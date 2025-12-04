Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora
Realitatea.md, 4 decembrie 2025 15:40
La postul vamal Tudora a fost inaugurat astăzi, 4 decembrie, un scaner mobil de ultimă generație, destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțarea Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA) și a Guvernului Republicii Moldova. „Noul sistem de scanare reprezintă mai mult decât o achiziție tehnică: este o capacitate operațională […] Articolul Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
16:00
Conversație secretă dezvăluită în presă: Macron acuză SUA de „trădare” față de Ucraina # Realitatea.md
A fost dezvăluită o convorbire telefonică purtată luni, 1 decembrie, între mai mulți lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția, făcută publică de Der Spiegel, are loc pe fundalul negocierilor de pace pentru Ucraina elaborate într-un plan al Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în cadrul apelului că SUA ar putea fi […] Articolul Conversație secretă dezvăluită în presă: Macron acuză SUA de „trădare” față de Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:40
Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. Mureșan: Susținem Moldova acum și în viitor # Realitatea.md
Susținerea Republicii Moldova pe parcursul integrării europene și progresele țării în pregătirea deschiderii negocierilor de aderare au fost principalele subiecte discutate la Chișinău, în cadrul reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE-Republica Moldova. La eveniment participă o delegație a Parlamentului European, condusă de europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să […] Articolul Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al țării. Mureșan: Susținem Moldova acum și în viitor apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora # Realitatea.md
La postul vamal Tudora a fost inaugurat astăzi, 4 decembrie, un scaner mobil de ultimă generație, destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțarea Guvernului Statelor Unite ale Americii (SUA) și a Guvernului Republicii Moldova. „Noul sistem de scanare reprezintă mai mult decât o achiziție tehnică: este o capacitate operațională […] Articolul Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:30
Avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei la ex-deputatul Adrian Albu, constatată de ANI # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892 985 de lei în cazul fostului deputat socialist Adrian Albu și al membrilor familiei acestuia. Constatările au fost făcute în urma procedurii de control desfășurate pentru perioada 2019-2023, instituția identificând o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile declarate și […] Articolul Avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei la ex-deputatul Adrian Albu, constatată de ANI apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Opoziția propune să se interzică deconectarea datornicilor de la gaz, lumină și căldură în perioada rece a anului # Realitatea.md
Opoziția propune să fie interzisă deconectarea gospodăriilor care au datorii la apă, lumină și gaz în perioada rece a anului. Un proiect privind modificarea Legii privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice a fost înregistrat în Parlament de către deputații socialiști Vlad Bătrîncea, Vladimir Odnostalco, Olga Ursu Antoci, Olga Cebotari și Grigore Novac. Conform proiectului […] Articolul Opoziția propune să se interzică deconectarea datornicilor de la gaz, lumină și căldură în perioada rece a anului apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Sportivi din 16 țări se adună în Moldova pentru Campionatul European de haltere mici # Realitatea.md
Campionatul European de Kettlebell (Haltere Mici) va fi organizat anul acesta la Chișinău în perioada 04-07 decembrie. Evenimentul va avea loc la Arena Chișinău și va întruni 257 de sportivi din 16 țări. La competiție vor concura campioni mondiali și europeni din Italia, Polonia, Ucraina și alte state, iar Republica Moldova va fi reprezentată de […] Articolul Sportivi din 16 țări se adună în Moldova pentru Campionatul European de haltere mici apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Activistul Marcel Darie a desfășurat un flashmob neobișnuit, în care a folosit recuzite funerare # Realitatea.md
Marcel Darie protestează împotriva ilegalităților pe care le atribuie clinicii private Repromed și medicilor Adrian Hotineanu și Vadim Scarlat. El susține că a depus mai multe plângeri la Procuratură privind cazuri de malpraxis la Repromed, precum și încălcarea prevederilor ordinului Ministerului Sănătății privind clasificarea centrelor perinatale. Conform declarațiilor lui Marcel Darie, Repromed, fiind spital de […] Articolul Activistul Marcel Darie a desfășurat un flashmob neobișnuit, în care a folosit recuzite funerare apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Accident violent în Chișinău: Două mașini au fost făcute zob lângă o stație de așteptare # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate, după ce, în această dimineață, 4 decembrie, s-au tamponat pe strada Ialoveni din municipiul Chișinău. Impactul a avut loc în apropierea unei stații de așteptare a transportului public. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Volkswagen și un Mercedes. Din fericire, persoane traumatizate nu au fost înregistrate. Toate […] Articolul VIDEO Accident violent în Chișinău: Două mașini au fost făcute zob lângă o stație de așteptare apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu venituri până la 3,2 mln. de lei # Realitatea.md
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul […] Articolul Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu venituri până la 3,2 mln. de lei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:50
Adrian Albu rămâne fără mandat de deputat? ANI a depistat avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892 985 de lei în cazul deputatului socialist Adrian Albu și al membrilor familiei acestuia. Constatările au fost făcute în urma procedurii de control desfășurate pentru perioada 2019-2023, instituția identificând o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile […] Articolul Adrian Albu rămâne fără mandat de deputat? ANI a depistat avere nejustificată de aproape 900 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Indemnizația unică la naștere va fi majorată cu circa 500 de lei în 2026, ajungând la 21 886 de lei, potrivit proiectului Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, aprobat azi de Guvern. Guvernul va continua să acorde și indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, în valoare de 1 000 de […] Articolul Indemnizația la naștere crește în 2026 și ajunge la aproape 22 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
„Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!” Socialiștii au protestat în fața Ministerului Muncii # Realitatea.md
Socialiștii au protestat joi, 4 decembrie, în fața Ministerului Muncii, acuzând Guvernul Munteanu că reduce compensațiile la căldură în plin sezon rece. Manifestanții au scandat „Nu tăiați din compensații!” și au cerut autorităților să nu lase fără ajutor familiile care nu își pot achita facturile. „În plin sezon de încălzire, cabinetul de miniștri reduce compensațiile […] Articolul „Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!” Socialiștii au protestat în fața Ministerului Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Noile tehnologii pot schimba chiar și profesiile tradiționale, după ce imagini virale apărute pe internet din China arată un robot-agent de circulație pus în funcțiune în centrul capitalei Hangzhou din provincia Zhejiang, unde dirijează pietonii și vehiculele cu ajutorul operațiunilor bazate pe inteligență artificială, scrie Digi24.ro. Robotul a fost introdus pe străzile orașului în cadrul […] Articolul Traficul din China, preluat de roboți: imaginile virale care au uimit internetul apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că bărbatul din satul Pepeni, care a descoperit o dronă și a încărcat-o într-un motocultor, va fi audiat și riscă sancțiuni, în funcție de rezultatele verificărilor. Șefa de la MAI a precizat în cadrul unei conferințe de presă, la Guvern, că drona nu conținea explozivi și nu prezenta […] Articolul Bărbatul din Pepeni care a găsit drona și a urcat-o în motocultor, riscă sancțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Bărbatul care a găsit drona din Pepeni credea că-i sac cu îngrășăminte și spune că voia să o aducă la Primărie # Realitatea.md
Bărbatul care a găsit drona din Pepeni susține că inițial a crezut că e sac cu îngrășăminte. Cetățeanul o numește „avion” și afirmă că a înțeles despre ce este vorba când s-a apropiat de aparatul de zbor. Localnicul a mai declarat jurnaliștilor că voia să ducă echipamentul militar la Primărie. Pensionarul a relatat pentru „Primul […] Articolul VIDEO Bărbatul care a găsit drona din Pepeni credea că-i sac cu îngrășăminte și spune că voia să o aducă la Primărie apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Prada și Versace unite: 1,38 miliarde dolari pentru brandul italian, cine va conduce creația # Realitatea.md
Prada a anunțat achiziționarea casei de modă Versace, reunind sub același grup două mari branduri italiene de lux. Tranzacția, evaluată la 1,38 miliarde de dolari (1,04 miliarde de lire sterline), este sub cele aproximativ 2 miliarde de dolari plătite de fosta companie-mamă a Versace, Capri Holdings, în 2018. Achiziția extinde portofoliul Prada, care include și […] Articolul Prada și Versace unite: 1,38 miliarde dolari pentru brandul italian, cine va conduce creația apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Medvedev: planul „nebunei Europe” de a folosi activele rusești pentru Ucraina poate declanșa conflict # Realitatea.md
Un oficial de la Kremlin a avertizat că planul Uniunii Europene de a confisca active rusești în valoare de 80 de miliarde de lire sterline pentru a ajuta Ucraina ar putea fi văzut de Moscova ca o justificare pentru o escaladare a conflictului cu Europa, scrie Daily Mail. Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate […] Articolul Medvedev: planul „nebunei Europe” de a folosi activele rusești pentru Ucraina poate declanșa conflict apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:00
Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța # Realitatea.md
Planul lui Vladimir Putin pentru „Noua Rusie” cuprinde regiuni ucrainene aflate în vecinătatea României. Președintele rus afirmă că Rusia este pregătită să preia controlul asupra regiunilor Donbas și Novorosia prin acțiuni militare sau prin retragerea trupelor ucrainene, susținând că Moscova a oferit Kievului o șansă de a evita conflictul, dar aceasta a fost respinsă. În […] Articolul Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști # Realitatea.md
79 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost depistate și distruse de geniști. Pe parcursul lunii noiembrie 2025, angajații Ministerului Apărării au desfășurat 15 misiuni de deminare în localitățile și raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. „Una dintre cele mai complexe misiuni […] Articolul Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul # Realitatea.md
Dan Perciun susține că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. Conform ministrului, asemenea modificări la Codul Educației sunt necesare pentru a duce procesul de comasare la bun sfârșit. Șeful de la Educație consideră că în ultimii ani mai multe comunități […] Articolul Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început astăzi, 4 decembrie, o vizită care va dura două zile în India. Vizita sa are loc într-un context în care apelurile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina se blochează, iar New Delhi se confruntă cu presiuni crescânde din partea Statelor Unite din cauza relațiilor sale cu Moscova, scrie Al […] Articolul Putin în vizită la India: agenda extinsă a relațiilor ruso-indiene apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat # Realitatea.md
O crimă cutremurătoare a avut loc în statul Georgia, SUA. Un băiețel de doi ani a fost găsit plin de sânge lângă părinții săi, care fuseseră împușcați în propria locuință, scrie antena3.ro. Justin Hicks, pompier, și soția lui, Amber, au fost uciși de vecinul lor, Matthew Scott Lanz. În momentul atacului, copilul dormea la etaj […] Articolul Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public # Realitatea.md
Vineri, 5 decembrie, ora 09:00, și sâmbătă, 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulesc-Bodoni și Alexandr Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Iată cum va circula: TROLEIBUZE: rutele nr. 1, nr. 5, nr. 8 și nr. 22 vor fi […] Articolul Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor declară că deficitul bugetar record prognozat pentru anul 2026 în sumă, în valoare de 20,9 miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB, nu este unul satisfăcător. În opinia ministrului, este vorba despre o alegere strategică, pentru a nu opri investițiile majore planificate de Guvern, notează BANI.MD. „Nu este un deficit care mă […] Articolul Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară # Realitatea.md
Alianța Nord-Atlantică are nevoie de unitate, pentru ca Europa să nu fie dezbinată de Putin, consideră fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru. Fostul oficial a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că Ucraina luptă și pentru UE, astfel încât liderul rus să nu anexeze mai multe țări și să nu […] Articolul Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
„A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală din Chișinău, unde câteva persoane, printre care șeful instituției, au fost reținute. „A venit acum un ”лям” (milion). – Ale noastre? – Da. – Și patru (400 000) o dat ? – Patru (400 000). – Nu, amu vineri […] Articolul „A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri # Realitatea.md
Polița obligatorie de asigurare medicală va costa 12.636 de lei. Mai multe categorii de persoane vor benefica de reduceri. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii şi administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau […] Articolul Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație # Realitatea.md
Sindicaliștii din domeniul educației se declară nemulțumiți de intenția Guvernului de a menține și în anul viitor valoarea de referință pentru salarizare la nivelul de 2 500 de lei, în condițiile în care prognozele arată o inflație de 7-9%. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) avertizează că această decizie pune presiune pe veniturile angajaților […] Articolul Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi bărbați ar fi comis cel puțin cinci furturi din apartamente în capitală, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de lei. Suspecții, cu vârste de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din Chișinău. Potrivit anchetei, cei doi ar fi pătruns în locuințe prin metoda „culegerii […] Articolul Furturi de peste 800.000 lei în Chișinău. Doi bărbați, reținuți după cinci spargeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital # Realitatea.md
Bărbatul de 40 de ani, angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a fost lovit miercuri seara, 3 decembrie, de un șofer băut și drogat, se află în stare extrem de gravă. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici. „Pacientul a fost internat […] Articolul Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un Boeing 777 al companiei Redwings, cu 412 pasageri și 13 membri ai echipajului la bord, a luat foc imediat după decolarea de pe aeroportul Moscova-Domodedovo, în timpul unui zbor spre Phuket, transmite Current Time. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit la motorul stâng al avionului, la doar […] Articolul VIDEO Coșmar în aer: un avion ia foc lângă Moscova cu peste 400 de oameni la bord apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:00
Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 13 noiembrie 2025, eliberarea din funcție a procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, ca urmare a unei cauze disciplinare inițiate în baza autosesizării membrului CSP, Andrei Cebotari. Procedura a fost declanșată după apariția în spațiul public a unor informații privind comportamentul […] Articolul Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor # Realitatea.md
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui polițist. Inegalitățile au început în luna decembrie 2024. În această perioadă, învinuitul a pătruns în curtea unui bărbat din satul Chetrosu, […] Articolul Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027. Măsura afectează inegal statele membre, în funcție de dependența energetică și de accesul fiecăreia la furnizori alternativi, scrie MediaFax.ro. România depinde semnificativ de gaz, iar alternativele la gazul rusesc rămân limitate. Regatul Unit, Ucraina, Ungaria și Țările de Jos se […] Articolul Planul UE de renunțare la gazul rusesc până în 2027: ce țări vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, promovat drept „Bugetul Investițiilor Responsabile”, însă documentul ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea finanțelor publice. Deși Executivul vorbește despre modernizarea economiei și creșterea competitivității, bugetul vine cu un deficit masiv de 20,9 miliarde de lei și o dependență accentuată de finanțarea externă, estimată la […] Articolul Buget 2026, aprobat: Deficit record și dependență sporită de asistența externă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Plahotniuc a refuzat să fie adus la Judecătoria Chișinău la şedinţa dosarului „frauda bancară” # Realitatea.md
Fostul lider al Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu a fost prezent astăzi, 4 decembrie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la ședința prevăzută în dosarul „frauda bancară”. Despre absența acestuia au anunțat magistrații, precizând că inculpatul a refuzat să fie escortat. Amintim că marți, 2 decembrie, Vlad Plahotniuc, pentru prima dată s-a prezentat la ședința de […] Articolul Plahotniuc a refuzat să fie adus la Judecătoria Chișinău la şedinţa dosarului „frauda bancară” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ministerul Apărării Naționale din România, a anunțat miercuri. 3 decembrie că Forțele Navale au distrus o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră. Obiectul a fost identificat la aproximativ 36 de mile marine est de Constanța, în zona monitorizată de Garda de Coastă. Potrivit autorităților române, drona era un vehicul de suprafață […] Articolul VIDEO România distruge o dronă ucraineană: Kievul neagă orice acuzație apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Premierul a aflat de la știri despre drona de la Pepeni. Ce spune despre securitatea aeriană a țării # Realitatea.md
Premierul a aflat de la știri despre drona găsită la Pepeni. Alexandru Munteanu susține că incidentul este „ciudat” și consideră că situația trebuie investigată. În același timp, conform șefului Guvernului, cât există război la hotar, securitatea aeriană a țării nu poate fi asigurată deplin. Totuși, Munteanu a oferit asigurări că autoritățile fac „tot ce e […] Articolul VIDEO Premierul a aflat de la știri despre drona de la Pepeni. Ce spune despre securitatea aeriană a țării apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Sindicatele cer creșterea salariilor funcționarilor din MAI și ANP pentru a reduce migrarea spre privat # Realitatea.md
Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” cere majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului, astfel încât acestea să se apropie de salariul mediu prognozat pe economie pentru 2026, de 17.400 de lei, transmite IPN. Potrivit federației, salariile sub media economică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și la Administrația Națională […] Articolul Sindicatele cer creșterea salariilor funcționarilor din MAI și ANP pentru a reduce migrarea spre privat apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun […] Articolul CNA: Șeful Direcției Locativ-Comunală Chișinău, REȚINUT apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Rusia continuă să violeze spațiul aerian european. Popșoi, la CNN: Investițiile în securitate „sunt un pas în direcția corectă” # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a subliniat într-un interviu pentru CNN că riscurile de securitate generate de agresiunea Federației Ruse în regiune rămân ridicate, în condițiile în care dronele rusești continuă să încalce spațiul aerian european, inclusiv pe cel al Republicii Moldova. Întrebat dacă Europa și NATO reacționează suficient de ferm la aceste încălcări, […] Articolul Rusia continuă să violeze spațiul aerian european. Popșoi, la CNN: Investițiile în securitate „sunt un pas în direcția corectă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Rețea de contrabandă cu mașini furate de 4 milioane lei, deconspirată: 15 percheziții și 2 reținuți # Realitatea.md
O schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța, evaluate la aproximativ 4.000.000 de lei, a fost descoperită de polițiștii de frontieră. În cadrul investigației, au fost efectuate 15 percheziții în raioanele Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase persoane suspecte, cu vârste între 35 și 50 de ani. Totodată, oamenii legii au reținut […] Articolul VIDEO Rețea de contrabandă cu mașini furate de 4 milioane lei, deconspirată: 15 percheziții și 2 reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Munteanu, despre solicitarea sindicatelor de a majora leafa minimă: Se preconizează în legea salarizării de anul viitor # Realitatea.md
În legea salarizării de anul viitor sunt preconizate modificări, pentru ca toți bugetarii să aibă lefuri mai mari, afirmă premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului a comentat astfel solicitarea sindicaliștilor de a majora salariul minim la 8050 de lei. Munteanu a menționat că a avut discuții cu patronatele și sindicatele. În opinia sa, subiectul trebuie discutat […] Articolul Munteanu, despre solicitarea sindicatelor de a majora leafa minimă: Se preconizează în legea salarizării de anul viitor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Negocierile pentru Ucraina stagnează: SUA propun patru teme separate pentru acordul de pace # Realitatea.md
Negocierile pentru planul de pace privind războiul Rusia–Ucraina au intrat într-o nouă etapă, după ce termenul-limită stabilit de președintele Trump pentru un acord preliminar a fost depășit. Discuțiile dintre părți sunt în prezent blocate, iar Washingtonul trebuie să decidă în ce direcție va continua procesul diplomatic. Conform The New York Times, planul de pace american […] Articolul Negocierile pentru Ucraina stagnează: SUA propun patru teme separate pentru acordul de pace apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Mai multe acuzații au reapărut în spațiul public la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul unei crize majore de credibilitate. Controversele au escaladat în contextul în care doi oficiali europeni au fost vizați într-o anchetă de fraudă. Situația a determinat-o pe Ursula von der Leyen să se distanțeze de investigația care […] Articolul Von der Leyen se disociează de scandalul din diplomația europeană apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Două persoane, printre care un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au ajuns la spital după ce, miercuri seara, 3 decembrie, au fost implicate într-un accident în satul Petrușeni, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că un automobil de model Toyota Auris, condus de un bărbat de […] Articolul Accident grav în nordul țării: Un șofer beat și drogat a lovit un angajat al IGSU apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
Pensiile și alte prestații sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026, potrivit proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care urmează să fie examinat de Guvern în ședința din 4 decembrie. În prezent, pensia medie constituie 4407 lei, iar pensia minimă pentru stagiul complet de cotizare este de […] Articolul De la 1 aprilie 2026, pensiile ar urma să fie indexate cu 6,8% apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Surse: Victor Chirilă ar putea fi numit ambasador al Moldovei în Ucraina, iar Mihai Mîțu – în România # Realitatea.md
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu ar putea prelua funcția de ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, în timp ce Mîțu ocupă în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. […] Articolul Surse: Victor Chirilă ar putea fi numit ambasador al Moldovei în Ucraina, iar Mihai Mîțu – în România apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Armata rusă a lansat, în cursul nopții, un atac cu drone asupra orașului-port Odesa. Atacul a provocat pagube unei clădiri administrative, precum și mai multor blocuri de locuințe din zonă, scrie rbc.ua. În total, șase persoane au fost rănite în urma atacului asupra Odessei. Autoritățile ucrainene au anunțat că, în urma loviturii, un incendiu de […] Articolul VIDEO Atacuri rusești peste noapte, soldate cu mai multe victime apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală din Chișinău # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat după perchezițiile efectuate în această dimineață, 4 decembrie, de către ofițerii CNA, în cadrul unor dosare privind presupuse acte de corupție în achizițiile publice în care sunt vizați angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare […] Articolul VIDEO Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.