Ambalajele produselor cu arome nu mai pot afișa fructe: au intrat în vigoare noile reguli de etichetare
Omniapres, 5 decembrie 2025 13:40
Etichetarea produselor alimentare care conțin exclusiv arome se schimbă complet, după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind informarea consumatorilor. Noile prevederi, aplicabile din 11 noiembrie, stabilesc obligația ca produsele cu arome să fie marcate clar cu mențiuni de tipul „cu gust de…", „cu aromă de…" sau „cu gust și aromă de…", indicate vizibil
Avertizare pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate și trafic perturbat din cauza protestelor fermierilor
Ambasada Moldovei la Atena informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Grecia asupra unor posibile perturbări de circulație rutieră, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Avertizarea vine în contextul protestelor continue ale fermierilor eleni, transmite
VIDEO // Ex-Procuror General: „Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială"
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat". Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat
Republica Moldova a pierdut teren în Indicele Global al Păcii pentru 2025, coborând două poziții și ajungând pe locul 66 din 163 de state analizate, într-un clasament în care stabilitatea globală se erodează accelerat. Țara este încadrată între Zambia și Uzbekistan, rezultat care reflectă presiunile generate de conflictul Rusia–Ucraina, vulnerabilitățile economice și fragilitatea internă. Raportul
VIDEO // Ministrul Sănătății despre scandalul diplomelor: „Pun mâna în foc că nu sunt falsificate"
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge categoric acuzațiile apărute în România privind presupusa eliberare frauduloasă a diplomelor de rezidențiat pentru medici care ar fi studiat la Chișinău. Oficialul a declarat, în cadrul unei emisiuniu la TV8, că titlurile sunt autentice, iar instituțiile din Republica Moldova au sesizat autoritățile de fiecare dată când au fost identificate tentative
Demersul Partidului „Inima Moldovei" a ajuns la Comisia de la Veneția. Irina Vlah: „Adevărul este de partea noastră!"
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei", a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei" și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că
Chișinăul salută sancțiunile Londrei împotriva GRU: „Suntem solidari cu Regatul Unit în combaterea agresiunilor hibride ale Rusiei"
Ministerul de Externe de la Chișinău a transmis joi o reacție oficială după publicarea investigației britanice care stabilește responsabilitatea morală a președintelui Vladimir Putin pentru utilizarea agentului neurotoxic „Noviciok" în atacul din 2018 de la Salisbury și după decizia Londrei de a impune noi sancțiuni împotriva serviciului militar de informații al Rusiei, GRU, scrie Ziua.md.
În perioada 5 decembrie, ora 09:00, și 6 decembrie, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din străinătate, măsură care ar putea afecta achizițiile făcute pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau alte magazine internaționale. Șeful guvernului a precizat că Ministerul Finanțelor elaborează deja un cadru de reglementare. Munteanu a argumentat că lipsa unor taxe
Prețul țigărilor va crește din nou în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a anunțat noul prag minim obligatoriu pentru vânzarea produselor din tutun. Astfel, un pachet cu 20 de țigarete nu va putea fi comercializat sub 46,59 lei, ceea ce înseamnă o scumpire față de nivelul din 2025, când referința minimă era de
Parcul de distracții "OrheiLand" rămâne fără finanțare. Anunțul a fost făcut de către primarul demisionar de Orhei, Tatiana Cociu. Decizia vine în urma suspendării proiectelor lui Ilan Șor în Republica Moldova. "Cunoașteți deja despre decizia dificilă pe care Ilan Șor a fost nevoit să o ia din cauza politicii antipopulare a regimului Sandu, a hărțuirii
Administraţia Trump a decis să acorde o derogare de patru luni de la sancțiunile impuse rețelei de benzinării controlate de Lukoi, compania rusă de stat. Condiția pusă de administrația Trump este ca veniturile obținute din tranzacțiile făcute în acest timp de benzinăriile Lukoil din afara Rusiei să nu fie transferate către Moscova. Derogarea, care vizează
Zi cu aromă de sărbătoare și cu energie bună. Ritmul este alert, dar frumos dozat, iar ceea ce reușim să finalizăm astăzi ne lasă spațiu pentru a pregăti surprizele celor dragi. Apar vești, oportunități și momente care pot schimba agenda zilei în cel mai plăcut mod. SĂGETĂTOR Se poate să primiți acele recompense pe care
Activele Evgheniei Guțul, înghețate: măsuri fiscale aplicate ca urmare a sancțiunilor Canadei
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES. Decizia vizează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva „activităților maligne de interferență a Rusiei în Republica
VIDEO // Descinderi în dosarul instruirilor din Serbia pentru destabilizări: pașapoarte, cartușe și valută străină confiscate
Peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău, au fost efectuate astăzi în cadrul unui dosar penal privind organizarea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Potrivit anchetei, începând cu luna iulie, un grup organizat ar fi acționat coordonat, contra unor beneficii financiare, pentru a pregăti proteste violente menite
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că localnicul din satul Pepeni, raionul Sîngerei, care a ridicat o dronă găsită pe câmp și a adus-o în sat cu un motocultor, va fi audiat și ar putea fi sancționat, în funcție de rezultatele anchetei. Potrivit ministrei, aparatul nu conținea explozivi și nu a reprezentat un pericol
Prima de asigurare medicală obligatorie va fi menținută în 2026 la același nivel ca în acest an – 12 636 de lei în sumă fixă și 9% din salariu pentru contribuabilii angajați. Decizia este inclusă în proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală, aprobat de Guvern. Persoanele care se asigură individual vor putea
ANI a găsit o avere nejustificată de aproape 900 000 lei în cazul deputatului Adrian Albu
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în valoare de 892 985 de lei în cazul deputatului PSRM Adrian Albu și al membrilor familiei sale. Diferența substanțială a fost depistată după compararea veniturilor declarate, a bunurilor dobândite și a cheltuielilor din perioada 2019–2023. Instituția anunță că inspectorul de integritate va trimite cauza
Salariile „exagerate" din unele agenții vor fi revizuite: Guvernul pregătește noua lege a salarizării
Salariile considerate „exagerate" din anumite agenții ale statului vor fi analizate și ajustate în cadrul unei reforme ample a sistemului de remunerare. Guvernul a anunțat că lucrează la o nouă lege a salarizării, menită să reducă diferențele majore între venituri și să aducă mai multă echitate în sectorul bugetar. Prim-ministrul Alexandru Munteanu admite că unele
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis eliberarea din funcție a procurorului Igor Buliga, în urma unei cauze disciplinare examinate la 13 noiembrie 2025. Decizia a fost luată în baza sesizării formulate de membrul CSP Andrei Cebotari, care s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut informații referitoare la comportamentul procurorului față de o
VIDEO // Procurorii, acuzați de exercitarea presiunilor în dosarul Plahotniuc: ar fi presat martorii să nu se prezinte la proces
Observatorul independent în cadrul procesului lui Vlad Plahotniuc, fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, denunță ingerințe și presiuni din partea procurorilor în cazul audierii martorilor apărării. Juristul susține că acuzatorul ar da indicații directe ca martorii să nu se prezinte la ședințele de judecată, astfel evitând o eventuală incriminare, scrie telegraph.md. „Procurorul a menționat un
Indemnizația unică la naștere va fi majorată anul viitor la 21 886 de lei, cu aproximativ 500 de lei peste nivelul din acest an. Suma se conține în proiectul Bugetului asigurărilor sociale pentru 2026, aprobat astăzi în ședința Guvernului. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, Executivul va continua și acordarea indemnizației lunare de
Sindicatele cer dezbaterea urgentă a bugetelor pentru 2026 în comisia pentru negocieri colective
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (
Pensiile și prestațiile sociale vor crește cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, aprobat astăzi de Cabinetul de miniștri. În prezent, pensia medie este de 4407 lei, iar pensia minimă pentru un stagiu complet de cotizare constituie 3055 lei. Documentul a fost examinat împreună cu […] The post Indexare de 6,8% pentru pensii și prestații sociale în 2026 appeared first on Omniapres.
VIDEO // Premierul Munteanu, despre drona de la Pepeni: „Un caz comic și trebuie investigată” # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei militare descoperite în apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, afirmând că a aflat despre incident din presă și că acesta ridică semne de întrebare. Șeful Executivului a declarat că autoritățile trebuie să clarifice circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul satului. „Mi s-a părut un caz […] The post VIDEO // Premierul Munteanu, despre drona de la Pepeni: „Un caz comic și trebuie investigată” appeared first on Omniapres.
După anunțul de suspendare a tuturor proiectelor sale sociale în Moldova, liderul blocului ”Victorie”, Ilan Șor, vine cu vestea că și magazinele sociale vor fi lichidate. ”Îmi este deosebit de greu să vorbesc despre faptul că sunt nevoit să opresc activitatea magazinelor noastre sociale. Lichidarea companiei va dura aproximativ 3 luni. Nemernicii pasiști nu doar […] The post Șor anunță închiderea magazinelor sociale din Moldova appeared first on Omniapres.
PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei # Omniapres
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul […] The post PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei appeared first on Omniapres.
Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei # Omniapres
Executivul a aprobat astăzi proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității pe termen lung. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că documentul urmărește generarea unei creșteri economice sustenabile prin investiții orientate spre sectoare cu potențial real. „Înțelegem că oamenii își doresc majorări de salarii acum. Și noi […] The post Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei appeared first on Omniapres.
VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului # Omniapres
Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată, scrie UNIMEDIA. „Nu am înțeles strategia organului […] The post VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului appeared first on Omniapres.
Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice # Omniapres
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] The post Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat perchezițiile desfășurate astăzi de către Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție la Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei, precum și la mai mulți agenți economici, în cadrul unor dosare privind suspiciuni de corupție în achizițiile publice. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a […] The post VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat # Omniapres
Deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat, pe Instagram, că a primit setul complet de rechizite necesare activității sale în Parlament. Tânăra politiciană a publicat un videoclip în care prezintă materialele de birou primite, printre care hârtie, pixuri, agrafe și bibliorafturi. Anterior, Anastasia Nichita a atras atenția opiniei publice după ce a postat un alt video […] The post VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat appeared first on Omniapres.
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu – ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, iar Mîțu deține în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor […] The post Schimbări în corpul diplomatic: Chirilă ar urma să plece la Kiev, Mîțu la București appeared first on Omniapres.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit informațiilor preliminare, dosarul […] The post Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare appeared first on Omniapres.
Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit informațiilor preliminare, perchezițiile au loc atât la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât și la mai mulți agenți economici. Anchetatorii examinează modul de […] The post CNA și procurorii descind în dosare de corupție la achizițiile publice din Chișinău appeared first on Omniapres.
Luna plină dinamizează ziua și aduce situații neașteptate, atât în plan profesional, cât și financiar. Evenimentele pot schimba rapid direcția în care mergeți, dar, cu atenție și prudență, surprizele se pot transforma în oportunități reale. SĂGETĂTOR Energie, agitație, de toate ar cam fi și e foarte bine pentru voi, că o să aveți spor și […] The post Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care ar putea primi bani în plus appeared first on Omniapres.
VIDEO // Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare antiaeriană. Nosatîi: ”Livrarea poate dura până la doi ani” # Omniapres
Republica Moldova urmează să își modernizeze capacitățile de apărare aeriană prin procurarea unor sisteme noi, finanțate din fonduri europene. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că autoritățile se află în etapa de identificare a furnizorilor și de pregătire a contractelor, menționând că cererea pe piața internațională pentru astfel de echipamente este foarte ridicată. „Sunt sisteme […] The post VIDEO // Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare antiaeriană. Nosatîi: ”Livrarea poate dura până la doi ani” appeared first on Omniapres.
În perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, autoritățile sanitare veterinare au identificat două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Un focar de PPA a fost înregistrat în gospodării cu porci domestici din localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar al doilea a fost depistat la mistreți în […] The post Noi focare de pestă porcină, confirmate în două raioane ale țării appeared first on Omniapres.
VIDEO // Dronă descoperită în raionul Sîngerei: localnicul a dus-o acasă fără să anunțe autoritățile # Omniapres
O dronă a fost găsită în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, iar Poliția a intervenit după ce dispozitivul a fost transportat acasă de un localnic fără a informa autoritățile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona nu era activă și nu se afla în zbor în momentul depistării. Un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru […] The post VIDEO // Dronă descoperită în raionul Sîngerei: localnicul a dus-o acasă fără să anunțe autoritățile appeared first on Omniapres.
Repatriere cu beneficii: cetățenii întorși în Moldova vor putea introduce vehicule de până la 12 ani vechime # Omniapres
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe […] The post Repatriere cu beneficii: cetățenii întorși în Moldova vor putea introduce vehicule de până la 12 ani vechime appeared first on Omniapres.
VIDEO // Strategie nouă pentru Transnistria. Guvernul renunță la „5+2” și caută un cadru de negociere modernizat # Omniapres
Guvernul de la Chișinău lucrează la un plan actualizat de reintegrare a regiunii transnistrene, într-un context regional marcat de conflict și schimbări geopolitice. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a precizat că structura tradițională de negocieri „5+2” nu mai poate funcționa în condițiile actuale. Oficialul a argumentat că participarea în […] The post VIDEO // Strategie nouă pentru Transnistria. Guvernul renunță la „5+2” și caută un cadru de negociere modernizat appeared first on Omniapres.
VIDEO // Judecătorii au ales intenționat o listă „prielnică” de martori din lista apărării, știind că vor refuza să se prezinte la ședințe, acuză avocații lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
„În spatele deciziei instanței de a aproba 27 de martori ai apărării lui Plahotniuc dintr-un total de peste 160 de persoane se ascund mai multe „tertipuri” și „mișcări” pentru a compromite procesul și construcția apărării”. Atenționările sunt făcute de avocatul Lucian Rogac și observatorul independent Fadei Nagacevschi, care susțin că „judecătorii au selectat intenționat un […] The post VIDEO // Judecătorii au ales intenționat o listă „prielnică” de martori din lista apărării, știind că vor refuza să se prezinte la ședințe, acuză avocații lui Vlad Plahotniuc appeared first on Omniapres.
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, eliberată în ancheta privind fonduri europene # Omniapres
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane reținute marți pentru presupusă fraudă în utilizarea fondurilor UE au fost eliberate, considerându-se că nu există riscul să fugă, informează agerpres.ro. Cei trei suspecți au fost informați cu privire la acuzațiile ce le sunt aduse și care includ fraudă în achiziții […] The post Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, eliberată în ancheta privind fonduri europene appeared first on Omniapres.
Gavriliță: Bugetul 2026 vine cu deficit mai mare, dar statul are resurse pentru finanțare # Omniapres
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN. Andrian Gavriliță a declarat că obiectivul […] The post Gavriliță: Bugetul 2026 vine cu deficit mai mare, dar statul are resurse pentru finanțare appeared first on Omniapres.
Ala Nemerenco critică sistemul judiciar: ”Au călcat demnitatea și chiar viața medicilor în picioare” # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care funcționează justiția din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a relatat experiențele din ultimii patru ani, afirmând că doar „în puține cazuri” sistemul a funcționat corect. „Ne-am confruntat cu situații în care dosarele penale au fost finalizate și transmise […] The post Ala Nemerenco critică sistemul judiciar: ”Au călcat demnitatea și chiar viața medicilor în picioare” appeared first on Omniapres.
Pacienții vor beneficia de reguli mai flexibile pentru obținerea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, după ce Guvernul a aprobat un set de modificări în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Una dintre principalele schimbări vizează prelungirea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute — de la 10 la 15 zile. Autoritățile susțin că […] The post Termenul rețetelor compensate pentru boli acute va fi extins la 15 zile appeared first on Omniapres.
O echipă de asistență medicală urgentă din municipiul Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții pentru salvarea unei paciente. Incidentul s-a produs pe 2 decembrie 2025, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Apelul de urgență a fost înregistrat la ora 09:24, solicitând intervenția pentru o femeie de 47 de ani, […] The post Medici din Ungheni, amenințați cu pistolul în timpul unei intervenții la domiciliu appeared first on Omniapres.
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin […] The post Guvernul a aprobat compensații de 500–1000 de lei pentru încălzire în sezonul rece appeared first on Omniapres.
VIDEO // Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni” # Omniapres
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] The post VIDEO // Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni” appeared first on Omniapres.
Irina Vlah sesizează Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: ”Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt” # Omniapres
Liderul partidului ”Inima Moldovei”, Irina Vlah, anunță că transmis o notă Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția despre acțiunile autorităților de la Chișinău față de formațiune, pe care le consideră abuzive. Într-un mesaj pe rețele de socializare, Vlah a precizat că demersul face parte din campania de informare a partenerii internaționali despre acțiunile Ministerului […] The post Irina Vlah sesizează Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: ”Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt” appeared first on Omniapres.
