Chișinăul salută sancțiunile Londrei împotriva GRU: „Suntem solidari cu Regatul Unit în combaterea agresiunilor hibride ale Rusiei”

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că 26 decembrie 2025 este ultima zi în care moldovenii care dețin locuințe și case de vacanță de valoare ridicată trebuie să achite impozitul pe avere pentru acest an. Taxa se aplică imobilelor cu destinație locativă ce îndeplinesc simultan două criterii: o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane […]