MAI avertizează: Dronele sunt periculoase! Nu vă apropiați! Nu le atingeți!
Provincial, 5 decembrie 2025 10:10
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră, a celor din jur și a întregii comunități. Recomandări pentru populație: • Nu vă apropiați și nu încercați să atingeți sau să transportați drone găsite la sol sau resturi ale acestora; • Anunțați imediat Poliția sau la 112; • Păstrați […]
Acum 5 minute
10:20
Dmitri Torner: Acum Republica Moldova are nevoie mai mult ca oricând de relaţii bune cu FMI # Provincial
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică", consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă. „Din start trebuie de menţionat că această vizită are loc într-un moment în care relaţiile dintre RM şi FMI traversează nu cea mai bună perioadă. În acest an, […]
10:20
Primăria Chișinău lansează consultările publice privind bugetul și taxele locale pentru 2026 # Provincial
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026" și „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026", în perioada 08-12 decembrie 2025, în format fizic. Astfel, grupurile de interes și cetățenii sunt invitați să participe la consultările anunțate […]
Acum 15 minute
10:10
10:10
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […]
Acum 4 ore
08:20
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă […]
Acum 24 ore
17:20
Mai mulți elevi de la Liceul Teoretic „Evrika" din Rîbnița au participat la o lecție publică susținută de conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu și conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, dedicată cercetării „Calendarul comemorativ – ghid pentru memoria victimelor regimului totalitar". Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale, a subliniat că instituția își asumă responsabilitatea de a cultiva […]
17:10
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu secretarul de stat Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu noul Șef al Biroului BERD în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au axat pe proiectele aflate în desfășurare în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv progresul proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova" și etapele următoare de implementare. În cadrul întrevederii, ministrul […]
17:10
Un grup de părinți refugiați din Ucraina au participat la o sesiune de informarea privind oportunitățile de studiu pentru copiii refugiați, inclusiv cei care își continuă studiile online după curricula ucraineană. Evenimentul a avut loc în incinta Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin" din Căușeni și a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu […]
17:00
CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective # Provincial
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. CNSM, într-o declarație, atenționează că promovarea acestor proiecte s-a desfășurat cu încălcarea principiilor […]
17:00
Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat la reuniunea de consorțiu din Belgia, în cadrul Proiectului INTERREG ACROOSS # Provincial
Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat în perioada 3–4 decembrie 2025, la reuniunea de consorțiu organizată de Université de Liège și Municipalitatea orașului Hannut (Belgia), desfășurată în cadrul proiectului ACROSS – „Aligning Public and Corporate Sustainability Goals" (Alinierea obiectivelor de sustenabilitate publice și corporative). Timp de două zile, părțile implicate au discutat despre Responsabilitatea Socială Corporativă […]
16:50
Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Moldova # Provincial
Schimbările climatice afectează puternic agricultura din Republica Moldova, iar femeile din mediul rural se află printre cele mai expuse acestor riscuri. Seceta, pierderile de recoltă, degradarea solului, accesul limitat la finanțare și infrastructură neadaptată fac ca vulnerabilitățile existente să se accentueze. În același timp, femeile sunt și cele care găsesc soluții, gestionează gospodăriile, mențin continuitatea […]
16:40
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz" în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din 28 noiembrie 2025 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor cu următoarea Ordine de zi: Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile […]
16:20
Primăria orașului Ialoveni informează locuitorii că funcționarea rutei de troleibuz nr. 36 presupune costuri lunare considerabile, acoperite în mare parte din bugetul local. În primele zece luni ale anului, cheltuielile au variat între aproximativ 150.000 și 250.000 de lei pe lună, reflectând necesitatea întreținerii corespunzătoare a troleibuzelor și asigurării unui serviciu stabil. "S-a observat că […]
16:10
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură […]
15:50
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” va fi reorganizat în societate pe acțiuni # Provincial
Planul de reorganizare al operatorului național al sistemului de transport a energiei electrice reprezintă o inițiativă strategică demarată de Guvernul Republicii Moldova, orientată spre modernizarea sectorului energetic, consolidarea guvernanței corporative și alinierea la cerințele europene. După realizarea importantă ce a constat în desemnarea unui Consiliu de administrație profesionist, format în mod majoritar din membri independenți, […]
15:40
Prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești” # Provincial
Recent, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova", au desfășurat prima ședință de lucru cu partenerii implicați în realizarea subproiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești". Potrivit ADR Sud, la discuțiile care au avut loc la Cimișlia au participat: companiile Foremcons […]
15:40
Siegfried Mureșan: susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole # Provincial
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces". Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […]
15:40
Un nou program de învățare a limbii române pentru elevii reveniți de peste hotare, propus în Codul Educației # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea, în Codul Educației, a unui program de studiere a limbii române pentru copiii cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare și pentru copiii cetățenilor străini aflați în țara noastră. „Acest program este esențial pentru integrarea acestor copii în școli și pentru dezvoltarea competențelor lor de comunicare în limba română. […]
15:20
Republica Moldova găzduiește în perioada 04-07 decembrie 2025 Campionatul OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici). Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de un lot […]
15:10
Ministerul Mediului anunță suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice # Provincial
Decizia vine în urma notificării transmise de Cancelaria de Stat, dar şi a altor sesizări din partea mai multor entități, privind modul de desfășurare a licitației stabilite prin Ordinul ministrului mediului nr. 167 din 5 noiembrie 2025, modificat ulterior prin Ordinul nr. 177 din 28 noiembrie 2025. Suspendarea are ca scop examinarea unor posibile vulnerabilități […]
15:10
UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv din 3 decembrie 2025, faptul că EURO U17 din 2029 va fi găzduit de Moldova. Așa cum ne-a obișnuit, Campionatul European UEFA Under 17 este competiția care lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului european, iar cele mai bune echipe naționale din Europa se vor lupta pentru marele titlu. Succesul […]
15:10
„Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!” PSRM a organizat un protest în fața MMPS # Provincial
Astăzi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat un protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acuzând guvernarea PAS de politici antisociale. Manifestanții au atras atenția că, în pragul sezonului rece, în condițiile în care prețurile la toate produsele și serviciile cresc vertiginos, iar 30% din populație se află la limita sărăciei, guvernarea a […]
15:00
Astăzi, la Ialoveni, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector". Evenimentul s-a desfășurat chiar pe noua alee pietonală, unde reprezentanții ADR Centru, ai Primăriei orașului Ialoveni, ai companiei antreprenoare Nisprofcon S.R.L., alături de alți specialiști invitați, au […]
15:00
Sâmbătă, 29 noiembrie, Asociația de Fotbal din Malta (MFA) a organizat Conferința Finală a proiectului european SCALE – Special dual career paths against early leaving from education and training. Conferința a fost deschisă cu mesaje de bun venit din partea membrilor MFA, inclusiv Peter Busuttil, liderul proiectului SCALE, și Raphael Scerri (Coordonator Național EUPA), urmate […]
14:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației mobile Telegram, cu ramificații în Chișinău și Strășeni. În urma a două luni de investigații au fost identificați patru tineri cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la […]
14:40
Scaner mobil de ultimă generație pentru consolidarea securității frontierei, pus în funcțiune la Postul vamal Tudora # Provincial
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat astăzi, în cadrul Postului vamal de frontieră Tudora, un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova, fiind o investiție strategică în securitatea națională și regională. […]
14:30
„Caravana de Crăciun”, la Edineț: 657 de cadouri pentru copiii din grădinițele municipiului # Provincial
Municipiul Edineț, ieri, a fost gazda unei acțiuni deosebite de solidaritate și generozitate. Reprezentanții organizației Round Table Moldova au ajuns în municipiul nostru cu un camion încărcat cu 657 cadouri, oferite de familii din Germania, care anual pregătesc personal daruri pentru copiii din Republica Moldova. Datorită numărului în creștere al familiilor dornice să aducă bucurie […]
14:00
Unul din pilonii managementului finanțelor publice conform prevederilor cadrului legislativ al UE este prezența unei instituții fiscal independente la nivel național. In acest sens, Republica Moldova s-a angajat sa instituie o astfel de instituie până în anul 2028. Consiliul Fiscal este o entitate independentă, responsabilă de evaluarea prognozelor economice si a politicilor bugetar-fiscale, menind să […]
13:50
Doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău- oficiul Botanica, fiind suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente, prejudiciul total depășind 800.000 de lei. Suspecții […] Post-ul Doi bărbați reținuți pentru furturi din apartamente în valoare de peste 800.000 de lei apare prima dată în Provincial.
13:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-a întrunit cu fermierii ce practică activități de creștere și comercializare a păsărilor în Republica Moldova. Scopul ședinței a fost contextul situației epidemiologice europene care rămâne una îngrijorătoare. ANSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în Moldova. La […] Post-ul ANSA discută cu fermierii despre prevenirea gripei aviare în Moldova apare prima dată în Provincial.
13:50
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare estimată […] Post-ul Percheziție la Drochia: droguri de 200.000 de lei ridicate de poliție apare prima dată în Provincial.
13:40
Irina Vlah – partenerul Fundației „Plaiul Soarelui” în dezvoltarea spațiului incluziv „Conacul Visului” din satul Bușăuca # Provincial
Politiciana Irina Vlah a mers aseară la spectacolul „Cenușăreasa” la Teatrul „A. Cehov” din capitală, în care au jucat actori speciali și membri ai echipei Fundației „Plaiul Soarelui”. Irina Vlah a spus că modul în care a fost prezentată piesa a fost inspirațional – „Dragilor, ați aprins scena pur și simplu!”. „Acești tineri știu cel […] Post-ul Irina Vlah – partenerul Fundației „Plaiul Soarelui” în dezvoltarea spațiului incluziv „Conacul Visului” din satul Bușăuca apare prima dată în Provincial.
13:30
Nick Pietrowicz, vizită oficială la Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă # Provincial
Pe fondul entuziasmului tot mai mare pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă a primit vizita domnului Nick Pietrowicz, Chargé d’Affaires al Statelor Unite în Republica Moldova. Oficialul american a efectuat un tur […] Post-ul Nick Pietrowicz, vizită oficială la Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
12:50
La data de 3 decembrie 2025, în sediul Primăriei municipiului Bălți au avut loc licitații publice „cu strigare” – privind vânzarea dreptului de locațiune pentru terenurile de pământ din mun.Bălţi, vânzarea terenului de pământ din mun.Bălţi, vânzarea amplasamentelor locului de comerț și vânzarea bunurilor municipale. În urma desfășurării procedurilor, bugetul local a fost suplinit cu […] Post-ul Bugetul municipiului Bălți suplinit cu peste 1 milion lei în urma licitațiilor publice apare prima dată în Provincial.
12:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 05.12.2025, ora 11:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, după cum urmează: TROLEIBUZE: Rutele nr. 1, […] Post-ul Trafic restricționat în centrul capitalei: troleibuze și autobuze redirecționate apare prima dată în Provincial.
12:10
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Provincial
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică. Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive. Astfel, în perioada 1 – 5 decembrie, […] Post-ul Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate apare prima dată în Provincial.
12:10
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP) și Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media rezultatele Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio-Moldova” (TRM) în anii […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” apare prima dată în Provincial.
11:50
Circa 5.000 de locuitori din satele Carabetovca, Sadaclia și Iordanovca din raionul Basarabeasca beneficiază astăzi de acces îmbunătățit către grădinițe, gimnaziu, liceu, oficiul poștal, instituțiile medicale și primării. A fost finalizată reparația sectorului de 3,41 km de pe drumul regional G124 R26–Ivanovca–Carabetovca–R3, cuprins între km 13,5 și km 21,00 (executat selectiv). Pentru reabilitarea celor 3,41 […] Post-ul Comunitățile din Carabetovca, Sadaclia și Iordanovca beneficiază de drum modernizat apare prima dată în Provincial.
11:40
La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” s-a produs, recent, o nouă minune care confirmă încă o dată profesionalismul și dedicarea echipei medicale. O mămică în vârstă de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil – o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste […] Post-ul O mamă din Anenii Noi a adus pe lume al 14-lea copil apare prima dată în Provincial.
11:30
Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție a competiției va demara pe 15 decembrie, în cadrul complexului sportiv din comuna Pănășești (r. Strășeni). Turneul a reunit 16 echipe reprezentând instituții de învățământ cu clasele specializate din diferite regiuni ale țării. Federația Moldovenească de Fotbal, inspirată de organizarea […] Post-ul Fotbal în școli – Liga Futsal 2025/2026. Programul complet al turneului apare prima dată în Provincial.
11:30
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – aprobat! Munteanu: datoria noastră este să fim responsabili și să investim acum acolo unde există potențial real de creștere # Provincial
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și […] Post-ul Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – aprobat! Munteanu: datoria noastră este să fim responsabili și să investim acum acolo unde există potențial real de creștere apare prima dată în Provincial.
11:30
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători, organizată de Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova în colaborare cu Federația Moldoenească de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău. În finală Chișinău-1 a învins […] Post-ul Echipa Chișinău-1, campioană națională la mini-fotbal pentru nevăzători apare prima dată în Provincial.
11:20
Constituirea unui Centru Universitar la Cahul în componența Universității Tehnice a Moldovei, prin absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, reprezintă o propunere care continuă să fie discutată cu comunitatea academică din Cahul. Următoarea rundă de consultări va avea loc pe 11 decembrie. Argumentele unei asemenea transformări țin de obiectivul Ministerului Educației și Cercetării de […] Post-ul Crearea unui Centru Universitar la Cahul, în discuții cu comunitatea academică apare prima dată în Provincial.
11:20
Primarul capitalei: ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă # Provincial
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii datoriei de stat, care a ajuns la 128,65 miliarde de lei. „Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă”, a declarat Ion Ceban. El a prezentat date potrivit cărora, în primele […] Post-ul Primarul capitalei: ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat, dar și indiferența cu care guvernarea tratează această problemă apare prima dată în Provincial.
11:00
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Provincial
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Post-ul Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice apare prima dată în Provincial.
10:50
Astăzi a fost semnat acordul de colaborare dintre Primăria orașului Călărași și Asociația Obștească Clubul Sportiv „GARAGE 4×4”. Documentul prevede cooperarea în organizarea și desfășurarea competițiilor și evenimentelor auto cu tracțiune integrală precum: Jeep, Trial, Off Road, Troff, Jeep Sprint și Rally Cross. Prin acest acord, Primăria orașului Călărași se angajează să ofere suport în […] Post-ul Primăria Călărași semnează un acord de colaborare cu Clubul Sportiv „GARAGE 4×4” apare prima dată în Provincial.
10:50
Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la 4.000.000 lei. Au urmat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. În baza probelor acumulate, au fost reținuți doi […] Post-ul Mașini furate din Franța, de 4.000.000 lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
În ultimele zile, ofițerii INSP au denunțat mai multe cazuri în care șoferii au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile pentru abateri rutiere. ✔️ Chișinău, str. Veronica Micle Un bărbat de 30 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost oprit pentru lipsa reviziei tehnice, lipsa asigurării RCA și defecțiuni la sistemul […] Post-ul Mai mulți șoferi, prinși încercând să mituiască polițiștii în Chișinău și Comrat apare prima dată în Provincial.
10:50
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Fondului Global pentru Mediu (GEF). Intervenția este […] Post-ul 50 de hectare din Rezervația Naturală Prutul de Jos vor fi împădurite apare prima dată în Provincial.
10:40
Peste 73 de școli urmează a fi reorganizate. PSRM: o lovitură la adresa viitorului copiilor # Provincial
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de ieri acțiunile puterii PAS care au condus la distrugerea pe scară largă a sistemului de învățământ. Drept motiv a fost lista instituțiilor de învățământ supuse reorganizării, publicată acum o zi de către ministerul Educației. Conform acestei liste, în fiecare raion este planificată […] Post-ul Peste 73 de școli urmează a fi reorganizate. PSRM: o lovitură la adresa viitorului copiilor apare prima dată în Provincial.
