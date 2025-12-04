Orașele din Moldova își sporesc reziliența cu utilaje moderne oferite de Uniunea Europeană

15:00

Un lot de 2,3 tone de carne de pui separată mecanic, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), probele de laborator au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, iar ulterior, lotul […] Articolul (VIDEO) Un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, blocat la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.