente. Oficialii americani au fost informați de intențiile grupului petrolier, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Marea necunoscută a Kremlinului: Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina # UNIMEDIA
După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Digi24.ro scrie ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina.
07:40
(video) Imagini virale. Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China: „M-a văzut şi m-a atenționat” # UNIMEDIA
Un robot poliţist a dirijat traficul de pe străzile unui oraş din China. Modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, folosește senzori și alerte automate pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang, scrie presa română.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.