Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei
Omniapres, 4 decembrie 2025 12:10
Executivul a aprobat astăzi proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității pe termen lung. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că documentul urmărește generarea unei creșteri economice sustenabile prin investiții orientate spre sectoare cu potențial real. „Înțelegem că oamenii își doresc majorări de salarii acum. Și noi […] The post Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 10 minute
12:20
PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei # Omniapres
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul […] The post PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
12:10
Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei # Omniapres
Executivul a aprobat astăzi proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității pe termen lung. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că documentul urmărește generarea unei creșteri economice sustenabile prin investiții orientate spre sectoare cu potențial real. „Înțelegem că oamenii își doresc majorări de salarii acum. Și noi […] The post Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei appeared first on Omniapres.
Acum o oră
11:30
VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului # Omniapres
Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată, scrie UNIMEDIA. „Nu am înțeles strategia organului […] The post VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
11:10
Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice # Omniapres
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] The post Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat perchezițiile desfășurate astăzi de către Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție la Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei, precum și la mai mulți agenți economici, în cadrul unor dosare privind suspiciuni de corupție în achizițiile publice. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a […] The post VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
10:10
VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat # Omniapres
Deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat, pe Instagram, că a primit setul complet de rechizite necesare activității sale în Parlament. Tânăra politiciană a publicat un videoclip în care prezintă materialele de birou primite, printre care hârtie, pixuri, agrafe și bibliorafturi. Anterior, Anastasia Nichita a atras atenția opiniei publice după ce a postat un alt video […] The post VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat appeared first on Omniapres.
09:40
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu – ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, iar Mîțu deține în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor […] The post Schimbări în corpul diplomatic: Chirilă ar urma să plece la Kiev, Mîțu la București appeared first on Omniapres.
09:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit informațiilor preliminare, dosarul […] The post Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare appeared first on Omniapres.
08:50
Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează suspiciuni de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit informațiilor preliminare, perchezițiile au loc atât la persoane din cadrul Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, cât și la mai mulți agenți economici. Anchetatorii examinează modul de […] The post CNA și procurorii descind în dosare de corupție la achizițiile publice din Chișinău appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
Luna plină dinamizează ziua și aduce situații neașteptate, atât în plan profesional, cât și financiar. Evenimentele pot schimba rapid direcția în care mergeți, dar, cu atenție și prudență, surprizele se pot transforma în oportunități reale. SĂGETĂTOR Energie, agitație, de toate ar cam fi și e foarte bine pentru voi, că o să aveți spor și […] The post Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care ar putea primi bani în plus appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
VIDEO // Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare antiaeriană. Nosatîi: ”Livrarea poate dura până la doi ani” # Omniapres
Republica Moldova urmează să își modernizeze capacitățile de apărare aeriană prin procurarea unor sisteme noi, finanțate din fonduri europene. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că autoritățile se află în etapa de identificare a furnizorilor și de pregătire a contractelor, menționând că cererea pe piața internațională pentru astfel de echipamente este foarte ridicată. „Sunt sisteme […] The post VIDEO // Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare antiaeriană. Nosatîi: ”Livrarea poate dura până la doi ani” appeared first on Omniapres.
17:40
În perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, autoritățile sanitare veterinare au identificat două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Un focar de PPA a fost înregistrat în gospodării cu porci domestici din localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar al doilea a fost depistat la mistreți în […] The post Noi focare de pestă porcină, confirmate în două raioane ale țării appeared first on Omniapres.
17:20
VIDEO // Dronă descoperită în raionul Sîngerei: localnicul a dus-o acasă fără să anunțe autoritățile # Omniapres
O dronă a fost găsită în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, iar Poliția a intervenit după ce dispozitivul a fost transportat acasă de un localnic fără a informa autoritățile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona nu era activă și nu se afla în zbor în momentul depistării. Un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru […] The post VIDEO // Dronă descoperită în raionul Sîngerei: localnicul a dus-o acasă fără să anunțe autoritățile appeared first on Omniapres.
17:10
Repatriere cu beneficii: cetățenii întorși în Moldova vor putea introduce vehicule de până la 12 ani vechime # Omniapres
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe […] The post Repatriere cu beneficii: cetățenii întorși în Moldova vor putea introduce vehicule de până la 12 ani vechime appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Strategie nouă pentru Transnistria. Guvernul renunță la „5+2” și caută un cadru de negociere modernizat # Omniapres
Guvernul de la Chișinău lucrează la un plan actualizat de reintegrare a regiunii transnistrene, într-un context regional marcat de conflict și schimbări geopolitice. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a precizat că structura tradițională de negocieri „5+2” nu mai poate funcționa în condițiile actuale. Oficialul a argumentat că participarea în […] The post VIDEO // Strategie nouă pentru Transnistria. Guvernul renunță la „5+2” și caută un cadru de negociere modernizat appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Judecătorii au ales intenționat o listă „prielnică” de martori din lista apărării, știind că vor refuza să se prezinte la ședințe, acuză avocații lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
„În spatele deciziei instanței de a aproba 27 de martori ai apărării lui Plahotniuc dintr-un total de peste 160 de persoane se ascund mai multe „tertipuri” și „mișcări” pentru a compromite procesul și construcția apărării”. Atenționările sunt făcute de avocatul Lucian Rogac și observatorul independent Fadei Nagacevschi, care susțin că „judecătorii au selectat intenționat un […] The post VIDEO // Judecătorii au ales intenționat o listă „prielnică” de martori din lista apărării, știind că vor refuza să se prezinte la ședințe, acuză avocații lui Vlad Plahotniuc appeared first on Omniapres.
16:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, eliberată în ancheta privind fonduri europene # Omniapres
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane reținute marți pentru presupusă fraudă în utilizarea fondurilor UE au fost eliberate, considerându-se că nu există riscul să fugă, informează agerpres.ro. Cei trei suspecți au fost informați cu privire la acuzațiile ce le sunt aduse și care includ fraudă în achiziții […] The post Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, eliberată în ancheta privind fonduri europene appeared first on Omniapres.
15:40
Gavriliță: Bugetul 2026 vine cu deficit mai mare, dar statul are resurse pentru finanțare # Omniapres
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN. Andrian Gavriliță a declarat că obiectivul […] The post Gavriliță: Bugetul 2026 vine cu deficit mai mare, dar statul are resurse pentru finanțare appeared first on Omniapres.
15:10
Ala Nemerenco critică sistemul judiciar: ”Au călcat demnitatea și chiar viața medicilor în picioare” # Omniapres
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care funcționează justiția din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a relatat experiențele din ultimii patru ani, afirmând că doar „în puține cazuri” sistemul a funcționat corect. „Ne-am confruntat cu situații în care dosarele penale au fost finalizate și transmise […] The post Ala Nemerenco critică sistemul judiciar: ”Au călcat demnitatea și chiar viața medicilor în picioare” appeared first on Omniapres.
14:40
Pacienții vor beneficia de reguli mai flexibile pentru obținerea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, după ce Guvernul a aprobat un set de modificări în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Una dintre principalele schimbări vizează prelungirea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute — de la 10 la 15 zile. Autoritățile susțin că […] The post Termenul rețetelor compensate pentru boli acute va fi extins la 15 zile appeared first on Omniapres.
14:10
O echipă de asistență medicală urgentă din municipiul Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții pentru salvarea unei paciente. Incidentul s-a produs pe 2 decembrie 2025, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Apelul de urgență a fost înregistrat la ora 09:24, solicitând intervenția pentru o femeie de 47 de ani, […] The post Medici din Ungheni, amenințați cu pistolul în timpul unei intervenții la domiciliu appeared first on Omniapres.
13:40
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin […] The post Guvernul a aprobat compensații de 500–1000 de lei pentru încălzire în sezonul rece appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni” # Omniapres
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] The post VIDEO // Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni” appeared first on Omniapres.
13:00
Irina Vlah sesizează Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: ”Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt” # Omniapres
Liderul partidului ”Inima Moldovei”, Irina Vlah, anunță că transmis o notă Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția despre acțiunile autorităților de la Chișinău față de formațiune, pe care le consideră abuzive. Într-un mesaj pe rețele de socializare, Vlah a precizat că demersul face parte din campania de informare a partenerii internaționali despre acțiunile Ministerului […] The post Irina Vlah sesizează Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: ”Autoritățile încearcă să suspende activitatea „Inima Moldovei” fără a prezenta vreun fapt” appeared first on Omniapres.
12:40
Mai multe percheziții au avut loc miercuri dimineață la Penitenciarul nr. 6 Soroca, fiind vizate persoane din conducerea instituției, dar și un deținut. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal pentru corupere pasivă și corupere activă, anunță Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, un șef de secție din […] The post Percheziții la Penitenciarul Soroca: șef de secție, reținut pentru corupție appeared first on Omniapres.
Ieri
12:10
Executivul a decis acordarea de compensații la energia electrică pentru luna noiembrie tuturor gospodăriilor din Republica Moldova, ca măsură de sprijin în contextul majorărilor semnificative ale tarifelor din acest an. La începutul lui 2025, prețurile pentru consumatorii deserviți de „Premier Energy” au crescut cu aproximativ 75%, de la 2,34 lei/kWh la 4,1 lei/kWh. Pentru abonații […] The post 1,2 milioane de gospodării vor primi compensații la energie electrică în noiembrie appeared first on Omniapres.
11:40
Renato Usatîi le promite bălțenilor un brad de la Viena. Politicianul a anunțat din Capitala austriacă că pomul de Crăciun își începe călătoria spre Republica Moldova. Deputatul s-a filmat pe fundalul unor brazi. Usatîi a precizat că a ales deja bradul și că îl va oferi drept cadou orașului de la nordul țării, notează realitatea.md. […] The post VIDEO // Renato Usatîi: Bradul pentru bălțeni va veni din Austria appeared first on Omniapres.
11:40
Instanța a admis doar 27 de martori ai apărării din peste 160 propuși în dosarul lui Plahotniuc. Avocații acuză discriminare # Omniapres
Instanța a respins aprobarea listei integrale a martorilor apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Din cei peste 160 de persoane propuse să fie chemate la audieri în fața completului, judecătorii au acceptat doar 27. Avocatul Lucian Rogac califică încheierea magistraților drept o „discriminare și o nouă tentativă de dezavantajare a lui Vlad […] The post Instanța a admis doar 27 de martori ai apărării din peste 160 propuși în dosarul lui Plahotniuc. Avocații acuză discriminare appeared first on Omniapres.
11:10
Moldovenii cu proprietăți scumpe au termen până la 26 decembrie pentru plata impozitului # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că 26 decembrie 2025 este ultima zi în care moldovenii care dețin locuințe și case de vacanță de valoare ridicată trebuie să achite impozitul pe avere pentru acest an. Taxa se aplică imobilelor cu destinație locativă ce îndeplinesc simultan două criterii: o valoare estimată de cel puțin 3,22 milioane […] The post Moldovenii cu proprietăți scumpe au termen până la 26 decembrie pentru plata impozitului appeared first on Omniapres.
10:30
Guvernul a aprobat retragerea a doi ambasadori ai Republicii Moldova. Este vorba despre Victor Chirilă, reprezentantul țării la București și totodată ambasador prin cumul în Serbia și Muntenegru, precum și despre Dumitru Braghiș, șeful misiunii diplomatice moldovenești din China. Autoritățile precizează că mandatele acestora au ajuns la final. Schimbări au loc și pe plan intern. […] The post VIDEO // Victor Chirilă și Dumitru Braghiș sunt retrași din funcțiile de ambasador appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Actorul Emilian Crețu, mesaj ironic: „Eu candidez la funcția de primar de Orhei” # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat, într-un registru glumeț, ideea că ar putea participa la viitoarele alegeri anticipate pentru Primăria Orhei, programate pentru luna mai a anului viitor. Într-un video publicat pe rețelele sociale, Crețu a făcut referire la recenta demisie a primarului din Orhei, Tatiana Cociu, și la proiectele controversate asociate administrației locale. […] The post VIDEO // Actorul Emilian Crețu, mesaj ironic: „Eu candidez la funcția de primar de Orhei” appeared first on Omniapres.
09:50
Primarul municipiului Taraclia, Veaceslav Lupov, a declarat că demisionează din funcție, invocând presiuni din partea autorităților centrale. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. „Îmi dau demisia! Este o decizie dificilă, dar în condițiile actuale este singura soluție corectă. Autoritățile nu vor ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de […] The post Primarul din Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia appeared first on Omniapres.
09:10
Rectificarea bugetului 2025 a intrat în vigoare: mai mulți bani pentru facturi, salarii și ajutoare sociale # Omniapres
Rectificările la bugetul de stat pentru anul 2025, aprobate de Parlament, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat oficial în vigoare. Documentul include ajustări esențiale pentru acoperirea cheltuielilor urgente ale statului, sprijinirea populației vulnerabile și buna funcționare a instituțiilor publice, comunică MOLDPRES. Rectificările aduc mai mulți bani pentru facturi, salariile profesorilor și ajutoarele […] The post Rectificarea bugetului 2025 a intrat în vigoare: mai mulți bani pentru facturi, salarii și ajutoare sociale appeared first on Omniapres.
08:40
VIDEO // Nagacevschi: SUA, UE și Consiliul Europei vor fi sesizați despre abaterile comise în examinarea cauzei Plahotniuc. Unii parteneri au deja suspiciuni clare # Omniapres
Principalii parteneri strategici ai Moldovei, în special Statele Unite și Uniunea Europeană, vor fi sesizați despre modul cum instanța examinează dosarul Plahotniuc și despre blocajele în asigurarea unei transparențe și a unui proces echitabil. Un set de observații, în acest sens, urmează să fie expediate de fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, scrie UNIMEDIA. Observatorul […] The post VIDEO // Nagacevschi: SUA, UE și Consiliul Europei vor fi sesizați despre abaterile comise în examinarea cauzei Plahotniuc. Unii parteneri au deja suspiciuni clare appeared first on Omniapres.
07:10
Astăzi vin confirmări și senzația aceea rară că, măcar pentru o clipă, lucrurile se așază — în plan material, în plan spiritual, în relații. Nu e totul perfect, dar atmosfera zilei promite stabilitate, echilibru și chiar câteva surprize plăcute pe zona sentimentală. SĂGETĂTOR O să recuperați banii pe care nu i-ați luat la timp și […] The post Horoscop 3 decembrie 2025. Șanse mari de stabilitate financiară pentru o zodie appeared first on Omniapres.
2 decembrie 2025
18:10
ANSA anunță rechemarea din vânzare a unui lot de ouă contaminate cu medicamente veterinare # Omniapres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină comercializate pentru consum uman, după depistarea unor reziduuri de antibiotice. Operatorul „ADALVA” SRL a inițiat procedura de rechemare a produselor vizate. Potrivit notificării oficiale, este vorba despre ouăle marcate cu codul 3MD IL 017, având data durabilității […] The post ANSA anunță rechemarea din vânzare a unui lot de ouă contaminate cu medicamente veterinare appeared first on Omniapres.
17:40
Un nou demers de la Partidul Nostru: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate, […] The post Un nou demers de la Partidul Nostru: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse” appeared first on Omniapres.
17:30
CNS aprobă planul de reziliență democratică. Sandu: „Vrem un stat mai pregătit la următoarele scrutine” # Omniapres
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat de Președinta Maia Sandu, a aprobat un Plan de consolidare a rezilienței democratice pentru perioada 2026–2027, menit să protejeze procesele electorale și instituțiile democratice ale Republicii Moldova. Documentul a fost conceput în baza experienței ultimelor alegeri, în care autoritățile au semnalat interferențe străine fără precedent — de la finanțări […] The post CNS aprobă planul de reziliență democratică. Sandu: „Vrem un stat mai pregătit la următoarele scrutine” appeared first on Omniapres.
17:10
Deputata Anastasia Nichita și-a depus declarația de avere odată cu preluarea mandatului de deputat. Documentul indică venituri totale de peste 4 milioane de lei, obținute în mare parte din premii sportive, burse și colaborări comerciale. Totodată, familia acesteia deține un apartament, dar și două autoturisme de lux, procurate în ultimii ani, scrie unimedia.info. Potrivit declarației, […] The post Deputata Anastasia Nichita și-a declarat averea: Bentley, Porsche și premii de milioane appeared first on Omniapres.
16:40
Președinta Maia Sandu oferă detalii despre subiectele discutate la ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate. The post LIVE // Maia Sandu, declarații după ședința Consiliului Național de Securitate appeared first on Omniapres.
16:40
Fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia în cadrul unei investigații privind suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor europene. Potrivit presei belgiene, alte două persoane, inclusiv un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost arestate marți dimineață la Bruxelles, în legătură cu același dosar. Mogherini conduce […] The post Federica Mogherini, reținută în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE appeared first on Omniapres.
16:20
Plahotniuc, despre dosar: Nu conține probe care să-l incrimineze. Procurorii refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar # Omniapres
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei […] The post Plahotniuc, despre dosar: Nu conține probe care să-l incrimineze. Procurorii refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar appeared first on Omniapres.
16:10
Un deputat al PN cere claritate în stabilirea compensațiilor pentru energie: ”Numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă. Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență […] The post Un deputat al PN cere claritate în stabilirea compensațiilor pentru energie: ”Numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta” appeared first on Omniapres.
15:40
Ion Chicu acuză autoritățile că cer înapoi indemnizația de 1 000 de lei acordată elevilor # Omniapres
Deputatul blocului „Alternativa”, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți ar fi primit notificări de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care li se cere să returneze indemnizația unică de 1 000 de lei acordată în septembrie pentru pregătirea elevilor de școală. Parlamentarul afirmă că măsura, prezentată în vară drept un sprijin pentru […] The post Ion Chicu acuză autoritățile că cer înapoi indemnizația de 1 000 de lei acordată elevilor appeared first on Omniapres.
15:10
Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator efectuate la Postul de inspecție de la Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Produsele au fost blocate direct în depozitul importatorului, fără […] The post Salmonella în carne importată: peste 2,3 tone au fost oprite înainte să ajungă pe piață appeared first on Omniapres.
14:20
Instanța a respins cererea lui Plahotniuc ca ședințele de judecată să fie filmate integral de presă # Omniapres
Judecătorii au refuzat să permită jurnaliștilor să filmeze integral ședința de judecată la care azi a venit Vlad Plahotniuc. Completul nu a dat curs demersului fostului lider al PDM, care a solicitat ca ședințele cu participarea sa să fie filmate în detalii. Precizăm că azi, în urma propriei solicitări, Vlad Plahotniuc a venit la prima […] The post Instanța a respins cererea lui Plahotniuc ca ședințele de judecată să fie filmate integral de presă appeared first on Omniapres.
14:10
73 de școli ar putea fi reorganizate, în cadrul reformei propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care vizează consolidarea rețelei școlare și îmbunătățirea calității studiilor. Instituțiile vizate au efective foarte mici, iar reorganizarea ar urma să afecteze aproximativ 1.328 de elevi, adică mai puțin de 0,5% din totalul celor peste 330.000 de elevi din […] The post Școlile mici dispar: 73 de instituții cu elevi puțini vor fi reorganizate appeared first on Omniapres.
13:40
Două deflagrații au avut loc pe 1 decembrie în locuințe din Cupcini și Băcioi, după ce regulile de siguranță la utilizarea surselor de încălzire au fost ignorate. În Cupcini, un cazan pe combustibil solid a explodat, rupând ușa și geamul încăperii tehnice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă specialiștii spun că proprietara a […] The post Două explozii în gospodării din cauza neglijenței: o femeie rănită grav appeared first on Omniapres.
13:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea unui judecător, învinuit de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată. „Judecătorul se suspendă din funcție până la adoptarea hotărârii pe cauza dată”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman, citat de Unimedia.info. Pe 18 noiembrie, Procurorul general, Alexandru Machidon a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii […] The post CSM îl suspendă pe judecătorul acuzat că a urcat beat la volan appeared first on Omniapres.
12:40
Punctul de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi suspendat temporar pe 2 decembrie, între orele 14:00 și 15:30, deoarece rețeaua de internet din cadrul acestuia va fi supusă unor lucrări planificate de mentenanță. Pe durata intervențiilor tehnice, conexiunea va fi întreruptă, iar procesarea traversărilor nu va fi posibilă. Autoritățile precizează că intervalul anunțat este estimativ, […] The post PTF Cahul–Oancea, închis temporar din cauza lucrărilor de mentenanță appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.