Orașele din Moldova își sporesc reziliența cu utilaje moderne oferite de Uniunea Europeană
Vocea Basarabiei, 4 decembrie 2025 07:20
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de intervenții mai rapide și mai eficiente în situații de urgență, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile municipale din aceste localități au primit utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, oferite prin proiectul „EU4Moldova
• • •
Orașele din Moldova își sporesc reziliența cu utilaje moderne oferite de Uniunea Europeană
ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.12.2025, ora 17:00
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 03.12.2025, ora 19:00
Bruxelles-ul propune utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei
Comisia Europeană a propus miercuri două soluții pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE și un împrumut pentru reparații. Împrumuturile UE s-ar baza pe bugetul UE ('marja de manevră') în timp ce împrumutul pentru reparații ar împuternici Comisia să împrumute solduri de numerar de la instituțiile financiare din UE
Despre ce a discutat premierul Alexandru Munteanu cu membrii Asociației Businessului European din Moldova
Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 3 decembrie, o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA). Astfel, au fost discutate prioritățile Guvernului Republicii Moldova privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creșterea economică și susținerea mediului de afaceri. Potrivit autorităților, propunerile se referă la simplificarea cadrului normativ și
Președinta R. Moldova a primit scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori. Dintre aceștia, doar noul ambasador al Chinei, Dong Zhihua, va avea reședință la Chișinău. Ceilalți șapte ambasadori agreați sunt nerezidenți în Republica Moldova. Este vorba despre: – Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii Africa de Sud, –
Ministerul Sănătății de la Chișinău, noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament
Ministerul Sănătății va pune în funcțiune Observatorul Antidrog și Sistemul Național de Avertizare Timpurie pentru detectarea rapidă a noilor substanțe și alertarea autorităților. Potrivit autorităților, Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală, oferind tratament și sprijin adaptat persoanelor afectate. „În continuu lucrăm la consolidarea serviciilor de prevenire, tratament,
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, se convoacă joi în ședință extraordinară. Ordinea de zi a ședinței deocamdată nu a fost plasată pe pagina executivului, transmite IPN. La începutul ședinței de miercuri, prim-ministrul a menționat că urmează o ședință la care va fi examinat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Ședința
Noi detalii despre drona descoperită la Pepeni: „Doi bărbați au dezmembrat-o, scoțând motorul și restul pieselor"
Drona care a fost găsită recent în localitatea Pepeni din raionul Sângerei este „un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare", anunță Poliția. Potrivit oamenilor legii, după ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și
Poliția Republicii Moldova a venit cu mai multe detalii privind drona descoperită de un localnic în comuna Pepeni din raionul Sângerei. Astfel, oamenii legii au informat că astăzi, în localitatea respectivă a fost observată o dronă, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și
O dronă a fost găsită în comuna Pepeni din raionul Sângerei. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Oleg Cernei. Conform unui video publicat pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Pepeni, un localnic ar fi găsit această dronă la hotarul dintre localitățile Pepeni și Copăceni și ar fi adus-o în sat. Autoritățile locale au informat
Control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut: Guvernul R. Moldova, undă verde pentru inițierea negocierilor cu România
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu Guvernul României pentru Acordul privind efectuarea controlului coordonat în punctul de trecere a frontierei Lipcani – Rădăuți Prut. Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail Nichitin, a menționat că acordul constituie un instrument important de colaborare între Republica Moldova și România în dezvoltarea
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 4 decembrie. Astfel, litrul de motorină va costa 20,33 de lei cu 20 de bani mai puțin decât astăzi. În același timp, prețul benzinei va scădea cu doar 1 ban, ajungând la 23, 25 lei/litru. Menționăm că, după ce timp
(VIDEO) Cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă: Ar fi fost instruite în Bosnia și Herțegovina
Alte cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE din 2024, au fost trimise în judecată. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finalizat urmărirea în privința acestora. Cei cinci
Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR" a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale". Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda" au o bunăstare financiară neașteptată.
(FOTO) Aprofundarea parteneriatului dintre R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington
Aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite, precum și consolidarea cooperării în domeniul securității în contextul situației regionale s-au numărat printre subiectele abordate la Washington de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul discuțiilor cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Oficialii din Republica Moldova s-au întâlnit cu
(FOTO) Percheziții la penitenciarul din Soroca într-un dosar de corupere: Un șef de secție, reținut
Un șef de secție din Penitenciarul nr. 6 Soroca a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în această dimineață ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din municipiul Bălți, au efectuat mai multe percheziții la persoane din conducerea instituției, dar și la un deținut. Operațiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal deschis pe
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat că nu va participa la votarea proiectului de rectificare a bugetului municipal pentru anul curent. Aleșii PSRM își motivează decizia cu încălcările procedurale invocate și avizele negative din partea instituțiilor statului. Totodată, socialiștii acuză Primăria de gestionarea defectuoasă a finanțelor publice și de manipulare politică. Președintele
Mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026, aprobat: Care este suma minimă a ajutorului
Familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei în sezonul rece 2025–2026. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. „Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin stabil,
Victor Chirilă, rechemat din funcția de ambasador al Republicii Moldova în România
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al Republicii Moldova în România. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri, 3 decembrie, de Guvernul de la Chișinău. Tot astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat și rechemarea lui Dumitru Braghiș din funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Deciziile au fost luate
Veaceslav Lupov a declarat miercuri, 3 decembrie, că își dă demisia din funcția de primar al orașului Taraclia. Anunțul vine în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, condamnatul fugar Ilan Șor a spus că își retrage sprijinul politic acordat unor aleși locali. Lupov și-a motivat decizia prin faptul că autoritățile de la Chișinău nu
România adoptă un mecanism care permite preluarea activelor companiilor aflate sub sancțiuni, inclusiv Lukoil
Guvernul României a aprobat marți un nou mecanism care îi permite statului să intervină și să preia controlul asupra activelor companiilor aflate sub sancțiuni internaționale, măsură ce vizează în mod direct operațiunile gigantului rus Lukoil, transmite Reuters. Potrivit actului normativ, autoritățile vor putea numi administratori speciali în firmele ale căror activități sunt afectate de sancțiuni
Mark Rutte: NATO accelerează operațiunea „Santinela Estică" pentru a contracara incursiunile dronelor rusești
Secretarul general al NATO, Mark Rutte,
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută recent într-un dosar de corupție, a fost eliberată din detenție și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv. „Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv, […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină produse de operatorul „ADALVA” SRL, după ce testările de laborator au identificat reziduuri de medicamente de uz veterinar. Potrivit ANSA, în ouă a fost depistată Salinomicina, un antibiotic de tip coccidiostatic folosit în medicina veterinară, a cărui […] Articolul Lot de ouă retras de pe piață după depistarea unui antibiotic interzis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 02.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 02.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenda de Reforme din Planul de Creștere pentru R. Moldova, discutată la Chișinău # Vocea Basarabiei
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme pentru al doilea semestru al acestui an au fost analizate, astăzi, la Chișinău, în cadrul unei ședințe de monitorizare a implementării Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul […] Articolul Agenda de Reforme din Planul de Creștere pentru R. Moldova, discutată la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut astăzi audierea a 164 de persoane în dosarul ce vizează un episod al fraudei bancare. Solicitarea a fost examinată în cadrul primei ședințe de judecată la care inculpatul a participat personal, pentru prima dată după ce a fost extrădat în Moldova. La rândul lor, procurorii au pus la îndoială […] Articolul Plahotniuc solicită să fie audiați 164 de martori în dosarul fraudei bancare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Maia Sandu: Rusia nu își va schimba atitudinea față de Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Rusia nu își va schimba atitudinea față de Republica Moldova, iar riscurile la adresa securității statului „nu dispar, ci vor crește”. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Întrebată astăzi dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea așa-ziselor proiecte sociale din Republica Moldova ar însemna că […] Articolul Președinta Maia Sandu: Rusia nu își va schimba atitudinea față de Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un grup de 11 jurnaliști din Republica Moldova și Ucraina a efectuat, în perioada 22–27 noiembrie 2025, o vizită de studiu în Israel. Astfel, în cele șapte zile, membrii delegației au avut întrevederi cu oficiali din Israel, cercetători, lideri comunitari și jurnaliști de renume, acumulând perspective valoroase privind evoluțiile regionale și eforturile Israelului de a […] Articolul (FOTO) Jurnaliști din R. Moldova și Ucraina, vizită de studiu în Israel apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, 2 decembrie, că dronele care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă „un pericol real”. Șefa statului a subliniat că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare, precizând că siguranța cetățenilor rămâne o prioritate absolută. „Dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sunt cetățeni care se lasă […] Articolul Președintele Republicii Moldova: „Dronele reprezintă un pericol” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice. Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care Moldova a fost ținta […] Articolul Republica Moldova va avea un Plan de consolidare a rezilienței democratice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia într-o anchetă privind posibile fraude în utilizarea fondurilor UE. Alte două persoane, inclusiv un înalt funcţionar al Comisiei, au fost arestate la Bruxelles marţi dimineaţă în legătură cu ancheta. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Doisprezece judecători au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii # Vocea Basarabiei
Doisprezece magistrați, recent numiți în funcție, au depus astăzi, 2 decembrie, jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre: Mariana Boico, Tatiana Brumă, Ion Cupcea, Inga Darii, Dorin Casapu, Gheorghe Popa, Nadejda Cimbir, Stepan Epure, Tamara Crinițcaia, Dumitru Efros, Marcela Vitvițchi și Grigorii Damaschin. Noii magistrați au fost numiți în funcție, prin […] Articolul Doisprezece judecători au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, blocat la frontieră # Vocea Basarabiei
Un lot de 2,3 tone de carne de pui separată mecanic, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), probele de laborator au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, iar ulterior, lotul […] Articolul (VIDEO) Un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, blocat la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vlad Plahotniuc a anunțat în fața magistraților că deține cetățenia a trei țări – Republica Moldova, România și Rusia. Declarația a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară”, desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său, Lucian Rogac, a solicitat ca ședințele de […] Articolul Plahotniuc declară în instanță că deține cetățenia a trei state apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost escortat astăzi, 2 decembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să aibă loc o nouă ședință în dosarul privind „frauda bancară”. Luni, 1 decembrie, el a anunțat că „a finalizat examinarea materialelor” din dosar în care este vizat și că va participa la […] Articolul (VIDEO) Plahotniuc, adus la ședința de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „O mie de motive să încerci MIA”. Proiectele nominalizate au fost selectate de un juriu internațional format din experți în comunicare din 22 de țări, fiind apreciate pentru […] Articolul Banca Națională a Moldovei, premiată în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ar fi cauzat un prejudiciu de circa 3,9 milioane de lei: Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie # Vocea Basarabiei
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău a fost trimisă în judecată după ce ar fi înșelat peste 60 de clienți sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase. Valoarea totală a prejudiciului ar ajunge la circa 3,9 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator […] Articolul Ar fi cauzat un prejudiciu de circa 3,9 milioane de lei: Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de coruperea electorală. Potrivit Procuraturii Generale, învinuitul, susținător al unui partid politic declarat neconstituțional, urmărea să influențeze opțiunile de vot ale locuitorilor din raionul Ceadîr-Lunga. În acest scop, el a utilizat aplicația de web-banking a unei bănci rusești […] Articolul Un bărbat din Ceadîr-Lunga, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Activitatea postului vamal Cahul–Oancea va fi sistată astăzi, 2 decembrie, în intervalul orelor 14:00–15:30, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet. Potrivit Serviciului Vamal, intervalul anunțat este unul estimativ, iar în cazul în care lucrările vor fi finalizate mai repede, instituția va reveni cu informații actualizate. Astfel, pentru a evita eventuale […] Articolul Atenție, călători! Activitatea postului vamal Cahul–Oancea, sistată temporar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(P) Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi # Vocea Basarabiei
Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți au transformat lunile octombrie–decembrie într-un adevărat exercițiu de responsabilitate ecologică, implicându-se într-un program complex de activități sustenabile. De la utilizarea tehnologiilor digitale în locul materialelor tipărite și colectarea maculaturii, până la instalarea becurilor LED, patrule verzi, hackathon cu idei de orașe durabile și concursuri creative de mediu, tinerii […] Articolul (P) Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană va avea loc vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Evenimentul, găzduit de Parlamentul Republicii Moldova, va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de aderare […] Articolul Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, reuniune la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tatiana Cociu a anunțat marți, 2 decembrie, că își dă demisia din funcția de primar al municipiului Orhei. Ea și-a motivat decizia prin „presiunile venite din partea autorităților centrale” și „împiedicarea sistematică a fiecărui proiect”. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm […] Articolul Primarul municipiului Orhei și-a dat demisia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor hibride și ciberneticePreședinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul reuniunii, membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății în […] Articolul Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, închis temporar după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad # Vocea Basarabiei
Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost închis temporar în noaptea de 2 decembrie, după ce autoritățile moldovene au fost alertate cu privire la un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, activitatea punctului a fost sistată la ora 01:20, ca măsură preventivă, în urma informațiilor transmise de […] Articolul Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, închis temporar după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina și Norvegia au convenit să lanseze o producție comună de drone începând din anul 2026, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, într-o postare pe platforma X. Oficialul a semnat un document în acest sens cu ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik. Potrivit lui Şmîhal, următorul pas îl reprezintă deschiderea rapidă a unei […] Articolul Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone militare începând din 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a anunțat la Radio Moldova că Executivul examinează mai multe scenarii privind introducerea unor taxe sau măsuri suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile vizează atât impactul fiscal-bugetar, cât și protecția consumatorilor și a producătorilor autohtoni. Osmochescu a subliniat că autoritățile iau […] Articolul Guvernul analizează taxarea coletelor de pe Temu, Shein și AliExpress apare prima dată în Vocea Basarabiei.
