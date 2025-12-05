MAI avertizează: Dronele sunt periculoase! Nu vă apropiați! Nu le atingeți!

10:50

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la 4.000.000 lei. Au urmat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni la şase bǎnuiți cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani. În baza probelor acumulate, au fost reținuți doi