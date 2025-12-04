Percheziție la Drochia: droguri de 200.000 de lei ridicate de poliție

12:50

Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape", va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare