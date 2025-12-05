Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington
Vocea Basarabiei, 5 decembrie 2025 12:00
Provocările actuale ale Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune au fost printre subiectele abordate în cadrul unei întrevederi, la Washington, între ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău Mihai Popșoi și trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. De asemenea, părțile au discutat și despre războiul din Ucraina, dar și […] Articolul Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 15 minute
12:10
Europarlamentar: Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Siegfried Mureșan, aflat într-o vizită la Chișinău. El a precizat, în cadrul unui interviu pentru IPN, că obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului […] Articolul Europarlamentar: Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea R. Moldova la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
12:00
Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington # Vocea Basarabiei
Provocările actuale ale Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune au fost printre subiectele abordate în cadrul unei întrevederi, la Washington, între ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău Mihai Popșoi și trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. De asemenea, părțile au discutat și despre războiul din Ucraina, dar și […] Articolul Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
11:40
Ministrul Sănătății de la Chișinău: „Spun cu toată responsabilitatea că diplomele nu sunt false” # Vocea Basarabiei
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, respinge ferm acuzațiile legate de presupusa emitere frauduloasă a diplomelor pentru medicii din România care și-au făcut rezidențiatul la Chișinău. Potrivit lui, Universitatea de Medicină a introdus rezidențiatul pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cei din România, încă în anul 2016, dar potrivit legii, aceștia nu au voie să […] Articolul Ministrul Sănătății de la Chișinău: „Spun cu toată responsabilitatea că diplomele nu sunt false” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
11:20
În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În acest sens, instituția a atenționat că se interzice vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la preț mai mic decât cel de referință, iar cei care vor încălca aceste prevederi vor fi sancționați. […] Articolul Țigările comercializate pe teritoriul R. Moldova se scumpesc în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
09:20
ISW: Rusia reutilizează narațiunile folosite împotriva Ucrainei pentru a justifica presiuni asupra Moldovei și statelor baltice # Vocea Basarabiei
Rusia promovează aceleași narațiuni propagandistice pe care le-a folosit pentru a-și justifica agresiunea militară împotriva Ucrainei, direcționându-le acum către Republica Moldova și statele baltice membre NATO, arată o nouă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Acuzațiile recente ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, îndreptate împotriva autorităților din Moldova și din țările baltice, se […] Articolul ISW: Rusia reutilizează narațiunile folosite împotriva Ucrainei pentru a justifica presiuni asupra Moldovei și statelor baltice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:10
Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă Cristina Gherasimov # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită, din punct de vedere tehnic și politic, să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, prezentă la două evenimente internaționale de anvergură dedicate extinderii UE și securității europene: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand […] Articolul Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă Cristina Gherasimov apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Cinci spitale strategice din Republica Moldova vor fi modernizate în 2026, cu investiții de peste 240 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Cinci instituții medicale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate anul viitor, cu un buget total de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt incluse în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN. Beneficiarele programului de modernizare sunt Institutul […] Articolul Cinci spitale strategice din Republica Moldova vor fi modernizate în 2026, cu investiții de peste 240 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Patru drone militare au încălcat zona de interdicție aeriană la Dublin și au ajuns pe traiectoria avionului lui Volodimir Zelenski # Vocea Basarabiei
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat luni seara zona de interdicție aeriană instituită la Dublin cu ocazia vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Journal. Aparatele au zburat spre traiectoria avionului oficial chiar în momentul în care acesta urma să sosească, însă aeronava aterizase cu câteva minute înainte de incident. Dronele, lansate probabil […] Articolul Patru drone militare au încălcat zona de interdicție aeriană la Dublin și au ajuns pe traiectoria avionului lui Volodimir Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 04.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuțiilor dintre președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European # Vocea Basarabiei
Parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare la UE au fost printre subiectele discutate astăzi în cadrul unei întrevederi între președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European, care se află într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a salutat sprijinul ferm al legislativului comunitar, subliniind […] Articolul Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuțiilor dintre președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Traficul rutier va fi suspendat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula mâine transportul public # Vocea Basarabiei
Circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, pe tronsonul dintre străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi restricționată de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 05:00. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării sărbătorilor de iarnă. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, în această perioadă, circulația transportului public care […] Articolul Traficul rutier va fi suspendat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula mâine transportul public apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, magistratul Radu Țurcanu, nu a trecut vettingul. Raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor este transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. Pe lângă Țurcanu de la Judecătoria Chișinău, evaluarea externă nu a fost promovată de către Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia. Totodată, judecătorul Sergiu […] Articolul Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău nu a trecut vettingul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Premierul R. Moldova și reprezentanți ai FMI, discuții privind importanța accelerării reformelor # Vocea Basarabiei
Prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, care se află într-o vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre prioritățile actuale ale Guvernului de la Chișinău și despre importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Prim-ministrul […] Articolul Premierul R. Moldova și reprezentanți ai FMI, discuții privind importanța accelerării reformelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Postul vamal Tudora a fost dotat astăzi cu un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova. Noul sistem de scanare va contribui la combaterea traficului ilicit și răspunde necesităților crescute de securitate […] Articolul Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil de ultimă generație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ministerul Afacerilor Interne, avertisment pentru cetățeni: „Dronele sunt periculoase. Nu vă apropiați! Nu le atingeți!” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează cetățenii cu privire la riscurile pe care le reprezintă dronele, subliniind că acestea sunt periculoase. Autoritățile transmit un mesaj ferm: „Nu vă apropiați și nu atingeți dronele!”, precizând că manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră, a celor din jur și a […] Articolul Ministerul Afacerilor Interne, avertisment pentru cetățeni: „Dronele sunt periculoase. Nu vă apropiați! Nu le atingeți!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
(VIDEO) Zeci de persoane, vizate de percheziții în dosarul privind instruirile în Serbia pentru destabilizări în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Treizeci și cinci de persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate joi, 4 decembrie, în mai multe localități din Republica Moldova, de către ofițerii INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu mascații BPDS „Fulger”. Peste 50 de percheziții au fost efectuate în cadrul unui dosar penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și […] Articolul (VIDEO) Zeci de persoane, vizate de percheziții în dosarul privind instruirile în Serbia pentru destabilizări în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste de 890 000 de lei la fostul deputat socialist Adrian Albu. Astfel, în urma controlului inițiat în privința fostului deputat și a membrilor familiei sale, ANI a stabilit o avere nejustificată în valoare de 892 985 lei. Aceasta reprezintă diferența între averea dobândită, […] Articolul Fost deputat socialist, avere nejustificată de peste 890 000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, la Chișinău: Suntem gata să oferim expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Membrii Parlamentului European sunt gata să ofere Republicii Moldova expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare la UE. Asigurările vin din partea europarlamentarului Siegfried Mureșan, care se află în aceste zile la Chișinău. El conduce o delegație a Parlamentului European, care urmează să participe la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Republica Moldova. În acest […] Articolul Europarlamentarul Siegfried Mureșan, la Chișinău: Suntem gata să oferim expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a născut cel de-al paisprezecelea copil. Nașterea a avut loc la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Potrivit unui comunicat emis de instituție, fetița care a venit pe lume este perfect sănătoasă și are o greutate de puțin peste 3.700 de grame. […] Articolul O femeie din Anenii Noi a adus pe lume cel de-al paisprezecelea copil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 5 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,23 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 21 de bani, ajungând la 20,12 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile […] Articolul Motorina se ieftinește cu 21 de bani: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Decizia vizează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva „activităților maligne de interferență a Rusiei în Republica Moldova înaintea […] Articolul Oficial: Fondurile Evgheniei Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
„Nu suntem Coreea de Nord” // Val de nemulțumiri din cauza proiectului MEC care ar permite lui Viorel Bostan să rămână rector la UTM # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării urmează să efectueze modificări la Codul Educației care, printre altele, va permite rectorilor universităților care au absorbit alte instituții de învățământ și de cercetare să mai obțină încă un mandat pe lângă cele două consecutive aprobate prin lege. Anunțul a stârnit nemulțumirea mediului academic din R. Moldova, care afirmă că modificarea […] Articolul „Nu suntem Coreea de Nord” // Val de nemulțumiri din cauza proiectului MEC care ar permite lui Viorel Bostan să rămână rector la UTM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată în anul viitor. Sumă fixă se menține la 12 636 de lei. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru 2026, care păstrează contribuția procentuală la nivelul de 9% din salariu. Persoanele care se asigură individual vor putea achita cu facilități până […] Articolul Prima de asigurare medicală obligatorie rămâne neschimbată anul viitor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat astăzi că autoritățile tratează cu maximă seriozitate incidentul produs recent în comuna Pepeni din raionul Sângerei, acolo unde un localnic a găsit o dronă pe câmp și a adus-o în sat. „E o istorie pe care am văzut‑o ieri la știri și care mi se pare puțin ciudată, […] Articolul Ce spune premierul Alexandru Munteanu despre drona descoperită la Pepeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:10
Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA pentru fapte de corupție # Vocea Basarabiei
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Articolul Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA pentru fapte de corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunală Chișinău, reținute de CNA pentru fapte de corupție # Vocea Basarabiei
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Articolul Șapte persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunală Chișinău, reținute de CNA pentru fapte de corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Guvernul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi într-o ședință extraordinară și a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorităților documentul, catalogat drept „Bugetul Investițiilor Responsabile”, se axează pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung. „Prin Bugetul Investițiilor Responsabile venim cu măsuri care să genereze în continuare o creștere […] Articolul Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Zeci de percheziții în R. Moldova într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Vocea Basarabiei
Peste 50 de percheziții au loc joi, 4 decembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Inspectoratul General al Poliției anunță că investigațiile vizează și deplasările unor persoane suspectate în Serbia, în vara–toamna acestui an, unde acestea ar fi fost instruite în […] Articolul Zeci de percheziții în R. Moldova într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici într-un dosar de corupție în achiziții publice # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii, desfășoară în această dimineață o serie de percheziții în cadrul unor dosare care vizează suspiciuni de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit informațiilor preliminare, descinderile au loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la mai mulți agenți economici suspectați […] Articolul Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici într-un dosar de corupție în achiziții publice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Ungaria și Slovacia amenință cu acțiune la Curtea de Justiție a UE împotriva interzicerii gazelor rusești # Vocea Basarabiei
Ungaria și Slovacia intenționează să dea în judecată Uniunea Europeană la Curtea de Justiție a UE (CJUE) dacă planul privind interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale rusești va fi pus în aplicare. Anunțul a fost făcut de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, care a declarat că, imediat după votul final de la Bruxelles, […] Articolul Ungaria și Slovacia amenință cu acțiune la Curtea de Justiție a UE împotriva interzicerii gazelor rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
PAS propune extinderea facilităților pentru repatrierea bunurilor moldovenilor din diasporă # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care extinde criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, astfel încât mai mulți cetățeni moldoveni care aleg să revină în țară să poată beneficia de facilități, inclusiv pentru repatrierea automobilelor personale, transmite moldpres.md. Într-o conferință de presă, deputații PAS au anunțat principalele […] Articolul PAS propune extinderea facilităților pentru repatrierea bunurilor moldovenilor din diasporă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
Președintele Bulgariei cere demisia guvernului după proteste masive față de bugetul pe 2026 # Vocea Basarabiei
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut marți seara demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliakov, pe fondul protestelor ample declanșate de proiectul de buget pentru anul 2026. Solicitarea a fost formulată într-un discurs televizat difuzat pe postul public BNT. Guvernul retrăsese deja proiectul de buget cu o zi înainte, în urma manifestațiilor desfășurate în […] Articolul Președintele Bulgariei cere demisia guvernului după proteste masive față de bugetul pe 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Orașele din Moldova își sporesc reziliența cu utilaje moderne oferite de Uniunea Europeană # Vocea Basarabiei
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de intervenții mai rapide și mai eficiente în situații de urgență, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile municipale din aceste localități au primit utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, oferite prin proiectul „EU4Moldova […] Articolul Orașele din Moldova își sporesc reziliența cu utilaje moderne oferite de Uniunea Europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
3 decembrie 2025
20:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 03.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Bruxelles-ul propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a propus miercuri două soluții pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE și un împrumut pentru reparații. Împrumuturile UE s-ar baza pe bugetul UE (‘marja de manevră’) în timp ce împrumutul pentru reparații ar împuternici Comisia să împrumute solduri de numerar de la instituțiile financiare din UE […] Articolul Bruxelles-ul propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Despre ce a discutat premierul Alexandru Munteanu cu membrii Asociației Businessului European din Moldova # Vocea Basarabiei
Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 3 decembrie, o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA). Astfel, au fost discutate prioritățile Guvernului Republicii Moldova privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creșterea economică și susținerea mediului de afaceri. Potrivit autorităților, propunerile se referă la simplificarea cadrului normativ și […] Articolul Despre ce a discutat premierul Alexandru Munteanu cu membrii Asociației Businessului European din Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Președinta R. Moldova a primit scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori. Dintre aceștia, doar noul ambasador al Chinei, Dong Zhihua, va avea reședință la Chișinău. Ceilalți șapte ambasadori agreați sunt nerezidenți în Republica Moldova. Este vorba despre: – Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii Africa de Sud, – […] Articolul Președinta R. Moldova a primit scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministerul Sănătății de la Chișinău, noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament # Vocea Basarabiei
Ministerul Sănătății va pune în funcțiune Observatorul Antidrog și Sistemul Național de Avertizare Timpurie pentru detectarea rapidă a noilor substanțe și alertarea autorităților. Potrivit autorităților, Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală, oferind tratament și sprijin adaptat persoanelor afectate. „În continuu lucrăm la consolidarea serviciilor de prevenire, tratament, […] Articolul Ministerul Sănătății de la Chișinău, noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, se convoacă joi în ședință extraordinară. Ordinea de zi a ședinței deocamdată nu a fost plasată pe pagina executivului, transmite IPN. La începutul ședinței de miercuri, prim-ministrul a menționat că urmează o ședință la care va fi examinat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Ședința […] Articolul Guvernul de la Chișinău se întrunește joi în ședință extraordinară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Noi detalii despre drona descoperită la Pepeni: „Doi bărbați au dezmembrat-o, scoțând motorul și restul pieselor” # Vocea Basarabiei
Drona care a fost găsită recent în localitatea Pepeni din raionul Sângerei este „un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare”, anunță Poliția. Potrivit oamenilor legii, după ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și […] Articolul Noi detalii despre drona descoperită la Pepeni: „Doi bărbați au dezmembrat-o, scoțând motorul și restul pieselor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Poliția Republicii Moldova a venit cu mai multe detalii privind drona descoperită de un localnic în comuna Pepeni din raionul Sângerei. Astfel, oamenii legii au informat că astăzi, în localitatea respectivă a fost observată o dronă, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și […] Articolul Poliția Republicii Moldova, noi detalii privind drona descoperită la Pepeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
O dronă a fost găsită în comuna Pepeni din raionul Sângerei. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Oleg Cernei. Conform unui video publicat pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Pepeni, un localnic ar fi găsit această dronă la hotarul dintre localitățile Pepeni și Copăceni și ar fi adus-o în sat. Autoritățile locale au informat […] Articolul (VIDEO) O dronă a fost găsită în comuna Pepeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut: Guvernul R. Moldova, undă verde pentru inițierea negocierilor cu România # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu Guvernul României pentru Acordul privind efectuarea controlului coordonat în punctul de trecere a frontierei Lipcani – Rădăuți Prut. Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail Nichitin, a menționat că acordul constituie un instrument important de colaborare între Republica Moldova și România în dezvoltarea […] Articolul Control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut: Guvernul R. Moldova, undă verde pentru inițierea negocierilor cu România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 4 decembrie. Astfel, litrul de motorină va costa 20,33 de lei cu 20 de bani mai puțin decât astăzi. În același timp, prețul benzinei va scădea cu doar 1 ban, ajungând la 23, 25 lei/litru. Menționăm că, după ce timp […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
(VIDEO) Cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă: Ar fi fost instruite în Bosnia și Herțegovina # Vocea Basarabiei
Alte cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE din 2024, au fost trimise în judecată. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finalizat urmărirea în privința acestora. Cei cinci […] Articolul (VIDEO) Cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă: Ar fi fost instruite în Bosnia și Herțegovina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # Vocea Basarabiei
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată. […] Articolul Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
(FOTO) Aprofundarea parteneriatului dintre R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington # Vocea Basarabiei
Aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite, precum și consolidarea cooperării în domeniul securității în contextul situației regionale s-au numărat printre subiectele abordate la Washington de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul discuțiilor cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Oficialii din Republica Moldova s-au întâlnit cu […] Articolul (FOTO) Aprofundarea parteneriatului dintre R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
(FOTO) Percheziții la penitenciarul din Soroca într-un dosar de corupere: Un șef de secție, reținut # Vocea Basarabiei
Un șef de secție din Penitenciarul nr. 6 Soroca a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în această dimineață ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, au efectuat mai multe percheziții la persoane din conducerea instituției, dar și la un deținut. Operațiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal deschis pe […] Articolul (FOTO) Percheziții la penitenciarul din Soroca într-un dosar de corupere: Un șef de secție, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.