Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington

12:40

Un șef de secție din Penitenciarul nr. 6 Soroca a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în această dimineață ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, au efectuat mai multe percheziții la persoane din conducerea instituției, dar și la un deținut. Operațiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal deschis pe […] Articolul (FOTO) Percheziții la penitenciarul din Soroca într-un dosar de corupere: Un șef de secție, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.