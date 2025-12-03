Mark Rutte: NATO accelerează operațiunea „Santinela Estică” pentru a contracara incursiunile dronelor rusești
Vocea Basarabiei, 3 decembrie 2025 08:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că Alianța avansează rapid cu operațiunea „Santinela Estică" („Eastern Sentry"), menită să întărească protecția flancului estic în fața incursiunilor dronelor rusești în România și alte state membre. Rutte a subliniat că una dintre prioritățile operațiunii este îmbunătățirea capacităților de combatere a dronelor, atât prin dezvoltarea de
Acum 30 minute
08:20
Mark Rutte: NATO accelerează operațiunea „Santinela Estică" pentru a contracara incursiunile dronelor rusești
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marți că Alianța avansează rapid cu operațiunea „Santinela Estică" („Eastern Sentry"), menită să întărească protecția flancului estic în fața incursiunilor dronelor rusești în România și alte state membre. Rutte a subliniat că una dintre prioritățile operațiunii este îmbunătățirea capacităților de combatere a dronelor, atât prin dezvoltarea de
Acum 2 ore
07:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău, plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, reținută recent într-un dosar de corupție, a fost eliberată din detenție și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv. „Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv,
07:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină produse de operatorul „ADALVA" SRL, după ce testările de laborator au identificat reziduuri de medicamente de uz veterinar. Potrivit ANSA, în ouă a fost depistată Salinomicina, un antibiotic de tip coccidiostatic folosit în medicina veterinară, a cărui
Acum 12 ore
22:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 02.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 02.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Agenda de Reforme din Planul de Creștere pentru R. Moldova, discutată la Chișinău
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme pentru al doilea semestru al acestui an au fost analizate, astăzi, la Chișinău, în cadrul unei ședințe de monitorizare a implementării Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, directorul
20:30
Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut astăzi audierea a 164 de persoane în dosarul ce vizează un episod al fraudei bancare. Solicitarea a fost examinată în cadrul primei ședințe de judecată la care inculpatul a participat personal, pentru prima dată după ce a fost extrădat în Moldova. La rândul lor, procurorii au pus la îndoială
19:50
Președinta Maia Sandu: Rusia nu își va schimba atitudinea față de Republica Moldova
Rusia nu își va schimba atitudinea față de Republica Moldova, iar riscurile la adresa securității statului „nu dispar, ci vor crește". Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Întrebată astăzi dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea așa-ziselor proiecte sociale din Republica Moldova ar însemna că
Acum 24 ore
19:30
Președinta Maia Sandu: Rusia nu-și va schimba atitudinea față de Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Rusia nu-și va schimba atitudinea față de Republica Moldova, iar riscurile la adresa securității statului „nu dispar, ci vor crește”. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Întrebată astăzi dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea așa-ziselor proiecte sociale din Republica Moldova ar însemna că Rusia […] Articolul Președinta Maia Sandu: Rusia nu-și va schimba atitudinea față de Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Un grup de 11 jurnaliști din Republica Moldova și Ucraina a efectuat, în perioada 22–27 noiembrie 2025, o vizită de studiu în Israel. Astfel, în cele șapte zile, membrii delegației au avut întrevederi cu oficiali din Israel, cercetători, lideri comunitari și jurnaliști de renume, acumulând perspective valoroase privind evoluțiile regionale și eforturile Israelului de a
18:30
Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, 2 decembrie, că dronele care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă „un pericol real". Șefa statului a subliniat că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare, precizând că siguranța cetățenilor rămâne o prioritate absolută. „Dronele reprezintă un pericol și îmi pare rău că sunt cetățeni care se lasă
17:20
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice. Planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine, perioadă în care Moldova a fost ținta
16:40
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia într-o anchetă privind posibile fraude în utilizarea fondurilor UE. Alte două persoane, inclusiv un înalt funcţionar al Comisiei, au fost arestate la Bruxelles marţi dimineaţă în legătură cu ancheta. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la
15:50
Doisprezece judecători au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii
Doisprezece magistrați, recent numiți în funcție, au depus astăzi, 2 decembrie, jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre: Mariana Boico, Tatiana Brumă, Ion Cupcea, Inga Darii, Dorin Casapu, Gheorghe Popa, Nadejda Cimbir, Stepan Epure, Tamara Crinițcaia, Dumitru Efros, Marcela Vitvițchi și Grigorii Damaschin. Noii magistrați au fost numiți în funcție, prin
15:00
(VIDEO) Un lot de peste două tone de carne de pui contaminată cu Salmonella, blocat la frontieră
Un lot de 2,3 tone de carne de pui separată mecanic, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), probele de laborator au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, iar ulterior, lotul
15:00
Vlad Plahotniuc a anunțat în fața magistraților că deține cetățenia a trei țări – Republica Moldova, România și Rusia. Declarația a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară", desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul său, Lucian Rogac, a solicitat ca ședințele de
14:00
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost escortat astăzi, 2 decembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să aibă loc o nouă ședință în dosarul privind „frauda bancară". Luni, 1 decembrie, el a anunțat că „a finalizat examinarea materialelor" din dosar în care este vizat și că va participa la
13:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a obținut Silver Award la categoria Tech PR & Communication of Innovation în cadrul ediției 2025 a Romanian PR Award, pentru campania „O mie de motive să încerci MIA". Proiectele nominalizate au fost selectate de un juriu internațional format din experți în comunicare din 22 de țări, fiind apreciate pentru
13:00
Ar fi cauzat un prejudiciu de circa 3,9 milioane de lei: Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, trimisă în judecată pentru escrocherie
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău a fost trimisă în judecată după ce ar fi înșelat peste 60 de clienți sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase. Valoarea totală a prejudiciului ar ajunge la circa 3,9 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator
12:30
Un bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de coruperea electorală. Potrivit Procuraturii Generale, învinuitul, susținător al unui partid politic declarat neconstituțional, urmărea să influențeze opțiunile de vot ale locuitorilor din raionul Ceadîr-Lunga. În acest scop, el a utilizat aplicația de web-banking a unei bănci rusești
12:00
Activitatea postului vamal Cahul–Oancea va fi sistată astăzi, 2 decembrie, în intervalul orelor 14:00–15:30, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de internet. Potrivit Serviciului Vamal, intervalul anunțat este unul estimativ, iar în cazul în care lucrările vor fi finalizate mai repede, instituția va reveni cu informații actualizate. Astfel, pentru a evita eventuale
12:00
(P) Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dau exemplu de responsabilitate ecologică printr-o serie amplă de activități verzi
Elevii Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți au transformat lunile octombrie–decembrie într-un adevărat exercițiu de responsabilitate ecologică, implicându-se într-un program complex de activități sustenabile. De la utilizarea tehnologiilor digitale în locul materialelor tipărite și colectarea maculaturii, până la instalarea becurilor LED, patrule verzi, hackathon cu idei de orașe durabile și concursuri creative de mediu, tinerii
11:30
Cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană va avea loc vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Evenimentul, găzduit de Parlamentul Republicii Moldova, va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de aderare
11:10
Tatiana Cociu a anunțat marți, 2 decembrie, că își dă demisia din funcția de primar al municipiului Orhei. Ea și-a motivat decizia prin „presiunile venite din partea autorităților centrale" și „împiedicarea sistematică a fiecărui proiect". „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm
10:00
Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor hibride și ciberneticePreședinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). În cadrul reuniunii, membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății în
Ieri
08:10
Punctul de trecere Giurgiulești–Reni, închis temporar după un atac cu drone asupra orașului Bolgrad
Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost închis temporar în noaptea de 2 decembrie, după ce autoritățile moldovene au fost alertate cu privire la un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, activitatea punctului a fost sistată la ora 01:20, ca măsură preventivă, în urma informațiilor transmise de
07:30
Ucraina și Norvegia au convenit să lanseze o producție comună de
07:10
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a anunțat la Radio Moldova că Executivul examinează mai multe scenarii privind introducerea unor taxe sau măsuri suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile vizează atât impactul fiscal-bugetar, cât și protecția consumatorilor și a producătorilor autohtoni. Osmochescu a subliniat că autoritățile iau […] Articolul Guvernul analizează taxarea coletelor de pe Temu, Shein și AliExpress apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 decembrie 2025
21:00
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 01.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 01.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 01.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Conform unei note informative, scopul principal al experților este de a analiza evoluțiile recente din economie, a evalua perspectivele și riscurile la […] Articolul O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Nick Pietrowicz, despre relațiile dintre R. Moldova și SUA: „Sunt excelente și puternice” # Vocea Basarabiei
Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova pot fi calificate drept „excelente și puternice”, a declarat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău. Diplomatul american a subliniat că agenda de cooperare cu Republica Moldova este una extinsă, acoperind o varietate de domenii, iar interacțiunea cu noul Guvern este activă și […] Articolul Nick Pietrowicz, despre relațiile dintre R. Moldova și SUA: „Sunt excelente și puternice” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Guvernul Republicii Moldova anunță că lansează o nouă ediție a campanie „Biblioteca de sub brad”. Astfel, pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova. „Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 – 24 decembrie 2025. […] Articolul (VIDEO) O nouă ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc, în luna septembrie, în satul Horodiște din raionul Rezina. Potrivit Poliției, victima locuia singură și a fost găsită moartă în locuința sa de către un vecin. Aceasta avea mâinile legate la spate […] Articolul Trei persoane, inclusiv un minor, reținute în cazul omorului din Horodiște apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două state. Distincția a fost înmânată astăzi, în cadrul întrevederii dintre președinta Maia Sandu și ambasadorul Yoichiro Yamada, prilejuită de încheierea mandatului […] Articolul Ambasadorul Japoniei la Chișinău, decorat de președinta Maia Sandu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași # Vocea Basarabiei
Istoricul și profesorul Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Moldova, se numără printre laureații ediției a X-a a Premiilor Naționale Negruzzi, distincții care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific. În cadrul vizitei sale la Iași, Igor Șarov a primit și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului, în cadrul unei […] Articolul Premiul Negruzzi pentru Igor Șarov și titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
(VIDEO) Droguri de peste 14 milioane de lei, scoase din circuit: Un cetățean ucrainean a fost reținut # Vocea Basarabiei
Un cetățean ucrainean a fost reținut de polițiștii din Chișinău pentru 72 de ore, fiind suspectat de implicare în traficul de droguri sintetice de mare risc prin intermediul aplicației mobile Telegram. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 63 de ani, acționa în favoarea unei organizații criminale cu ramificații în mai multe state europene, având rolul […] Articolul (VIDEO) Droguri de peste 14 milioane de lei, scoase din circuit: Un cetățean ucrainean a fost reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Vinurile spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția internațională „Effervescents du Monde 2025”, desfășurată în regiunea Burgundia din Franța. Astfel, în cadrul ediției din acest an a competiției, Republica Moldova a obținut 10 medalii de aur și 10 de argint. De asemenea, Republica Moldova s-a clasat în Top 10 Best Sparkling […] Articolul Vinurile spumante din Republica Moldova, printre cele mai bune din lume apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(FOTO) Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova au defilat la Arcul de Triumf din București # Vocea Basarabiei
Un contingent al Armatei din Republica Moldova a defilat astăzi, 1 decembrie, la parada militară de la București, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Detașamentul din Republica Moldova a fost format din pacificatori ai Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Garda de Onoare. […] Articolul (FOTO) Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova au defilat la Arcul de Triumf din București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Carolina Gargaun și Viorel Doagă au fost numiți în funcția de șefi adjuncți ai Serviciului Vamal din Republica Moldova, începând cu data de 1 decembrie. Noii directori adjuncți au fost prezentați astăzi echipei instituției. Astfel, Carolina Gargaun va conduce Departamentul Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă va fi șef al Departamentului Antifraudă și Conformare. […] Articolul Cine sunt noii directori adjuncți ai Serviciului Vamal din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret în acest sens a fost semnat recent de președinta Maia Sandu. Conform documentului, din noua componență fac parte: Dumitru Florea – director adjunct, Victor Hodoroja – director adjunct, Ion Clima – secretar general, Dmitri Crutco – șef de direcție generală, Corneliu Filip […] Articolul Componența Colegiului SIS, modificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, susține că „a finalizat examinarea materialelor” din dosarul în care este vizat în legătură cu furtul miliardului și că va participa la următoarele ședințe de judecată. El a spus, într-un mesaj publicat pe rețele de socializare, prin intermediul avocaților săi, că anume acesta ar fi […] Articolul Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” # Vocea Basarabiei
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența […] Articolul Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La Washington, președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților. […] Articolul Oficiali din Republica Moldova, vizită de lucru în SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(VIDEO) Ziua Națională a României: Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi, 1 decembrie, în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”. Moneda comemorativă este bătută în argint și are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 de unități. Potrivit BNM, moneda este emisă […] Articolul (VIDEO) Ziua Națională a României: Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă dedicată Reginei Maria apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat astăzi că-și închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost […] Articolul Șor își închide „proiectele sociale” din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a României: „Este o sărbătoare a noastră comună” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău și Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova au venit cu mesaje de felicitare de 1 decembrie, atunci când românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României. În acest context, Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a amintit că aceasta „este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să […] Articolul Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a României: „Este o sărbătoare a noastră comună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Maia Sandu: Celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român # Vocea Basarabiei
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj prin care subliniază importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri. Într-o postare publicată pe Facebook, șefa statului a amintit că evenimentul de acum peste un secol a deschis drumul „spre pace, libertate […] Articolul Maia Sandu: Celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Forțele germane din Polonia au activat sistemele Patriot după detectarea unor avioane rusești MiG-31 în apropierea graniței # Vocea Basarabiei
Unitățile forțelor armate ale Germaniei dislocate în Polonia pentru operarea sistemelor de apărare aeriană Patriot au fost activate vineri, după ce au detectat avioane de vânătoare rusești MiG-31 în apropierea spațiului aerian polonez, acestea operând în vestul Ucrainei. Informația este transmisă de EFE și preluată de Agerpres. Potrivit ediției de duminică a ziarului Bild, avioanele […] Articolul Forțele germane din Polonia au activat sistemele Patriot după detectarea unor avioane rusești MiG-31 în apropierea graniței apare prima dată în Vocea Basarabiei.
