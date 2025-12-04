(VIDEO) Zeci de persoane, vizate de percheziții în dosarul privind instruirile în Serbia pentru destabilizări în R. Moldova

20:30

Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut astăzi audierea a 164 de persoane în dosarul ce vizează un episod al fraudei bancare. Solicitarea a fost examinată în cadrul primei ședințe de judecată la care inculpatul a participat personal, pentru prima dată după ce a fost extrădat în Moldova. La rândul lor, procurorii au pus la îndoială […] Articolul Plahotniuc solicită să fie audiați 164 de martori în dosarul fraudei bancare apare prima dată în Vocea Basarabiei.