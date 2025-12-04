VIDEO Coșmar în aer: un avion ia foc lângă Moscova cu peste 400 de oameni la bord

18:20

Drona găsită sâmbătă pe un câmp din Pepeni a fost dezmembrată de doi bărbați. Acasă la unul dintre ei a fost găsit motorul și mai multe piese ale aparatului de zbor. Oamenii legii mai anunță că drona era de tip Gerbera, folosită pentru a induce în eroare sistemele de protecție aeriană. Din fericire, dispozitivul nu […]