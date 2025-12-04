Moldova își întărește securitatea frontierei: Un scaner mobil modern, inaugurat la Vama Tudora

10:10

Două persoane, printre care un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au ajuns la spital după ce, miercuri seara, 3 decembrie, au fost implicate într-un accident în satul Petrușeni, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că un automobil de model Toyota Auris, condus de un bărbat de […]