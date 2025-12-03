Termenul rețetelor compensate pentru boli acute va fi extins la 15 zile
Omniapres, 3 decembrie 2025 14:40
Pacienții vor beneficia de reguli mai flexibile pentru obținerea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, după ce Guvernul a aprobat un set de modificări în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Una dintre principalele schimbări vizează prelungirea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute — de la 10 la 15 zile. Autoritățile susțin că
• • •
Acum 30 minute
14:40
Pacienții vor beneficia de reguli mai flexibile pentru obținerea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, după ce Guvernul a aprobat un set de modificări în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Una dintre principalele schimbări vizează prelungirea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute — de la 10 la 15 zile. Autoritățile susțin că
Acum o oră
14:10
O echipă de asistență medicală urgentă din municipiul Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții pentru salvarea unei paciente. Incidentul s-a produs pe 2 decembrie 2025, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Apelul de urgență a fost înregistrat la ora 09:24, solicitând intervenția pentru o femeie de 47 de ani,
Acum 2 ore
13:40
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin
13:10
VIDEO // Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni” # Omniapres
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte
13:00
Irina Vlah sesizează Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: ”Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt” # Omniapres
Liderul partidului "Inima Moldovei", Irina Vlah, anunță că transmis o notă Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția despre acțiunile autorităților de la Chișinău față de formațiune, pe care le consideră abuzive. Într-un mesaj pe rețele de socializare, Vlah a precizat că demersul face parte din campania de informare a partenerii internaționali despre acțiunile Ministerului
Acum 4 ore
12:40
Mai multe percheziții au avut loc miercuri dimineață la Penitenciarul nr. 6 Soroca, fiind vizate persoane din conducerea instituției, dar și un deținut. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal pentru corupere pasivă și corupere activă, anunță Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, un șef de secție din
12:10
Executivul a decis acordarea de compensații la energia electrică pentru luna noiembrie tuturor gospodăriilor din Republica Moldova, ca măsură de sprijin în contextul majorărilor semnificative ale tarifelor din acest an. La începutul lui 2025, prețurile pentru consumatorii deserviți de „Premier Energy" au crescut cu aproximativ 75%, de la 2,34 lei/kWh la 4,1 lei/kWh. Pentru abonații
11:40
Renato Usatîi le promite bălțenilor un brad de la Viena. Politicianul a anunțat din Capitala austriacă că pomul de Crăciun își începe călătoria spre Republica Moldova. Deputatul s-a filmat pe fundalul unor brazi. Usatîi a precizat că a ales deja bradul și că îl va oferi drept cadou orașului de la nordul țării, notează realitatea.md.
11:40
Instanța a admis doar 27 de martori ai apărării din peste 160 propuși în dosarul lui Plahotniuc. Avocații acuză discriminare # Omniapres
Instanța a respins aprobarea listei integrale a martorilor apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Din cei peste 160 de persoane propuse să fie chemate la audieri în fața completului, judecătorii au acceptat doar 27. Avocatul Lucian Rogac califică încheierea magistraților drept o „discriminare și o nouă tentativă de dezavantajare a lui Vlad
11:10
Moldovenii cu proprietăți scumpe au termen până la 26 decembrie pentru plata impozitului # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că 26 decembrie 2025 este ultima zi în care moldovenii care dețin locuințe și case de vacanță de valoare ridicată trebuie să achite impozitul pe avere pentru acest an. Taxa se aplică imobilelor cu destinație locativă ce îndeplinesc simultan două criterii: o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane
Acum 6 ore
10:30
Guvernul a aprobat retragerea a doi ambasadori ai Republicii Moldova. Este vorba despre Victor Chirilă, reprezentantul țării la București și totodată ambasador prin cumul în Serbia și Muntenegru, precum și despre Dumitru Braghiș, șeful misiunii diplomatice moldovenești din China. Autoritățile precizează că mandatele acestora au ajuns la final. Schimbări au loc și pe plan intern.
10:10
VIDEO // Actorul Emilian Crețu, mesaj ironic: „Eu candidez la funcția de primar de Orhei” # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat, într-un registru glumeț, ideea că ar putea participa la viitoarele alegeri anticipate pentru Primăria Orhei, programate pentru luna mai a anului viitor. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Crețu a făcut referire la recenta demisie a primarului din Orhei, Tatiana Cociu, și la proiectele controversate asociate administrației locale.
09:50
Primarul municipiului Taraclia, Veaceslav Lupov, a declarat că demisionează din funcție, invocând presiuni din partea autorităților centrale. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. „Îmi dau demisia! Este o decizie dificilă, dar în condițiile actuale este singura soluție corectă. Autoritățile nu vor ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de
09:10
Rectificarea bugetului 2025 a intrat în vigoare: mai mulți bani pentru facturi, salarii și ajutoare sociale # Omniapres
Rectificările la bugetul de stat pentru anul 2025, aprobate de Parlament, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat oficial în vigoare. Documentul include ajustări esențiale pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale statului, sprijinirea populației vulnerabile și buna funcționare a instituțiilor publice, comunică MOLDPRES. Rectificările aduc mai mulți bani pentru facturi, salariile profesorilor și ajutoarele
Acum 8 ore
08:40
VIDEO // Nagacevschi: SUA, UE și Consiliul Europei vor fi sesizați despre abaterile comise în examinarea cauzei Plahotniuc. Unii parteneri au deja suspiciuni clare # Omniapres
Principalii parteneri strategici ai Moldovei, în special Statele Unite și Uniunea Europeană, vor fi sesizați despre modul cum instanța examinează dosarul Plahotniuc și despre blocajele în asigurarea unei transparențe și a unui proces echitabil. Un set de observații, în acest sens, urmează să fie expediate de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, scrie UNIMEDIA. Observatorul
07:10
Astăzi vin confirmări și senzația aceea rară că, măcar pentru o clipă, lucrurile se așază — în plan material, în plan spiritual, în relații. Nu e totul perfect, dar atmosfera zilei promite stabilitate, echilibru și chiar câteva surprize plăcute pe zona sentimentală. SĂGETĂTOR O să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp și
Acum 24 ore
18:10
ANSA anunță rechemarea din vânzare a unui lot de ouă contaminate cu medicamente veterinare # Omniapres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină comercializate pentru consum uman, după depistarea unor reziduuri de antibiotice. Operatorul „ADALVA" SRL a inițiat procedura de rechemare a produselor vizate. Potrivit notificării oficiale, este vorba despre ouăle marcate cu codul 3MD IL 017, având data durabilității
17:40
Un nou demers de la Partidul Nostru: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate,
17:30
CNS aprobă planul de reziliență democratică. Sandu: „Vrem un stat mai pregătit la următoarele scrutine” # Omniapres
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat de Președinta Maia Sandu, a aprobat un Plan de consolidare a rezilienței democratice pentru perioada 2026–2027, menit să protejeze procesele electorale și instituțiile democratice ale Republicii Moldova. Documentul a fost conceput în baza experienței ultimelor alegeri, în care autoritățile au semnalat interferențe străine fără precedent — de la finanțări
17:10
Deputata Anastasia Nichita și-a depus declarația de avere odată cu preluarea mandatului de deputat. Documentul indică venituri totale de peste 4 milioane de lei, obținute în mare parte din premii sportive, burse și colaborări comerciale. Totodată, familia acesteia deține un apartament, dar și două autoturisme de lux, procurate în ultimii ani, scrie unimedia.info. Potrivit declarației,
16:40
Președinta Maia Sandu oferă detalii despre subiectele discutate la ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate.
16:40
Fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia în cadrul unei investigații privind suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor europene. Potrivit presei belgiene, alte două persoane, inclusiv un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost arestate marți dimineață la Bruxelles, în legătură cu același dosar. Mogherini conduce
16:20
Plahotniuc, despre dosar: Nu conține probe care să-l incrimineze. Procurorii refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar # Omniapres
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei
16:10
Un deputat al PN cere claritate în stabilirea compensațiilor pentru energie: ”Numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă. Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență
15:40
Ion Chicu acuză autoritățile că cer înapoi indemnizația de 1 000 de lei acordată elevilor # Omniapres
Deputatul blocului „Alternativa", Ion Chicu, susține că mai mulți părinți ar fi primit notificări de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care li se cere să returneze indemnizația unică de 1 000 de lei acordată în septembrie pentru pregătirea elevilor de școală. Parlamentarul afirmă că măsura, prezentată în vară drept un sprijin pentru
15:10
Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator efectuate la Postul de inspecție de la Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Produsele au fost blocate direct în depozitul importatorului, fără
Ieri
14:20
Instanța a respins cererea lui Plahotniuc ca ședințele de judecată să fie filmate integral de presă # Omniapres
Judecătorii au refuzat să permită jurnaliștilor să filmeze integral ședința de judecată la care azi a venit Vlad Plahotniuc. Completul nu a dat curs demersului fostului lider al PDM, care a solicitat ca ședințele cu participarea sa să fie filmate în detalii. Precizăm că azi, în urma propriei solicitări, Vlad Plahotniuc a venit la prima
14:10
73 de școli ar putea fi reorganizate, în cadrul reformei propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care vizează consolidarea rețelei școlare și îmbunătățirea calității studiilor. Instituțiile vizate au efective foarte mici, iar reorganizarea ar urma să afecteze aproximativ 1.328 de elevi, adică mai puțin de 0,5% din totalul celor peste 330.000 de elevi din
13:40
Două deflagrații au avut loc pe 1 decembrie în locuințe din Cupcini și Băcioi, după ce regulile de siguranță la utilizarea surselor de încălzire au fost ignorate. În Cupcini, un cazan pe combustibil solid a explodat, rupând ușa și geamul încăperii tehnice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă specialiștii spun că proprietara a
13:10
Consiliul Superior al
12:40
Punctul de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi suspendat temporar pe 2 decembrie, între orele 14:00 și 15:30, deoarece rețeaua de internet din cadrul acestuia va fi supusă unor lucrări planificate de mentenanță. Pe durata intervențiilor tehnice, conexiunea va fi întreruptă, iar procesarea traversărilor nu va fi posibilă. Autoritățile precizează că intervalul anunțat este estimativ, […] The post PTF Cahul–Oancea, închis temporar din cauza lucrărilor de mentenanță appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Șeful Energocom temperează așteptările: „Este prematur să vorbim despre scăderea tarifelor la gaz” # Omniapres
Deși gazul este cumpărat în prezent la un preț mai mic decât cel folosit în calculul tarifelor, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la o reducere rapidă a facturilor. Avertismentul a fost făcut de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care consideră că discuțiile despre o scădere iminentă a tarifelor sunt premature. Oficialul […] The post VIDEO // Șeful Energocom temperează așteptările: „Este prematur să vorbim despre scăderea tarifelor la gaz” appeared first on Omniapres.
11:40
Executivul ar putea introduce noi măsuri pentru comenzile făcute pe platforme precum Temu, AliExpress sau Shein. Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a confirmat într-un interviu la Radio Moldova că se poartă discuții atât pe partea fiscală, cât și pe cea de protecție a pieței interne și a consumatorilor. Oficialul a explicat că autoritățile evaluează riscurile legate […] The post VIDEO // Osmochescu admite: coletele din China ar putea fi impozitate appeared first on Omniapres.
11:10
Factorii de decizie ai unei firme din domeniul construcțiilor sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 8 milioane de lei, prin eschivarea de la achitarea taxelor și impozitelor în perioada 2019–2022. Potrivit datelor din dosarul penal, după ascunderea sumelor datorate statului, conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor, utilizând […] The post O firmă din construcții, bănuită că a prejudiciat statul cu 8 milioane de lei appeared first on Omniapres.
10:40
Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru analizarea riscurilor cibernetice și a amenințărilor hibride # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va prezida marți, 2 decembrie, o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS). Pe agenda discuțiilor se află subiecte sensibile legate de securitatea statului, inclusiv riscurile de securitate informațională și cibernetică. ”În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile […] The post Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru analizarea riscurilor cibernetice și a amenințărilor hibride appeared first on Omniapres.
10:10
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de experta Alina Iancu, va fi în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, în cadrul consultărilor anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului instituției. Pe parcursul vizitei, echipa FMI va analiza evoluțiile recente din economie, va evalua perspectivele macroeconomice și va discuta cu autoritățile de la […] The post Experții FMI vin în Moldova pentru evaluarea economiei și discuții cu autoritățile appeared first on Omniapres.
09:30
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că renunță la funcție, invocând blocaje politice și presiuni asupra administrației locale. Într-un mesaj adresat orheienilor, edilul afirmă că „continuarea acestei munci și rămânerea în funcția de primar au devenit imposibile”. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia”, a declarat Cociu, acuzând autoritățile centrale că ar fi […] The post VIDEO // Tatiana Cociu pleacă din funcția de primar al Orheiului appeared first on Omniapres.
09:10
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina). Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone aflate pe teritoriul […] The post Frontiera Giurgiulești–Reni, închisă temporar după atacuri cu drone asupra Bolgradului appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 2 decembrie 2025. Ziua în care o zodie primește câștigul intelectual și financiar mult așteptat # Omniapres
Astrele aduc energie bună, claritate și un val de reușite care se pot transforma rapid în avantaje financiare. Multe zodii își rezolvă azi acte, examene, situații profesionale sau negocieri care se pot concretiza în bani, prime sau venituri suplimentare. Pentru una dintre ele, succesul intelectual vine la pachet cu un câștig clar, palpabil, care îi […] The post Horoscop 2 decembrie 2025. Ziua în care o zodie primește câștigul intelectual și financiar mult așteptat appeared first on Omniapres.
1 decembrie 2025
18:00
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din zona Moldovei. Directorul, Romeo Vatră, a declarat că în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova, precum și taxiurile neautorizate pentru zona aeroportuară. Anul viitor, se vor desfășura […] The post Aeroportul Iași pregătește o parcare pentru transportul public din Moldova appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Trei persoane, arestate în cazul omorului din Horodiște. Un minor este printre suspecți # Omniapres
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv în dosarul privind omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina. Anunțul a fost făcut de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI). Victima, care locuia singură, a fost găsită fără viață în propria […] The post VIDEO // Trei persoane, arestate în cazul omorului din Horodiște. Un minor este printre suspecți appeared first on Omniapres.
17:10
Unele aeronave Airbus A320, verificate de urgență. AAC asigură că zborurile nu vor fi afectate # Omniapres
Unele aeronave Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții tehnice preventive, după ce Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis o Directivă de Navigabilitate de Urgență în urma unei notificări din partea producătorului Airbus. Documentul semnalează un posibil risc de afectare a sistemelor de control al zborului în condiții de radiații solare intense. […] The post Unele aeronave Airbus A320, verificate de urgență. AAC asigură că zborurile nu vor fi afectate appeared first on Omniapres.
16:40
Ședințe o dată la două săptămâni în Parlament. Chicu:„Cu așa organizare, departe nu ajungem” # Omniapres
Parlamentul nu va organiza în această săptămână ședință plenară, iar anunțul transmis deputaților a generat reacții critice din partea opoziției. Ion Chicu, fost premier și actual deputat al blocului „Alternativa”, reproșează conducerii Legislativului faptul că plenul se convoacă prea rar, în pofida agendei încărcate de proiecte urgente. „Acum, când țara nu are aprobate bugetele pentru […] The post Ședințe o dată la două săptămâni în Parlament. Chicu:„Cu așa organizare, departe nu ajungem” appeared first on Omniapres.
16:10
Agenția „Moldsilva” a dat start vânzărilor de pomi de Crăciun pentru sărbătorile de iarnă, punând la dispoziția cetățenilor și agenților economici, începând cu 1 decembrie 2025, un număr de 37 789 de arbori decorativi crescuți în pepinierele silvice. Oferta include 30 250 de molizi, 7 519 pini și 20 de brazi, iar pentru cei care […] The post Peste 37 000 de molizi și mii de pini, scoși la vânzare de Moldsilva pentru sărbători appeared first on Omniapres.
15:40
Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin # Omniapres
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile. Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atât accesul la ajutor, cât și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de […] The post Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin appeared first on Omniapres.
15:10
Decembrie 2025 se anunță mai blând decât iernile obișnuite, arată analiza realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii prognozează că temperatura medie lunară va fi peste norma climatologică, situată în mod normal între 0 și –2°C. În ceea ce privește precipitațiile, luna decembrie nu va aduce surprize majore. Cantitatea de precipitații este estimată a fi […] The post Meteorologii avertizează: început de iarnă cu temperaturi peste normă appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier a fost oprit de inspectorii ANSA, chiar în depozitul importatorului. Testele de laborator au arătat că produsul avea o cantitate mult prea mare de 3-MCPD și de esterii acestui contaminant – substanțe care apar în procesul de rafinare la temperaturi mari. Concret, analizele au identificat […] The post Ulei de palmier toxic, descoperit de ANSA: 5 tone blocate înainte să ajungă pe rafturi appeared first on Omniapres.
14:10
Reprezentanții Președinției nu vor comenta acuzațiile lui Ilan Șor, precum că șefa statului i-ar fi furat bani. „Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”, a transmis Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu, citat de realitatea.md. Ilan […] The post Președinția, despre acuzațiile lui Ilan Șor: „Nu avem ce comenta” appeared first on Omniapres.
13:40
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău va compărea în fața instanței, fiind acuzat că și-ar fi ucis mama, o învățătoare de clase primare. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată. Ancheta arată că între cei doi existau de mai mult timp tensiuni și […] The post Fiul învățătoarei ucise la Chișinău, trimis în fața instanței appeared first on Omniapres.
13:10
Un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni, a murit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru […] The post Un bărbat din Briceni a murit în flăcări după ce a adormit cu țigara aprinsă appeared first on Omniapres.
