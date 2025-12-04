Zeci de percheziții în R. Moldova într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare

13:00

Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău a fost trimisă în judecată după ce ar fi înșelat peste 60 de clienți sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase. Valoarea totală a prejudiciului ar ajunge la circa 3,9 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator […]