Momentul în care e aprins celebrul brad din New York: 50.000 de lumini și o stea cu 3 milioane de cristale
Realitatea.md, 4 decembrie 2025 18:50
Celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York a fost aprins miercuri seara, marcând oficial începutul sezonului sărbătorilor din 2025 în metropola americană. Mii de oameni s-au adunat în Rockefeller Plaza pentru a vedea momentul în care cele 50.000 de lumini LED ale bradului, un molid norvegian de aproximativ 23 de metri, […]
• • •
Acum 5 minute
19:10
Întâlnire neașteptată la Paris. Un jurnalist ucrainean a recunoscut-o pe fiica lui Putin. Ce i-a spus # Realitatea.md
Momente tensionate pe străzile din Paris, unde presupusa fiică nelegitimă a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost confruntată de un jurnalist ucrainean stabilit în Franța. Reporterul a acuzat-o că tatăl ei este responsabil de moartea fratelui său în timpul războiului și a întrebat-o dacă susține politica Kremlinului. „Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a […]
Acum 10 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:20
O femeie de 48 de ani a născut al 14-lea copil la spitalul „Gheorghe Paladi” din capitală # Realitatea.md
O femeie de 48 de ani din Anenii Noi a născut cel de-al 14-lea copil la Spitalul „Gheorghe Paladi" din Chișinău. Potrivit medicilor, fetița, născută printr-o operație cezariană complexă, este sănătoasă, iar mama se recuperează în stare stabilă. „Această reușită medicală este meritul unei echipe bine coordonate, pentru care fiecare viață adusă pe lume reprezintă […]
Acum 2 ore
17:40
MAI atenționează: Manevrarea, dezmembrarea sau utilizarea dronelor prăbușite pune viața în pericol # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează că manevrarea, dezmembrarea sau utilizarea dronelor prăbușite pune viața în pericol. Cetățenilor li se recomandă să nu se apropie, să nu atingă și să nu transporte aparatele de zbor și componentele lor, căzute la sol sau elementele lor. Populației i se sugerează să păstreze distanța și să apeleze la Poliție […]
17:30
Percheziții și demisii în UE: Mogherini părăsește Colegiul Europei în scandal de fraudă # Realitatea.md
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei și fost șef al Serviciului European de Acțiune Externă între 2014 și 2019, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei. Decizia a fost luată la câteva zile după perchezițiile legate de o anchetă privind suspiciuni de fraudă, scrie Digi24.ro. Mogherini ocupa funcția de rector al […]
17:20
Anastasia Potapova, campioana en-titre de la Transylvania Open, a anunțat că nu va mai reprezenta Rusia în circuitul WTA începând cu sezonul 2026. Jucătoarea în vârstă de 26 de ani se află în prezent pe locul 51 în clasamentul mondial feminin de tenis, scrie G4Media.ro. Potapova este câștigătoarea ultimei ediții a turneului Transylvania Open, competiție […]
17:20
O femei r fia distrus cu barosul mai multe bunuri din casa fostului iubit. Incidentul s-a produs în Slobozia, stânga Nistrului. Soții au trăit aproximativ 18 ani împreună, iar o lună în urmă au decis că se despart. Conform autorităților autoproclamate, cuplul nu a divorțat încă oficial, dar partenerii locuiesc separat. În ziua cu pricină, […]
Acum 4 ore
17:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat verificarea a trei magistrați și a transmis rapoartele către Consiliul Superior al Magistraturii pentru examinare. În urma evaluării, judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia și judecătorul Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău nu au promovat evaluarea. Totodată, magistratul Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător la […]
17:00
FIA a lansat Cartea Albă 2025: Opt domenii de reformă pentru accelerarea integrării europene # Realitatea.md
Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA) a prezentat cea de-a noua ediție a Cărții Albe 2025 – document strategic considerat principalul instrument de dialog dintre mediul de afaceri și autorități. Publicația apare în contextul noului statut al Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și pune pe masă o agendă amplă de reforme […]
17:00
SUA ne oferă 130 mln $ pentru linia Strășeni – Gutinaș. Oameni de afaceri americani au discutat cu Hajder și Junghietu # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii vor oferi Moldovei 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni – Gutinaș. Ambasada americană din Chișinău anunță că șefa adjunctă interimară a misiunii, Elizabeth Lawrence a discutat cu miniștrii Energiei și Mediului. Pe lângă Lawrence, la întrevederea cu Dorin Junghietu și Gheorghe Hajder au mai venit reprezentanți ai mediului […]
16:50
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Acordul cu Bulgaria și Grecia deschide coridorul Egee–Marea Neagră # Realitatea.md
Un pas decisiv pentru țara română a fost elaborat astăzi la Bruxelles. Bulgaria, Grecia și România au semnat miercuri, 3 decembrie, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare un proiect de mare valoare în infrastructura regională din ultimii ani. Aceasta constă în dezvoltarea rapidă a axei de transport ce va lega Marea Egee de […]
16:40
VIDEO Percheziții masive în Moldova: 35 de persoane vizate pentru pregătirea destabilizărilor # Realitatea.md
Peste 50 de percheziții au fost desfășurate astăzi, 4 decembrie, în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia. „Conform materialelor urmăririi penale, începând cu luna iulie curent, un grup organizat de […]
16:40
Elevi din toată țara, reuniți la Campionatul de Jocuri Intelectuale „Sub cușma lui Guguță” # Realitatea.md
Peste 250 de elevi din întreaga țară s-au reunit la Chișinău pentru finala Campionatului de Jocuri Intelectuale „Sub cușma lui Guguță", un eveniment dedicat dialogului intercultural, valorilor europene și coeziunii sociale. Cele 42 de echipe participante au reprezentat diferite regiuni, limbi și comunități etnice, transformând competiția într-o platformă unică de învățare nonformală și colaborare între […]
16:30
Vladimir Putin ar fi autorizat utilizarea substanței neurotoxice Novichok pentru a-l otrăvi pe fostul spion rus Serghei Skripal. Ancheta britanică indică că toxina a fost aplicată pe mânerul ușii de la intrarea în locuința sa. Skripal și fiica sa Iulia au fost găsiți pe o bancă din orașul Salisbury, în sud-estul Angliei, în martie 2018. […]
16:10
MEC propune modificări la Codul Educației: Program de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diaspora # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie, inițierea unor modificări la Codul Educației. Noile prevederi urmăresc extinderea programelor de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora. „Reformele sunt fundamentate pe analize demografice, date statistice recente și evaluări ale eficienței politicilor educaționale. Avem nevoie să actualizăm Codul Educației pentru a constitui un […]
16:00
Conversație secretă dezvăluită în presă: Macron acuză SUA de „trădare” față de Ucraina # Realitatea.md
A fost dezvăluită o convorbire telefonică purtată luni, 1 decembrie, între mai mulți lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția, făcută publică de Der Spiegel, are loc pe fundalul negocierilor de pace pentru Ucraina elaborate într-un plan al Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în cadrul apelului că SUA ar putea fi […]
15:40
Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. Mureșan: Susținem Moldova acum și în viitor # Realitatea.md
Susținerea Republicii Moldova pe parcursul integrării europene și progresele țării în pregătirea deschiderii negocierilor de aderare au fost principalele subiecte discutate la Chișinău, în cadrul reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE-Republica Moldova. La eveniment participă o delegație a Parlamentului European, condusă de europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să […]
15:40
Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora # Realitatea.md
La postul vamal Tudora a fost inaugurat astăzi, 4 decembrie, un scaner mobil de ultimă generație, destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțarea Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA) și a Guvernului Republicii Moldova. „Noul sistem de scanare reprezintă mai mult decât o achiziție tehnică: este o capacitate operațională […]
15:30
Avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei la ex-deputatul Adrian Albu, constatată de ANI # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892 985 de lei în cazul fostului deputat socialist Adrian Albu și al membrilor familiei acestuia. Constatările au fost făcute în urma procedurii de control desfășurate pentru perioada 2019-2023, instituția identificând o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile declarate și […]
15:20
Opoziția propune să se interzică deconectarea datornicilor de la gaz, lumină și căldură în perioada rece a anului # Realitatea.md
Opoziția propune să fie interzisă deconectarea gospodăriilor care au datorii la apă, lumină și gaz în perioada rece a anului. Un proiect privind modificarea Legii privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice a fost înregistrat în Parlament de către deputații socialiști Vlad Bătrîncea, Vladimir Odnostalco, Olga Ursu Antoci, Olga Cebotari și Grigore Novac. Conform proiectului […]
Acum 6 ore
15:10
Sportivi din 16 țări se adună în Moldova pentru Campionatul European de haltere mici # Realitatea.md
Campionatul European de Kettlebell (Haltere Mici) va fi organizat anul acesta la Chișinău în perioada 04-07 decembrie. Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de […]
15:10
Activistul Marcel Darie a desfășurat un flashmob neobișnuit, în care a folosit recuzite funerare # Realitatea.md
Marcel Darie protestează împotriva ilegalităților pe care le atribuie clinicii private Repromed și medicilor Adrian Hotineanu și Vadim Scarlat. El susține că a depus mai multe plângeri la Procuratură privind cazuri de malpraxis la Repromed, precum și încălcarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătății privind clasificarea centrelor perinatale. Conform declarațiilor lui Marcel Darie, Repromed, fiind spital de […]
15:10
VIDEO Accident violent în Chișinău: Două mașini au fost făcute zob lângă o stație de așteptare # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate, după ce, în această dimineață, 4 decembrie, s-au tamponat pe strada Ialoveni din municipiul Chișinău. Impactul a avut loc în apropierea unei stații de așteptare a transportului public. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Volkswagen și un Mercedes. Din fericire, persoane traumatizate nu au fost înregistrate. Toate […]
15:10
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu venituri până la 3,2 mln. de lei # Realitatea.md
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul […]
14:50
Adrian Albu rămâne fără mandat de deputat? ANI a depistat avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892 985 de lei în cazul deputatului socialist Adrian Albu și al membrilor familiei acestuia. Constatările au fost făcute în urma procedurii de control desfășurate pentru perioada 2019-2023, instituția identificând o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile […]
14:50
Indemnizația unică la naștere va fi majorată cu circa 500 de lei în 2026, ajungând la 21 886 de lei, potrivit proiectului Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, aprobat azi de Guvern. Guvernul va continua să acorde și indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, în valoare de 1 000 de […]
14:40
„Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!” Socialiștii au protestat în fața Ministerului Muncii # Realitatea.md
Socialiștii au protestat joi, 4 decembrie, în fața Ministerului Muncii, acuzând Guvernul Munteanu că reduce compensațiile la căldură în plin sezon rece. Manifestanții au scandat „Nu tăiați din compensații!" și au cerut autorităților să nu lase fără ajutor familiile care nu își pot achita facturile. „În plin sezon de încălzire, cabinetul de miniștri reduce compensațiile […]
14:40
Noile tehnologii pot schimba chiar și profesiile tradiționale, după ce imagini virale apărute pe
14:30
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că bărbatul din satul Pepeni, care a descoperit o dronă și a încărcat-o într-un motocultor, va fi audiat și riscă sancțiuni, în funcție de rezultatele verificărilor. Șefa de la MAI a precizat în cadrul unei conferințe de presă, la Guvern, că drona nu conținea explozivi și nu prezenta […] Articolul Bărbatul din Pepeni care a găsit drona și a urcat-o în motocultor, riscă sancțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Bărbatul care a găsit drona din Pepeni credea că-i sac cu îngrășăminte și spune că voia să o aducă la Primărie # Realitatea.md
Bărbatul care a găsit drona din Pepeni susține că inițial a crezut că e sac cu îngrășăminte. Cetățeanul o numește „avion” și afirmă că a înțeles despre ce este vorba când s-a apropiat de aparatul de zbor. Localnicul a mai declarat jurnaliștilor că voia să ducă echipamentul militar la Primărie. Pensionarul a relatat pentru „Primul […] Articolul VIDEO Bărbatul care a găsit drona din Pepeni credea că-i sac cu îngrășăminte și spune că voia să o aducă la Primărie apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Prada și Versace unite: 1,38 miliarde dolari pentru brandul italian, cine va conduce creația # Realitatea.md
Prada a anunțat achiziționarea casei de modă Versace, reunind sub același grup două mari branduri italiene de lux. Tranzacția, evaluată la 1,38 miliarde de dolari (1,04 miliarde de lire sterline), este sub cele aproximativ 2 miliarde de dolari plătite de fosta companie-mamă a Versace, Capri Holdings, în 2018. Achiziția extinde portofoliul Prada, care include și […] Articolul Prada și Versace unite: 1,38 miliarde dolari pentru brandul italian, cine va conduce creația apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Medvedev: planul „nebunei Europe” de a folosi activele rusești pentru Ucraina poate declanșa conflict # Realitatea.md
Un oficial de la Kremlin a avertizat că planul Uniunii Europene de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire sterline pentru a ajuta Ucraina ar putea fi văzut de Moscova ca o justificare pentru o escaladare a conflictului cu Europa, scrie Daily Mail. Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate […] Articolul Medvedev: planul „nebunei Europe” de a folosi activele rusești pentru Ucraina poate declanșa conflict apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța # Realitatea.md
Planul lui Vladimir Putin pentru „Noua Rusie” cuprinde regiuni ucrainene aflate în vecinătatea României. Președintele rus afirmă că Rusia este pregătită să preia controlul asupra regiunilor Donbas și Novorosia prin acțiuni militare sau prin retragerea trupelor ucrainene, susținând că Moscova a oferit Kievului o șansă de a evita conflictul, dar aceasta a fost respinsă. În […] Articolul Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști # Realitatea.md
79 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost depistate și distruse de geniști. Pe parcursul lunii noiembrie 2025, angajații Ministerului Apărării au desfășurat 15 misiuni de deminare în localitățile și raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. „Una dintre cele mai complexe misiuni […] Articolul Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul # Realitatea.md
Dan Perciun susține că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. Conform ministrului, asemenea modificări la Codul Educației sunt necesare pentru a duce procesul de comasare la bun sfârșit. Șeful de la Educație consideră că în ultimii ani mai multe comunități […] Articolul Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început astăzi, 4 decembrie, o vizită care va dura două zile în India. Vizita sa are loc într-un context în care apelurile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina se blochează, iar New Delhi se confruntă cu presiuni crescânde din partea Statelor Unite din cauza relațiilor sale cu Moscova, scrie Al […] Articolul Putin în vizită la India: agenda extinsă a relațiilor ruso-indiene apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat # Realitatea.md
O crimă cutremurătoare a avut loc în statul Georgia, SUA. Un băiețel de doi ani a fost găsit plin de sânge lângă părinții săi, care fuseseră împușcați în propria locuință, scrie antena3.ro. Justin Hicks, pompier, și soția lui, Amber, au fost uciși de vecinul lor, Matthew Scott Lanz. În momentul atacului, copilul dormea la etaj […] Articolul Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public # Realitatea.md
Vineri, 5 decembrie, ora 09:00, și sâmbătă, 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulesc-Bodoni și Alexandr Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Iată cum va circula: TROLEIBUZE: rutele nr. 1, nr. 5, nr. 8 și nr. 22 vor fi […] Articolul Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor declară că deficitul bugetar record prognozat pentru anul 2026 în sumă, în valoare de 20,9 miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB, nu este unul satisfăcător. În opinia ministrului, este vorba despre o alegere strategică, pentru a nu opri investițiile majore planificate de Guvern, notează BANI.MD. „Nu este un deficit care mă […] Articolul Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:50
Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară # Realitatea.md
Alianța Nord-Atlantică are nevoie de unitate, pentru ca Europa să nu fie dezbinată de Putin, consideră fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru. Fostul oficial a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că Ucraina luptă și pentru UE, astfel încât liderul rus să nu anexeze mai multe țări și să nu […] Articolul Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
„A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală din Chișinău, unde câteva persoane, printre care șeful instituției, au fost reținute. „A venit acum un ”лям” (milion). – Ale noastre? – Da. – Și patru (400 000) o dat ? – Patru (400 000). – Nu, amu vineri […] Articolul „A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri # Realitatea.md
Polița obligatorie de asigurare medicală va costa 12.636 de lei. Mai multe categorii de persoane vor benefica de reduceri. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii şi administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau […] Articolul Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație # Realitatea.md
Sindicaliștii din domeniul educației se declară nemulțumiți de intenția Guvernului de a menține și în anul viitor valoarea de referință pentru salarizare la nivelul de 2 500 de lei, în condițiile în care prognozele arată o inflație de 7-9%. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) avertizează că această decizie pune presiune pe veniturile angajaților […] Articolul Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi bărbați ar fi comis cel puțin cinci furturi din apartamente în capitală, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de lei. Suspecții, cu vârste de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din Chișinău. Potrivit anchetei, cei doi ar fi pătruns în locuințe prin metoda „culegerii […] Articolul Furturi de peste 800.000 lei în Chișinău. Doi bărbați, reținuți după cinci spargeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital # Realitatea.md
Bărbatul de 40 de ani, angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a fost lovit miercuri seara, 3 decembrie, de un șofer băut și drogat, se află în stare extrem de gravă. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici. „Pacientul a fost internat […] Articolul Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un Boeing 777 al companiei Redwings, cu 412 pasageri și 13 membri ai echipajului la bord, a luat foc imediat după decolarea de pe aeroportul Moscova-Domodedovo, în timpul unui zbor spre Phuket, transmite Current Time. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit la motorul stâng al avionului, la doar […] Articolul VIDEO Coșmar în aer: un avion ia foc lângă Moscova cu peste 400 de oameni la bord apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 13 noiembrie 2025, eliberarea din funcție a procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, ca urmare a unei cauze disciplinare inițiate în baza autosesizării membrului CSP, Andrei Cebotari. Procedura a fost declanșată după apariția în spațiul public a unor informații privind comportamentul […] Articolul Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor # Realitatea.md
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui polițist. Inegalitățile au început în luna decembrie 2024. În această perioadă, învinuitul a pătruns în curtea unui bărbat din satul Chetrosu, […] Articolul Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027. Măsura afectează inegal statele membre, în funcție de dependența energetică și de accesul fiecăreia la furnizori alternativi, scrie MediaFax.ro. România depinde semnificativ de gaz, iar alternativele la gazul rusesc rămân limitate. Regatul Unit, Ucraina, Ungaria și Țările de Jos se […] Articolul Planul UE de renunțare la gazul rusesc până în 2027: ce țări vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
