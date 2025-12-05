ADR Chișinău a desfășurat prima sesiune de instruire pentru APL în elaborarea proiectelor

11:30

Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 – „Bugetul Investițiilor Responsabile". Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul investițiilor responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere economică sustenabilă, astfel încât, ulterior, să putem majora veniturile în mod semnificativ și […]