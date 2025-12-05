Târguri și produse autohtone în toate sectoarele Chișinăului

10:20

Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă. „Din start trebuie de menţionat că această vizită are loc într-un moment în care relaţiile dintre RM şi FMI traversează nu cea mai bună perioadă. În acest an, […] Post-ul Dmitri Torner: Acum Republica Moldova are nevoie mai mult ca oricând de relaţii bune cu FMI apare prima dată în Provincial.