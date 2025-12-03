Medici din Ungheni, amenințați cu pistolul în timpul unei intervenții la domiciliu

14:40

Un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier a fost oprit de inspectorii ANSA, chiar în depozitul importatorului. Testele de laborator au arătat că produsul avea o cantitate mult prea mare de 3-MCPD și de esterii acestui contaminant – substanțe care apar în procesul de rafinare la temperaturi mari. Concret, analizele au identificat […]