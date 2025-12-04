Traficul rutier va fi suspendat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula mâine transportul public

13:20

Ministerul Educației și Cercetării urmează să efectueze modificări la Codul Educației care, printre altele, va permite rectorilor universităților care au absorbit alte instituții de învățământ și de cercetare să mai obțină încă un mandat pe lângă cele două consecutive aprobate prin lege. Anunțul a stârnit nemulțumirea mediului academic din R. Moldova, care afirmă că modificarea […] Articolul „Nu suntem Coreea de Nord” // Val de nemulțumiri din cauza proiectului MEC care ar permite lui Viorel Bostan să rămână rector la UTM apare prima dată în Vocea Basarabiei.