Irina Vlah – partenerul Fundației „Plaiul Soarelui” în dezvoltarea spațiului incluziv „Conacul Visului” din satul Bușăuca
Provincial, 4 decembrie 2025 13:40
Politiciana Irina Vlah a mers aseară la spectacolul „Cenușăreasa" la Teatrul „A. Cehov" din capitală, în care au jucat actori speciali și membri ai echipei Fundației „Plaiul Soarelui". Irina Vlah a spus că modul în care a fost prezentată piesa a fost inspirațional – „Dragilor, ați aprins scena pur și simplu!". „Acești tineri știu cel […]
• • •
Acum 5 minute
14:00
Doi bărbați reținuți pentru furturi din apartamente în valoare de peste 800.000 de lei

Acum 15 minute

13:50

Doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău- oficiul Botanica, fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente, prejudiciul total depășind 800.000 de lei. Suspecții […]
Acum 15 minute
13:50
ANSA discută cu fermierii despre prevenirea gripei aviare în Moldova

13:50

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a întrunit cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova. Scopul ședinței a fost contextul situației epidemiologice europene care rămâne una îngrijorătoare. ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Moldova. La […]
13:50
Percheziție la Drochia: droguri de 200.000 de lei ridicate de poliție

13:50

Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată […]
13:50
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată […] Post-ul Percheziție la Drochia: droguri de 200.000 de lei ridicate de poliție apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:30
Nick Pietrowicz, vizită oficială la Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă # Provincial
Bugetul municipiului Bălți suplinit cu peste 1 milion lei în urma licitațiilor publice

Acum 2 ore

12:50

La data de 3 decembrie 2025, în sediul Primăriei municipiului Bălți au avut loc licitații publice „cu strigare" – privind vânzarea dreptului de locațiune pentru terenurile de pământ din mun.Bălţi, vânzarea terenului de pământ din mun.Bălţi, vânzarea amplasamentelor locului de comerț și vânzarea bunurilor municipale. În urma desfășurării procedurilor, bugetul local a fost suplinit cu […]
Acum 2 ore
12:50
Trafic restricționat în centrul capitalei: troleibuze și autobuze redirecționate

12:20

Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 05.12.2025, ora 11:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, după cum urmează: TROLEIBUZE: Rutele nr. 1, […]
12:20
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate

12:10

În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică. Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive. Astfel, în perioada 1 – 5 decembrie, […]
12:10
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Provincial
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică. Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive. Astfel, în perioada 1 – 5 decembrie, […] Post-ul Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate apare prima dată în Provincial.
12:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) și Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media rezultatele Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio-Moldova” (TRM) în anii […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
11:50
O mamă din Anenii Noi a adus pe lume al 14-lea copil

11:40

La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" s-a produs, recent, o nouă minune care confirmă încă o dată profesionalismul și dedicarea echipei medicale. O mămică în vârstă de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil – o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste […]
11:40
Fotbal în școli – Liga Futsal 2025/2026. Programul complet al turneului

11:30

Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal", ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție a competiției va demara pe 15 decembrie, în cadrul complexului sportiv din comuna Pănășești (r. Strășeni). Turneul a reunit 16 echipe reprezentând instituții de învățământ cu clasele specializate din diferite regiuni ale țării. Federația Moldovenească de Fotbal, inspirată de organizarea […]
11:30
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – aprobat! Munteanu: datoria noastră este să fim responsabili și să investim acum acolo unde există potențial real de creștere

11:30

Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile". Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și […]
11:30
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – aprobat! Munteanu: datoria noastră este să fim responsabili și să investim acum acolo unde există potențial real de creștere # Provincial
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și […] Post-ul Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – aprobat! Munteanu: datoria noastră este să fim responsabili și să investim acum acolo unde există potențial real de creștere apare prima dată în Provincial.
11:30
Crearea unui Centru Universitar la Cahul, în discuții cu comunitatea academică

11:20

Constituirea unui Centru Universitar la Cahul în componența Universității Tehnice a Moldovei, prin absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu", reprezintă o propunere care continuă să fie discutată cu comunitatea academică din Cahul. Următoarea rundă de consultări va avea loc pe 11 decembrie. Argumentele unei asemenea transformări țin de obiectivul Ministerului Educației și Cercetării de […]
11:20
Primarul capitalei: ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă

11:20

Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii datoriei de stat, care a ajuns la 128,65 miliarde de lei. „Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă", a declarat Ion Ceban. El a prezentat date potrivit cărora, în primele […]
11:20
Primarul capitalei: ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă # Provincial
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii datoriei de stat, care a ajuns la 128,65 miliarde de lei. „Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă”, a declarat Ion Ceban. El a prezentat date potrivit cărora, în primele […] Post-ul Primarul capitalei: ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă apare prima dată în Provincial.
11:00
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Provincial
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Post-ul Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice apare prima dată în Provincial.
10:50
Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni

10:50

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la 4.000.000 lei. Au urmat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. În baza probelor acumulate, au fost reținuți doi […]
10:50
Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la 4.000.000 lei. Au urmat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. În baza probelor acumulate, au fost reținuți doi […] Post-ul Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
În ultimele zile, ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere. ✔️ Chișinău, str. Veronica Micle Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru lipsa reviziei tehnice, lipsa asigurării RCA și defecțiuni la sistemul […] Post-ul Mai mulți șoferi, prinși încercând să mituiască polițiștii în Chișinău și Comrat apare prima dată în Provincial.
10:50
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu (GEF). Intervenția este […] Post-ul 50 de hectare din Rezervația Naturală Prutul de Jos vor fi împădurite apare prima dată în Provincial.
10:40
Peste 73 de școli urmează a fi reorganizate. PSRM: o lovitură la adresa viitorului copiilor # Provincial
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de ieri acțiunile puterii PAS care au condus la distrugerea pe scară largă a sistemului de învățământ. Drept motiv a fost lista instituțiilor de învățământ supuse reorganizării, publicată acum o zi de către ministerul Educației. Conform acestei liste, în fiecare raion este planificată […] Post-ul Peste 73 de școli urmează a fi reorganizate. PSRM: o lovitură la adresa viitorului copiilor apare prima dată în Provincial.
10:40
Un pasager în vârstă de 46 de ani, cetățean al Lituaniei, este documentat de către polițiștii de frontieră de comun cu funcționarii vamali după ce a încercat să transporte ilegal țigarete în bagajul personal. Bărbatul, care urma să zboare pe ruta „Chișinău – Londra”, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza analizei […] Post-ul Valiză ticsită cu țigări, descoperită la Aeroport apare prima dată în Provincial.
10:20
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, cu suprafață totală de peste 2.200 de m2 și dată în exploatare acum 55 de ani, urmează a fi reabilitată energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare cu privire la implementarea proiectului a fost semnat astăzi cu participarea beneficiarilor și partenerilor de dezvoltare. Secretara de […] Post-ul Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți urmează a fi reabilitat energetic apare prima dată în Provincial.
10:20
Ion Ceban: de fiecare dată când am ridicat probleme sensibile, precum creșterea prețurilor, au urmat percheziții la diferite direcții din Primărie # Provincial
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a comentat valul de percheziții care au vizat din nou structuri ale administrației municipale, chiar în dimineața în care urma să prezinte declarația partidului privind datoria de stat. „După ce am anunțat tema conferinței, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții la Direcția Locativ-Comunală. Deocamdată, nu cunoaștem alte […] Post-ul Ion Ceban: de fiecare dată când am ridicat probleme sensibile, precum creșterea prețurilor, au urmat percheziții la diferite direcții din Primărie apare prima dată în Provincial.
10:10
Pregătiți colindele și măștile! Primăria Chișinău dă start concursului municipal de obiceiuri și tradiții de iarnă „Florile Dalbe”! Cine poate participa? • Colective folclorice de tineret; • Interpreți soliști; • Participanți din instituțiile de profil muzical (jurizați separat). Condiții de program și prezentare: • Componența grupului: minimum 7 persoane; • Durata programului: 15–20 minute; • […] Post-ul Primăria Chișinău dă start concursului „Florile Dalbe” apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
09:40
ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 # Provincial
Organizația Internațională a Muncii (ILO) anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025. Nemijlocit, sunt lansate pentru concurs funcțiile de Ofițer Tehnic si Asistent Administrativ pentru un proiect de asistenta tehnica cu o durata de patru ani. Aplicanții trebuie să fie fluenți în engleză și să aibă […] Post-ul ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:40
Poliția informează că astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, a fost observată o dronă, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sâmbătă, drona, pe un deal din apropierea localității, iar astăzi acesta a decis […] Post-ul Dronă descoperită în Pepeni, Sîngerei apare prima dată în Provincial.
17:40
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, s-au întâlnit, astăzi, în cadrul unei mese rotunde la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Dialogul a fost axat pe accelerarea proiectelor de dezvoltare regională aflate în derulare și pe identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea implementării […] Post-ul Prioritățile de dezvoltare regională, discutate cu președinții de raion la MIDR apare prima dată în Provincial.
17:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, un demers prin care cetățenii sunt încurajați să aleagă produsele autohtone atât în perioada sărbătorilor de iarnă, cât și pe parcursul întregului an. Scopul campaniei Campania își propune să sprijine producătorii locali și să stimuleze economia națională prin promovarea produselor agricole și alimentare […] Post-ul MAIA lansează campania națională „Cumpăr BUN de-acasă” apare prima dată în Provincial.
16:40
„În acest moment se lucrează activ la elaborarea unei strategii/ a unui plan de reintegrare. Totuși, anumite aspecte sunt sensibile și necesită un grad ridicat de discreție. Unele procese au nevoie de timp, iar expunerea prematură a acestor elemente ar putea afecta rezultatul final. La momentul potrivit, rezultatele vor fi prezentate publicului”- a declarat Valeriu […] Post-ul Chișinăul pregătește un nou plan de reintegrare: formatul „5+2” nu mai este valabil apare prima dată în Provincial.
16:30
9 localități din raionul Leova vor beneficia de finanțare prin Programul „Europa este aproape” # Provincial
În cadrul Programului guvernamental „Europa este aproape”, alte 9 localități din raionul Leova precum satele: Tomai, Cedîr, Cazangic, Covurlui, Beștemac, Tochile-Răducani, Cupcui, Sarata Răzești și Sarata Nouă vor beneficia de finanțare din partea Guvernului Republicii Moldova pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale. Anunțul a fost făcut astăzi, 3 decembrie, de către viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și […] Post-ul 9 localități din raionul Leova vor beneficia de finanțare prin Programul „Europa este aproape” apare prima dată în Provincial.
16:20
Cifre de afaceri în creștere, sute de locuri de muncă și condiții mai bune, produse noi, mai competitive și mai mult acces pe piețe internaționale. Sunt doar câteva dintre rezultatele obținute de antreprenorii care, din 2019 și până în prezent, și-au unit eforturile în jurul unor lanțuri valorice și au format clustere – rețele care […] Post-ul Forumul Național al Clusterelor: rezultate remarcabile și noi oportunități apare prima dată în Provincial.
16:20
ADR Centru, împreună cu partenerii locali, a organizat astăzi ședința de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni”. Evenimentul a avut loc la fața locului, unde au fost evaluate și confirmate lucrările finalizate recent. La recepție au participat reprezentanți […] Post-ul (FOTO) Criuleni are un nou bulevard pietonal și un parc riveran modernizat apare prima dată în Provincial.
15:50
Un alt bloc locativ de mici dimensiuni, amplasat în municipiul Bălți, este cu un pas mai aproape de lucrările de renovare energetică. Pentru blocul de pe strada Krîlov, 34 a fost realizat un audit energetic gratuit, cu sprijinul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). Raportul de audit a fost înmânat membrilor Asociației […] Post-ul Bloc locativ din Bălți, pregătit pentru renovare energetică apare prima dată în Provincial.
15:50
În anul 2026, economia Republicii Moldova este așteptată să își continue procesul de consolidare, cu o creștere estimată între 2,2% și 2,8%, pe fondul ameliorării mediului extern, al consolidării cererii interne și al avansului proiectelor investiționale. Traiectoria pozitivă va fi susținută de intensificarea implementării Planului de Creștere, relansarea progresivă a industriei, menținerea agriculturii pe un […] Post-ul Economia Moldovei va crește până la 2,8% în 2026 apare prima dată în Provincial.
15:20
Un ghid de instalare a panourilor fotovoltaice în combinație cu culturile agricole a fost elaborat! # Provincial
Ministerul Energiei a elaborat și publicat pentru uzul agricultorilor un ghid de sisteme agrivoltaice, „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Documentul oferă o bază pentru inițierea fermierilor și factorilor de decizie agricoli din Moldova la noțiunile de bază ale sistemelor agrivoltaice și conține informații privind conceptualizarea unui sistem agrivoltaic, cu cele trei […] Post-ul Un ghid de instalare a panourilor fotovoltaice în combinație cu culturile agricole a fost elaborat! apare prima dată în Provincial.
14:50
Primari și oficiali din Moldova discută la Bruxelles despre aderarea la UE și fonduri europene # Provincial
În perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2025, Victor Slobozianu, primarul orașului Cricova, împreună cu Sergiu Lazarencu, vicepreședintele Delegației Parlamentului Republicii Moldova pentru relația cu Uniunea Europeană, și alți primari și aleși locali din suburbii ale Chișinăului participă la o vizită de lucru, la Bruxelles, la invitația lui Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European și […] Post-ul Primari și oficiali din Moldova discută la Bruxelles despre aderarea la UE și fonduri europene apare prima dată în Provincial.
14:40
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, liderul MAN, care a spus: „Ținând cont […] Post-ul MAN: propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei apare prima dată în Provincial.
14:20
Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura” la Soroca. Vezi programul # Provincial
În data de 3 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat ședință Comitetul organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura”, ediția a XVI-a, organizat de către Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, în partenerat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca […] Post-ul Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura” la Soroca. Vezi programul apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:00
În perioada lunilor octombrie–noiembrie curent, angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia au documentat și destructurat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP („sare”) și MDMA, care activa pe teritoriul autonomiei. În urma măsurilor speciale de investigație și a achizițiilor de control efectuate au fost identificați și documentați doi membri […] Post-ul Grup de traficanți de droguri destructurat în UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
13:50
„Europa este aproape”: alte 11 localități din raionul Ialoveni vor beneficia de finanțare pentru modernizarea drumurilor locale # Provincial
În cadrul Programului guvernamental „Europa este aproape”, alte 11 localități din raionul Ialoveni precum satele: Văsieni, Sociteni, Cigîrleni, Pojăreni, Suruceni, Nimoreni, Dănceni, Moleşti, Ulmu, orașul Ialoveni și comuna Mileștii Mici vor beneficia de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale. Anunțul a fost făcut astăzi, 3 decembrie, de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea […] Post-ul „Europa este aproape”: alte 11 localități din raionul Ialoveni vor beneficia de finanțare pentru modernizarea drumurilor locale apare prima dată în Provincial.
13:50
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025, introduse sub controlul fracțiunilor MAN și PAS. Președintele fracțiunii PSRM, Alexandr Odințov, a subliniat că bugetul Chișinăului este format din banii contribuabililor, și anume […] Post-ul PSRM din CMC refuză să voteze modificările bugetului Chișinăului pentru 2025 apare prima dată în Provincial.
13:30
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România privind introducerea controlului coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut. Controlul coordonat este deja aplicat cu succes în mai multe puncte de trecere a frontierei și a demonstrat rezultate foarte bune. Odată introdus […] Post-ul Călătorii mai rapide: negocieri pentru control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut apare prima dată în Provincial.
13:20
(VIDEO) Bugetul de stat 2026: MAN propune 2 miliarde de lei pentru modernizarea curților și centurii Chișinăului # Provincial
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru anul 2026, sunt atât pentru dezvoltarea Chișinăului, unde locuiesc și lucrează peste 1 milion de cetățeni, cât și pentru întreaga țară. Despre aceasta a anunțat, în cadrul unui briefing, primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban. El a prezentat câteva […] Post-ul (VIDEO) Bugetul de stat 2026: MAN propune 2 miliarde de lei pentru modernizarea curților și centurii Chișinăului apare prima dată în Provincial.
12:50
133 de noi proiecte pentru drumuri locale, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, # Provincial
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare […] Post-ul 133 de noi proiecte pentru drumuri locale, finanțate prin Programul „Europa este aproape”, apare prima dată în Provincial.
12:50
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea acțiunilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți în cadrul Penitenciarului nr. 6 Soroca, vizând suspiciuni de acte de corupție. ANP promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție. Integritatea constituie un principiu fundamental al sistemului penitenciar, iar orice abatere de la lege […] Post-ul ANP confirmă investigațiile pentru acte de corupție la Penitenciarul Soroca apare prima dată în Provincial.
12:40
Astăzi, 3 decembrie, la Centrul republican de reabilitare pentru copii (CRRC) a fost celebrată Ziua abilității – un eveniment dedicat evidențierii potențialului fiecărui copil și promovării unei abordări axate pe capacități, nu pe limite. Acțiunea a fost organizată în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități. La eveniment au participat ministrul Sănătății, Emil Ceban, reprezentanta […] Post-ul Ziua abilității – marcată la Centrul republican de reabilitare pentru copii apare prima dată în Provincial.
12:20
Consiliul raional Ungheni, distins cu Diploma de Merit pentru contribuția la organizarea proceselor electorale # Provincial
Consiliul Raional Ungheni a fost distins cu Diploma de Merit, pentru contribuția substanțială și conlucrarea eficientă în buna organizare și desfășurare a proceselor electorale. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru implicarea activă, sprijinul instituțional și cooperarea constantă cu autoritățile electorale, care au asigurat desfășurarea scrutinelor în condiții de legalitate, transparență și corectitudine. […] Post-ul Consiliul raional Ungheni, distins cu Diploma de Merit pentru contribuția la organizarea proceselor electorale apare prima dată în Provincial.
